FBI: Trên viên đạn bắn vào trại giam ở Dallas ghi chữ: 'ANTI-ICE' (Chống ICE)





Giám đốc FBI Kash Patel cho hay đội điều tra tìm thấy một lốc gồm năm viên đạn của vụ nổ súng sáng Thứ Tư 24/9 tại trung tâm giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở Dallas có dòng chữ "ANTI-ICE", theo CNN.

Theo tin mới nhất, ba người bị trúng đạn là những người bị ICE giam giữ, hai người đã thiệt mạng, và một người đang trong tình trạng nguy kịch, phát ngôn viên Bộ Nội An Tricia McLaughlin nói với CNN.

Trong một cuộc họp báo trước đó, chính quyền không cung cấp chi tiết về các trường hợp tử vong nhưng lưu ý rằng không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương hoặc bị bắn.

Trong một bài đăng trên X, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã lên án những lời lẽ gay gắt chống lại ICE, nói rằng: "Những vụ giết người khủng khiếp này phải là lời cảnh tỉnh cho phe cực tả rằng những lời lẽ của họ về ICE sẽ gây ra hậu quả."

Ông Patel đăng tấm ảnh chụp những viên đạn trên X, cho biết: "Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, việc xem xét ban đầu các bằng chứng cho thấy có động cơ về tư tưởng đằng sau vụ tấn công này."

Các viên đạn được tìm thấy gần nơi nghi phạm nổ súng, Joe Rothrock, đặc vụ phụ trách văn phòng hiện trường Dallas, cho biết trong một cuộc họp báo.





***Ghi chú: Khoảng một giờ trước, chúng tôi ghi trong bản tin là “vỏ đạn.” Đúng ra là một băng gồm năm viên đạn chưa qua sử dụng. Chúng tôi đã hiệu đính trong bản tin. Xin thành thật xin lỗi độc giả vì sơ suất này.