Cholesterol Cao Do Di Truyền: Hiểm Họa Thầm Lặng Và Cách Ứng Phó



Một số người dù sống lành mạnh vẫn có mức cholesterol rất cao, do có đột biến gen. Nếu trong gia đình từng có người bị tai biến hoặc đứng tim, nên kiểm tra càng sớm càng tốt. (Nguồn: pixabay.com)

Trong suy nghĩ của nhiều người, thừa mỡ (cholesterol cao) thường là do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và lười vận động. Đa số mọi người tin rằng đây là căn bệnh tích tụ dần theo năm tháng và chỉ cần lo lắng khi tuổi đã cao.

Thực tế lại không hẳn như vậy. Với một số người, cholesterol cao không phải do lối sống, mà là do di truyền. Bệnh này gọi là cholesterol cao trong máu do di truyền.

Bác sĩ Ashish Sarraju tại Cleveland Clinic cho biết: “Những người mắc FH có một đột biến gien khiến cho lượng cholesterol LDL của họ luôn ở mức cao.”

Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) Hoa Kỳ, cứ 250 người thì có 1 người mắc FH. Sarraju ước tính có hơn 70% trường hợp mắc bệnh nhưng chưa được phát hiện. Một số nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này có thể lên tới 90%.

Vì vậy, nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng cholesterol cao là bước đầu để kịp thời kiểm soát. Tờ National Geographic đã phỏng vấn ba bác sĩ chuyên về tim mạch để chia sẻ với quý độc giả một số thông tin hữu ích.

Cholesterol là gì, tại sao lại nguy hiểm?

Theo bác sĩ Stephen Kopecky (Mayo Clinic), tác giả cuốn sách Live Younger Longer, cholesterol là một hợp chất béo có dạng giống như chất sáp và luôn cần thiết để duy trì sự sống.

Ông giải thích: “Cholesterol tạo nên màng tế bào, giúp cơ thể sản xuất hormone. Một người trưởng thành có khoảng 30 ngàn tỷ tế bào, và mỗi tế bào cần đến hàng chục ngàn phân tử cholesterol mỗi ngày. Nghĩa là trong cơ thể chúng ta luôn có một lượng cholesterol khổng lồ; chất này rất quan trọng.”

Theo bác sĩ Gregory Katz (NYU Langone Health), để di chuyển trong máu và đến tế bào, cholesterol cần được “đóng gói” trong các hạt lipoprotein.

Người ta thường nhắc đến “cholesterol tốt” (high-density lipoprotein, HDL) và “cholesterol xấu” (low-density lipoprotein, LDL). Nhưng thực ra, bản thân cholesterol không mang tính “tốt” hay “xấu,” mà điều quan trọng nằm ở cách cholesterol được đóng gói và vận chuyển trong máu.

HDL cholesterol có nhiệm vụ đưa LDL cholesterol ra khỏi động mạch, mang về gan để phân giải rồi đào thải ra ngoài. Nhưng khi trong máu có quá nhiều LDL cholesterol, chúng có thể mắc kẹt, tích tụ lại trong thành động mạch và gây viêm.

Kopecky giải thích: “Thành động mạch vốn không được thiết kế để chứa cholesterol. Cho nên đây là chất lạ đối với cơ thể. Giống như khi bạn bị dằm đâm vào tay, da sẽ đỏ, nóng lên. Cholesterol mắc kẹt trong thành động mạch cũng vậy. Cơ thể sẽ gửi bạch cầu đến loại bỏ, khiến thành động mạch nóng lên, và quá trình đó có thể làm rách lớp lót. Khi lớp lót bị rách, máu sẽ lập tức phản ứng: ‘Động mạch rách rồi, phải đông lại để vá ngay.’ Và cục máu đông đó chính là nguyên nhân gây ra tai biến hoặc đứng tim.”

Katz cho biết, điều nguy hiểm là tình trạng cholesterol cao thường không có triệu chứng gì trước khi biến chứng xuất hiện. Phần lớn bệnh nhân chỉ biết mình có mức cholesterol cao khi làm kiểm tra máu định kỳ. Kopecky kể: “Có trường hợp bị chấn thương gót chân, đi khám bác sĩ thì phát hiện mình bị cholesterol cao.”

Ngoài ra, vẫn có một số ít trường hợp bệnh nhân bị cholesterol quá cao đến mức lộ ra dấu hiệu rõ ràng như mỡ tích tụ ở quanh gân, xuất hiện từng mảng dày trên da như mụn thịt, hoặc có một vòng trắng rõ rệt quanh viền tròng đen của mắt.

Làm thế nào để biết cholesterol cao là do di truyền?

Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA), có nhiều nguyên nhân khiến cholesterol trong máu tăng cao; trong đó, ít vận động, ăn uống không lành mạnh và mập phì là những yếu tố phổ biến nhất. Người có tổng lượng cholesterol hơn 200 mg/dL (miligram trên decilit máu) được coi là có cholesterol cao. Mức tốt nhất là khoảng 150 mg/dL.

Nếu nguyên nhân là do lối sống, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt (như ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn) có thể đưa cholesterol về lại mức an toàn. Nhưng với những ai bị cholesterol cao trong máu do di truyền (FH), vấn đề không còn đơn giản như vậy. Theo bác sĩ Sarraju, nếu có cha hoặc mẹ mang đột biến gen, thì cơ nguy con cái mắc FH là rất cao. Vì vậy, phát hiện sớm sẽ có thể giúp tránh được phần nào các biến chứng nguy hiểm về sau.

Trẻ em có cha mẹ mắc FH thường được khuyến nghị làm kiểm tra cholesterol trong máu khi từ 9 đến 11 tuổi; đôi khi bác sĩ có thể đề nghị sớm hơn. Sarraju khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể.

Với người lớn thì làm kiểm tra cholesterol trong máu càng sớm càng tốt. Nếu trong gia đình từng có người bị cholesterol cao, đứng tim (heart attacks) hoặc tai biến, mà chưa ai được tầm soát FH, thì quý vị nên đi tầm soát ngay.

Ngoài ra, trường American College of Cardiology lưu ý rằng phần lớn bệnh nhân FH còn có nồng độ lipoprotein(a) cao. Đây cũng là dạng hạt vận chuyển cholesterol, có tính di truyền và có thể gây bệnh tim. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng mức lipoprotein(a) càng cao thì cơ nguy mắc bệnh tim ở người FH càng lớn.

Nếu bị cholesterol cao do di truyền, cần làm gì?

Nếu chẳng may phát hiện mình bị FH, xin đừng quá hoang mang. Theo Kopecky, các bác sĩ sẽ khuyên quý vị thay đổi thói quen ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Dù không thể làm hạ mức LDL ngay (vì gốc rễ vấn đề nằm ở gien), nhưng lối sống lành mạnh có thể giúp trái tim của quý vị an toàn hơn tới 80%.

AHA khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều rau, trái cây, mễ cốc whole grains, thịt gia cầm, cá và các loại hạt; ăn ít muối, đường, thịt đỏ và đồ chế biến sẵn. Ngoài ra, nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các bài tập aerobic, tản bộ, chạy bộ, bơi lội, đạp xe hay đơn giản là chăm sóc vườn tược. Và nhớ, đừng hút thuốc!

Katz khuyên nên kiểm tra mức cholesterol hàng năm hoặc hai năm một lần. Nếu cần, bác sĩ có thể cân nhắc kê toa thuốc statin, tùy vào tình trạng của bệnh nhân và bệnh sử trong gia đình.

Theo Sarraju, phát hiện mình bị FH không hẳn là tin xấu, bởi nhờ vậy bệnh nhân có thể chủ động phòng ngừa được hiểm họa do cholesterol cao gây ra. Ông cho biết: “Với tôi, đa số trường hợp bị cholesterol cao đều có thể điều trị được. Đây là một trận chiến mà chúng ta có thể giành phần thắng.”

VB biên dịch