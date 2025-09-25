Hôm nay,  

Breaking News: Cựu Giám Đốc FBI James Comey Bị Truy Tố

FBI Director James B. Comey testified on March 20, 2017, that a criminal probe had been opened into possible links betwe
Giám đốc FBI James B. Comey làm chứng vào ngày 20 tháng 3,  2017 rằng một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra để tìm hiểu mối liên hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Trump. Ảnh Youtube.


Chiều Thứ Năm 25/9, bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia đã quyết định truy tố James B. Comey, cựu giám đốc F.B.I. Đây được cho là kết quả từ nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm trả thù người đã điều tra chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông có thể có liên hệ với Nga. NY Times trích dẫn theo những người quen thuộc với quyết định này cho biết.

Trong khi các cáo buộc vẫn chưa được tiết lộ, những người quen thuộc với quyết định cho biết bồi thẩm đoàn đã truy tố ông Comey về tội danh đưa ra tuyên bố sai sự thật và một tội danh cản trở.

Truyền thông cho biết đây là bước leo thang nghiêm trọng nhất trong chiến dịch gọi là “chiến dịch trả thù” trong ngày quay lại ngôi vị của Trump, mà chính ông Trump cũng từng thừa nhận qua những lần trả lời phỏng vấn.


Quyết định truy tố cựu giám đốc FBI James Comey đưa ra chỉ sau vài ngày Tổng Thống Donald Trump ra lệnh Bộ trưởng Bộ Tư Pháp truy tố ông Comey và đối thủ chính trị khác của ông Trump “ngay bây giờ.” Tin nhắn do Trump gửi ra trên Truth Social Media.

Theo NY Times, khi đứng trong Phòng Bầu Dục vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã cố gắng không thừa nhận rằng James Comey có thể sắp bị truy tố. Bản thân Trump cũng đã cố gắng như 1 người ngoài cuộc, không can thiệp vào nhánh tư pháp, công tố viên và những gì Trump biết về điều đang xảy ra. Nhưng vài ngày trước, Trump đã công khai chỉ trích Bondi trên mạng xã hội và nói với các phóng viên rằng bộ trưởng tư pháp cần phải "hành động" và "nhanh chóng.”

Tại Bạch Ốc, Trump ăn mừng tin truy tố, viết trên mạng xã hội rằng “Công lý ở Mỹ!” và gọi Comey “một trong những kẻ tệ hại nhất đất nước này từng chứng kiến,” khẳng định ông ta “đã phạm nhiều tội ác chống lại quốc gia.”




