Trump Kêu Gọi Trấn Áp “Cánh Tả Cực Đoan,” Nhưng Bạo Lực Chính Trị Tại Mỹ Lại Chủ Yếu Đến Từ Cực Hữu



Biểu đồ sát nhân vì bạo lực chính trị từ 1975 đến nay, không kể vụ khủng bố 9/11:  Cực hữu: 391  Hồi giáo cực đoan: 143  Cực tả: 65  Chủ nghĩa dân tộc ngoại quốc: 8  Ly khai: 4  Không rõ/Khác: 9. Nguồn: Cato Institute.

Vài giờ sau khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết tại Đại học Utah Valley, khi cảnh sát còn đang truy lùng nghi can và động cơ, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên truyền hình từ Phòng Bầu Dục, cam kết trấn áp các nhóm “cánh tả cực đoan” mà ông quy trách nhiệm cho cái chết của Kirk và tình trạng bạo lực chính trị đang gia tăng. Trump nói: “Bạo lực chính trị của cánh tả cực đoan đã gây thương tích cho quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh mạng. Chúng tôi sẽ tìm ra từng kẻ liên quan đến tội ác này.”





Trong phát biểu tiếp theo, ông khẳng định “đa số bạo lực đến từ phía tả.” Thế nhưng, dữ kiện nghiên cứu lại cho thấy một thực tế khác. Theo Viện Cato, trong 5 năm qua có 81 người chết vì bạo lực chính trị tại Hoa Kỳ, trong đó 54% do các nhóm cực hữu gây ra, 22% thuộc về cực tả, còn 21% gắn với Hồi giáo cực đoan. Nếu tính từ năm 1975, số người thiệt mạng trong các vụ khủng bố chính trị tại Mỹ là 3.599, đa số (87%) do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra vì vụ khủng bố 11-9. Nhưng loại trừ 11-9, phần lớn các vụ giết người mang động cơ chính trị từ 1975 đến nay lại đến từ cực hữu: 391 người chết, so với 65 người chết vì cực tả.









Colin Clarke, nhà nghiên cứu cao cấp tại Soufan Center, nói: “Nếu xét trên mức độ sát thương, cực hữu rõ ràng nguy hiểm hơn – vụ thảm sát tại giáo đường Tree of Life, Walmart El Paso, hay siêu thị Buffalo đều mang động cơ da trắng thượng đẳng.” Ông nhấn mạnh Trump đã nêu ra những vụ cực tả nhưng lại lờ đi những vụ tấn công cực hữu như âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer hay phóng hỏa tư dinh Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro.

Cùng lúc, dư luận cũng chú ý khi Trump từ chối hạ cờ phân ưu cho Dân biểu Dân Chủ Melissa Hortman bị ám sát ở Minnesota, viện lý do “không biết bà ấy là ai,” trong khi lệnh treo cờ đã được ban hành cho Charlie Kirk.





Alex Nowrasteh, tác giả nghiên cứu của Viện Cato, lưu ý: “Bạo lực chính trị tại Mỹ vẫn rất hiếm hoi. Một vụ sát nhân đơn lẻ không chứng minh có khuynh hướng xã hội rộng lớn. Việc biến những con số nhỏ thành cớ để siết chặt quyền tự do sẽ nguy hiểm hơn.”





Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho hay bạo lực chính trị đang có xu hướng tăng, dù xuất phát điểm thấp, do phân cực sâu sắc, bất an kinh tế và căng thẳng chủng tộc. Từ cuộc bạo loạn Quốc Hội 6-1, vụ tấn công chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đến hàng ngàn lời đe dọa nhắm vào nghị sĩ Quốc Hội, tất cả cho thấy mức độ bạo lực gia tăng. Chỉ riêng năm ngoái, Trump đã hai lần thoát khỏi mưu sát trên đường vận động tranh cử.





Benjamin Radd, giáo sư khoa học chính trị và luật tại UCLA, nhận định: “Số liệu không đủ để chứng minh một khuynh hướng mới từ phía tả. Cái mà chính quyền Trump làm là phóng đại bằng truyền thông. Hiệu ứng truyền thông tạo cảm giác về một làn sóng lớn, trong khi dữ kiện thì không.”





Nghiên cứu của Viện Cato còn cho thấy cách phân loại: các vụ tấn công cực tả thường gắn với phong trào bảo vệ động vật, môi trường hoặc chống cảnh sát; trong khi cực hữu gắn với chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chống phá thai. Dù số vụ còn hiếm, nhiều nhà quan sát lo ngại rằng trong bối cảnh phân cực chính trị hiện nay, bạo lực mang động cơ chính trị có thể tiếp tục leo thang.





VB tóm lược