3388 Films Tổ Chức Buổi Trình Chiếu Phim "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng"

Quan cảnh nhộn nhịp rạp Irvine Spectrum ngày 'Red Carpet'

ra mắt phim Lật Mặt 8. Ảnh: 3388 Films.



Buổi trình chiếu "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" (Face Off 8: Embrace Of Light) diễn ra vào tối 16 tháng 9 năm 2025, tại rạp chiếu phim Regal Irvine Spectrum. Cũng tại địa điểm này, vào năm ngoái, đạo diễn Lý Hải đã có mặt để giới thiệu bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước”. Năm nay đứng bên cạnh phu nhân Minh Hà (cũng là nhà sản xuất phim), Lý Hải nói những lần ra mắt phim với khán giả Việt ở Nam California bao giờ cũng để lại một cảm giác đặc biệt, khó quên.





3388 Films cũng đã ấn định ngày công chiếu "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" tại các rạp chiếu quốc tế trên khắp bốn châu lục. Phim bắt đầu ra mắt vào ngày 18 tháng 9 tại Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Bulgaria, Cộng Hòa Séc và Slovakia; sau đó là Nhật Bản, Ba Lan, Đức, và còn nhiều thị trường phim khác nữa. Tại Việt Nam, phim lọt vào Top 5 phim có doanh thu cao nhất năm 2025, thu được 100 tỉ VND chỉ sau vài ngày công chiếu vào cuối tháng 4. Trước khi chính thức chiếu tại Việt Nam, "Lật Mặt 8" đã bán được 131,000 vé đặt trước, một kỷ lục mới.

Lật Mặt 8 đánh dấu kỷ niệm 10 năm của loạt phim điện ảnh Việt Nam dài nhất và thành công nhất. "Lật Mặt 7: Một Điều Ước” là phim Việt Nam có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. "Lật Mặt" là loạt phim Việt Nam đầu tiên và duy nhất được công chiếu ở bốn châu lục.

Nếu như Lật Mặt 7 là câu chuyện về nghĩa mẹ, thì Lật Mặt 8 có chủ đề về tình cha. Truyện phim xoay quanh chủ đề gia đình. Đó là sự hy sinh của những bậc cha mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh nghèo khó, sẵn sàng làm lụng vất vả để nuôi con cái ăn học nên người, mong con tốt nghiệp đại học để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mâu thuẫn gia đình bắt đầu khi kỳ vọng của người cha không trùng với ước mơ của con trai. Cha muốn con trở thành kỹ sư cơ khí, nhưng con nuôi giấc mơ trở thành ngôi sao sân khấu, sẵn sàng đối đầu với cha để thực hiện giấc mơ của mình. Sự mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình kiểu này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn có ở những gia đình Việt ở Mỹ. Nhưng rồi người cha thay đổi, ủng hộ con trai theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Ông làm mọi cách để giúp con đạt được ước nguyện, dẫn đến kết thúc bi thảm là hy sinh cả mạng sống. Bộ phim cũng gợi lên truyền thống đặc thù của một gia đình Việt Nam: tam đại đồng đường, với bà ngoại đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai thế hệ con và cháu.

Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng được dàn dựng phần lớn tại khu du lịch Bàu Trắng, tỉnh Bình Thuận, còn được mệnh danh là “tiểu sa mạc Sahara” của Việt Nam. Với kỹ thuật quay đẹp, phim khai thác được vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của Bình Thuận là những đụn cát mênh mông, nằm giữa là 2 hồ nước ngọt Bàu Ông và Bàu Bà thật nên thơ, hữu tình. Phim cũng dựng thành công nếp sống mộc mạc, sinh hoạt bình dị của những người dân xứ biển Miền Trung.

Dàn diễn viên nói chung đều hoàn thành tốt vai diễn của mình: Kim Phượng, Long Đẹp Trai, Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyền, Đoàn Thế Vinh, Hồ Đông Quân… Đặc biệt phải nhắc đến Long Đẹp Trai trong vai người cha, diễn xuất thành công sự khắc khổ, hy sinh thầm lặng, thể hiện tình thương yêu dành cho con có đôi khi vụng về, ngượng ngập.

Một điểm yếu của Lật Mặt 8- mà cũng là chung của nhiều phim Việt Nam khác- là kịch bản. Một số chi tiết trong kịch bản không logic. Thí dụ như việc ông bố tốt bụng giới thiệu một anh tài xế xe ôm tốt nghiệp đại học Bách Khoa mà ông chỉ mới quen biết trên đường cho chủ của mình; chỉ một thời gian ngắn anh này trở thành phụ tá giám đốc, được khen là giỏi. Phim cố gắng tạo cái kết kịch tính để chứng minh tình phụ tử, có vẻ hơi thái quá trong bối cảnh hiền hòa của phim. Nhiều tình tiết thêm vào kịch bản để làm tăng cảm xúc như vụ “con nuôi hay con ruột” cũng được đưa ra vội vàng, không cần thiết.





Đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Ảnh: 3388 Films.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí điện ảnh Deadline Holywood, anh Thien A. Pham, sáng lập viên của 3388 Films, cho rằng đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà đã mang đến cho khán giả một câu chuyện gia đình ý nghĩa, sẽ chạm đến trái tim khán giả toàn cầu. Đây là một chủ đề mà anh thường chứng kiến, đặc biệt là từ những gia đình di dân, khi người trẻ giằng xé giữa việc theo đuổi ước mơ và bổn phận làm con theo kỳ vọng của cha mẹ. Phim ảnh là cầu nối tuyệt vời để kết nối khán giả với các nền văn hóa và góc nhìn khác nhau. 3388 Films muốn mang cuốn phim này đến bốn châu lục. Nếu việc cùng nhau xem phim tại rạp có thể khơi dậy những đối thoại cảm thông giữa cha mẹ và con cái, đó sẽ là một món quà to lớn cho 3388 Films.

Khán giả có thể vào trang web https://www.3388films.com/portfolio/face-off-8-embrace-of-light-lat-mat-8-vong-tay-nang-movie/ để tham khảo lịch và địa điểm chiếu phim Lật Mặt 8.



Doãn Hưng









