Những Con Chim Se Sẻ & Bông Hoa Bên Hàng Rào
Những Con Chim Se Sẻ
Tôi đọc được trên một Bản Tin:
Một trường Trung Học ở The Apple Valley, thuộc Tiểu Bang Minnesota của nước Mỹ, phải dời những cuộc thi đấu thể thao ban đêm sang ban ngày, vì cột đèn đã bị rỡ những quả bóng đi, không được phép cháy sáng. Lý do trên cột đèn có một tổ chim với 4 quả trứng. Sở Tài Nguyên thiên nhiên bảo: Trường học phải đợi cho đến khi trứng nở và chim con đủ lớn, tự bay đi định cư ở chỗ khác, thì lúc đó sẽ thay bóng đèn mới chiếu sáng cho sân chơi thể thao trở lại chơi ban đêm.
Mấy con chim này sao mà may mắn thế
Chim Mẹ từ đâu bay tới tìm được chiếc cột đèn này
Chiếc cột đèn trên một thành phố yên bình
Một đất nước đầy lòng bao dung
Người ta đã tháo đi những bóng đèn
Không có ánh sáng
Nên không gây những tiếng động ban đêm
Khi chim ấp trứng
Những cái trứng
rất đỗi bình thường
Không nở ra Phượng Hoàng hay nở ra những con Công con Yến
Có thể chỉ nở ra những con Se Sẻ nhỏ nhoi
Nhưng chúng sẽ an toàn
Mẹ chúng sẽ tha mồi về
Nuôi chúng lớn
Rồi chúng sẽ tự bay khỏi tổ
Sẽ đi nhặt sâu bắt kiến
Tự nuôi sống đời mình
Tự kiếm cho mình một đời sống mới
Những con chim may mắn
Được nở ra từ chiếc tổ an bình
Trên một đất nước an bình
Dù chúng chỉ là những con se sẻ
Không biết từ đâu tới
Nhưng chúng cũng sẽ đóng góp vào
Việc bắt sâu bắt kiến
Việc mà những con chim Công chim Phượng không làm
Chúng chỉ là những con chim se sẻ
Ai nỡ đuổi chúng đi….
Trần Mộng Tú
9/21/2025
*
bông hoa bên hàng rào
Hôm qua
Giữa then hàng rào nhà hàng xóm
Một cành hồng lách sang vườn nhà tôi
nở một bông thật đẹp
Bông hoa như đứa trẻ
vừa chui qua bức tường biên giới
trên môi còn ngậm nụ cười
Tôi đứng nhìn bông hoa
rồi lại nhìn xuống bàn tay mình
Tôi có nên mang bông hoa vào nhà
cho vào chiếc bình nhỏ
nâng niu trò chuyện với hoa
như vòng tay người bảo trợ
ôm em bé tỵ nạn vào lòng
Hay tôi cứ mặc hoa
với nắng gió bên ngoài
Ngày mai
người làm vườn đến chắc anh ta sẽ cắt nó
vứt vào bao rác
chỉ trong một khoảnh khắc
tàn một kiếp hoa!
Những đứa trẻ bên hàng rào tỵ nạn
Bây giờ đang ở đâu……?
Trần Mộng Tú
9-9-2025