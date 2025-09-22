Breaking News: "Jimmy Kimmel Live!" sẽ trở lại trên ABC vào tối Thứ Ba này, phát ngôn viên của Walt Disney Company nói với #CNN trong một tuyên bố.



Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sẽ trở lại trên đài ABC vào tối Thứ Ba, sau một tuần bị ngưng đột ngột vì những tranh cãi quanh lời bình của Kimmel về phản ứng của phong trào MAGA trước vụ ám sát Charlie Kirk.

Trong thông cáo gởi CNN, phát ngôn viên Walt Disney Company – chủ sở hữu ABC – cho biết: “Thứ Tư tuần trước, chúng tôi đã quyết định tạm ngưng sản xuất chương trình để tránh làm căng thẳng thêm vào một thời điểm đầy cảm xúc của đất nước. Một số nhận xét của Jimmy khi đó bị xem là thiếu nhạy cảm. Sau những ngày trò chuyện và cân nhắc, chúng tôi đồng ý đưa chương trình trở lại vào Thứ Ba.”

Chương trình bị ngưng ngay sau khi Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) Brendan Carr cùng một số hệ thống truyền hình liên kết dọa sẽ áp lực ABC vì lời độc thoại của Kimmel. Sự việc đã làm bùng nổ tranh luận quốc gia về quyền tự do ngôn luận và sự can dự của chính quyền, trong bối cảnh Kimmel và Tổng thống Donald Trump nhiều năm qua thường công khai chỉ trích lẫn nhau.

Trong tuần qua, đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối Disney tại New York, Burbank (California), và ngay trước rạp ở Hollywood – nơi chương trình được thu hình. Song song đó, hơn 400 nghệ sĩ, gồm Tom Hanks và Meryl Streep, đã ký tên vào thư ngỏ do ACLU tổ chức, bày tỏ hậu thuẫn dành cho Kimmel.

Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” hiện sử dụng từ 200 đến 250 nhân viên. Trong thời kỳ đình công của giới biên kịch Hollywood năm 2023, Kimmel đã chi trả lương để hỗ trợ ê-kíp. Gần đây, khi sản xuất ngưng vì cháy rừng ở Los Angeles, khu vực hậu trường của chương trình được biến thành trung tâm quyên góp và phân phát vật dụng cứu trợ.

