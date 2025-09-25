Hôm nay,  

Lễ Tưởng Niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến

25/09/202521:00:00(Xem: 38)

(1)-LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH-DSC_0473
từ trái các ông: Kiều Ngọc Quyên, Trần Thừờng, Trần Văn Hoạch thắp nhang tuyên cáo trước bàn thờ

Westminster (Bình Sa) -  Tại Hội Trường Miriam Warner Community Center số 14491Beach Blvd Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đảng Việt Tân đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chiến Hữu Nguyễn Kim và các anh hùng Đông Tiến.

Tham dự buổi lễ ngoài một số các chiến hữu Đảng Việt Tân còn có một số quý vị nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương.

Trên bàn thờ đầy đủ lễ vật, khói nhang nghi ngút với chân dung của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Ông Nguyễn Kim, và các kháng chiến quân: Ngô Chí Dũng, Lê Hồng, Dương Văn Tư,  Nguyễn Trọng Hùng, Phùng Tấn Hiệp, Trần Thiện Khải, Võ Hoàng, Trương Ngọc Ni, Trần Hướng Việt, Huỳnh Văn Tiến, Lưu Minh, Lê Văn Long…

Buổi lễ do Bà Đặng Kim Trang điều hợp chương trình. Mở đầu bà thay mặt ban tổ chức mời quý cụ: Kiều Ngọc Quyên, Trần Thường, Trần Văn Hoạch lên thắp nhang tiên cáo trên bàn thờ, tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ với phút mặc niệm.

(2)-LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH-DSC_0493
Bà Kim Trang người điều hợp chương trình

Sau phần nghi thức, Ông Trần Trung Dũng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị, ông cho biết: “ Hằng năm vào tháng 9, các cơ sở Đảng Việt Tân đều tổ chức lệ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến, đây cũng là dịp để chúng ta nghĩ về những sự hy sinh cao cả của các chiến hữu trong công cuộc đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ, trong dịp nầy Ông Trần Trung Dũng cho biết năm nay lễ tưởng niệm có thêm tên Cố chiến hữu Nguyễn Kim cựu Chủ Tịch Đảng vừa qua đời. Ông Trần Trung Dũng cũng cho biết Bà Qủa Phụ Hoàng Cơ Minh có lời nhắn nhủ đến tất cả anh em: “Hãy cố gắng tiếp tục con đường đấu tranh để đất nước sớm có tự do dân chủ.”

Tiếp theo ban tổ chức mời quý ông: Đỗ Hoàng Điềm, Trần Trung Dũng, Nguyễn Văn Lực, Phan Như Hữu, Nguyễn Minh Trì lên thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ có chân dung những anh hùng đông tiến, trong lúc nầy ban tổ chức cũng đã cho chiếu chân dung và tiểu sử từng chiến hữu đã vị quốc vong thân, tiếp tục những người tham dự lần lược lên trước bàn thờ thắp nhang tưởng niệm.


(3)-LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH-DSC_0509
Lễ Niệm Hương từ trái các Ông: Trần Trung Dũng, Nguyễn Văn Lực, Phan Như Hữu, Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Minh Trì và Nam Hà

Sau nghi thức lễ tưởng niệm, ban tổ chức cho chiếu video một số hoạt động của Đảng Việt Tân trong thời gian qua.

Tiếp tục chương trình với phần trình bày của ông Đỗ Hoàng Điềm, cựu Chủ Tịch Đảng Việt Tân, hiện tại Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân lên trình bày về đề tài: “Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu và Lối Thoát Cho Tương Lai” mở đầu ông cho biết lễ tưởng niệm hôm nay không những tưởng nhớ đến các anh hung Đông Tiến mà còn tưởng niệm hơn 400 chiến hữu Việt Tân cùng vô số đồng bào đã hy sinh vì công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ Việt Nam.”

(4)LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH--DSC_0516
Ông Trần Trung Dũng, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng, cảm ơn

Sau đó ông cho biết: “Sự xuất hiện của ông Tô Lâm, cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng đã tiêu diệt không biết bao nhiêu những người yêu nước, những người đối lập với chế độ. Tinh gọn bộ máy hành chánh toàn những nghị quyết phục vụ đảng, bảo vệ chế độ độc tài, không nói đến nhân quyền, không đề cập đến chủ trương Tam Quyền phân lập.v.v… Ông cũng đã đề cập đến những tinh thần đấu tranh không sợ hải của giới trẻ trong nước, ông cũng đã cho biết qúa trình hoạt động của ông trong nước, ông đã đi từ Nam chí Bắc, đã nhìn thầy những khác vọng về tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam qua tinh thần đấu tranh của những người trẻ trong nước hiện nay…”

(5)LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH--DSC_0512
Ông Đỗ Hoàng Điềm trình bày về hiện tình đất nước

Sau đó là phần trao đổi ý kiến của quý quan khách và các cơ quan truyền thông.

Trong phần nầy nhà báo Thanh Phong (Báo Viễn Đông) đặt câu hỏi với Ông Đỗ Hoàng Điềm: sự kiểm soát nghiêm ngặt của chế độ cộng sản hiện nay vậy làm sao Ông có thể vào được trong nước để đi từ Nam chí Bắc? Ông Đỗ Hoàng Điềm trà lời trong công cuộc hoạt động đấu tranh thì dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng có cách để len lõi vào trong nước hoạt động và điều nầy chúng tôi đã làm trong nhiều năm qua…

(6)LỄ-TUỞNG-NIỆM-ĐỀ-ĐỐC-HOÀNG-CƠ-MINH--DSC_0475
Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Nhà báo Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải sau đó có phần đóng góp về tình hình kinh tế , chính trị hiện tai trong nước.

Cuối cùng, Ông Trần Trung Dũng lên cám ơn quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương đã dành thời gian đến dự lễ tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến.
 

