Trump Gắn Nhãn “Khủng Bố Nội Địa” Nhằm Trấn Áp Bất Đồng

Tổng thống Donald Trump nói sẽ ký sắc lệnh hành pháp để triệt phá các “mạng lưới khủng bố trong nước.” Có thể thấy rõ rằng chính quyền của ông đang lợi dụng vụ ám sát Charlie Kirk để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(WASHINGTON, ngày 24 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Tư cho biết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần để triệt phá các “mạng lưới khủng bố trong nước.” Trump luôn khăng khăng rằng đây là những nhóm được bên cánh tả tài trợ để kích thích bạo lực chống lại các nhóm bảo thủ.

 

Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Bạo lực từ bọn Khủng Bố Cực Tả (Radical Left Terrorists) vẫn kéo dài dai dẳng sau vụ ám sát Charlie Kirk. Chuyện này phải chấm dứt. Tôi sẽ ký một Sắc Lệnh Hành Pháp trong tuần này để dọn sạch hết các Mạng Lưới Khủng Bố Trong Nước.

 

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ súng tại văn phòng của Sở Thi Hành Di Trú (ICE) ở Dallas, khiến một người đang bị giam thiệt mạng và hai người khác bị thương. ICE là cơ quan dẫn đầu trong chiến dịch đàn áp di dân lậu dưới thời Trump, thường bị Đảng Dân Chủ và các nhà hoạt động vì quyền của di dân chỉ trích gay gắt.

 

Trong nhiều tuần qua, Trump cùng các đồng minh liên tục nói bóng gió (nhưng không đưa ra được bằng chứng rõ ràng) rằng can phạm trong vụ ám sát Kirk là thành viên của một phong trào cấp tiến quy mô lớn và có sự phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, ông lại du di, bao che cho các nhóm cực hữu, một mực nhấn mạnh rằng “mọi vấn đề bạo lực chính trị đều từ phía cánh tả mà ra.

 

Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu về khủng bố trong nước cho rằng bạo lực chính trị xuất phát từ cả hai phía, và thực tế lịch sử cho thấy phần lớn các vụ tấn công thường chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cực hữu.

 

Trump cũng cho hay ông đã bàn bạc với Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi về việc sử dụng Bộ luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, xin tạm dịch là “Luật Chống Các Tổ Chức Bất Lương và Làm Tiền”) để truy tố các nhóm cấp tiến bị coi là “khủng bố trong nước.

 

Đảng Dân Chủ cảnh báo rằng Bạch Ốc có thể đang đem vụ ám sát Kirk ra làm cái cớ để đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Theo một số nhà phê bình, hành động của Trump cho thấy khuynh hướng quen thuộc trong chính phủ của ông: nhắm vào các đối thủ chính trị, giới truyền thông và bất kỳ ai dám lên tiếng chỉ trích.

 

Hôm Thứ Hai (22/9), Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp riêng, chính thức tuyên bố phong trào chống phát xít cánh tả (thường được gọi là antifa) là một “tổ chức khủng bố trong nước” (thật ra chẳng có “tổ chức” nào tên antifa). Trump cũng hăm dọa sẽ điều tra và truy tố những ai rót tiền cho phong trào này.

 

Theo Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (Anti-Defamation League), antifa không phải là một tổ chức tập trung có ban lãnh đạo, mà chỉ là “một phong trào không có thủ lãnh, được hình thành từ các nhóm nhỏ, mạng lưới rời rạc và những người cùng có chung quan điểm chống phát xít.

 

