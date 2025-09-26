ICE giữ bé gái tự kỷ 5 tuổi gây áp lực buộc cha em phải đầu thú với chính quyền

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

"Họ đã bắt con gái tôi, cháu mới 5 tuổi. Cháu bị chứng tự kỷ", mẹ của bé gái nói trong video. "Hãy trả con gái tôi lại cho tôi." Người phụ nữ nói với Telemundo — kênh truyền hình thuộc sở hữu và điều hành của NBCUniversal, công ty mẹ của NBC News — rằng chồng cô đã gọi điện cho cô khi anh đang lái xe cùng con gái ngay trước khi việc này xảy ra và nói rằng anh nghĩ mình đang bị theo dõi.Chồng cô, Edward Hip, lái xe về nhà và "cố gắng chạy trở lại bãi đậu xe của nhà tôi, nhưng họ đã bắt cóc" con gái chúng tôi, cô nói thêm. Theo vợ anh, Hip là người Guatemala và đã sống ở Hoa Kỳ 22 năm qua, người yêu cầu giấu tên. Cô cho biết cặp vợ chồng này có hai con chung được sinh ra tại Hoa Kỳ.Đoạn video dường như sau đó cho thấy cảnh các nhà chức trách cố gắng dụ dỗ cha của bé gái ra khỏi nhà ở Leominster, Massachusetts. "Đó có phải là con gái anh không? Đến đây để tôi xem giấy tờ tùy thân", một người đàn ông có vẻ là nhân viên di trú nói trong video.Hai ngày sau, nhà chức trách đã quay lại nhà và bắt giữ Hip, theo lời vợ anh. Hiện anh đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ của ICE ở Plymouth, cô cho biết. "Các sĩ quan đã đến sau nhà tôi, bắt giữ anh ấy và đưa anh ấy đi", cô nói với Telemundo. "Chúng tôi không phải là tội phạm."