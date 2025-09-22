Hôm nay,  

Trump Ký Sắc Lệnh Xếp Antifa Vào Danh Sách “Tổ Chức Khủng Bố”

Skärmbild 2025-09-23 063302
Sắc lệnh của Trump không chỉ nhắm vào antifa mà còn mở rộng điều tra những ai có liên quan. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai ký sắc lệnh đưa phong trào antifa vào diện “tổ chức khủng bố.” Hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump đem cái chết của Charlie Kirk ra làm lý do, tuyên bố sẽ mạnh tay với các nhóm cánh tả.

 

Vụ ám sát xảy ra vào ngày 10 tháng 9, Kirk đang phát biểu tại một trường đại học ở Utah thì bị một sinh viên 22 tuổi bắn chết. Can phạm hiện đã bị truy tố. Các cơ quan điều tra hiện vẫn chưa tìm ra được động cơ gây án, và cũng không có bằng chứng cho thấy can phạm có liên quan với bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã nhanh chóng tận dụng việc này để khôi phục những kế hoạch từng bị gác lại, nhằm nhắm vào các tổ chức cánh tả vốn đối lập với phe bảo thủ.

 

Trong sắc lệnh dài 370 từ, Trump chỉ thị toàn bộ các cơ quan hữu trách “điều tra, ngăn chặn và triệt phá mọi hoạt động bất hợp pháp” liên quan đến antifa hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tài trợ cho các hoạt động tương tự.

 

Sắc lệnh ghi rõ: “Những người có liên quan đến Antifa và hoạt động thay mặt tổ chức này đã và đang hợp tác với các nhóm khác nhằm lan truyền và thúc đẩy bạo lực chính trị, đồng thời tìm cách đàn áp quyền tự do chính trị hợp pháp.

 

Theo Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (Anti-Defamation League), antifa là tên viết tắt từ chữ “anti-fascist” (chống phát xít). Đây là một phong trào hoạt động không có người lãnh đạo, được hình thành từ những nhóm nhỏ, mạng lưới và cá nhân riêng lẻ.

 

Website của tổ chức này cũng cảnh báo: “Một số phần tử cực đoan tự nhận mình là thành viên antifa; họ có thể có các hành vi bạo lực hoặc phá hoại tại các cuộc biểu tình và sự kiện. Đó không phải là bản chất chung của phong trào.

 

Các cơ quan thi hành pháp luật liên bang từ lâu đã theo dõi và điều tra các hành vi bạo lực và tổ chức tội phạm liên quan đến nhiều nhóm thù hận và cực đoan. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ chưa từng gán mác các tổ chức nội địa là khủng bố, phần lớn do các điều khoản bảo vệ quyền công dân trong Hiến Pháp.

Một viên chức Bộ Tư Pháp (ẩn danh) cho biết sắc lệnh mới sẽ mở rộng đáng kể quyền giám sát: Việc đưa antifa vào diện tổ chức khủng bố sẽ cho phép chúng tôi gửi trát đòi tới các ngân hàng, kiểm tra các lệnh chuyển tiền, rà soát mọi nguồn tài trợ cả trong và ngoài nước,”  nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho hay. FBI cũng sẽ huy động lực lượng chống khủng bố và phản gián để điều tra xem liệu có thế lực nào “đứng sau” antifa. Thông thường, các hoạt động giám sát và điều tra của FBI đối với công dân Hoa Kỳ bị giới hạn nghiêm ngặt bởi luật pháp, nên họ không thể tùy tiện nhắm vào bất kỳ ai.

 

Tuy nhiên, giới học giả pháp lý và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, cảnh báo rằng chính sách này có thể bị lợi dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận và nhắm vào các đối thủ chính trị của Trump.

 

Theo các tài liệu nội bộ của Bộ Nội An, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump từng hai lần thất bại trong việc đưa antifa vào danh sách tổ chức khủng bố.

 

Trong khi đó, nhiều chuyên gia an ninh và viên chức thi hành pháp luật từng nhiều lần khẳng định rằng các vụ tấn công từ phe cực hữu mới là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bạo lực trong nước. Tuy nhiên, kể từ sau cái chết của Kirk, chính quyền Trump lại đẩy mạnh luận điệu cho rằng các nhóm cánh tả mới là thủ phạm kích thích bạo lực chính trị ở Hoa Kỳ.

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Học viện Quân sự danh tiếng West Point đang đối mặt với một vụ kiện do giáo sư luật có thâm niên cao nhất tại đây đệ đơn, cáo buộc nhà trường xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sẽ trở lại trên đài ABC vào tối Thứ Ba, sau một tuần bị ngưng đột ngột vì những tranh cãi quanh lời bình của Kimmel về phản ứng của phong trào MAGA trước vụ ám sát Charlie Kirk. Theo các bạn, sức mạnh của người dân có phải là vũ khí làm cho chế độc tài và chuyên chế phải run sợ không?

Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng ký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9. Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”

J181. Asadisa Jātaka -- Câu chuyện về Hoàng tử Vô Song và Cuộc Xuất Gia Vĩ Đại Tóm tắt: Đức Phật nói về việc từ bỏ vương quốc để theo đuổi đời sống tâm linh. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện từ bỏ ngai vàng trong một kiếp trước và mô tả những chiến công vĩ đại mà Ngài đã thực hiện với tư cách là một cung thủ bậc thầy, bao gồm cả việc cứu vương quốc cũ của mình chỉ bằng một mũi tên.

Quận Cam (California) bất đồng về màu da, di dân: 1 học sinh trung học đội mũ MAGA để tưởng niệm Charlie Kirk, bị 1 nữ sinh ném mũ vào nhà vệ sinh nữ rồi la mắng Trump. Cả 2 em bị tạm ngưng học.

(BERLIN, ngày 21 tháng 9, APNews) – Không quân Thụy Điển và Đức đã điều động chiến đấu cơ giám sát một máy bay trinh sát IL-20 của Nga khi chiếc này bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic mà không gửi thông cáo lộ trình cũng như tín hiệu vô tuyến.

(SAN FRANCISCO/NEW YORK, ngày 21 tháng 9, Reuters) – Bầu không khí hoang mang, hỗn loạn và phẫn nộ bao trùm khắp nơi khi hàng loạt công nhân nước ngoài đang có visa H-1B (phần lớn đến từ Ấn Độ và TQ) buộc phải hủy bỏ mọi kế hoạch, quay về Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ ban hành mức lệ phí visa mới theo hướng siết chặt nhập cư toàn diện.

Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic. Trước khi tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào sáng Chủ nhật, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng ông "sẽ" giúp bảo vệ Ba Lan

Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào hôm thứ Bảy, nói rằng việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với những đối thủ hàng đầu đang “hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta”.

Trong một chiến dịch bí mật năm ngoái, FBI đã ghi lại cảnh Tom Homan, hiện là "Tư lệnh biên giới" của Nhà Trắng, nhận 50.000 đô la tiền mặt sau khi cho biết ông có thể giúp các đặc vụ - những người đóng giả là giám đốc điều hành doanh nghiệp - giành được các hợp đồng chính phủ trong chính quyền Trump thứ hai, theo nhiều người quen thuộc với cuộc điều tra và các tài liệu nội bộ do MSNBC xem xét.

-- Ly cà-phê Starbuck không có quyền bày tỏ thái độ từ chối ủng hộ. -- Giá Thực Phẩm Leo Thang, Người Dân Mỹ Lo Lắng Không Có Lối Ra. -- Trump Đặt Phí 100,000 Đô Cho Visa Lao Động Trí Thức, Ra Mắt “Thẻ Vàng”. -- Trump Và Tập Cận Bình Chuẩn Thuận Thỏa Thuận Thành Lập TikTok Mỹ. -- Tòa Bác Chính Sách Về “Ý Thức Hệ Giới Tính” Của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia. -- Ủy Ban Vaccine Của Kennedy Hạn Chế Quyền Tiếp Cận Mũi Chích Covid. -- Công Tố Viên Điều Tra James Và Comey Phải Từ Chức Vì Áp Lực. -- Thẩm Phán Bác Đơn Kiện 15 Tỉ Đô Của Trump Nhắm Vào New York Times. -- Ted Cruz Cảnh Báo Nguy Cơ Khi FCC Đe Doạ ABC Về Jimmy Kimmel. -- Bạch Ốc Bắt Phóng Viên Ký Cam Kết Không Thu Thập Bất Kỳ Thông Tin Tài Liệu Nào Chưa Được Cấp Phép. -- Nga Mở Cuộc Tấn Công Quy Mô Lớn Trên Khắp Ukraina. -- Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Check-In Ở Phi Trường Âu Châu.

J171. Kalyana-Dhamma Jātaka -- Sự Hiểu Lầm Dẫn Đến Giác Ngộ Tóm tắt: Khi một gia chủ đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thân quyến của ông hiểu lầm và nghĩ rằng ông đã xuất gia. Họ bắt đầu bàn tán về chuyện này. Trên đường về, ông nghe được cuộc trò chuyện của họ và quyết định sống theo lời đồn. Ông quay lại và xin xuất gia. Đức Phật sau đó kể lại một câu chuyện tương tự trong một kiếp trước.

Nếu bạn là người tỵ nạn chính trị Việt Nam đã may mắn nhập tịch Hoa Kỳ, hay ít nhất đã có thẻ xanh, hãy tin đó là may mắn khó gặp trong thời kỳ này. Bài viết sau đây dịch từ bản tin của Maria Danilova in trên báo The Japan Times ngày 18/9/2025, nhan đề "'I don't cry anymore': In U.S. jail, Russian dissidents fear deportation" ('Tôi không khóc nữa': Trong nhà tù Hoa Kỳ, những người bất đồng chính kiến ​​Nga lo sợ bị trục xuất). Sau đây là bản dịch.

Giáo Hoàng Leo khẳng định rõ ràng ngài không phải là người ủng hộ Trump, đồng thời cho hay Giáo Hoàng và người anh trai Luis Prevost – một người tự nhận “theo kiểu MAGA” và từng gặp Tổng Thống Trump – có quan điểm rất khác nhau.

Lời Dịch Giả: Các học giả Phật giáo đều biết rằng Thiền, cũng như tất cả các phương thuốc trong cõi này, cũng có thể có tác dụng phụ bất lợi, nếu học nhân không biết cách đối trị. Thí dụ, nhà sư Đề Bà Đạt Đa đã tu tới mức Tứ Thiền, nhưng rồi lại phạm lỗi báng Phật và phá hòa hợp tăng. Thí dụ, Kinh kể rằng một số vị sư tu thiền với pháp quán bất tịnh, nhưng rồi thân tâm suy sụp, nên Đức Phật yêu cầu nhóm sư này chuyển sang pháp niệm hơi thở. Trong thời này, vì hoàn cảnh xa cách và bận rộn ở hải ngoại, một số Thầy khi dạy Thiền đã cho thực tập liền, bỏ qua các bước chuẩn bị quan trọng, trong đó các bước quan trọng nhất là phải giữ giới, tin sâu nhân quả, tạo nhân lành phước đức.
