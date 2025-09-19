EMMYS 2025: Hy Vọng Là Khả Năng Nhìn Thấy Ánh Sáng Giữa Tăm Tối.*

Những gì lẽ ra là một lễ trao giải thưởng danh giá cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất của truyền hình, đã trở thành minh chứng sâu sắc cho niềm hy vọng giữa những bất định, lòng dũng cảm trước nghịch cảnh, và sự trân trọng mà tập thể dành cho những con người đã định hình nên bức tranh văn hóa của nước Mỹ. (Ảnh: Việt Báo)

Người ta thường có nhiều cách định nghĩa về hy vọng. Hy vọng là một cảm xúc lạc quan, một niềm tin tươi sáng rằng mọi thứ chắc chắn sẽ được cải thiện. Hy vọng có thể đến từ một tiếng nói cá nhân xa lạ nào đó trong triệu triệu người trên thế giới này. Hy vọng có thể đến từ một bản tuyên bố chung của hai phong trào đối lập. Hy vọng là phải nhận ra rằng cái ác và sự bất công có thể chiếm ưu thế ngay cả khi chúng ta đang đối đầu với nó. Hy vọng là khi nhìn thấy rõ một bên sáng và một bên tối, thấu hiểu rằng vòng cung của vũ trụ đạo đức có thể không uốn cong về phía công lý – nhưng chúng ta không tuyệt vọng. Hy vọng, là khi một đêm vinh danh nghệ thuật trở thành nơi hàng trăm người giơ cao ngọn đuốc tôn vinh sự kiên cường, tiếng nói dũng cảm, như một lời nhắc nhở với thế giới rằng nghệ thuật và nhân văn là không thể tách rời.





Nghệ thuật là ‘fearless’





Lễ trao giải điện ảnh danh giá Emmy Awards lần thứ 77 diễn ra giữa những biến động chính trị, nội chính hỗn loạn, căng thẳng ngoại giao, kinh tế thụt lùi, chia rẽ tả hữu, sợ hãi bao trùm các thành phố. Mùi thuốc súng từ viên đạn đoạt mạng thủ lĩnh phe cực hữu chưa tan hết giữa làn sóng phẫn nộ trong giới bảo thủ. Thậm chí nó còn bị khuyếch đại bởi những thế lực lợi dụng cái chết của anh ta để đẩy mạnh nước cờ chính trị. Ly sâm panh tưởng như khó có thể được rót ra để nhấm nháp cái màu vàng nhạt, sóng sánh mùi thơm, và chiêm ngưỡng nghệ thuật – cái thú giải trí đã trở thành thương hiệu của người Mỹ.





Nhưng rồi nhà hát Peacock Theatre đêm Chủ Nhật 14/9 đã biến thành ngọn hải đăng của những cảm xúc chân thực, không bị sàng lọc, không qua kiểm duyệt. Khán giả được mãn nhãn những khoảnh khắc về giá trị của sự kiên cường, tiếng nói trung thực, không phải từ truyền hình trực tiếp, mà từ ống kính của những người có mặt trong đêm trao giải. Những gì lẽ ra là một lễ trao giải thưởng danh giá cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất của truyền hình, đã trở thành minh chứng sâu sắc cho niềm hy vọng giữa những bất định, lòng dũng cảm trước nghịch cảnh, và sự trân trọng mà tập thể dành cho những con người đã định hình nên bức tranh văn hóa của nước Mỹ. Khi những người chiến thắng bước lên sân khấu, lời nói của họ không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần—mà là những lời kêu gọi, nhắc nhở chúng ta rằng nghệ thuật không thể tỏa sáng trong im lặng, sợ hãi, mà là trong sự thể hiện táo bạo và chân thành từ đáy trái tim – trái tim của người nghệ sĩ sống vì nghệ thuật và phẩm giá của chính mình.





Không khoảnh khắc nào thể hiện rõ giá trị này hơn sự ủng hộ dành cho Stephen Colbert khi ông bước lên sân khấu. Cả hý trường đồng loạt đứng dậy, không cần hiệu lệnh. CBS hủy bỏ chương trình The Late Show của ông vì không thể bước qua được lằn ranh quyền lực và quyền lợi, ngược lại chính là thước đo thẩm định giá trị của chương trình, của truyền thông sự thật trong lòng công chúng. Những gì đút kết từ The Late Show mang đậm màu sắc chính trị và nhắm vào sự sai trái của những nhân vật lãnh đạo. Chính vì dũng cảm vạch trần sự thật mà The Late Show bị bức tử. Thế nhưng, Colbert và đội ngũ của ông đã vinh quang nhận giải thưởng Emmy For Outstanding Talk Series – Chương Trình Trò Chuyện Xuất Sắc.





Trên màn hình, phản ứng của Stephen là bất ngờ trước sự đón nhận ấy. Ông cười rạng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Ông phải ra dấu cho mọi người ngồi xuống vì thời gian không cho phép, và nói vui: “Có ai trong quý vị đang tuyển chọn người không? Bởi vì tôi có 200 ứng cử viên rất đủ điều kiện với tôi tối nay, những người sẽ sẵn sàng làm việc vào Tháng Sáu (năm sau)”





Sau đó, Colbert đã trao Resumé của ông và tấm ảnh chân dung thời xa xưa cho Harrison Ford, yêu cầu ông chuyển nó cho Stephen Spielberg, trước khi ông tuyên bố giải thưởng Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc trong một bộ phim hài.





Chỉ vài phút đơn giản như thế, Colbert đã tặng cho khán giả và cả hý trường đêm đó một tràng cười hỷ hả. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy, có hay không nỗi xót xa cho một sự thật? Sự thật là Tháng Sáu tới đây, hàng trăm người sẽ mất việc vì chế độ đầu sỏ run sợ những sản phẩm của họ, vì đồng tiền được đặt lên trên sự thật. Phía sau cái khôi hài thường là những giọt nước mắt, nếu đó là cái hài hước vạch trần mặt trái của xã hội.





Màn đêm cúi đầu





Khi tên của Stephen Colbert được xướng lên, khán phòng vỡ òa. Nhà báo Chris Gardner của The Hollywood Reporter viết: “Tiếng vỗ tay lớn nhất và cuồng nhiệt nhất mà tôi từng nghe trong suốt những lần tham dự Emmys là khi Stephen Colbert thắng.”





Elizaeth Wagmeister của CNN nhớ lại: “Tôi không hề phóng đại khi nói rằng trong suốt những năm tường thuật về các lễ trao giải, tôi chưa bao giờ chứng kiến tiếng vỗ tay trong khán phòng dành cho bất kỳ giải nào tại một lễ trao giải lớn như chiến thắng của Stephen Colbert vừa rồi.





Cả khán phòng như đứng dậy. La hét, vỗ tay, reo hò.”





Và Stephen Colbert, rõ ràng là xúc động. Ông lên sân khấu, mời cả ê-kip của mình cùng lên.





Ông vinh danh cố trợ lý Amy Cole của mình đã qua đời vào Tháng Ba năm ngoái. Ông bày tỏ về hạnh phúc trớ trêu xen lẫn cay đắng của chiến thắng: “Tôi muốn cảm ơn CBS vì đã cho chúng tôi vinh dự được trở thành một phần của ‘truyền thống đêm khuya,’ điều mà tôi hy vọng sẽ tiếp tục lâu dài sau khi chúng tôi không còn thực hiện chương trình này nữa.”





Ông nhắc rất nhanh về cái ngày “định mệnh” mười năm trước, “vào tháng 9/2015, Spike Jones ghé qua văn phòng tôi và hỏi, 'Này, anh muốn chương trình này nói về điều gì?'" Colbert kể lại: “Và tôi nói, 'Ồ, Spike, tôi không biết anh làm thế nào, nhưng tôi có vẻ muốn làm một chương trình hài kịch đêm khuya, anh biết đấy, một chương trình hài kịch đêm khuya về tình yêu.'"





Rồi ông thú nhận: “Tôi không biết mình đã từng làm được điều đó hay chưa, nhưng đến một thời điểm – và bạn có thể đoán được thời điểm đó là lúc nào – tôi nhận ra rằng theo một cách nào đó, chúng tôi đang làm một chương trình hài kịch đêm khuya về sự mất mát. Và sự mất mát đó dẫn đến đến tình yêu, vì đôi khi, bạn chỉ biết mình yêu một điều gì đó đến nhường nào khi bạn cảm thấy mình sắp mất nó. Và 10 năm sau, vào tháng 9/2025, các bạn của tôi, tôi chưa bao giờ yêu đất nước mình tha thiết hơn như thế.”





“Nguyện Chúa phù hộ nước Mỹ. Hãy kiên cường, can đảm, và nếu cuộc đời tìm cách kéo bạn xuống, hãy vươn mình, vùng vẫy, để bay lên thật cao!”





Những lời của Stephen Colbert không chỉ là lời từ biệt một chương trình đã gắn bó với ông suốt 10 năm, nó còn là sự tôn trọng ông dành cho những người cộng sự thầm lặng đằng sau ống kính, là tình yêu dành cho một đất nước đang thử thách tất cả chúng ta. Ngay lúc đó, lễ trao giải Emmy không còn mang dáng dấp hào nhoáng, hàn lâm, trịnh trọng của một lễ trao giải nữa. Nó như một buổi họp mặt những con người tử tế, dùng nghệ thuật để thắp ngọn lửa xua đuổi bóng ma sợ hãi, nơi những tổn thương được đáp lại bằng những tràng pháo tay thay vì sự thờ ơ.





Tinh thần dũng cảm, kiên cường này lan tỏa suốt đêm, khi những người chiến thắng cầm micro lên để nói lên sự thật với sức mạnh không gì lay chuyển. Bỗng dưng, những giây phút diễn ngôn không cần phải hiện diện, dù với truyền thống, nó được ưa chuộng nhất đêm trao giải.





Nữ diễn viên Hannah Einbinder, người chiến thắng với vai diễn phụ trong phim Hacks, trong những giây phát biểu cuối cùng đã phá vỡ vẻ hào nhoáng cố hữu của đêm trao giải. Cô kêu gọi sự chú ý đến những bất công toàn cầu và thúc giục khán giả đối mặt với những thực tế khó khăn mà nhân loại đang đối mặt – “Fuck ICE and free Palestine”





Tương tự, Javier Bardem, đã nắm chặt bàn tay trái và giơ cao khi chụp hình trên thảm đỏ. Trong một khoảnh khắc kết hợp nghệ thuật với hoạt động xã hội, nam diễn viên đã kêu gọi cho một “Palestine Tự do,” nhấn mạnh rằng văn hóa và nhân loại luôn gắn bó với nhau.





Đây không phải là những lời nói vô tình, mà là những lập trường kiên định, dũng cảm, làm cho giải Emmy nổi bật lên như một nền tảng cho sự minh bạch về đạo đức. Cris Abrego, nhà sản xuất truyền hình, CEO của Endemol Shine North America, khi nhận giải Chương Trình Truyền Hình Thực Tế Xuất Sắc, đã tuyên bố: “Văn hóa thuộc về công chúng” – một lời nhắc nhở đơn giản nhưng mạnh mẽ rằng sức mạnh thực sự của truyền hình nằm ở khả năng phản ánh và thách thức xã hội.





Trong thời đại mà việc lên tiếng, bằng bất kỳ hình thức nào, cũng có thể gây ra phản ứng dữ dội, bị trù dập, bị trả thù, bị sa thải, bị cấm đoán, thì những người chiến thắng này đã thể hiện sự kiên cường, biến những chiến thắng cá nhân thành lời kêu gọi cho sự thay đổi xã hội.





Ngoài những bức tượng vàng và bài phát biểu nhận giải, Emmys 2025 sẽ mãi được nhớ đến vì lòng dũng cảm và đạo đức. Với lời kêu gọi một Palestine Tự do, Hannah Einbinder, Javier Bardem đã dùng thân phận của mình để nhắc nhở thế giới rằng nghệ thuật và nhân văn là không thể tách rời. Stephen Colbert đã chứng minh, tiếng nói trung thực là chiếc búa công lý vững mạnh nhất của phiên tòa đạo đức.





Màn đêm phải cúi đầu, giả dối phải rẽ ngang, khi những bức tượng vàng trong tay họ giơ lên cao. Đó không chỉ là phần thưởng của nghệ thuật mà họ cống hiến, mà còn là hy vọng cho một xã hội đang bị dằn xé từng mảnh nhỏ. Trong một đất nước chia rẽ, một thế giới ngụp lặn trong ngoại giao chiến tranh, đêm trao giải Emmy nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng không phải là thứ thụ động, nó được nuôi dưỡng bởi lòng dũng cảm dám lên tiếng và sự tôn trọng khi nâng đỡ người khác.





Kalynh Ngô

*“Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.” – Desmond Tutu. Desmond Tutu (1931–2021), Tổng giám mục Nam Phi, giải Nobel Hòa bình 1984, biểu tượng toàn cầu của công lý và hy vọng.



