Sống Ở Tiểu Bang Nào Thú Vị Nhất Và Kém Thú Vị Nhất?

19/09/202500:00:00(Xem: 19)
20250208_180151
Los Angeles, thành phố có nhiều thú vui về đêm của California

Mặc dù “thú vị” là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng ngành giải trí du lịch vẫn có những tiêu chuẩn chung để xác định những thành phố, quốc gia nào thú vị nhất để sinh sống hoặc thăm viếng. Riêng ở Mỹ, tạp chí Newsweek vừa công bố dữ liệu mới từ công ty tài chính cá nhân WalletHub, qua đó xác định những tiểu bang nào thú vị nhất và kém thú vị nhất.
 
Theo WalletHub, California là tiểu bang thú vị nhất nước Mỹ, dựa trên số lượng nhà hàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục. Đây cũng là tiểu bang có số điểm du lịch bình quân đầu người đứng thứ hai ở Mỹ.
 
Bảng xếp hạng dựa trên một số tiêu chí có liên quan đến giải trí và thú vui về đêm. Sống ở những tiểu bang có nhiều điểm du lịch, sinh hoạt giải trí, nhà hàng, thú vui về đêm có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần, cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường tương tác xã hội. Các tiểu bang có nhiều thú vui giải trí hơn cũng có khả năng thu hút du lịch cao hơn, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
 
Florida và Nevada xếp hạng “thú vị” thứ hai và thứ ba; trong khi Rhode Island, Mississippi và Tây Virginia được xếp hạng là những tiểu bang kém thú vị nhất.
 
Erinn Tucker-Oluwole, chủ nhiệm Khoa Quản Lý Khách Sạn Và Du Lịch Đại Học Maryland, phát biểu: "California, Florida và Nevada có các tổ chức quản lý điểm du lịch (DMO) cấp tiểu bang và khu vực, kết nối hoạt động du lịch với các cơ quan chính phủ, công ty tư nhân có liên quan; giúp chính phủ và các công ty có những số liệu trực tiếp. Quan trọng hơn, những tiểu bang này thấy được kết quả lâu dài của việc đầu tư vào ngành du lịch & giải trí."
 
Cũng theo bà Erinn, lý do chính khiến Rhode Island, Mississippi và Tây Virginia bị xếp hạng cuối bảng là do vấn đề nhận thức. Rhode Island là một trong những nơi có nền ẩm thực tuyệt vời nhất ở vùng Đông Bắc. Nhưng tiểu bang thiếu đầu tư vào các văn phòng du lịch, ít thu thập dữ liệu để kết nối với các cộng ty  thương mại, khiến nhận thức của du khách về tiểu bang rất thấp.
 
California được xếp hạng hàng đầu về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, xếp thứ ba về thú vui về đêm. Tiểu Bang Vàng cũng có nhiều sân khấu biểu diễn nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và quán bar. Trong khi đó Nevada có nhiều hoạt động giải trí về đêm nhất tính theo đầu người, với nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc, sòng bạc. Các quán bar ở Nevada có thể mở cửa 24/7 với giá rượu bia thấp. Florida xếp thứ hai về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, nhưng có thứ hạng thấp hơn về thú vui về đêm. Florida cũng có thời tiết tốt cho những hoạt động ngoài trời; nhưng chỉ xếp thứ 12 về thời tiết do mùa hè rất nóng.
 
Ở cuối bảng xếp hạng, West Virginia xếp hạng thấp nhất về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, xếp cao hơn một chút về thú vui về đêm. Lý do là tiểu bang ít có các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, giải trí; chi tiêu cá nhân bình quân đầu người cho các dịch vụ giải trí thấp. Mississippi và Rhode Island cũng có thứ hạng thấp tiếp theo vì những lý do tương tự.
 
Bảng xếp hạng được tính toán dựa trên việc đánh giá 26 chỉ số liên quan các hạng mục chính là hoạt động giải trí, thú tiêu khiển, thú vui về đêm - được tính toán với trọng số khác nhau trong tổng điểm. Hoạt động giải trí - thú tiêu khiển có trọng số cao hơn nhiều so với thú vui về đêm. Số lượng điểm du lịch và sự đa dạng trong lựa chọn giải trí có trọng số lớn nhất.
 
Tuy nhiên,  "thú vị" là một khái niệm rất chủ quan. Theo Giáo Sư Jonathon Day, chuyên ngành du lịch thuộc Đại học Purdue, Indiana, quan niệm về vui vẻ của mỗi người khác nhau. Dựa trên những điều thú vị của cá nhân ông, rất có thể West Virginia thú vị hơn Nevada! Cũng theo ông, California, Florida và Nevada là ba tiểu bang đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất cho cả khách du lịch lẫn cư dân địa phương. Có một thực tế hiển nhiên rằng một nơi tốt để sống cũng có thể là một nơi tốt để thăm viếng. Mối quan hệ này thường tạo ra một vòng tuần hoàn phát triển tích cực. Mặc dù đầu tư cho du lịch là tốn kém, nhưng du lịch thực sự mang lại lợi ích cho dân địa phương. Các tiện nghi dành cho du khách thì người dân địa phương cũng được hưởng.
 
Robby Lybrand, giảng viên nấu ăn Trường Quản Lý Khách Sạn Và Du Lịch Đại Học South Carolina cho rằng lạm phát đang làm thay đổi cách người Mỹ đi du lịch và chi tiêu cho du lịch trong năm 2025. Khi chi phí ăn, ở, nhiên liệu tăng, nhiều du khách chọn những chuyến đi ngắn hơn, đi du lịch gần nhà hơn và tìm kiếm các thú giải trí có chi phí thấp hơn. Nhờ vậy, nhu cầu các kỳ nghỉ tại chỗ (staycation) tăng, tạo cơ hội mới cho các điểm du lịch địa phương, làm những hoạt động vui chơi miễn phí hoặc giá rẻ trở nên hấp dẫn hơn. Bất chấp áp lực tài chính, nhu cầu giải trí vẫn rất lớn. Du lịch tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình, ngay cả khi họ phải hạn chế các chi tiêu xa xỉ.
 
Việt Báo biên dịch

 

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) bắt đầu bán vé cho Viet Film Fest 2025. Đây là lễ hội điện ảnh quốc tế lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tôn vinh những câu chuyện Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khán giả có thể thưởng thức phim online từ ngày 4–19 tháng 10, đồng thời tham dự các buổi chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, thành phố Santa Ana, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.

“Nếu lời này đến được với quý vị, nghĩa là Israel đã thành công giết tôi và làm câm lặng tiếng nói của tôi. Tạ ơn Thượng Đế, tôi đã dốc hết sức để làm chỗ dựa và tiếng nói cho đồng bào, từ khi mở mắt nhìn đời trong những con hẻm của trại tị nạn Jabalia. Ước mong của tôi là sống đủ lâu để cùng gia đình trở về quê gốc ở Asqalan (Al-Majdal) đang bị chiếm. Nhưng ý Chúa đã định, và định mệnh đã an bài. Tôi đã nếm trải mọi nỗi đau, mất mát, nhưng chưa từng ngần ngại nói sự thật – không bóp méo, không xuyên tạc – để Chúa làm chứng cho những kẻ đã im lặng, đã chấp nhận để chúng tôi bị giết, đã làm ngơ trước thi thể rã rời của phụ nữ và trẻ em, không làm gì để chặn cuộc tàn sát kéo dài hơn một năm rưỡi này. Tôi giao phó cho quý vị Palestine – viên ngọc trong vương miện Hồi giáo, nhịp tim của mọi con người yêu tự do. Tôi giao phó những trẻ em vô tội, chưa kịp mơ ước hay sống yên bình, đã bị nghiền nát dưới ngàn tấn bom đạn. Xin đừng để xiềng xích làm câm lặng tiếng nói...

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, cộng đồng nghệ thuật người Việt tại Quận Cam đã chào đón họa sĩ Đào Hải Triều từ San Jose đến triển lãm tranh cá nhân với chủ đề “Vital – Sức Sống” tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, trái tim văn hóa của Little Saigon. Với gần 50 tác phẩm đủ kích thước sử dụng đa chất liệu như sơn dầu, acrylic, màu nước và một vài tác phẩm điêu khắc, triển lãm là bản hòa tấu sắc màu, phản ánh chiều sâu tâm hồn, ký ức và hy vọng. Tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Triều vừa trừu tượng, vừa chan chứa tinh thần quê hương, như lời tri ân gởi đến quá khứ và niềm tin vào tương lai.

Từ thứ Bảy ngày 19 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: Triển lãm tranh “Sức Sống-Vital” của họa sĩ (HS) Đào Hải Triều (hiện đang sống tại San Jose) do Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (VASCAM - The Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) hỗ trợ tài chính một phần. Hội VASCAM không đứng ra tổ chức 100% như những lần trước vì VASCAM không có nhân sự tại Little Saigon. Nhưng VASCAM muốn hỗ trợ vì cảm mến tài năng và niềm đam mê sáng tạo của HS Đào Hải Triều.

Vào tối ngày Thứ Bảy 7 tháng 6 năm 2025, tại quán Coffee Factory thành phố Westminster, nhạc sĩ Nguyên Quang đến từ Sacramento sẽ có một đêm nhạc mang tên “Hạnh Phúc Vẫn Còn Đây” dành cho thân hữu, khách mời. Nhân dịp này, anh có đôi lời tự sự để giới thiệu mình đến với giới yêu âm nhạc ở hai miền Nam - Bắc California.

Cuốn phim tài liệu ngắn cảm động và sâu sắc “On Healing Land, Birds Perch” (“Đất Lành, Chim Đậu”), do Naja Phạm Lockwood đạo diễn, sẽ có buổi công chiếu ra mắt tại Quận Cam vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, 2025, lúc 7:00 giờ tối tại Rạp Lido, số 3459 via Lido, Newport Beach. Sau buổi chiếu sẽ là phần thảo luận cùng các nhà làm phim và khách mời đặc biệt. Buổi chiếu phim do Orange County Film Society thực hiện, với sự phối hợp của Newport Beach Film Festival, và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).

Dark Star Pictures giành được quyền phát hành Người Mặt Trời (DAYDREAMERS), cuốn phim thriller ma cà rồng của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Timothy Linh Bùi (BA MÙA/THREE SEASONS, RỒNG XANH/GREEN DRAGON). Ngày 2 tháng 5, Người Mặt Trời sẽ được khởi chiếu tại 15 rạp ở Mỹ, sau đó sẽ được mở rộng thêm. Tới ngày 3 tháng 6, phim sẽ được chiếu trên các nền tảng TVOD chính. Nhà phát hành Dark Star Pictures, cùng với rạp The Frida Cinema và Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức một buổi ra mắt phim vào 7:30pm tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, 2025 tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana. Đạo diễn Timothy Linh Bùi sẽ trò chuyện cùng với Eric Nông, Giám đốc Nghệ thuật của Viet Film Fest, và khán giả sau buổi chiếu. Vé có thể mua tại rạp hoặc trang nhà: https://thefridacinema.org/movies/daydreamers/

