-- Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic -- Nga đã thuê 20.000 lính đánh thuê Cuba để chiến đấu chống lại Ukraine -- 210 trại mồ côi Nga nhồi sọ, biến trẻ em Ukraine bị bắt cóc thành lính Nga -- 1 đại tư bản Nga chết, được cho là tự tử. Trong 3 năm qua có 20 giám đốc cấp cao Nga chết bí ẩn -- Phi cơ do thám Nga bay vào không phận NATO, bị nghênh chận -- Thượng Việ



-- Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic

-- Nga đã thuê 20.000 lính đánh thuê Cuba để chiến đấu chống lại Ukraine

-- 210 trại mồ côi Nga nhồi sọ, biến trẻ em Ukraine bị bắt cóc thành lính Nga

-- 1 đại tư bản Nga chết, được cho là tự tử. Trong 3 năm qua có 20 giám đốc cấp cao Nga chết bí ẩn

-- Phi cơ do thám Nga bay vào không phận NATO, bị nghênh chận

-- Thượng Viện Mỹ ra dự luật REPO 2.0 chuyển tài sản đóng băng của Nga để giúp Ukraine, chưa rõ Trump sẽ ký hay không

---- Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic. Trước khi tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào sáng Chủ nhật, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng ông "sẽ" giúp bảo vệ Ba Lan và các quốc gia Baltic nếu Nga tiếp tục tăng tốc.



Câu trả lời của Trump đưa ra vào thời điểm NATO đang chịu áp lực ngày càng tăng liên quan đến mức độ leo thang ngày càng tăng của Nga ở châu Âu. Một số quốc gia, bao gồm Litva, Estonia và Cộng hòa Czech, đã kêu gọi NATO có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các hành động khiêu khích của Nga, bao gồm cả việc bắn hạ các máy bay Nga vi phạm biên giới của liên minh.



Các phản ứng này diễn ra sau khi Nga vi phạm không phận NATO ở Estonia trong 12 phút vào thứ Sáu, khiến quốc gia này kích hoạt Điều 4 của NATO và triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khoảng một tuần rưỡi trước, ước tính có 19 máy bay không người lái vi phạm không phận Ba Lan, khiến Ba Lan phải làm điều tương tự.



Tổng thống Czech Petr Pavel nói: "Chúng ta phải phản ứng thích đáng, bao gồm cả việc có thể bắn hạ máy bay Nga. Những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây ở Ba Lan và Estonia, và những gì đã xảy ra ở Ukraine trong bốn năm qua, đều khiến chúng ta lo ngại. Nếu chúng ta không đoàn kết, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra với chúng ta."



Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cũng đề xuất bắn hạ máy bay không người lái của Nga trong một bài đăng trên X.



---- 210 trại mồ côi Nga nhồi sọ, biến trẻ em Ukraine bị bắt cóc thành lính Nga. Những phát hiện mới làm sáng tỏ cách Nga hệ thống hóa việc nhồi sọ và quân sự hóa hàng nghìn trẻ em Ukraine bị bắt cóc cưỡng ép kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ 210 cơ sở của Nga và các cơ sở do Nga chiếm đóng được sử dụng để chứa, giáo dục lại và trong một số trường hợp là quân sự hóa các trẻ vị thành niên Ukraine bị bắt cóc.



Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine lần đầu tiên vào năm 2014 – và thậm chí còn quyết liệt hơn sau khi cuộc tấn công toàn diện bắt đầu vào năm 2022 – Moscow đã bắt cóc hàng nghìn trẻ em Ukraine, nhồi nhét tư tưởng nhằm gieo vào đầu chúng tư duy đế quốc Nga và sự thù địch với quê hương của chúng.



Nga vận hành 210 cơ sở chăm sóc trẻ em trên 59 khu vực. France24 đưa tin rằng một báo cáo mới của Phòng Nghiên cứu Nhân đạo thuộc Đại học Yale, được công bố vào ngày 16 tháng 9, đã xác định 210 địa điểm ở Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng được sử dụng để giam giữ trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine bị cưỡng bức đưa ra khỏi Ukraine. Những địa điểm này bao gồm các khách sạn ở Krasnodar, các tu viện ở tỉnh Rostov, các trường quân sự ở tỉnh Donetsk bị chiếm đóng và các cơ sở gần Volgograd. Tổng cộng, mạng lưới này trải dài hơn 5.630 km — từ bờ Biển Đen của Crimea đến bờ biển Thái Bình Dương của Nga.



Chương trình bao gồm 59 khu vực hành chính và vùng bị chiếm đóng. Theo các nhà nghiên cứu, 23% cơ sở được xác định đã được xây dựng hoặc mở rộng sau năm 2021, dường như để đáp ứng sự gia tăng số lượng trẻ em bị di dời cưỡng bức. Ví dụ, hai trung tâm huấn luyện sĩ quan ở Donbas bị chiếm đóng đã được xây dựng và mở rộng kể từ năm đó.



Mặc dù nhiều địa điểm này đã tồn tại trước cuộc xâm lược toàn diện và phục vụ các mục đích khác, nhưng một phần đáng kể đã được tái sử dụng hoặc phát triển cho chiến dịch quy mô lớn này. Một số cơ sở hoạt động như điểm trung chuyển, ví dụ như các trại trẻ mồ côi dành cho trẻ em đang chờ được nhận nuôi. Những trường khác, chẳng hạn như trường quân sự, đóng vai trò là các cơ sở giáo dục tư tưởng dài hạn.



Hơn một nửa số địa điểm do nhà nước quản lý hoặc liên kết với các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, một số tập đoàn lớn của Nga có liên quan trực tiếp. Tập đoàn dầu khí Bashneft điều hành một trại hè dành cho trẻ em, trong khi nhà sản xuất xe tải KamAZ điều hành một trung tâm "vui chơi" khổng lồ dành cho trẻ vị thành niên ở Tatarstan.



Tuyên truyền và quân sự hóa trẻ em bị bắt cóc: Hơn 130 cơ sở do nhóm Yale xác định áp đặt các chương trình giáo dục "yêu nước" bắt nguồn từ tuyên truyền của Nga. Trẻ em phải hát quốc ca Nga, đọc thơ Nga và mặc quần áo Nga — tất cả đều bằng tiếng Nga. Trong nhiều trường hợp, họ bị tước đoạt bản sắc, tên, hộ chiếu và ngôn ngữ Ukraine.



Hình thức nhồi sọ này được trình bày chi tiết hơn trong một báo cáo riêng do tổ chức phi chính phủ War Child UK của Anh công bố vài ngày trước đó. Nhóm đã phỏng vấn 200 trẻ em Ukraine trở về từ Nga kể từ năm 2022.

---- Thượng Viện Mỹ ra dự luật REPO 2.0 chuyển tài sản đóng băng của Nga để giúp Ukraine, chưa rõ Trump sẽ ký hay không. Một nhóm lưỡng đảng các thượng nghị sĩ Mỹ ngày 19/9 đã giới thiệu một dự luật nhằm chuyển một phần tài sản bị đóng băng của Nga dưới sự kiểm soát của Washington sang Ukraine. Đạo luật Thực thi Tái thiết Thịnh vượng và Cơ hội Kinh tế (REPO) 2.0 dựa trên luật trước đó được thông qua vào tháng 4 năm 2024, nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine.



"Với sự tàn bạo của Nga đối với người dân Ukraine, việc tịch thu và sử dụng số tiền của chính phủ Nga tại Hoa Kỳ để giúp Ukraine tái thiết đất nước theo Đạo luật REPO là hoàn toàn đúng đắn," Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Risch nói.

"Giờ đây, Đạo luật Thực thi REPO sẽ khuyến khích các đồng minh của chúng ta sử dụng tài sản của Nga ở nước họ để làm điều tương tự, và đảm bảo rằng tài sản dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ được sử dụng một cách thực dụng," Risch nói.Dự luật tìm cách chuyển toàn bộ 5 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga đang nắm giữ tại Mỹ vào một "tài khoản sinh lời" và yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái sử dụng ít nhất 250 triệu USD từ tài khoản này cứ sau 90 ngày để hỗ trợ Ukraine.---- Phi cơ do thám Nga bay vào không phận NATO, bị nghênh chận. NATO đã điều động hai máy bay chiến đấu Eurofighter trên Biển Baltic vào Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 sau khi phát hiện một máy bay trinh sát của Nga bay mà không có kế hoạch bay đã nộp, theo Phái đoàn Đức tại NATO báo cáo.Máy bay, một chiếc Il-20M, cất cánh từ Nga và đi vào không phận quốc tế mà không thiết lập liên lạc, khiến việc nhận dạng trực quan trở thành cách duy nhất để xác nhận sự hiện diện của nó. Theo Không quân Đức, sau khi xác định trực quan máy bay, Bundeswehr đã bàn giao việc hộ tống cho các đối tác NATO Thụy Điển.Được trang bị hệ thống radar, tình báo tín hiệu và tác chiến điện tử, Il-20M được thiết kế để theo dõi thông tin liên lạc và phòng không, cung cấp thông tin tình báo cho các hoạt động của Nga.---- Nga đã thuê 20.000 lính đánh thuê Cuba để chiến đấu chống lại Ukraine, theo tình báo quân sự của Kyiv cho biết. Tin này của báo Mỹ Business Insider dựa theo tình báo Ukraine. Kyiv cho biết Cuba "đứng đầu" trong số các quốc gia cung cấp hàng nghìn lính đánh thuê nước ngoài cho Nga. Tình báo Ukraine cho biết lính đánh thuê Cuba trung bình 35 tuổi và được trả 2.000 USD mỗi tháng.Đánh giá của họ là để chuẩn bị cho một buổi thông báo của các nhà lập pháp Mỹ nhằm gây áp lực lên quan hệ của Cuba với Điện Kremlin. Các quan chức tình báo Ukraine cho biết với Quốc hội hôm thứ Tư rằng Nga đã tuyển mộ ít nhất 20.000 công dân Cuba để chiến đấu như lính đánh thuê.Andriy Yusov, đại diện của cơ quan tình báo quân đội Ukraine, hay HUR, đã nói với các đại diện Hạ viện Mỹ trong một buổi thông báo về an ninh quốc gia rằng Cuba được xếp hạng "cao nhất" trong số các quốc gia mà Nga lấy nguồn lính đánh thuê."Hiện tại, thông tin tình báo tốt của chúng tôi cho biết có ít nhất 20.000 người từ Cuba đã hoàn thành các thủ tục và được tuyển dụng để chiến đấu cho Nga," Yusov nói, theo một trong những đồng nghiệp của ông, người đã dịch bài thuyết trình của ông cho ủy ban quốc hội.Đánh giá của ông nhấn mạnh những thách thức mà cả Nga và Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì lực lượng ở tiền tuyến khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ tư. Moscow ngày càng tìm đến quân đội nước ngoài từ các khu vực như Bắc Hàn, Trung Đông và châu Phi khi tiến hành các cuộc tấn công trên bộ thường xuyên nhưng tốn kém.Yusov cho biết Ukraine đã xác nhận danh tính của ít nhất 1.038 lính đánh thuê Cuba đã ký hợp đồng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Ông không nêu chi tiết cách HUR thu thập thông tin này, mặc dù các quan chức Ukraine sau đó tại buổi họp báo ngụ ý rằng nhiều chiến binh trong số này đã bị giết hoặc bị bắt. Độ tuổi trung bình của các chiến binh Cuba là 35, và mức lương trung bình hàng tháng của họ là 2.000 USD, Yusov nói thêm.---- 1 đại tư bản Nga chết, được cho là tự tử. Trong 3 năm qua có 20 giám đốc cấp cao Nga chết bí ẩn. Thi thể của một doanh nhân hàng đầu người Nga đã được tìm thấy ở ngoại ô Moscow, nối dài thêm chuỗi cái chết bí ẩn của các giám đốc điều hành cấp cao. Alexander Tyunin, giám đốc điều hành của một công ty sợi carbon và vật liệu composite của Nga, trực thuộc tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom, đã được phát hiện tử vong vào thứ Năm gần xe hơi của ông ở khu vực Moscow.Hãng thông tấn TASS thân Điện Kremlin, dẫn lời chính quyền địa phương, cho biết thi thể được tìm thấy trên một con đường gần một khu rừng ở khu định cư Kokoshkino, phía tây Moscow. Một khẩu súng săn và một tờ giấy ghi chú đề cập đến chứng trầm cảm lâu năm đã được tìm thấy gần đó. Các nhà chức trách cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng có thể là một vụ tự tử.Theo truyền thông địa phương, tờ giấy ghi số điện thoại của vợ ông và cho biết vị giám đốc điều hành 50 tuổi này đã "mệt mỏi vì phải chống chọi với chứng trầm cảm trong 5 năm qua, và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn". Tờ giấy được cho là viết thêm: "Tôi không còn chút sức lực nào nữa".Tyunin đã lãnh đạo NPK Khimprominzhiniring, một phần của bộ phận "Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến" của Rosatom với thương hiệu Umatex, kể từ tháng 4 năm 2016. Công ty phát triển vật liệu composite carbon cho các ứng dụng quân sự và dân sự và đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào đầu năm 2023.Cái chết của ông là cái chết thứ 20 trong chuỗi các cái chết đột ngột hoặc không rõ nguyên nhân của các giám đốc điều hành cấp cao của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine.Các trường hợp gần đây khác bao gồm Alexei Sinitsyn, một giám đốc điều hành ngành phân bón và khai thác mỏ được phát hiện bị chặt đầu ở Kaliningrad vào đầu tháng này, cũng như Dmitry Osipov, chủ tịch của Uralkali, và Mikhail Kenin, người sáng lập công ty xây dựng Samolet, người đã đột ngột qua đời vào tháng 8.Các quan chức chính phủ và quân đội cũng đã qua đời bất ngờ trong giai đoạn này, bao gồm cựu Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoyt, người được cho là đã tự tử sau khi bị Tổng thống Vladimir Putin cách chức, và cấp phó của ông, người đã chết vì ngừng tim ngay sau đó.

Từ đầu năm 2022, nhiều tướng lĩnh cấp cao, quan chức tình báo và giám đốc điều hành của các công ty có liên hệ với nhà nước cũng đã qua đời trong những hoàn cảnh bí ẩn.

