Những Con Chim Se Sẻ & Bông Hoa Bên Hàng Rào

Minh họa Đinh Trường Chinh



Những Con Chim Se Sẻ



Tôi đọc được trên một Bản Tin:





Một trường Trung Học ở The Apple Valley, thuộc Tiểu Bang Minnesota của nước Mỹ, phải dời những cuộc thi đấu thể thao ban đêm sang ban ngày, vì cột đèn đã bị rỡ những quả bóng đi, không được phép cháy sáng. Lý do trên cột đèn có một tổ chim với 4 quả trứng. Sở Tài Nguyên thiên nhiên bảo: Trường học phải đợi cho đến khi trứng nở và chim con đủ lớn, tự bay đi định cư ở chỗ khác, thì lúc đó sẽ thay bóng đèn mới chiếu sáng cho sân chơi thể thao trở lại chơi ban đêm.

Mấy con chim này sao mà may mắn thế

Chim Mẹ từ đâu bay tới tìm được chiếc cột đèn này

Chiếc cột đèn trên một thành phố yên bình

Một đất nước đầy lòng bao dung

Người ta đã tháo đi những bóng đèn

Không có ánh sáng

Nên không gây những tiếng động ban đêm

Khi chim ấp trứng

Những cái trứng

rất đỗi bình thường

Không nở ra Phượng Hoàng hay nở ra những con Công con Yến

Có thể chỉ nở ra những con Se Sẻ nhỏ nhoi

Nhưng chúng sẽ an toàn

Mẹ chúng sẽ tha mồi về

Nuôi chúng lớn

Rồi chúng sẽ tự bay khỏi tổ

Sẽ đi nhặt sâu bắt kiến

Tự nuôi sống đời mình

Tự kiếm cho mình một đời sống mới

Những con chim may mắn

Được nở ra từ chiếc tổ an bình

Trên một đất nước an bình

Dù chúng chỉ là những con se sẻ

Không biết từ đâu tới

Nhưng chúng cũng sẽ đóng góp vào

Việc bắt sâu bắt kiến

Việc mà những con chim Công chim Phượng không làm

Chúng chỉ là những con chim se sẻ

Ai nỡ đuổi chúng đi….

Trần Mộng Tú

9/21/2025



*





bông hoa bên hàng rào







Hôm qua

Giữa then hàng rào nhà hàng xóm

Một cành hồng lách sang vườn nhà tôi

nở một bông thật đẹp

Bông hoa như đứa trẻ

vừa chui qua bức tường biên giới

trên môi còn ngậm nụ cười

Tôi đứng nhìn bông hoa

rồi lại nhìn xuống bàn tay mình

Tôi có nên mang bông hoa vào nhà

cho vào chiếc bình nhỏ

nâng niu trò chuyện với hoa

như vòng tay người bảo trợ

ôm em bé tỵ nạn vào lòng

Hay tôi cứ mặc hoa

với nắng gió bên ngoài

Ngày mai

người làm vườn đến chắc anh ta sẽ cắt nó

vứt vào bao rác

chỉ trong một khoảnh khắc

tàn một kiếp hoa!

Những đứa trẻ bên hàng rào tỵ nạn

Bây giờ đang ở đâu……?

Trần Mộng Tú

9-9-2025