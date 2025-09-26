Hôm nay,  

Trump Gắn Tự Kỷ Với Chủng Ngừa Và Thuốc Giảm Đau Thông Dụng

26/09/202500:00:00(Xem: 19)

Trump and oz 1 
Tại Bạch Ốc hôm đầu tuần, Tổng thống Donald Trump cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Giám đốc FDA Marty Makary đưa ra loạt tuyên bố gây tranh cãi về chứng tự kỷ. Họ khẳng định, không kèm chứng cứ mới, rằng acetaminophen – hoạt chất trong Tylenol – có thể là nguyên nhân gây bệnh, đồng thời ủng hộ thuốc leucovorin dựa trên vitamin B như một hướng điều trị, dù mới được thử nghiệm trên vài chục bệnh nhân. Chính phủ cũng công bố hàng triệu đô la nghiên cứu các “yếu tố môi trường,” trong đó có thuyết chủng ngừa vốn đã bị khoa học bác bỏ.

Trump nhiều lần kêu gọi phụ nữ mang thai “không dùng Tylenol,” nói nên “tự chịu đựng cơn đau” trừ khi sốt cao nguy hiểm. Lời cảnh báo này trái ngược với khuyến nghị của giới y học vốn xem acetaminophen là lựa chọn an toàn trong thai kỳ. FDA trong thư gửi bác sĩ cũng nhấn mạnh: “chưa có mối liên hệ nhân quả nào được thiết lập” giữa thuốc và tự kỷ.

Kennedy, lâu nay là người hoài nghi chủng ngừa, tiếp tục cho rằng chương trình tiêm chủng đã góp phần làm tăng tỉ lệ tự kỷ, và Trump hưởng ứng tuyên bố, không có chứng cứ, rằng trẻ em đang bị tiêm quá nhiều vaccine, ‘tới 80 mũi’ – một con số bị giới chuyên môn cho là hoàn toàn vô căn cứ.” Hàng chục nghiên cứu trong ba thập niên qua đều không tìm thấy mối liên hệ giữa vaccine và tự kỷ.

Giới chuyên môn cho rằng tự kỷ xuất phát từ sự kết hợp phức tạp giữa yếu tố di truyền và môi trường. Một số nghiên cứu cho thấy acetaminophen có thể liên quan đến rối loạn phát triển thần kinh, nhưng không chứng minh quan hệ nhân quả. Didier Prada, tác giả chính của một tổng quan khoa học gần đây, nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi về nhân quả.” Một nghiên cứu lớn ở Thụy Điển cũng cho thấy khi so sánh anh chị em ruột, mối liên hệ giữa acetaminophen và tự kỷ biến mất, gợi ý yếu tố di truyền mới là chính.

Kenvue, hãng hiện tiếp thị Tylenol, bác bỏ cáo buộc: “Chúng tôi tin khoa học độc lập cho thấy acetaminophen không gây tự kỷ,” phát ngôn viên Melissa Witt nói, đồng thời lo ngại rằng những tuyên bố này có thể khiến các bà mẹ mang thai hoang mang.


FDA vừa phê chuẩn một dạng leucovorin, còn gọi là acid folinic – một loại vitamin B, để điều trị trẻ em tự kỷ. Quyết định này dựa trên những nghiên cứu nhỏ cho thấy một số người có thể mang kháng thể ngăn cản quá trình vận chuyển folate trong cơ thể, vốn cần thiết cho sự tạo thành tế bào máu. Cùng lúc, Tổng Thống Donald Trump lại nhắc lại những liên hệ chưa được chứng minh giữa Tylenol, thuốc chủng ngừa và chứng tự kỷ.

Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) cho biết lo ngại rằng Mehmet Oz, Giám đốc Trung Tâm Medicare & Medicaid (CMS), có thể hưởng lợi từ việc Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) chấp thuận dùng leucovorin để điều trị chứng tự kỷ là không có căn cứ.

Chấp thuận này dấy lên dư luận rằng Mehmet Oz, một bác sĩ giải phẫu tim đồng thời là nhân vật truyền hình, hiện là Giám đốc Trung Tâm Medicare & Medicaid (CMS), có thể hưởng lợi từ việc Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) chấp thuận dùng leucovorin để điều trị chứng tự kỷ vì Ông từng đầu tư vào iHerb – một công ty bán thực phẩm bổ sung ở California có bày bán acid folinic. Tuy nhiên, HHS cho hay loại thuốc FDA phê chuẩn là leucovorin theo toa, hoàn toàn khác với sản phẩm bán tự do, và Oz đã cam kết thoái vốn khỏi iHerb.

Một số thông tin công khai cho thấy tháng Hai năm nay Oz hứa sẽ bán toàn bộ cổ phần trong vòng 90 ngày sau khi nhận chức, nhưng một bản kê khai khác lại để ngỏ khả năng ông giữ một phần đến khi công ty niêm yết hay sang nhượng. Điều này càng nuôi thêm đồn đoán trên các diễn đàn.

Các ý kiến trái chiều tiếp tục nổi lên: nhà hóa học Simon Maechling viết trên X rằng đây là “tham nhũng khoác áo y tế cộng đồng”; còn cố vấn chính sách Adam Cochran thì nhận định “Oz sẽ kiếm được khối tiền từ khuyến cáo mới.” Đáp lại, HHS nhấn mạnh công chúng cần phân biệt rõ leucovorin kê toa với những chế phẩm bổ sung bán ngoài quầy.

Tổ chức Autism Science Foundation lưu ý thêm rằng nghiên cứu về leucovorin và tự kỷ hãy còn ở giai đoạn rất sớm, cần thêm thử nghiệm trước khi có thể đưa ra kết luận chắc chắn.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tháng 9, hàng chục ngàn sinh viên y khoa trên khắp Hoa Kỳ nộp hồ sơ xin thực tập nội trú bệnh viện (residency). Đây là lúc họ đem những gì đã học ở trường lớp áp dụng vào thực tế trong bệnh viện, phòng khám, cũng là thời điểm lựa chọn chuyên khoa và nơi gắn bó lâu dài, xây dựng sự nghiệp. Các cộng đồng địa phương cũng rất trông chờ vào thế hệ bác sĩ trẻ mới đến, bởi đây sẽ là những người chăm sóc sức khỏe cho họ trong tương lai.

Khi nhắc đến bệnh tiểu đường, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến hai dạng quen thuộc là type 1 và type 2. Biết rõ mình mắc type nào là rất quan trọng để có hướng điều trị phù hợp. Nhưng còn một dạng tiểu đường nữa ít được biết đến: latent autoimmune diabetes in adults (viết tắt là LADA, xin tạm dịch là bệnh tiểu đường tự miễn dịch ngầm ở người trưởng thành), đôi khi còn được gọi là tiểu đường type 1.5.

Trong suy nghĩ của nhiều người, thừa mỡ (cholesterol cao) thường là do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và lười vận động. Đa số mọi người tin rằng đây là căn bệnh tích tụ dần theo năm tháng và chỉ cần lo lắng khi tuổi đã cao. Thực tế lại không hẳn như vậy. Với một số người, cholesterol cao không phải do lối sống, mà là do di truyền. Bệnh này gọi là cholesterol cao trong máu do di truyền.

Một cuộc thăm dò chung giữa Washington Post và KFF (Kaiser Family Foundation) cho thấy tình trạng ngần ngại vaccine của phụ huynh Mỹ đang gia tăng, với 1 trong 6 người cho biết đã trì hoãn hoặc bỏ qua một số loại vaccine cho con, không kể vaccine cúm hay coronavirus. Kết quả khảo sát 2.716 phụ huynh trong mùa hè năm nay cho thấy nhóm cha mẹ thường từ chối chích ngừa cho con có đặc điểm: hay dạy con tại nhà (home-school), là người da trắng theo tôn giáo nghiêm ngặt, nhận diện Cộng Hòa, hoặc dưới 35 tuổi. Trái lại, phụ huynh Dân Chủ và gốc Á ít khi bỏ qua vaccine (8% và 5%).

Đường Dây Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe giúp chúng ta vượt qua các trở ngại giữa người hỏi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Phóng viên Jackie Fortiér của KFF Health News đã nói chuyện với Ari Shapiro của NPR về một gia đình ở Minnesota đang đối mặt với hóa đơn không hề nhỏ cho các xét nghiệm thính giác của bé trai sơ sinh. “Con trai tôi được chẩn đoán mắc CMV bẩm sinh, một loại virus có thể gây mất thính lực. Một một phần của chẩn đoán này là cháu sẽ cần xét nghiệm thính giác định kỳ vài tháng một lần cho đến khi 10 tuổi. Tôi liên lạc với quý vị vì tôi muốn biết tại sao các xét nghiệm thính giác của con trai tôi không được bảo hiểm chi trả và tại sao chúng tôi phải tự trả tiền” – Anna Deutscher, 29 tuổi, từ Minnesota, viết về cậu con trai sơ sinh của cô, Beckham.

Thời gian gần đây, Probiotics thường được ca ngợi như “thuốc tiên” chữa đủ thứ bệnh, từ khó tiêu, tâm thần đến nội tiết. Nghe qua tưởng chỉ cần bổ sung vi khuẩn tốt là ruột khỏe mạnh. Nhưng thực tế không phải ai cũng phù hợp. Suzanne Devkota, Giám đốc Human Microbiome Research Institute (Cedars-Sinai), từng cho rằng Probiotics bán ngoài hiệu thuốc chỉ phí tiền. Song hai nghiên cứu năm 2018 khiến bà phải thay đổi nhận định: dùng Probiotics sau kháng sinh không giúp ích mà còn cản trở phục hồi.

Tổng Y sĩ Florida, bác sĩ Joseph Ladapo, đang chuẩn bị bãi bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc cho học sinh trên toàn tiểu bang. Quyết định này được cảnh báo sẽ làm tăng số ca lây nhiễm, nhập viện, và có thể gây thiệt mạng cho trẻ em. Nếu thực hiện, Florida sẽ là tiểu bang đầu tiên chính thức tháo bỏ hàng rào bảo vệ này, mở đường cho các nơi khác làm theo và khiến niềm tin vào chủng ngừa, vốn đã suy giảm, càng thêm lung lay.

Theo trang mạng khoa học www.sciencedaily.com, suy giảm khứu giác có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer, trước khi có dấu hiệu về suy giảm nhận thức. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại DZNE và Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) đã làm sáng tỏ hiện tượng này, chỉ ra vai trò quan trọng của một phản ứng miễn dịch não bộ tấn công vào các dây thần kinh quan trọng cho việc nhận dạng mùi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, dựa trên các nghiên cứu trên chuột và người, bao gồm phân tích mô não và PET scan. Những phát hiện mới này có thể tìm ra các phương pháp chẩn đoán sớm căn bệnh Alzheimer, giúp việc điều trị sớm và hiệu quả hơn.

Người Nhật nổi tiếng là dân tộc sống lâu, có thể là do cách ăn uống, cách sinh hoạt hằng ngày trong đó có tập thể dục. Trang mạng Forbes vưa đăng một bài viết về một loại hình thể dục đặc biệt có tên là Đi Bộ Nhật Bản. Nó được cho là có thể kéo dài tuổi thọ, hiện đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu của những người mới bắt đầu tập thể dục.

Một nghiên cứu giai đoạn 1 về một loại vaccine mới điều trị ung thư tuyến tụy đã cho kết quả khả quan. Bên cạnh vaccine mRNA cho ung thư tuyến tụy vốn đã cho thấy nhiều triển vọng, loại vaccine này có thể bổ sung thêm công cụ hữu hiệu trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Bản tin do Michael Simpson viết trên Cancer Vaccine ngày 1/9/2025.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.