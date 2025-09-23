Dân Biểu Derek Trần Giới Thiệu Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng – Biểu Tượng Tự Do và Dân Chủ của Người Việt Tị Nạn









Washington, DC – Một bước đi lịch sử vừa diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ: Dân biểu Derek Trần (CA-45), vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon tại Quận Cam, hôm nay đã long trọng giới thiệu nghị quyết vinh danh Cờ Vàng Di Sản Việt Nam.





Nghị quyết khẳng định Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, là dấu ấn của tự do, bản sắc dân tộc, và là minh chứng cho cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ vì dân chủ và nhân quyền. Đồng thời, Quốc hội Mỹ cũng chính thức công nhận Cờ Vàng là lá cờ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh cùng quân lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam Việt Nam.





“Lá Cờ Vàng không chỉ gợi nhớ về những mất mát đau thương – quê hương, mái ấm, và cả một đất nước đã bị cưỡng đoạt sau biến cố 30-4-1975 – mà còn nhắc nhở chúng ta về sức mạnh, nghị lực, và sự kiên cường của cả một dân tộc,” Dân biểu Trần tuyên bố. “Năm mươi năm trước, hàng trăm ngàn người Việt, trong đó có cha mẹ tôi, buộc phải bỏ lại tất cả để tìm đường sống trong tự do và dân chủ. Lá cờ ấy là minh chứng cho tinh thần quật cường của cộng đồng, và cho thấy chúng ta đã đi xa đến đâu bất chấp mọi gian khó. Hôm nay, với tư cách là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện Little Saigon tại Quốc hội, tôi hãnh diện giới thiệu nghị quyết này để chính thức công nhận lá cờ của chúng ta – và tôi vinh dự mang di sản đấu tranh của cộng đồng người Việt đến tận Washington.”





Nghị quyết nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 9 dân biểu đồng bảo trợ, trong đó có: Lou Correa (CA-46), Dave Min (CA-47), Young Kim (CA-40), Ro Khanna (CA-17), Lateefah Simon (CA-12), Judy Chu (CA-28), Scott Peters (CA-50), Henry “Hank” Johnson (GA-04), Zoe Lofgren (CA-18), và Grace Meng (NY-06).





Cờ Vàng – Linh hồn của cộng đồng Việt hải ngoại

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, từng là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, nay trở thành biểu tượng bất diệt của hàng triệu người Việt lưu vong khắp năm châu. Từ sau biến cố Tháng Tư Đen 1975, Cờ Vàng đã tung bay trong các cuộc biểu tình chống cộng sản, trong các lễ hội văn hoá, và trong những ngày tưởng niệm lịch sử. Với cộng đồng người Việt tị nạn, đó là biểu tượng của tự do, danh dự, và ký ức không thể xoá nhòa.





Derek Trần – Tiếng nói của cộng đồng tại Quốc hội Hoa Kỳ





Không chỉ dừng lại ở nghị quyết Cờ Vàng, Dân biểu Derek Trần còn nhiều lần đứng ra bảo vệ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và nhân quyền cho đồng bào trong nước:





Tháng 6, ông giới thiệu nghị quyết công nhận 19/6/2025 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tưởng niệm sự hy sinh của những người lính Việt–Mỹ vì tự do.

Đồng bảo trợ H.R. 3122 – Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, nhằm trừng phạt các quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền, đồng thời đặt nhân quyền làm trọng tâm trong quan hệ Mỹ–Việt.

Tháng 4, ông tổ chức các sự kiện tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen, và giới thiệu nghị quyết công nhận 30/4/2025 là 50 năm Quốc hận 30-4.

Với nghị quyết mới này, một lần nữa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được khẳng định trên đất nước Hoa Kỳ – không chỉ là lá cờ của một cộng đồng, mà còn là lá cờ của tự do, chống độc tài, chống cộng sản, và khẳng định ý chí trường tồn của người Việt Nam yêu chuộng dân chủ.