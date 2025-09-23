Hôm nay,  

Dân Biểu Derek Trần Giới Thiệu Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng – Biểu Tượng Tự Do và Dân Chủ của Người Việt Tị Nạn

23/09/202516:28:00(Xem: 249)


Derek Tran

Washington, DC – Một bước đi lịch sử vừa diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ: Dân biểu Derek Trần (CA-45), vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon tại Quận Cam, hôm nay đã long trọng giới thiệu nghị quyết vinh danh Cờ Vàng Di Sản Việt Nam.

Nghị quyết khẳng định Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, là dấu ấn của tự do, bản sắc dân tộc, và là minh chứng cho cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ vì dân chủ và nhân quyền. Đồng thời, Quốc hội Mỹ cũng chính thức công nhận Cờ Vàng là lá cờ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã sát cánh cùng quân lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam Việt Nam.

“Lá Cờ Vàng không chỉ gợi nhớ về những mất mát đau thương – quê hương, mái ấm, và cả một đất nước đã bị cưỡng đoạt sau biến cố 30-4-1975 – mà còn nhắc nhở chúng ta về sức mạnh, nghị lực, và sự kiên cường của cả một dân tộc,” Dân biểu Trần tuyên bố. “Năm mươi năm trước, hàng trăm ngàn người Việt, trong đó có cha mẹ tôi, buộc phải bỏ lại tất cả để tìm đường sống trong tự do và dân chủ. Lá cờ ấy là minh chứng cho tinh thần quật cường của cộng đồng, và cho thấy chúng ta đã đi xa đến đâu bất chấp mọi gian khó. Hôm nay, với tư cách là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện Little Saigon tại Quốc hội, tôi hãnh diện giới thiệu nghị quyết này để chính thức công nhận lá cờ của chúng ta – và tôi vinh dự mang di sản đấu tranh của cộng đồng người Việt đến tận Washington.”

Nghị quyết nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 9 dân biểu đồng bảo trợ, trong đó có: Lou Correa (CA-46), Dave Min (CA-47), Young Kim (CA-40), Ro Khanna (CA-17), Lateefah Simon (CA-12), Judy Chu (CA-28), Scott Peters (CA-50), Henry “Hank” Johnson (GA-04), Zoe Lofgren (CA-18), và Grace Meng (NY-06).

Cờ Vàng – Linh hồn của cộng đồng Việt hải ngoại

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, từng là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, nay trở thành biểu tượng bất diệt của hàng triệu người Việt lưu vong khắp năm châu. Từ sau biến cố Tháng Tư Đen 1975, Cờ Vàng đã tung bay trong các cuộc biểu tình chống cộng sản, trong các lễ hội văn hoá, và trong những ngày tưởng niệm lịch sử. Với cộng đồng người Việt tị nạn, đó là biểu tượng của tự do, danh dự, và ký ức không thể xoá nhòa.

Derek Trần – Tiếng nói của cộng đồng tại Quốc hội Hoa Kỳ

Không chỉ dừng lại ở nghị quyết Cờ Vàng, Dân biểu Derek Trần còn nhiều lần đứng ra bảo vệ chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và nhân quyền cho đồng bào trong nước:

  • Tháng 6, ông giới thiệu nghị quyết công nhận 19/6/2025 là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tưởng niệm sự hy sinh của những người lính Việt–Mỹ vì tự do.
  • Đồng bảo trợ H.R. 3122 – Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, nhằm trừng phạt các quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền, đồng thời đặt nhân quyền làm trọng tâm trong quan hệ Mỹ–Việt.
  • Tháng 4, ông tổ chức các sự kiện tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen, và giới thiệu nghị quyết công nhận 30/4/2025 là 50 năm Quốc hận 30-4.

 Với nghị quyết mới này, một lần nữa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được khẳng định trên đất nước Hoa Kỳ – không chỉ là lá cờ của một cộng đồng, mà còn là lá cờ của tự do, chống độc tài, chống cộng sản, và khẳng định ý chí trường tồn của người Việt Nam yêu chuộng dân chủ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố giải tán một trong những ủy ban cố vấn lâu đời nhất của quân đội, thường giúp đưa ra khuyến nghị về phúc lợi, đời sống, và cách đối xử với nữ quân nhân. Lý do được đưa ra là vì ủy ban này đang cổ súy một “nghị trình nữ quyền gây chia rẽ.”

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Theo một cuộc thăm dò mới được công bố bởi Reuters/Ipsos, tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây; nguyên nhân là vì người dân ngày càng thấy lo về tình hình kinh tế và năng lực của ông trong việc kiểm soát lạm phát.

Tôi đã được thụ phong linh mục Công giáo hơn 48 năm sau khi trả qua 12 năm đào tạo tại chủng viện. Trong 60 năm đó, tôi chưa bao giờ xấu hổ trước lời nói của một vị giám mục nào như khi nghe Đức Hồng Y Timothy Dolan nói về Charlie Kirk.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố các quốc gia NATO nên bắn hạ máy bay quân sự Nga nếu chúng xâm phạm không phận, nhưng khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có hậu thuẫn đồng minh trong tình huống đó hay không, ông nói “tùy vào hoàn cảnh.” Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo trước buổi gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, giữa lúc các máy bay và drone Nga liên tục xâm nhập không phận Ba Lan, Romania và Estonia trong những tuần gần đây, theo tờ The New York Times.

- Texas: Cộng Hòa gây sự với pho tượng thần Ấn Độ Giáo cao 27 mét. - Massachusetts: Đặc vụ ICE giữ bé gái 5 tuổi tự kỷ để buộc ông bố di dân lậu ra đầu hàng - TQ đêm qua đặt mua ít nhất 10 lô đậu nành Argentina mỗi lô 65.000 tấn. Năm nay TQ vẫn chưa mua đậu nành Mỹ.

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Học viện Quân sự danh tiếng West Point đang đối mặt với một vụ kiện do giáo sư luật có thâm niên cao nhất tại đây đệ đơn, cáo buộc nhà trường xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai ký sắc lệnh đưa phong trào antifa vào diện “tổ chức khủng bố.” Hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump đem cái chết của Charlie Kirk ra làm lý do, tuyên bố sẽ mạnh tay với các nhóm cánh tả.

Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sẽ trở lại trên đài ABC vào tối Thứ Ba, sau một tuần bị ngưng đột ngột vì những tranh cãi quanh lời bình của Kimmel về phản ứng của phong trào MAGA trước vụ ám sát Charlie Kirk. Theo các bạn, sức mạnh của người dân có phải là vũ khí làm cho chế độc tài và chuyên chế phải run sợ không?

Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng ký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9. Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”

J181. Asadisa Jātaka -- Câu chuyện về Hoàng tử Vô Song và Cuộc Xuất Gia Vĩ Đại Tóm tắt: Đức Phật nói về việc từ bỏ vương quốc để theo đuổi đời sống tâm linh. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện từ bỏ ngai vàng trong một kiếp trước và mô tả những chiến công vĩ đại mà Ngài đã thực hiện với tư cách là một cung thủ bậc thầy, bao gồm cả việc cứu vương quốc cũ của mình chỉ bằng một mũi tên.

Quận Cam (California) bất đồng về màu da, di dân: 1 học sinh trung học đội mũ MAGA để tưởng niệm Charlie Kirk, bị 1 nữ sinh ném mũ vào nhà vệ sinh nữ rồi la mắng Trump. Cả 2 em bị tạm ngưng học.

(BERLIN, ngày 21 tháng 9, APNews) – Không quân Thụy Điển và Đức đã điều động chiến đấu cơ giám sát một máy bay trinh sát IL-20 của Nga khi chiếc này bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic mà không gửi thông cáo lộ trình cũng như tín hiệu vô tuyến.

(SAN FRANCISCO/NEW YORK, ngày 21 tháng 9, Reuters) – Bầu không khí hoang mang, hỗn loạn và phẫn nộ bao trùm khắp nơi khi hàng loạt công nhân nước ngoài đang có visa H-1B (phần lớn đến từ Ấn Độ và TQ) buộc phải hủy bỏ mọi kế hoạch, quay về Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ ban hành mức lệ phí visa mới theo hướng siết chặt nhập cư toàn diện.

Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic. Trước khi tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào sáng Chủ nhật, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng ông "sẽ" giúp bảo vệ Ba Lan

Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào hôm thứ Bảy, nói rằng việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với những đối thủ hàng đầu đang “hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta”.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.