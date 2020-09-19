Tội Ác Bạo Lực Có Liên Hệ Đến Bệnh Tâm Thần?



Chỉ khoảng 5% hành vi bạo lực liên quan đến các bệnh tâm thần nặng, còn trong phần lớn các trường hợp còn lại, kẻ gây án hoàn toàn tỉnh táo. Xã hội cần tỉnh táo phân biệt đâu là bệnh thật sự, đâu là cái cớ để trốn tội. (Nguồn: pixbay.com)



Mỗi khi một thảm kịch bạo lực kinh hoàng xảy ra – dù là một vụ xả súng hàng loạt, một án mạng lớn, hay một cuộc tấn công có chủ đích – một kịch bản quen thuộc lại tái diễn ngay lập tức. Câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: kẻ đó có vấn đề về đầu óc không? Mạng xã hội lập tức tràn ngập phỏng đoán. Các luật sư vội vàng chuẩn bị biện hộ về tình trạng tâm thần từ trước khi có kết quả thẩm định. Cứ như thể bản án đã có sẵn: chắc chắn kẻ thủ ác bị bệnh tâm thần.

Suy nghĩ theo lối này có thể tạm thời mang lại cảm giác an lòng, nhưng lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khôn lường. Nó vô tình tạo ra một cái cớ để kẻ gây án thoái thác trách nhiệm. Ngoài ra, nó khiến chúng ta tin vào lời nói dối ngọt ngào: rằng những hành vi tàn độc ấy xuất phát từ một căn bệnh nào đó, chứ không phải từ những khoảng u tối trong bản chất con người.

Trong nhiều năm làm công việc thẩm định tâm thần ở tòa án và nhà giam, Victor Petreca (Giảng sư tại trường Connell School of Nursing, Đại học Boston) đã gặp vô số tội phạm bạo lực. Kinh nghiệm của Petreca, cũng như các nghiên cứu khoa học, cho thấy chỉ có khoảng 5% các hành vi bạo lực là do những người mắc bệnh tâm thần (nặng) gây ra. Tệ hơn, những người mắc bệnh tâm thần nặng lại thường là nạn nhân nhiều hơn là thủ phạm.

Thế nhưng, phản ứng chung của xã hội vẫn không hề thay đổi. Việc chúng ta vội vàng khoác cho sự tàn ác tấm áo bệnh tật thực ra chỉ là để tự trấn an bản thân. Thật dễ dàng để ngon giấc mỗi đêm khi tin rằng bạo lực chỉ xuất hiện ở một nhóm người “bệnh hoạn” khác với mọi người. Điều đó dễ chịu hơn nhiều so với việc phải thừa nhận rằng mối nguy có thể đang sống ngay sát vách hoặc nằm chung giường.

Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là bệnh tâm thần chẳng có chút liên quan nào với bạo lực. Chính Petreca từng chứng kiến những vụ bệnh nhân bị hỗn loạn tâm thần (psychosis) hay cuồng loạn (mania) mà không điều trị khiến họ hành xử hung bạo. Đó là những bi kịch có thật, nhưng không nhiều. Vấn đề không nằm ở chỗ bệnh tâm thần có liên quan hay không, mà ở chỗ chúng ta mặc định rằng nó luôn luôn là nguyên nhân.

Khi xem bạo lực như một triệu chứng của bệnh tâm thần, ta đang cố bảo vệ ảo tưởng rằng bản chất con người vốn hiền hòa, lương thiện. Bởi nếu bạo lực là bệnh, nó sẽ có thể được chẩn bệnh và chữa trị. Thủ phạm được xem như một bệnh nhân cần chữa trị thay vì phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đang “y tế hóa” sự tàn bạo để giữ lấy ảo tưởng của mình. Nhưng cái giá phải trả cho ảo tưởng đó không hề rẻ.

Có lần Petreca thẩm định một gã đàn ông đã ra tay hủy hoại dung mạo của một phụ nữ chỉ vì bị cô ấy từ chối. Hắn không hề hối lỗi, không một chút hoang mang, và không hề có bất kỳ triệu chứng tâm thần nào. Ngược lại, hắn còn tự tin nói rằng phụ nữ sinh ra là để phục vụ đàn ông, và khi họ không làm tròn “bổn phận” đó, họ đáng bị trừng phạt. Lối suy diễn của hắn tuy bệnh hoạn về mặt đạo đức nhưng về mặt logic thì lại thống nhất và liền mạch. Cái suy nghĩ của hắn mới thực sự là một con quái vật.

Những trường hợp như vậy là thứ chúng ta sợ phải đối mặt. Không phải vì chúng hiếm, mà bởi vì sự mạch lạc của chúng mới thực sự khiến người ta lạnh gáy. Sự thật đáng sợ nhất về bạo lực là nó xuất phát từ những con người có đầu óc hoàn toàn minh mẫn. Bộ não của họ vẫn hoạt động tốt. Thứ duy nhất méo mó chính là nền tảng đạo đức bên trong.

Một người hoàn toàn có thể lập luận chặt chẽ dựa trên những niềm tin tàn độc, chẳng hạn như một sắc tộc nào đó là hạ đẳng, rằng bị nói động tới là phải trả thù, hay có thể dùng mọi thủ đoạn để phục vụ cho một “lý tưởng cao cả” nào đó. Thứ chúng ta đối mặt không phải lúc nào cũng là một người bị bệnh tâm thần; đôi khi, đó là những lời lẽ biện minh đã được toan tính sẵn.

Trong các vụ án hình sự lớn, vấn đề sức khỏe tâm thần thường trở thành tâm điểm. Lời biện hộ về tình trạng mắc bệnh điên khùng (insanity) hiếm khi thành công (chưa tới 1%), nhưng vì quá nổi bật nên vô tình củng cố một quan niệm sai lầm trong công chúng.

Nguy hiểm hơn nữa là lời biện hộ về việc đầu óc kém tỉnh táo rất dễ khiến người ta lẫn lộn giữa lời giải thích và một cái cớ. Bên bào chữa có thể kể lể về lịch sử bị chấn thương, từng lạm dụng chất kích thích, hay các chứng tính cách hỗn loạn để được giảm nhẹ tội. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng: “có liên kết” không phải là “quan hệ nhân quả.” Rất nhiều người từng chịu tổn thương nặng nề mà cả đời không hại ai, trong khi không ít kẻ có cuộc sống ổn định lại gây ra những tội ác kinh thiên động địa.

Điểm yếu của việc nhìn mọi thứ qua lăng kính y khoa lộ rõ khi những kẻ đe dọa bạo lực trên mạng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Chúng ta điều trị cái gì ở đây? Có nhiều đối tượng từng phải vào bệnh viện tâm thần sau khi đe dọa người khác và sắm vũ khí. Nhưng họ lên kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ. Lập luận của họ vô cùng logic trong cái thế giới quan méo mó của riêng mình. Vài tuần “điều trị” ngắn ngủi đó chẳng thể thay đổi được mối hận thù hay niềm tin sai lạc rằng dùng bạo lực là đúng. Họ được thả, không phải vì hết nguy hiểm, mà vì luật không cho giữ lâu hơn. Và rồi kết cục là gì? Họ vẫn ngồi trong phòng thẩm định tâm thần ở các nhà tù, sau khi đã ra tay đúng như những gì họ dự tính.

Một phần của vấn đề đến từ sự nhập nhằng trong định nghĩa. “Sức khỏe tâm thần kém,” thường biểu hiện qua căng thẳng đầu óc, hành vi ứng xử không lành mạnh, có rắc rối trong các mối quan hệ, là rất phổ biến. Trong khi đó, “bệnh tâm thần” là một thuật ngữ chỉ các bệnh lý cụ thể, có thể chẩn bệnh dựa trên tiêu chí lâm sàng rõ ràng. Đánh đồng hai khái niệm này, dù có vẻ nhân đạo, lại chẳng hề có lợi cho cả khoa học và xã hội.

Nghịch lý nằm ở chỗ: việc vội vàng xem bạo lực như một dạng bệnh lý lại càng làm gia tăng sự kỳ thị. Nó khắc sâu thêm định kiến rằng bệnh tâm thần gắn liền với sự nguy hiểm, khiến những người thực sự cần giúp đỡ lại càng e ngại tìm cách điều trị. Chúng ta vừa đổ oan cho bệnh tâm thần, vừa dựng lên những rào cản khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Thực tế, nhiều người mắc bệnh tâm thần chẳng bao giờ làm hại một ai. Họ có thể nghe thấy những giọng nói trong đầu, tin vào những điều kỳ quặc, nhưng họ vẫn biết rõ đúng-sai, vẫn có lòng trắc ẩn. Họ vật lộn với bệnh tật, chứ không phải với ác tâm.

Phần lớn các hành vi bạo lực không hề bị điều khiển bởi bệnh tâm thần. Chúng bắt nguồn từ tính ngạo mạn, tư tưởng cực đoan, khát khao trả thù hay tham vọng quyền lực. Những vụ xả súng hàng loạt thường được lên kế hoạch rất bài bản. Thủ phạm biết rõ bản thân làm gì, tin rằng mình có lý, và hoàn toàn tỉnh táo.

Chúng ta dựa vào những lời giải thích rằng kẻ thủ ác mắc bệnh tâm thần đơn giản bởi nó khiến mọi thứ có vẻ an toàn hơn. Chúng ta muốn tin rằng bạo lực có thể được chẩn bệnh, điều trị và ngăn chặn bằng các phương pháp y tế. Nhưng niềm tin đó là sai, và nguy hiểm.

Sự thật là, hầu hết bạo lực đều là cố ý. Hầu hết thủ phạm không hề mắc bệnh tâm thần. Họ biết chính xác mình đang làm gì. Hành động của họ không phải là triệu chứng. Đó là sự lựa chọn.

Chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi giữa những trường hợp hiếm hoi mà bệnh tật thật sự ảnh hưởng đến hành vi, và vô số những trường hợp mà giấy chẩn bệnh chỉ là công cụ giúp giảm nhẹ tội. Điều này đòi hỏi chúng ta phải bỏ đi những quan niệm, suy nghĩ dung dưỡng cho tội ác; ngừng coi tàn nhẫn và ác tâm là vấn đề thuộc về y học, để buộc kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm cho những gì họ gây ra.

Có một sự thật khó nghe là: có những người phạm tội chỉ vì họ muốn, không phải vì họ bệnh. Nếu vội vàng gán hành động đó cho bệnh tâm thần, thì ta đã bỏ rơi công lý và để kẻ xấu thoát khỏi trách nhiệm.





VB biên dịch