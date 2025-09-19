Hôm nay,  

Đức Giáo Hoàng Leo XIV Nêu Quan Ngại Về Giới Tài Phiệt, Sự Chia Rẽ Và Hòa Bình

Pope Leo

Sinh tại Hoa Kỳ, trưởng thành và phục vụ tại Peru, Leo XIV tự nhận mình vừa là người Mỹ vừa là người Peru. Kinh nghiệm ở Mỹ La-tinh giúp ngài hiểu rõ tầm nhìn của Phanxicô về một Giáo hội gắn bó với người nghèo và cởi mở đối thoại.  Ảnh: Vatican News.

 
VATICAN – Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi đăng quang, Giáo hoàng Leo XIV đã thẳng thắn bàn về những vấn đề lớn của thời đại: bất bình đẳng thu nhập, sự chia rẽ trong xã hội và nhu cầu khẩn thiết của hòa bình.

“Nhân loại có tiềm năng vượt thắng bạo lực và hận thù vốn đang xé nát chúng ta,” ngài nói. “Sự phân cực nay thành đặc điểm của thời đại, nhưng nó chẳng đem lại ích lợi cho số đông, ngoài một thiểu số hưởng lợi, còn phần lớn nhân loại tiếp tục khổ đau.”

Bất bình đẳng và sức mạnh của đồng tiền

Nhân dịp sinh nhật 70, phỏng vấn của Crux cho thấy một vị giáo hoàng vừa tiếp nối di sản Phanxicô vừa khẳng định bản thân như người kiến tạo hòa giải. Leo XIV đặc biệt nhấn mạnh khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Ngài nêu thí dụ mức thu nhập khổng lồ của các tổng giám đốc so với nhân viên, và sự tập trung tài sản trong tay một số ít tỷ phú, thậm chí “tỷ nghìn tỷ phú” như Elon Musk. “Nếu của cải trở thành giá trị duy nhất, nhân loại sẽ lâm nguy,” ngài cảnh báo.

Ngài giải thích lý do chọn danh hiệu Leo là vì cảm hứng từ Giáo hoàng Leo XIII, vị giáo hoàng từng đối diện Cách mạng Công nghiệp cuối thế kỷ XIX. Bản thông điệp “Rerum Novarum” khi ấy đã bênh vực giới lao động, quyền công đoàn và lương công bằng, đồng thời phản đối cả cộng sản lẫn chủ nghĩa tư bản vô độ.

Hiệp hành – phương thuốc chống chia rẽ


Leo XIV coi “hiệp hành” – sự tham dự và đồng hành của toàn thể giáo dân, giáo sĩ – là phương thuốc để chữa trị chia rẽ. Đây không phải là dân chủ theo nghĩa chính trị, mà là thái độ mở ra lắng nghe, để mọi thành phần trong Giáo hội có thể đóng góp. “Nếu cùng lắng nghe Tin Mừng và bước đi bên nhau, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cho những thử thách lớn của thế giới,” ngài nói.

Hòa bình cho Ukraine và vai trò Vatican

Về chiến tranh Ukraine, Giáo hoàng thừa nhận Vatican khó thể làm nơi hòa đàm, nhưng vẫn khẳng định vai trò cầu nối. “Cần nhiều tác nhân quốc tế thúc ép các bên phải chấp nhận ngồi lại,” ngài nói, đồng thời bày tỏ hy vọng “bản tính con người” sẽ mở đường cho hòa bình.

Ngài cũng nhận định Liên Hiệp Quốc đang suy yếu, mất khả năng quy tụ. Giải pháp, theo ngài, vẫn là “xây dựng cầu nối bằng đối thoại.”

Một căn cước đôi, một tầm nhìn chung

Sinh tại Hoa Kỳ, trưởng thành và phục vụ tại Peru, Leo XIV tự nhận mình vừa là người Mỹ vừa là người Peru. Kinh nghiệm ở Mỹ La-tinh giúp ngài hiểu rõ tầm nhìn của Phanxicô về một Giáo hội gắn bó với người nghèo và cởi mở đối thoại.

Trong đời thường, ngài gắn bó với đội bóng chày Chicago White Sox, nhưng nói rằng “làm Giáo hoàng thì tôi là người hâm mộ của mọi đội.” Khi được hỏi nếu Peru gặp Hoa Kỳ ở World Cup, ngài cười: “Tôi sẽ nghiêng về Peru, vì tình cảm.”

Toàn bộ cuộc phỏng vấn sẽ được in trong cuốn tiểu sử “Leo XIV: Citizen of the World, Missionary of the XXI Century” của Elise Ann Allen, xuất bản ngày 18/9 bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi ra mắt bằng tiếng Bồ Đào Nha và Anh ngữ đầu năm 2026.
 

