Trump Nói Nato Nên Bắn Hạ Máy Bay Nga Nếu Xâm Phạm Không Phận

23/09/202511:48:00(Xem: 120)
  • Tác giả :
Trump at UN
Tổng thống Donald Trump phát biểu  tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA)
thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2025.



Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố các quốc gia NATO nên bắn hạ máy bay quân sự Nga nếu chúng xâm phạm không phận, nhưng khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có hậu thuẫn đồng minh trong tình huống đó hay không, ông nói “tùy vào hoàn cảnh.” Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo trước buổi gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, giữa lúc các máy bay và drone Nga liên tục xâm nhập không phận Ba Lan, Romania và Estonia trong những tuần gần đây, theo tờ The New York Times.

Trước đó, Trump có bài diễn văn dài chỉ trích Liên Hiệp Quốc là bất lực và mắng mỏ các nước thành viên không làm tròn trách nhiệm, đồng thời khoe khoang rằng chỉ có ông mới đủ khả năng giải quyết những vấn đề toàn cầu. Ông nói: “Tôi rất giỏi chuyện này. Các quốc gia của quý vị đang đi xuống địa ngục.” Trong lúc Đại hội đồng kỷ niệm 80 năm thành lập, với chiến tranh đang tiếp diễn ở Gaza, Sudan và Ukraine, Trump đặt câu hỏi liệu Liên Hiệp Quốc còn có mục đích gì không, cho rằng ông đã tự giải quyết nhiều xung đột trong khi tổ chức quốc tế này “không thèm nhúng tay.”

Xen kẽ bài diễn văn, ông cảnh báo về “quái vật hai đầu” gồm di dân bất hợp pháp và năng lượng tái tạo, gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa vĩ đại nhất,” chế nhạo giới bảo vệ môi trường muốn “giết hết bò,” công kích cá nhân thị trưởng London Sadiq Khan và tung ra luận điệu sai lạc rằng người Hồi giáo ở phương Tây tìm cách áp đặt luật Shariah. Văn phòng thị trưởng Khan gọi phát biểu này là “đầy thành kiến,” nhấn mạnh London an toàn hơn nhiều thành phố lớn của Mỹ. Trump cũng tuyên bố ông đã chấm dứt xung đột giữa Israel và Iran, Campuchia và Thái Lan, Armenia và Azerbaijan, đồng thời tiếp tục đổ lỗi cho Joseph R. Biden về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Ông cáo buộc Trung Quốc và Ấn Độ tài trợ chiến tranh bằng cách mua dầu của Nga, đồng thời cảnh báo sẵn sàng áp thêm thuế nếu Moscow không chấp nhận đình chiến, nhưng sẽ chỉ làm vậy nếu châu Âu ngừng toàn bộ việc mua dầu khí Nga. Khi xuất hiện cùng Zelensky, Trump ca ngợi lãnh đạo Ukraine là “một người can đảm” và khẳng định Hoa Kỳ “rất tôn trọng cuộc chiến đấu mà Ukraine đang tiến hành,” trái ngược hẳn với cuộc gặp căng thẳng tại Bạch Ốc hồi tháng Hai. Zelensky nói ông mong được thảo luận về kế hoạch cắt nguồn dầu Nga vào châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó đồng ý với Trump, cho biết EU đã giảm mạnh nhập khẩu khí đốt, ngưng hoàn toàn nhập than và cắt giảm dầu Nga, đồng thời tuyên bố sắp áp thêm lệnh trừng phạt đối với cảng tiếp nhận khí hoá lỏng và đánh thuế dầu nhập khẩu từ Nga. Bà nói: “Chúng tôi đang loại bỏ những giọt dầu khí cuối cùng của Nga khỏi châu Âu.”

Tại lễ khai mạc, Tổng thư ký António Guterres cảnh báo thế giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn nguy hiểm nhưng kêu gọi giữ niềm tin vào ngoại giao. Ngay sau đó, Trump chế giễu biến đổi khí hậu là “trò lừa đảo.” Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cũng có bài diễn văn gay gắt, nhắm vào thuế quan của Trump và yêu cầu Mỹ không can thiệp vào vụ truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Sau đó, Trump phát tín hiệu muốn gặp Lula vào tuần tới.

Trong vấn đề Trung Đông, Trump công kích các đồng minh đã công nhận Palestine là một quốc gia, cho rằng đó là “chiến thắng cho Hamas” và yêu cầu trước hết phải buộc Hamas thả con tin Israel. Ông không nhắc tới tình hình nhân đạo ở Gaza, nơi Israel đang phong tỏa viện trợ giữa cáo buộc diệt chủng.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhóm họp liên tiếp về Gaza và Ukraine với nhiều ngoại trưởng tham dự. Zelensky dự kiến sẽ phát biểu, trong khi Israel tuyên bố không tham dự vì trùng lễ Rosh Hashana, gọi quyết định của Hội đồng là “bằng chứng về sự đạo đức giả.” (vb)



