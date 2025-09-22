Trump Ký Sắc Lệnh Xếp Antifa Vào Danh Sách “Tổ Chức Khủng Bố”

Sắc lệnh của Trump không chỉ nhắm vào antifa mà còn mở rộng điều tra những ai có liên quan. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai ký sắc lệnh đưa phong trào antifa vào diện “tổ chức khủng bố.” Hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump đem cái chết của Charlie Kirk ra làm lý do, tuyên bố sẽ mạnh tay với các nhóm cánh tả.

Vụ ám sát xảy ra vào ngày 10 tháng 9, Kirk đang phát biểu tại một trường đại học ở Utah thì bị một sinh viên 22 tuổi bắn chết. Can phạm hiện đã bị truy tố. Các cơ quan điều tra hiện vẫn chưa tìm ra được động cơ gây án, và cũng không có bằng chứng cho thấy can phạm có liên quan với bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã nhanh chóng tận dụng việc này để khôi phục những kế hoạch từng bị gác lại, nhằm nhắm vào các tổ chức cánh tả vốn đối lập với phe bảo thủ.

Trong sắc lệnh dài 370 từ, Trump chỉ thị toàn bộ các cơ quan hữu trách “điều tra, ngăn chặn và triệt phá mọi hoạt động bất hợp pháp” liên quan đến antifa hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tài trợ cho các hoạt động tương tự.

Sắc lệnh ghi rõ: “Những người có liên quan đến Antifa và hoạt động thay mặt tổ chức này đã và đang hợp tác với các nhóm khác nhằm lan truyền và thúc đẩy bạo lực chính trị, đồng thời tìm cách đàn áp quyền tự do chính trị hợp pháp.”

Theo Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (Anti-Defamation League), antifa là tên viết tắt từ chữ “anti-fascist” (chống phát xít). Đây là một phong trào hoạt động không có người lãnh đạo, được hình thành từ những nhóm nhỏ, mạng lưới và cá nhân riêng lẻ.

Website của tổ chức này cũng cảnh báo: “Một số phần tử cực đoan tự nhận mình là thành viên antifa; họ có thể có các hành vi bạo lực hoặc phá hoại tại các cuộc biểu tình và sự kiện. Đó không phải là bản chất chung của phong trào.”

Các cơ quan thi hành pháp luật liên bang từ lâu đã theo dõi và điều tra các hành vi bạo lực và tổ chức tội phạm liên quan đến nhiều nhóm thù hận và cực đoan. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ chưa từng gán mác các tổ chức nội địa là khủng bố, phần lớn do các điều khoản bảo vệ quyền công dân trong Hiến Pháp.



Một viên chức Bộ Tư Pháp (ẩn danh) cho biết sắc lệnh mới sẽ mở rộng đáng kể quyền giám sát: “Việc đưa antifa vào diện tổ chức khủng bố sẽ cho phép chúng tôi gửi trát đòi tới các ngân hàng, kiểm tra các lệnh chuyển tiền, rà soát mọi nguồn tài trợ cả trong và ngoài nước,” nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho hay. FBI cũng sẽ huy động lực lượng chống khủng bố và phản gián để điều tra xem liệu có thế lực nào “đứng sau” antifa. Thông thường, các hoạt động giám sát và điều tra của FBI đối với công dân Hoa Kỳ bị giới hạn nghiêm ngặt bởi luật pháp, nên họ không thể tùy tiện nhắm vào bất kỳ ai.

Tuy nhiên, giới học giả pháp lý và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, cảnh báo rằng chính sách này có thể bị lợi dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận và nhắm vào các đối thủ chính trị của Trump.

Theo các tài liệu nội bộ của Bộ Nội An, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump từng hai lần thất bại trong việc đưa antifa vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia an ninh và viên chức thi hành pháp luật từng nhiều lần khẳng định rằng các vụ tấn công từ phe cực hữu mới là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bạo lực trong nước. Tuy nhiên, kể từ sau cái chết của Kirk, chính quyền Trump lại đẩy mạnh luận điệu cho rằng các nhóm cánh tả mới là thủ phạm kích thích bạo lực chính trị ở Hoa Kỳ.