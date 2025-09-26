Hôm nay,  

Bạn Có Nghiện Mua Sắm Không?

shopping online
Tại Mỹ, theo dự báo của eMarketer, riêng năm nay người tiêu dùng sẽ chi 86 tỉ đô la qua mạng xã hội, tương đương 6,6% tổng thương mại điện tử. Ảnh: istockphoto.

Đã bao giờ bạn nửa đêm lướt mạng, thấy một nút bấm rực rỡ rồi mua ngay món đồ chẳng cần thiết, để sáng hôm sau ngẩn ngơ hối tiếc? Đã bao giờ bạn phải giấu những gói hàng khỏi người thân? Y học gọi đó là “oniomania” – chứng nghiện mua sắm – và ngày nay, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một căn bệnh đang lan rộng.

Thương mại bán lẻ đang đổi thay nhanh chóng. Những nền tảng như TikTok đưa thẳng quầy hàng vào màn hình, pha trộn trò giải trí với việc tiêu tiền. Livestream mua sắm biến chuyện mua bán thành một cuộc chơi, nơi người dẫn vừa pha trò, vừa lôi kéo khán giả bấm nút. Chính vì thế mà giới kiểm soát và học giả bắt đầu lo ngại. Liên Hiệp Châu Âu đã ra luật cấm các nền tảng “dẫn dắt” hành vi người dùng bằng thiết kế lôi cuốn. Ủy ban Châu Âu hiện điều tra Temu, cửa hàng trực tuyến của Trung Quốc, với lý do dịch vụ này có “thiết kế gây nghiện”. Cùng lúc, hàng loạt nghiên cứu được công bố về chứng nghiện mua sắm, cho thấy đây không còn chỉ là một hiện tượng xã hội thoáng qua.

Khác với cờ bạc, vốn dễ phân định ranh giới, mua sắm là nhu cầu thường nhật của mọi người. Vì thế, căn bệnh này khó nhận diện và khó đo lường hơn. Nhiều khảo sát quốc tế cho thấy khoảng 5% dân số mắc phải. Nó không dừng lại ở vài món hàng mua bốc đồng, mà có thể làm rạn nứt quan hệ gia đình, đưa người ta vào nợ nần. Avis Cardella, một người từng trải qua, kể rằng mỗi lần mua, bà cảm thấy như bị thôi miên, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tại Mỹ, theo dự báo của eMarketer, riêng năm nay người tiêu dùng sẽ chi 86 tỉ đô la qua mạng xã hội, tương đương 6,6% tổng thương mại điện tử. Hơn một phần năm người mua trực tuyến đã từng ít nhất một lần mua qua livestream. Các tiện ích vốn được tạo ra để làm việc mua dễ dàng và vui nhộn lại đồng thời khoét sâu khả năng gây nghiện. Về mặt sinh học, mua sắm kích thích một đợt ‘dopamine’ trong não – chất gắn với cảm giác hưng phấn – rồi nhanh chóng để lại khoảng trống và nỗi xấu hổ. “Điều quan trọng không nằm ở món hàng,” nhà trị liệu Pamela Roberts nhận xét, “mà ở cơn phấn khích khi tiêu tiền, và cái dư vị tội lỗi sau đó.”

Mạng xã hội còn tạo thêm áp lực từ cộng đồng. Người này mua, người kia đăng, người khác nhìn thấy rồi bị lôi cuốn theo. Một công trình đăng trên Journal of Business Research cho thấy mua sắm cưỡng bách trực tuyến gắn liền với nỗi sợ bị bỏ lỡ. Các nhãn hàng tận dụng tâm lý ấy bằng khuyến mãi chớp nhoáng hay hình ảnh khách hàng lý tưởng. Nghiên cứu khác tại Trung Quốc chỉ ra rằng “không khí” trong buổi livestream – từ cách dẫn dí dỏm đến trò chuyện trực tiếp – đều có sức thúc đẩy mạnh mẽ.

Trung Quốc chính là nơi trào lưu này bùng phát. Năm nay, doanh số bán qua mạng xã hội tại đây vượt ngưỡng 1 ngàn tỉ đô la, cao hơn nhiều lần so với Mỹ. Đến cuối năm 2024, ba phần tư người dùng Internet Trung Quốc đã theo dõi livestream. Một khảo sát năm 2023 của China Youth Daily cho thấy gần 80% người trả lời thừa nhận họ khó cưỡng lại việc mua sắm trực tuyến. Những mô hình ấy nay đã lan sang phương Tây. Người tiêu dùng Mỹ và châu Âu ngày càng quen với Temu, Shein hay TikTok Shop. Riêng TikTok, thuộc tập đoàn ByteDance ở Bắc Kinh, chỉ trong bốn tháng đầu 2025 đã ghi nhận doanh số tại Mỹ tăng 120%. Từ tháng 3, TikTok Shop cũng xuất hiện ở Pháp, Đức và Ý.

Những biện pháp kiểm soát, nếu nhằm làm chậm nhịp mua, có thể vấp phải sự phản đối từ chính người dùng. Không phải ai cũng dễ thành nghiện, nhưng như Mark Griffiths, chuyên gia về nghiện tại Đại học Nottingham Trent, đã nhấn mạnh: “Giữa việc khai thác và việc cải thiện trải nghiệm chỉ có một lằn ranh mỏng.”

Cung Đô biên dịch

Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng ký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9. Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”

Mount Rushmore, công trình điêu khắc khổng lồ với bốn gương mặt Tổng thống Hoa Kỳ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, nằm trên vách núi granite vùng Black Hills thuộc South Dakota, từ lâu vẫn được xem như biểu tượng ái quốc. Tuy nhiên, lịch sử hình thành và tồn tại của nó lại chất chứa nhiều tầng mâu thuẫn: xây dựng trên vùng đất linh thiêng vốn thuộc về người Lakota, được thực hiện bởi một nghệ sĩ từng có quan hệ với Ku Klux Klan, và trên thực tế chưa bao giờ hoàn tất theo dự định ban đầu.

Một phúc trình mới của Đại học Yale vừa đưa ra bằng chứng cho thấy mạng lưới trại cải tạo trẻ em Ukraina do Nga điều hành rộng lớn hơn nhiều so với những gì trước đây các nhà điều tra ước lượng, với cả chương trình huấn luyện quân sự tại các trường thiếu sinh quân và cơ sở dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên. “Các em được huấn luyện quân sự thật sự như việc ném lựu đạn, và trong một trường hợp chúng tôi biết có trẻ em còn tham gia chế tạo máy bay không người lái,” Nathaniel Raymond, giám đốc phòng nghiên cứu, nói trong một cuộc phỏng vấn với NPR.

Năm 1957, Frank Kameny, nhà thiên văn 32 tuổi làm việc cho Army Map Service, đang công tác tại Hawaii và bờ Tây thì bị triệu hồi về Washington để trả lời thẩm vấn. Câu hỏi xoay quanh đời tư: ông có phải là người đồng tính hay không. Kameny, một cựu chiến binh Thế chiến II, đáp dứt khoát: “Tôi không thấy điều ấy liên quan gì đến công việc hay quyền lợi của chính phủ.” Lời khẳng định không cứu vãn được sự nghiệp: ông bị sa thải với lý do “khai man” hồ sơ xin việc, vì từng bị bắt một năm trước với cáo buộc “hành vi đồi bại.”

Tổng thống Donald Trump luôn mạng mẽ khẳng định “tôi không bao giờ vẽ tranh, tôi không thích vẽ tranh” và “lá thư mừng sinh nhật đó là ‘hoax’”. Thậm chí, Trump đã đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal đòi bồi thường $10 tỷ đô la để có bài báo về bức thư bị cáo buộc này. Sáng nay Thứ Hai 8/9, các thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố bức thư đầy hình ảnh “gợi cảm" gửi Jeffrey Epstein, có chữ ký của Donald Trump trên đó.

Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị West Point loan báo sẽ không tổ chức lễ vinh danh diễn viên Tom Hanks, người được chọn là khôi nguyên giải thưởng danh giá Sylvanus Thayer năm nay, theo NPR News. Buổi lễ, vốn dự trù ngày 25 tháng 9 với diễn hành và tiệc chính thức, bị hủy bỏ, nhưng Hanks vẫn được trao giải. Lý do không được công bố.

Chính quyền Tổng Tống Donald Trump đang mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư sang mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tiến hành điều tra chi tiêu Medicaid tại ít nhất sáu tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Đây là những tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế đầy đủ cho người nhập cư không giấy tờ, nghèo và khuyết tật sống tại Hoa Kỳ.

Có lẽ ngày xưa các bậc sinh thành nên đặt tên tôi là Măng mới hợp với lẽ trời. Tôi khoái măng một cách kỳ lạ trong khi thằng con trai tôi lại ghét thậm tệ. Không biết có phải loại hình cha ăn mặn con khát nước không. Măng làm cách chi tôi cũng thích dù chỉ là thứ măng ngâm trong hũ bán đầy chợ. Nhưng món tôi hẩu nhất là món bún măng vịt. Nghe nhà hàng nào có bún măng vịt là tôi tìm tới, như tìm tới nhà người thương. Bún măng vịt với đĩa gỏi thịt vịt nằm xếp lớp trên lớp rau bên cạnh chén nước mắm gừng trông cứ như là Bá Nha của đôi mắt Tử Kỳ là tôi.

Hãy thử kiểm tra lại ký ức của bạn xem. Trong bộ phim kinh điển The Empire Strikes Back, Darth Vader đã nói gì với Luke Skywalker? Bộ sách thiếu nhi về gia đình nhà gấu có tựa đề là Berenstain Bears hay Berenstein Bears? Và trên logo của thương hiệu phô mai Con Bò Cười, liệu con bò có đeo khuyên mũi? Nếu câu trả lời của bạn là “Luke, ta là cha của con,” “Berenstein,” và “Có,” thì xin chia buồn, ký ức đã đánh lừa bạn. Darth Vader thực chất chưa bao giờ nói câu đó; tên của gia đình gấu luôn được viết là “Berenstain”; và con bò trên logo phô mai nổi tiếng chưa từng đeo khuyên mũi.

Giữa lúc tỷ lệ sinh sản (birth rates) tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục sụt giảm, từ giới công nghệ ở Thung lũng Silicon đến các viên chức tại Tòa Bạch Ốc đều đồng loạt lên tiếng cảnh báo rằng dân số giảm nhanh có thể gây ra những tác động nghiêm trọng cho nền kinh tế. Chính quyền Trump từng tuyên bố đang tìm kiếm các biện pháp để khuyến khích người dân sinh con đẻ cái, nhất là khi tổng sinh suất (Total Fertility Rate, TFR) hiện đã giảm tới 25% so với năm 2007 – xuống mức thấp nhất lịch sử. Tuy nhiên, theo các nhà nhân khẩu học chuyên nghiên cứu về sinh sản, đời sống gia đình và khuynh hướng sinh con: dân số sẽ không giảm ngay, cũng không phải chắc chắn sẽ giảm, và nếu có thì cũng không phải là điều bi đát.
