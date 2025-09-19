1 Trong 6 Phụ Huynh Mỹ Từ Chối Chích Ngừa Cho Con



Một cuộc thăm dò chung giữa Washington Post và KFF (Kaiser Family Foundation) cho thấy tình trạng ngần ngại vaccine của phụ huynh Mỹ đang gia tăng, với 1 trong 6 người cho biết đã trì hoãn hoặc bỏ qua một số loại vaccine cho con, không kể vaccine cúm hay coronavirus.





Kết quả khảo sát 2.716 phụ huynh trong mùa hè năm nay cho thấy nhóm cha mẹ thường từ chối chích ngừa cho con có đặc điểm: hay dạy con tại nhà (home-school), là người da trắng theo tôn giáo nghiêm ngặt, nhận diện Cộng Hòa, hoặc dưới 35 tuổi. Trái lại, phụ huynh Dân Chủ và gốc Á ít khi bỏ qua vaccine (8% và 5%).





Trong số này, 9% cha mẹ cho biết họ không cho con chích vaccine bại liệt hay sởi – quai bị – rubella (MMR). Giới chuyên môn cảnh báo việc này có thể dẫn tới các ổ dịch lớn, bởi miễn dịch cộng đồng cần hơn 95% trẻ em được chích ngừa để ngăn bùng phát. Hiện CDC cho biết 92,5% trẻ vào mẫu giáo đã tiêm MMR, nhưng tỉ lệ thấp hơn ở một số khu vực, như West Texas – nơi từng xảy ra ổ dịch sởi nặng nhất trong hơn 30 năm.





Nguyên nhân chính mà phụ huynh đưa ra là lo ngại phản ứng phụ và không tin tưởng vào hệ thống y tế. Khoảng một nửa số phụ huynh bày tỏ thiếu niềm tin vào các cơ quan y tế liên bang trong việc bảo đảm an toàn vaccine. Chi phí hay khó khăn tiếp cận y tế chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ.





Trong bối cảnh Bộ trưởng Y Tế mới, Robert F. Kennedy Jr. – một người lâu nay chống vaccine – đã lên tiếng nghi ngờ quy chuẩn chích ngừa, nhiều chuyên gia lo rằng niềm tin vào vaccine sẽ tiếp tục suy giảm. CDC và các hiệp hội y khoa nhấn mạnh rằng vaccine đã được chứng minh an toàn và hữu hiệu qua hàng loạt nghiên cứu và theo dõi.





Trường hợp điển hình, Anna Hulkow, 39 tuổi, mẹ của năm đứa con, cho biết đã dời gia đình từ California sang Arizona vì luật chích ngừa lỏng lẻo hơn. Bà không cho con chích đầy đủ các mũi như thủy đậu, bại liệt, ho gà, vì nghi ngờ động cơ lợi nhuận của y tế. Bà so sánh bác sĩ khuyên chích ngừa chẳng khác nào “nhân viên bán xe, tất nhiên họ phải tìm cách bán.”





Trong khi đó, Ally Barlow, 31 tuổi, tiến sĩ kỹ sư dân dụng ở Arizona, nói bà tin vaccine là một “phép lạ y học hiện đại” nhưng không đồng ý với lịch chích dày đặc. Bà chọn dời một số mũi chích cho con gái bốn tuổi và chỉ mới chích sởi, uốn ván cho cậu con trai hai tuổi vì lo ngại sức khỏe bé. Barlow nhấn mạnh: “Chúng ta cần thẳng thắn về phản ứng phụ có thật, thay vì nói rằng cha mẹ phải làm thế để trở thành cha mẹ tốt, chỉ vì chính quyền nói vậy.”





Giới y tế khẳng định việc trì hoãn vaccine khiến trẻ không được bảo vệ đúng thời điểm dễ nhiễm bệnh nặng, đồng thời tạo nguy cơ lây cho cộng đồng. Theo CDC, trước khi có vaccine, thủy đậu từng giết 100–150 người mỗi năm tại Mỹ và làm hàng ngàn ca phải nhập viện.





Tóm lại, dù đa số phụ huynh Mỹ vẫn ủng hộ tiêm chủng, kết quả khảo sát mới cho thấy những vết nứt trong niềm tin, nhất là ở phụ huynh trẻ tuổi và nhóm chịu ảnh hưởng bởi chính trị và tôn giáo. Các chuyên gia y tế cảnh báo: nếu niềm tin tiếp tục suy giảm, những bệnh tưởng đã được dập tắt có thể quay trở lại.