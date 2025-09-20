Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Bảy 20 tháng 9

Hôm nay,  

-- Ly cà-phê Starbuck không có quyền bày tỏ thái độ từ chối ủng hộ.
-- Giá Thực Phẩm Leo Thang, Người Dân Mỹ Lo Lắng Không Có Lối Ra.
-- Trump Đặt Phí 100,000 Đô Cho Visa Lao Động Trí Thức, Ra Mắt “Thẻ Vàng”.
-- Hạ Viện Thông Qua Nghị Quyết Vinh Danh Charlie Kirk, Hàng Chục Dân Chủ Chống Đối.
-- Trump Và Tập Cận Bình Chuẩn Thuận Thỏa Thuận Thành Lập TikTok Mỹ.
-- Tòa Bác Chính Sách Về “Ý Thức Hệ Giới Tính” Của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia.
-- Ủy Ban Vaccine Của Kennedy Hạn Chế Quyền Tiếp Cận Mũi Chích Covid.
-- Công Tố Viên Điều Tra James Và Comey Phải Từ Chức Vì Áp Lực.
-- Thẩm Phán Bác Đơn Kiện 15 Tỉ Đô Của Trump Nhắm Vào New York Times.
-- Ted Cruz Cảnh Báo Nguy Cơ Khi FCC Đe Doạ ABC Về Jimmy Kimmel.
-- Bạch Ốc Bắt Phóng Viên Ký Cam Kết Không Thu Thập Bất Kỳ Thông Tin Tài Liệu Nào Chưa Được Cấp Phép.
-- Nga Mở Cuộc Tấn Công Quy Mô Lớn Trên Khắp Ukraina.
-- Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Check-In Ở Phi Trường Âu Châu.

 

Ảnh:  1. Phản ứng dữ dội vì nhân viên Starbuck từ chối ghi tên Charlie Kirk lên ly. 2. Trump ký sắc lệnh áp lệ phí 100,000 đô la cho visa H-1B. 3. Alexandria Ocasio-Cortez (New York) tuyên bố: “Chúng ta cần rõ ràng Charlie Kirk là ai.” 4. Hình nền: Xịt khói cay vào người biểu tình (Chicago 09/19), không phải tại Trung Quốc.


Ly cà-phê Starbuck không có quyền bày tỏ thái độ từ chối ủng hộ

 

Starbucks đã phải lên tiếng giải thích sau khi một đoạn video trên TikTok thu hút hơn một triệu lượt xem cho thấy nhân viên tại một cửa hàng ở Yucaipa, California, từ chối ghi tên Charlie Kirk lên ly nước gọi mang đi, theo Fox News. Trong video, khách hàng bước vào quán, gọi một phần trà Mint Majesty với hai muỗng mật ong – được cho là món yêu thích của Kirk – nhưng nhân viên trả lời rằng họ “không thể ghi tên chính trị,” mặc dù có thể ghi “Charlie.”

 

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ gây nhiều tranh cãi, bị bắn trong lúc phát biểu tại một trường đại học ở Utah tuần trước đã qua đời. Cái chết của ông cùng đoạn clip từ Starbucks đã làm bùng lên cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc từ chối tên Kirk là hành vi mang động cơ chính trị.

 

Trước phản ứng dữ dội, Starbucks ra thông cáo hôm thứ Ba thừa nhận đã theo dõi “các cuộc thảo luận trên mạng xã hội” và khẳng định không hề có quy định nào ngăn khách hàng sử dụng tên Charlie Kirk trong đơn hàng. Công ty cũng cho biết đang làm việc lại với nhân viên liên quan. Sang thứ Tư, Starbucks công bố chi tiết hơn về chính sách: “Chúng tôi mong muốn là một quán cà phê cộng đồng nơi mọi người đều được chào đón. Vì vậy trước đây chúng tôi hướng dẫn nhân viên nên đề nghị khách hàng chọn tên khác nếu họ dùng khẩu hiệu hoặc câu khẩu hiệu chính trị thay cho tên cá nhân. Nhưng chúng tôi làm rõ rằng khách hàng hoàn toàn có thể dùng tên riêng của mình trên đơn hàng, nếu muốn.”

 

Giá Thực Phẩm Leo Thang, Người Dân Mỹ Lo Lắng Không Có Lối Ra

 

Giá thực phẩm tại Mỹ đã tăng 3,2% trong vòng 12 tháng qua, cao hơn mức lạm phát chung. Tính từ đầu 2020, giá thực phẩm đã tăng tổng cộng 29%, theo số liệu Cục Thống Kê Lao Động. Hơn một nửa người Mỹ được thăm dò nói đây là nguồn gây căng thẳng lớn nhất, vượt cả tiền thuê nhà, chăm sóc y tế và nợ sinh viên, theo bản tin từ NPR.

 

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía: đại dịch khiến chuỗi cung ứng rối loạn, chiến tranh Nga–Ukraina năm 2022 đẩy giá lương thực toàn cầu tăng, dịch cúm gia cầm làm giá trứng đội cao, và nay thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp lên hàng nhập cảng như chuối, cà phê tiếp tục gây áp lực. Khảo sát cho thấy đa số người mua nay đi chợ nhiều lần hơn, chọn hàng giảm giá, dùng phiếu khuyến mãi, hoặc quay sang sản phẩm nhãn riêng.

 

Dù Trump nhiều lần cam kết hạ giá thực phẩm, chi phí đi chợ nay cao hơn khi ông nhậm chức. Các nhà kinh tế cảnh báo việc siết di dân – trong đó có lực lượng lao động thu hoạch và chế biến nông sản – cùng thuế quan nhập cảng đang góp phần đẩy giá lên. Giá cà phê đã tăng hơn 20% trong năm qua, vừa do thời tiết tại Brazil và Việt Nam, vừa do thuế nhập cảng.

 

Trump Đặt Phí 100,000 Đô Cho Visa Lao Động Trí Thức, Ra Mắt “Thẻ Vàng”

 

Theo bản tin của Tyler Pager và Hamed Aleaziz trên New York Times ngày 19/9/2025, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp đặt lệ phí 100,000 đô la mỗi năm cho mỗi visa H-1B mới cấp cho lao động ngoại quốc có tay nghề cao. Lệ phí này có hiệu lực tối đa sáu năm, chỉ áp dụng cho người nộp đơn mới.

 

Ngoài ra, ông Trump công bố chương trình “gold card” – visa nhanh, trị giá 1 triệu đô la, hoặc 2 triệu đô la nếu công ty bảo trợ. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ công việc cho người Mỹ và bảo đảm chỉ những cá nhân “giá trị hàng đầu” mới được nhập cảnh.

 

Các giới công nghệ, tài chánh, bệnh viện và đại học vốn lệ thuộc vào H-1B lo ngại lệ phí mới sẽ gây khó khăn trong tuyển dụng. Một số chuyên gia pháp lý từng phục vụ dưới thời Tổng thống Biden nhận định chính sách này có thể bị tòa án bác bỏ. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc nói khoản thu sẽ mang lại hàng tỉ đô la và thay thế các chương trình thẻ xanh hiện hữu.

 

Trump Và Tập Cận Bình Chuẩn Thuận Thỏa Thuận Thành Lập TikTok Mỹ

 

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý về một thỏa thuận cho phép TikTok tách ra thành một công ty mới tại Hoa Kỳ, chấm dứt nhiều năm tranh cãi quanh việc cấm ứng dụng này.

  

Thỏa thuận được công bố sau cuộc điện đàm giữa Trump và Tập, liên quan đến TikTok với 170 triệu người dùng tại Mỹ. ByteDance, công ty mẹ tại Trung Quốc, sẽ giữ dưới 20% cổ phần trong công ty mới. Phần còn lại do một nhóm đầu tư Mỹ nắm giữ, gồm Oracle và Silver Lake (50%), cùng các quỹ như General Atlantic, KKR và Susquehanna International Group (30%).

 

TikTok Mỹ sẽ hoạt động như một ứng dụng mới, nhưng giao diện và dữ liệu người dùng giữ nguyên. Tuy nhiên, thuật toán đề nghị video vẫn do ByteDance sở hữu và cấp phép cho công ty mới, điều có thể dẫn tới tranh tụng pháp lý vì luật Hoa Kỳ cấm mọi quan hệ vận hành với ByteDance về dữ liệu và thuật toán. Các nhà phê bình gọi đây là “lối thoát kẽ hở,” không phải cắt đứt hoàn toàn.

 

Trump ca ngợi thỏa thuận và cho biết sẽ gặp Tập tại thượng đỉnh ở Nam Hàn tháng tới, đồng thời thăm Trung Quốc đầu năm sau. ByteDance cảm ơn Trump và Tập, cam kết bảo đảm TikTok vẫn hiện diện tại Mỹ. Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Quốc hội lo ngại Trung Quốc vẫn có ảnh hưởng gián tiếp.

 

Thỏa thuận này được xem như thắng lợi cho Trump và các nhà đầu tư thân cận như Larry Ellison (Oracle), đồng thời gắn liền với các cuộc thương lượng thương mại Mỹ-Trung. TikTok hiện đem về khoảng 10 tỉ đô la doanh thu tại Mỹ mỗi năm, chủ yếu nhờ quảng cáo, quà tặng của khán giả và thương mại điện tử.

 

Trump, người từng tìm cách cấm TikTok trong nhiệm kỳ đầu, nay trở thành người bảo vệ lớn nhất của ứng dụng này ở Washington, cho rằng đây là công cụ giúp ông tiếp cận cử tri. Việc ông can dự trực tiếp vào thương vụ, chỉ định Phó Tổng thống JD Vance điều phối và lồng ghép với thương thuyết thương mại, đã khiến một số nghị sĩ chỉ trích rằng ông coi an ninh quốc gia như món hàng có thể mặc cả.

Hạ Viện Thông Qua Nghị Quyết Vinh Danh Charlie Kirk, Hàng Chục Dân Chủ Chống Đối

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã thông qua nghị quyết vinh danh Charlie Kirk với 310 phiếu thuận. Tuy vậy, 58 dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống, 38 chọn “hiện diện” (tức không bỏ phiếu), cho thấy sự chia rẽ sâu sắc sau cái chết của nhà hoạt động bảo thủ này. Dân biểu Derek Trần bỏ phiếu thuận.

Nghị quyết ca ngợi “đời sống và di sản” của Kirk, sáng lập viên Turning Point USA, và mô tả ông như người “tìm cách nâng cao sự thật, nuôi dưỡng hiểu biết, củng cố nền Cộng Hòa.” Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson nói nghị quyết “không có tính đảng phái” và gọi việc chống lại là “không thể chấp nhận.” Ngược lại, nhiều dân biểu Dân Chủ cho rằng văn bản đã bị chính trị hóa, nâng quan điểm của Kirk lên ngang giá trị chung. Alexandria Ocasio-Cortez (New York) tuyên bố: “Chúng ta cần rõ ràng Charlie Kirk là ai.”

Lãnh đạo Dân Chủ Hakeem Jeffries khẳng định không ai trong đảng ông “ủng hộ bạo lực chính trị,” nhưng những người bỏ phiếu chống vẫn bị chỉ trích mạnh. Tổng thống Donald Trump nói: “Ai lại có thể bỏ phiếu chống chuyện đó?” Một số dân biểu Dân Chủ như Debbie Dingell (Michigan), Derek Trần (CA) vẫn bỏ phiếu thuận.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Quốc hội và trên toàn quốc. Nhiều người bảo thủ cáo buộc cánh tả đã tạo ra bầu khí chính trị dẫn đến vụ ám sát, đồng thời phát động các chiến dịch áp lực khiến nhiều giáo viên và ký giả bị mất việc. Tuần này, Hạ Viện cũng suýt thông qua nghị quyết khiển trách Dân biểu Ilhan Omar sau khi bà chỉ trích quan điểm của Kirk về quyền sở hữu súng và sắc tộc; nỗ lực ấy thất bại, khiến Trump gọi Omar là “khủng khiếp.”

 

Tòa Bác Chính Sách Về “Ý Thức Hệ Giới Tính” Của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia

 

Một tòa liên bang tại Rhode Island phán quyết rằng chính sách mới của Quỹ Nghệ Thuật Quốc Gia (National Endowment for the Arts – NEA) nhằm xét duyệt đơn xin trợ cấp theo sắc lệnh “gender ideology” của Tổng thống Donald Trump vi phạm Hiến pháp và không thể áp dụng, theo tờ The New York Times.

 

Vụ kiện do nhiều tổ chức nghệ thuật nộp, trong đó có Rhode Island Latino Arts và National Queer Theater ở New York, với sự hỗ trợ của ACLU. Họ cho rằng quy định cấm dùng ngân quỹ liên bang để “cổ xúy cho ý thức hệ giới tính” đã khiến các tác phẩm liên quan đến người chuyển giới và phi nhị nguyên bị loại bỏ ngay từ đầu, trái với quyền tự do ngôn luận.

 

Trong phán quyết, Thẩm phán William E. Smith, do Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, nhắc rằng đạo luật năm 1965 lập ra NEA quy định việc cấp ngân quỹ phải dựa trên tài năng nghệ thuật, không phân biệt quan điểm. Ông cho rằng việc thêm tiêu chuẩn loại bỏ các dự án bị cho là “cổ xúy ý thức hệ giới tính” đã biến tiến trình trợ cấp thành sự kiểm duyệt quan điểm.

 

Luật sư Lynette Labinger, đại diện ACLU Rhode Island, nhận định phán quyết này khẳng định mục đích ban đầu của NEA là khuyến khích sáng tạo nghệ thuật độc lập, không biến nó thành công cụ truyền bá thông điệp chính quyền.

 

Ủy Ban Vaccine Của Kennedy Hạn Chế Quyền Tiếp Cận Mũi Chích Covid

 

Ủy ban chủng ngừa liên bang do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. chỉ định đã bỏ phiếu khuyến nghị người dân chỉ được chích ngừa Covid sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Người từ 65 tuổi trở lên chỉ được tiêm nếu bác sĩ xác nhận lợi ích vượt trội rủi ro; người từ 6 tháng đến 64 tuổi cũng phải qua tham vấn y tế, thay vì tự đến tiệm thuốc như trước.

 

Quyết định này gây mơ hồ về việc các nhà thuốc còn được phép tiêm chủng cho công chúng nữa hay không, trong khi hai phần ba dân Mỹ năm ngoái đã chích vaccine tại các dược phòng. Ủy ban, với đa số thành viên mới được bổ nhiệm trong tuần, đã loại bỏ phương án đòi toa thuốc, nhưng vẫn tạo thêm rào cản trong tiếp cận vaccine.

 

Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo đây là một bước thụt lùi nguy hiểm. Bác sĩ Lakshmi Panagiotakopoulos, từng phụ trách nhóm nghiên cứu vaccine Covid của CDC, nói thẳng: “Những quyết định này sẽ dẫn đến những cái chết có thể phòng ngừa được.”

 

Ngoài chích ngừa Covid, ủy ban còn lúng túng với các biểu quyết khác, từ việc đảo ngược quyền bảo hiểm chi trả vaccine MMRV (sởi, quai bị, rubella, thủy đậu) cho đến hoãn bỏ phiếu chích ngừa viêm gan B cho trẻ sơ sinh.

 

Công Tố Viên Điều Tra James Và Comey Phải Từ Chức Vì Áp Lực

 

Erik S. Siebert – công tố viên liên bang khu vực Đông Virginia – đã nộp đơn từ chức sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn loại bỏ ông.

 

Siebert là một công tố viên kỳ cựu, nổi tiếng trong các vụ án an ninh quốc gia. Ông đang giám sát hai cuộc điều tra quan trọng: hồ sơ nhắm vào Letitia James, Tổng trưởng Tư pháp tiểu bang New York, và hồ sơ nhắm vào cựu giám đốc FBI James B. Comey. Trong các báo cáo gần đây, Siebert cho biết không đủ chứng cứ để truy tố James và cũng tỏ ra dè dặt với khả năng khởi tố Comey. Điều này bị Trump xem như bao che cho đối thủ chính trị.

 

Phát biểu tại Bạch Ốc, Trump nói ông muốn Siebert rời chức vì được hai thượng nghị sĩ Dân Chủ Virginia ủng hộ lúc được bổ nhiệm. Trên thực tế, chính Trump đã đề cử Siebert sau khi nhận thư tán dương từ hai vị này. Trump còn tuyên bố James là “rất có tội,” dù không đưa ra bằng chứng.

 

Một số quan chức thân cận với Trump, kể cả Tổng trưởng Tư pháp Pam Bondi và Phó tổng trưởng Todd Blanche, đã cố gắng giữ Siebert vì đánh giá ông chuyên nghiệp và có uy tín. Nhưng áp lực từ Trump cùng những người thân cận – trong đó có William Pulte, giám đốc Cơ quan Tài chính Gia cư Liên bang – đã khiến vị công tố viên buộc phải rời chức.

 

Pulte, vốn không giữ vai trò công tố nhưng có ảnh hưởng chính trị lớn với Trump, nhiều lần thúc giục tiến hành các vụ truy tố chống lại James, Comey, thậm chí cả Thống đốc Dân Chủ và quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Việc Trump nghe theo lời Pulte càng làm dấy lên lo ngại chính quyền đang dùng Bộ Tư pháp để trả thù chính trị.

 

Luật sư Abbe Lowell, đại diện cho James, gọi việc loại bỏ Siebert là “đòn tấn công trắng trợn vào pháp quyền,” nhấn mạnh rằng vị công tố viên chỉ làm đúng bổn phận: theo chứng cứ và luật pháp.  Nhiều quan sát viên coi đây là một trong những ví dụ rõ rệt nhất về việc chính quyền Trump đặt chính trị vào công lý.

 

Thẩm Phán Bác Đơn Kiện 15 Tỉ Đô Của Trump Nhắm Vào New York Times

 

Một tòa liên bang tại Tampa đã bác đơn kiện phỉ báng trị giá 15 tỉ đô la của Tổng thống Donald Trump đối với tờ New York Times. Thẩm phán Steven D. Merryday, do Tổng thống George H.W. Bush bổ nhiệm, gọi bản cáo trạng dài 85 trang là “hoàn toàn không thích hợp và không được phép” trong thủ tục dân sự liên bang.

 

Trong phán quyết, Merryday chỉ trích gay gắt, cho rằng chỉ có hai cáo buộc phỉ báng đơn giản nhưng đơn kiện lại kéo dài đến tám mươi lăm trang, với nhiều đoạn văn hằn học, châm biếm. Ông nhấn mạnh đơn kiện không thể trở thành “diễn đàn công cộng cho những lời công kích” hay “cái loa tuyên truyền chính trị.”

 

Phát ngôn viên của New York Times hoan nghênh phán quyết nhanh chóng, nói tòa đã nhận ra đây chỉ là tài liệu chính trị chứ không phải hồ sơ pháp lý nghiêm túc. Phía luật sư Trump tuyên bố ông sẽ tiếp tục kiện Times, các ký giả và cả Penguin Random House, theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của thẩm phán. Bạch Ốc từ chối bình luận.

 

Thẩm phán cho phép Trump nộp lại đơn mới trong vòng 28 ngày, nhưng phải rút gọn còn dưới 40 trang.

  

Ted Cruz Cảnh Báo Nguy Cơ Khi FCC Đe Doạ ABC Về Jimmy Kimmel

 

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz (Texas), một đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, đã công khai chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr. Carr trước đó gợi ý chính phủ có thể áp biện pháp với ABC vì phát sóng chương trình của Jimmy Kimmel.

 

Trong podcast “Verdict with Ted Cruz,” ông nói: “Việc chính quyền tự đặt mình vào vị trí quyết định tiếng nói nào được phép, tiếng nói nào không, và dùng quyền lực để đe dọa, là điều cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay có thể cảm thấy hả hê khi dọa Jimmy Kimmel, nhưng ngày mai nó sẽ được dùng để bịt miệng toàn bộ giới bảo thủ.”

 

Kimmel đã bị đình chỉ vô thời hạn sau những phát biểu về cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, bị bắn chết tuần trước tại Utah. Vài giờ trước, Carr phát biểu trên một podcast rằng các đài ABC có thể “tự điều chỉnh” hoặc sẽ phải đối diện hành động từ FCC. Cruz ví lời lẽ ấy như kiểu mafia “bảo kê quán rượu.”

 

Trump bác bỏ cảnh báo của Cruz, ca ngợi Carr dám đối đầu các đài truyền hình chỉ trích ông. Trong khi đó, Wall Street Journal và Free Press đều có xã luận cảnh báo việc dùng quyền lực quản lý để can thiệp truyền thông có thể biến thành công cụ chính trị. Cựu dân biểu Liz Cheney cũng nhắc lại phán quyết của Tối cao Pháp viện năm 2024 rằng viên chức chính quyền không được ép buộc tư nhân để trừng phạt hay dập tắt ý kiến trái chiều.

 

Bạch Ốc Bắt Phóng Viên Ký Cam Kết Không Thu Thập Bất Kỳ Thông Tin Tài Liệu Nào Chưa Được Cấp Phép

 

Chính quyền Trump vừa ban hành quy định mới siết chặt báo chí tại Ngũ Giác Đài. Theo đó, phóng viên muốn tác nghiệp phải ký cam kết không được thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin nào chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép công bố, kể cả khi thông tin đó không phải là tin mật. Những ai từ chối sẽ bị tước hoặc không được cấp thẻ tham dự báo chí, theo tờ Washington Post.

 

Văn bản dài 17 trang cho phép Bộ Chiến Tranh (DoW – tên mới của Bộ Quốc Phòng) thu hồi thẻ tham dự với bất kỳ ai bị coi là “mối đe dọa an ninh.” Bộ trưởng Pete Hegseth, người nhiều lần phàn nàn về tình trạng rò rỉ tin tức, tuyên bố: “Báo chí bây giờ sẽ không được tự do đi lại trong một cơ sở an ninh. Họ phải đeo bảng tên và tuân thủ quy tắc, nếu không thì xéo về.”

 

Các tổ chức báo chí và giới bảo vệ quyền tự do báo chí phản đối mạnh mẽ. Katie Fallow của Viện Tu Chính Án Thứ Nhất Đại học Columbia nói: “Một phóng viên chỉ đăng điều chính phủ cho phép thì không còn là báo chí.” Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia lên tiếng rằng nếu tin tức về quân đội phải được duyệt trước, công chúng sẽ chỉ nhận thông tin mà chính quyền muốn.

 

Đây là bước mới nhất trong loạt hạn chế: hồi tháng 2, Hegseth đã đuổi nhiều cơ quan báo chí kỳ cựu như NBC, New York Times, NPR ra khỏi chỗ ngồi thường trực trong Ngũ Giác Đài để nhường chỗ cho các cơ quan bảo thủ như OAN, Newsmax, Breitbart. Phòng họp báo vốn có hai buổi họp báo trực tiếp mỗi tuần nay cũng bị đóng cửa. Trên bức tường ghi danh các phóng viên từng đưa tin tại Bạch Ốc, 30 khung ảnh hiện trống rỗng, chỉ dán tạm một tờ giấy in dòng chữ: “Đang được cập nhật.”

 

Nga Mở Cuộc Tấn Công Quy Mô Lớn Trên Khắp Ukraina

 

Theo Morgan Winsor và Jon Haworth, ABC News, rạng sáng thứ Bảy 20 tháng 9, 2025, Nga đã mở một cuộc tấn công ồ ạt bằng hơn 600 phi đạn và máy bay không người lái trên khắp Ukraina. Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận họ dùng vũ khí tầm xa đánh vào các cơ sở quân sự – kỹ nghệ của Ukraina, kể cả nhà máy sản xuất hỏa tiễn Sapsan và thiết bị không người lái. Nga tuyên bố “mọi mục tiêu đã được bắn trúng.”

 

Phía Ukraina cho biết phòng không đã chặn được đa số, nhưng vẫn có ít nhất ba người chết và hàng chục người bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói phi đạn gắn bom chùm đã đánh trúng một chung cư ở Dnipro, đồng thời cáo buộc Nga cố ý nhắm vào hạ tầng và khu dân cư. Ông kêu gọi phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế.

 

Các cuộc tấn công trải rộng từ Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia đến Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy và Kharkiv. Một tuần trước, gần hai chục máy bay không người lái Nga đã bay vào lãnh thổ Ba Lan, lớn nhất từ trước đến nay trong không phận NATO. Chiến đấu cơ Ba Lan và Hòa Lan đã bắn hạ ít nhất ba chiếc. NATO sau đó mở “Chiến dịch Eastern Sentry” nhằm tăng cường phòng thủ ở sườn đông khối này.

 

Trong khi đó, một tháng sau thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Zelenskyy do Trump đề nghị vẫn chưa thành. Ukraina tiếp tục thúc ép các biện pháp chế tài và thuế quan mới, vốn đã được Trump nhiều lần cảnh cáo, để buộc Nga phải ngưng chiến. Zelenskyy cảnh báo: “Nếu thế giới không có phản ứng cụ thể, nếu các biện pháp bị hoãn lại, Putin sẽ coi đó là giấy phép để tiếp tục chiến tranh.”

 

Tin Tặc Tấn Công Hệ Thống Check-In Ở Phi Trường Âu Châu

 

Một cuộc tấn công tin học đã làm trục trặc hệ thống check-in và lên máy bay tại nhiều phi trường lớn ở Âu Châu, gây chậm trễ chuyến bay, tuy nhiên mức ảnh hưởng ban đầu được coi là giới hạn.

 

Brussels Airport cho hay tối 19 tháng 9, nhà cung cấp dịch vụ check-in và boarding bị tin tặc tấn công, ảnh hưởng đến phi trường Brussels, Berlin Brandenburg và Heathrow ở Luân Đôn. Các nơi khác không ghi nhận rối loạn. Collins Aerospace, công ty phụ thuộc RTX Corp., xác nhận phần mềm MUSE – vốn hỗ trợ check-in tự động, in thẻ lên máy bay và gửi hành lý – đã gặp “trục trặc liên quan đến tin học” tại một số phi trường.

 

Brussels Airport báo cáo ban đầu “ảnh hưởng lớn,” với 9 chuyến bị hủy, 4 chuyến đổi hướng, và 15 chuyến trễ trên một giờ. Berlin cho biết chưa có chuyến nào hủy nhưng đã ngắt kết nối hệ thống bị tác động. Heathrow, phi trường bận rộn nhất Âu Châu, nói ảnh hưởng “tối thiểu,” không chuyến nào hủy trực tiếp vì vụ tấn công, nhưng từ chối tiết lộ số chuyến bị trễ.

 

Các phi trường khuyên hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đi và xin lỗi về sự bất tiện. Collins cho biết đang gấp rút phục hồi hệ thống, đồng thời nhấn mạnh hành khách vẫn có thể làm check-in và gửi hành lý theo cách trực tiếp tại quầy.

