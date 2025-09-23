Ngũ Giác Đài Giải Tán Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân

Ủy ban cố vấn về quyền lợi cho nữ quân nhân đã bị giải tán với lý do “gây chia rẽ” và “ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố giải tán một trong những ủy ban cố vấn lâu đời nhất của quân đội, thường giúp đưa ra khuyến nghị về phúc lợi, đời sống, và cách đối xử với nữ quân nhân. Lý do được đưa ra là vì ủy ban này đang cổ súy một “nghị trình nữ quyền gây chia rẽ.”

Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân (Defense Advisory Committee on Women in the Services) được thành lập từ năm 1951, chuyên tư vấn cho Ngũ Giác Đài về hàng loạt vấn đề liên quan đến nữ quân nhân, bao gồm: tuyển mộ, giữ quân số, phân công, hòa nhập, phúc lợi và cách đối xử trong môi trường quân ngũ.

Theo thông tin trên trang web của ủy ban, suốt hơn 70 năm hoạt động, họ đã đệ trình hơn 1,100 khuyến nghị, trong đó khoảng 94% được thực hiện, toàn bộ hoặc một phần. Các khuyến nghị này giúp thúc đẩy thay đổi luật lệ và chính sách liên quan đến nữ quân nhân.

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm Thứ Ba, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết Bộ trưởng Hegseth đã quyết định giải thể Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân. Bộ trưởng cho rằng ủy ban này đang “tập trung thúc đẩy một nghị trình nữ quyền gây chia rẽ, làm suy giảm năng lực chiến đấu của quân nhân,” trong khi ưu tiên hàng đầu của ông là xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất, không phân biệt phái tính trên toàn bộ Bộ Quốc Phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hegseth mạnh tay với các chương trình liên quan đến DEI trong quân đội. Trước đó, ông từng dẹp bỏ một chương trình được ban hành dưới thời Trump năm 2017 nhằm tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực an ninh quốc gia.

Hegseth cũng đã chỉ thị chấm dứt việc tổ chức các dịp lễ kỷ niệm như Tháng Lịch Sử Người Da Đen. Chưa hết, ông còn cho loại bỏ một số sách ra khỏi Học viện Hải quân, trong đó có cả cuốn hồi ký của Maya Angelou.

Thời gian gần đây, báo chí Hoa Kỳ liên tục cảnh báo về quyền tự do ngôn luận, sau khi Ngũ Giác Đài ra quy định nhằm hạn chế đối với việc loan tin về quân đội. Theo luật mới, các cơ quan truyền thông phải cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu chưa được chính phủ cho phép.