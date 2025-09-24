VAALA Mở Triển Lãm On Refuge: 50 Years of Recomposition (Nơi Tị Nạn: 50 Năm Tái Tạo)









Triển lãm từ ngày 4 đến 24 tháng 10, 2025

Tiếp tân khai mạc: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 10, từ 6:00 PM đến 10:00 PM (cùng

trong khoảng thời gian với Art Walk của thành phố Santa Ana).

- RSVP để tham dự tiếp tân khai mạc: https://bit.ly/OpeningNightReceptionOnRefuge

- Orange County Center for Contemporary Art (OCCCA), số 117 N Sycamore St,

Santa Ana, CA 92701

- Giờ mở cửa triển lãm: Thứ Năm – Chủ Nhật, 12:00 PM – 5:00 PM



Santa Ana, CA — Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm “On Refuge: 50 Years of Recomposition” (“Nơi Tị Nạm: 50 Năm Tái Tạo”), nhằm kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến 24 tháng 10 năm 2025 tại Orange County Center for Contemporary Art - OCCCA (Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quận Cam), quy tụ 13 nghệ sĩ Việt Nam thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 với các tác phẩm khám phá bản sắc Việt vốn không ngừng tiến hóa tại Hoa Kỳ.



Các nghệ sĩ tham gia cuộc triển lãm gồm có Angela Anh Nguyen, An Hà, Anh Dao Ha, Anh Nguyen, Ann Lê, Đan Lynh Phạm, Dinh Q. Lê, Felisa Nguyễn,

Hùng Lê, Huyen Tran, Phung Huynh, Tuấn Andrew Nguyễn, và Vivian Tran.



1 Large - Anha.jpeg: “Vô Đề,” bụi và ngăn kéo, An Hà.



Thông qua hội họa, nhiếp ảnh, kỹ thuật dệt may vải, và sắp đặt (installation) đa chất liệu, triển lãm đặt ra câu hỏi: “Cộng đồng người Mỹ gốc Việt được thể hiện và tiếp nối như thế nào?”



Giám tuyển Audrey Bùi chia sẻ về trọng tâm của cuộc triển lãm: “Tái tạo – chủ đề nổi bật qua các tác phẩm xoáy vào đề tài gia đình, cộng đồng, lịch sử, di sản văn hoá tuy bền vững nhưng cũng không ngừng chuyển động. Có những tác phẩm cố ý làm mờ và biến dạng các cấu trúc gia đình, truyền thống, và vật thể văn hóa, nhằm gợi mở đối thoại sáng tạo.” Triển lãm “Nơi Tị Nạn: 50 Năm Tái Tạo” mời gọi khán giả tương tác với các tác phẩm và cùng khám phá bản sắc với các nghệ sĩ.



Ong.jpg: “Ông” (trích từ series “All That’s Been Said and Left Unsaid), vải dệt tay, Hùng Lê



Audrey Bùi là một chuyên viên nghiên cứu lịch sử mỹ thuật đương đại. Cô nhận bằng cao học về Nghiên Cứu Bảo Tàng (Museum Studies) tại New York

University. Audrey đã làm giám tuyển cho VAALA qua cuộc triển lãm “here/there: chúng tôi,” được thực hiện vào tháng 12 năm 2024 tại Black Umbrella Gallery, thành phố Garden Grove.



Về Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA)



VAALA được thành lập vào năm 1991 bởi các nhà báo, nghệ sĩ, và những thành viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhằm đáp ứng các nhu cầu và mở rộng không gian cho các nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo trong bối cảnh là một cộng đồng mới định cư. Sứ mệnh của VAALA là kết nối và làm phong phú các cộng đồng thông qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Với hơn 30 năm phục vụ, VAALA đã hợp tác với nhiều tổ chức để thực hiện các sự kiện nghệ thuật văn hóa, bao gồm triển lãm, ra mắt sách, hòa nhạc, kịch và các chương trình Viet Film Fest và Viet Book Fest hàng năm. Trong suốt quá trình hoạt động, VAALA được điều hành chủ yếu bởi tình nguyện viên và là một tổ chức bất vụ lợi. VAALA đã hợp tác với nhiều tổ chức trong cộng đồng để thực hiện các sự kiện văn hóa và nghệ thuật đa dạng. Bốn chương trình chính của VAALA bao gồm: Viet Film Fest, Viet Book Fest, chương trình Gallery Beyond Walls với các triển lãm nghệ thuật, và các khóa học miễn phí về nghệ thuật và điện ảnh dành cho giới trẻ, như chương trình "Youth in Motion: A Filmmaking Workshop for Emerging Filmmakers." Thông tin thêm về VAALA tại Facebook, Instagram, Twitter, và YouTube.



