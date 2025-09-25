Hôm nay,  

Donald Trump đang biến tất cả những cảnh báo về quyết định miễn trừ của Tòa án Tối cao thành sự thật

Theo Tòa án Tối cao hiện nay, Trump sẽ được miễn truy tố nếu Trump ra lệnh cho Đội Biệt Kích SEAL số 6 bắn chết bất kỳ đối thủ nào mà Trump vu khống là tham nhũng, miễn truy tố kể cả khi Trump ra lệnh quân đội đảo chính, kể cả khi bịa đặt hồ sơ để truy tố bất kỳ ai mà Trump ghét, kể cả chỉ đạo quân đội can thiệp bất hợp pháp vào bầu cử.
 

Sau đây là bản dịch bài viết nhan đề "Donald Trump Is Making All Of The Warnings About The Supreme Court's Immunity Decision Come True" (Donald Trump đang biến tất cả những cảnh báo về quyết định miễn trừ của Tòa án Tối cao thành sự thật) của Paul Blumenthal trên báo HuffPost. Bản dịch như sau.l

Trong một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung giống như một bức thư đòi tiền chuộc, Tổng thống Donald Trump đã biến tất cả những cảnh báo về quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ án miễn trừ tổng thống năm 2024 thành hiện thực.

Được viết như một thông điệp gửi đến Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, bài đăng của Trump vào ngày 20 tháng 9 đã chỉ trích bà "Pam" vì "chỉ nói mà không làm" đối với các vụ chuyển hồ sơ hình sự mà ông đã thúc đẩy cho Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James và Thượng nghị sĩ California Adam Schiff, cả hai đều là đảng viên Dân chủ đã điều tra ông, với các cáo buộc có khả năng giả tạo là gian lận thế chấp [khi vay mua nhà].

"Tất cả bọn họ đều có tội, nhưng sẽ không có gì được thực hiện cả," Trump viết.

Ông Trump cũng tấn công công tố viên Hoa Kỳ của mình tại Khu vực phía Đông Virginia, Eric Siebert, người đã từ chức dưới áp lực vào ngày 19 tháng 9, và thúc đẩy việc bổ nhiệm luật sư riêng cũ của ông là Lindsey Halligan [vào chức công tố ].

"Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, điều đó đang làm tổn hại danh tiếng và uy tín của chúng ta. Họ luận tội tôi hai lần và truy tố tôi (5 lần!), VÌ KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ. Công lý phải được thực thi, ngay bây giờ!!!" theo Trump nói.

Đây là một lời thừa nhận công khai đáng sợ, ngay cả từ vị tổng thống này, rằng Trump đang sử dụng các công cụ quyền lực để chống lại những kẻ thù chính trị của ông và những người mà ông tin là đã làm sai với ông trong quá khứ. Nhưng điều đó hoàn toàn không bất ngờ.

Đây chính xác là kiểu lạm dụng quyền lực trả thù đã khiến các thẩm phán tự do bất đồng trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ lo ngại, vụ này đã miễn cho Trump – và các tổng thống khác – khỏi bị truy tố hình sự đối với các hành động chính thức được thực hiện trong "quyền lực cốt lõi" của tổng thống.

Theo phán quyết đa số do Chánh án Tối cao John Roberts viết, tổng thống có quyền chỉ đạo Bộ Tư pháp làm bất cứ điều gì ông muốn, thậm chí còn yêu cầu truy tố gian lận hoặc, như các công tố viên cáo buộc trong bản cáo trạng chống lại Trump về nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, tiến hành các cuộc điều tra giả về các cáo buộc gian lận bầu cử bịa đặt.

"Những cáo buộc trong bản cáo trạng rằng các cuộc điều tra được yêu cầu là giả mạo hoặc được đề xuất vì mục đích không đúng đắn không tước đi quyền lực độc quyền của Tổng thống đối với các chức năng điều tra và truy tố của Bộ Tư pháp và các quan chức của bộ này," theo Chánh án Tối cao Roberts viết.

Việc trao quyền theo ý kiến của Roberts khiến hầu như mọi hành động của tổng thống đều không thể bị xem xét lại bởi tòa án và không thể bị truy tố là tội phạm. Điều đó mở rộng quyền hành pháp "vượt quá sự nhận biết", theo Thẩm phán Tối cao Sonia Sotomayor, một người theo phái tự do, đã viết trong ý kiến phản đối.

"Theo quan điểm về các quyền hạn cốt lõi đó, ngay cả việc bịa đặt bằng chứng và khăng khăng yêu cầu Bộ [Tư Pháp] sử dụng nó trong một vụ án hình sự cũng có thể được bao gồm," Thẩm phán Tối cao Sotomayor viết.

Và đó chính xác là những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Nó cũng không đặc biệt kiềm chế.

Bill Pulte, người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (Federal Housing Finance Authority), một người được Trump bổ nhiệm, đã sử dụng quyền lực của mình để lấy hồ sơ thế chấp mua nhà của những người Dân chủ bị coi là kẻ thù của Trump và tuyên bố, có lẽ sai lầm, rằng họ đã phạm tội lừa đảo thế chấp và chuyển họ cho Bộ Tư pháp để truy tố.

Những cáo buộc này dựa trên các tài liệu được cho là liệt kê nhà thứ hai là "nơi cư trú chính", nhưng lại có rất ít bằng chứng cho thấy chúng chỉ là những lỗi nộp hồ sơ thông thường. Một người cần phải cố ý nộp một biểu mẫu sai để bị coi là phạm tội lừa đảo. Trong các tài liệu khác do luật sư của James trình bày, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York tuyên bố rằng ngôi nhà ở Virginia mà bà mua cùng con gái "SẼ KHÔNG phải là nơi cư trú chính của tôi".

Tương tự, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, người mà Pulte cáo buộc gian lận thế chấp vì kê khai một ngôi nhà thứ hai ở Atlanta là nơi cư trú chính, đã trình bày các tài liệu cho vay thay thế tại tòa có nội dung: "Mục đích sử dụng bất động sản: Nhà nghỉ". Theo NBC News, hồ sơ bất động sản Atlanta cũng cho thấy Cook không nhận được bất kỳ khoản tín dụng thuế nào cho bất động sản này khi nó được sử dụng làm nơi ở chính.



Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi Siebert, công tố viên Hoa Kỳ cho quận Virginia nơi nhà của bà James tọa lạc, đã không đưa ra cáo trạng. Đây là một vụ truy tố có động cơ chính trị, thiếu các sự kiện cần thiết để buộc tội ai đó phạm tội.

Trump đã làm rõ điều đó trong bài đăng của mình, biện minh cho việc cần phải truy tố James vì "Họ đã luận tội tôi hai lần và truy tố tôi (5 lần!) VÌ KHÔNG CÓ GÌ. Công lý phải được thực thi, ngay bây giờ!!!" (James đã thành công kiện dân sự chống lại doanh nghiệp của Trump vì tội lừa đảo.)

Trump kể từ đó đã bổ nhiệm Halligan, người không có kinh nghiệm truy tố và gần đây nhất là trợ lý Nhà Trắng kiểm duyệt các đề cập đến chế độ nô lệ trong các bảo tàng Smithsonian, làm công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Phía Đông Virginia, và trao cho bà một nhiệm vụ rõ ràng là truy tố James và các đối thủ chính trị khác của Trump. Điều đó bao gồm một cuộc điều tra về cựu Giám đốc FBI James Comey, người bị cáo buộc đã khai man trước Quốc hội vào năm 2020 về các rò rỉ mà ông có thể hoặc không ủy quyền.

Nó cũng hoạt động theo hướng ngược lại. Giống như Tòa án Tối cao đã nói rằng tổng thống có thể chỉ đạo Bộ Tư pháp khởi tố giả đối với các đối thủ chính trị, tổng thống cũng có thể ngăn chặn các cuộc điều tra đối với các đồng minh chính trị.

Một thời gian sau khi Trump nhậm chức, Bộ Tư pháp đã đình chỉ một cuộc điều tra hình sự về việc cố vấn Nhà Trắng Tom Homan bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD từ các đặc vụ FBI ngầm để đổi lấy việc hứa giúp giành được các hợp đồng thực thi luật di trú liên bang. Nhà Trắng tuyên bố rằng Homan "không làm gì sai". Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Homan không phủ nhận các sự kiện của vụ án này, thay vào đó tuyên bố: "Tôi không làm gì phạm tội cả. Tôi không làm gì bất hợp pháp cả."

Loại thiên vị trong truy tố này cũng có thể được sử dụng như một hình thức tống tiền để tạo ra đồng minh – ví dụ điển hình nhất là Thị trưởng thành phố New York thuộc đảng Dân chủ, Eric Adams. Vào tháng 2, chính quyền Trump bất ngờ hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với Adams được đưa ra vào năm 2024, trong khi Adams hứa sẽ hợp tác với chính quyền về chính sách trục xuất hàng loạt của họ. Điều này dẫn đến việc nhiều công tố viên, tất cả đều là đảng viên Cộng hòa, đã từ chức trong sự tức giận, từ chối ký tên vào các văn bản pháp lý trong vụ án.

Việc lạm dụng quyền lực cực đoan này là kết quả trực tiếp của quan điểm mở rộng một cách thái quá về quyền lực tổng thống của Tòa án Tối cao.

Quyết định trong hồ sơ Trump v.[chống] Hoa Kỳ cho thấy rất ít hoặc không có giới hạn nào đối với quan điểm của tòa án về quyền lực tổng thống. Trong các tranh luận trong vụ án, D. John Sauer, luật sư của Trump, người hiện là tổng biện lý (solicitor general), đã lập luận theo nghĩa đen rằng tổng thống sẽ được miễn truy tố hình sự ngay cả khi ông ra lệnh cho Đội Biệt Kích SEAL số 6 của Hải quân ám sát các đối thủ chính trị của mình, vì chỉ đạo các hành động quân sự là một quyền lực cốt lõi của tổng thống. Điều tương tự cũng có thể nói về bất kỳ việc sử dụng quân đội nào, bao gồm cả việc chỉ đạo quân đội can thiệp bất hợp pháp vào bầu cử hoặc tiến hành đảo chính.

"Nếu tổng thống quyết định rằng đối thủ của ông ta là người tham nhũng và ông ta ra lệnh cho quân đội, hoặc ra lệnh cho ai đó, ám sát đối thủ đó - thì đó có phải là hành động chính thức của ông ta mà ông ta được miễn trừ không?" Thẩm phán Tối cao Sotomayor đã hỏi Sauer trong phiên tranh luận về vụ án.

"Điều đó còn tùy thuộc vào giả thuyết," Sauer trả lời. Chúng tôi có thể thấy rằng đó rất có thể là một hành động chính thức.

Trong ý kiến phản đối, Thẩm phán Tối cao Sotomayor cho rằng ý kiến đa số [Tòa án Tối cao] đã tán thành quan điểm của Sauer rằng những hành động thái quá như vậy sẽ được coi là miễn truy tố vì là quyền lực cốt lõi của tổng thống.

"Khi ông ấy sử dụng quyền lực chính thức của mình theo bất kỳ cách nào, theo lập luận của đa số, giờ đây ông ấy sẽ được miễn truy tố hình sự," Thẩm phán Tối cao Sotomayor viết. Ra lệnh cho Đội SEAL số 6 của Hải quân ám sát một đối thủ chính trị? Miễn truy tố. Tổ chức một cuộc đảo chính quân sự để giữ quyền lực? Miễn truy tố. Nhận hối lộ để đổi lấy sự tha thứ? Miễn truy tố. Miễn truy tố, Miễn truy tố, Miễn truy tố.

Quyết định này đã tạo ra cơ sở pháp lý cho một chế độ độc tài cá nhân, hoàn toàn bác bỏ khuôn khổ hiến pháp khi quốc gia được thành lập.

Trích dẫn tuyên bố nổi tiếng của John Adams rằng Hoa Kỳ được thành lập như "một chính phủ của luật pháp chứ không phải của con người", Thẩm phán Tối cao Ketanji Brown Jackson đã viết trong ý kiến phản đối của bà trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ rằng "tầm nhìn và lời hứa đó có thể sẽ chỉ tồn tại trong chốc lát trong tương lai".

"Hạt giống của quyền lực tuyệt đối cho các Tổng thống đã được gieo," Jackson viết. Và bây giờ chúng đang nở rộ cho mọi người chiêm ngưỡng.



