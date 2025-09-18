Hôm nay,  

Lễ Vu Lan Báo Hiếu Ở Chùa Hương Tích Và Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Thành Phố Santa Ana

18/09/202520:49:00(Xem: 53)
 
LỄ VU LAN Ở CHÙA HƯƠNG TÍCH
 
Ni sư Thích Nữ Minh Từ, trụ trì chùa Hương Tích, 4821 W đường số 5, thành phố Santa Ana,  gửi thiệp đến quý Phật tử về chùa tham dự đại lễ Vu Lan thắng hội - Đại lễ trai đàn vào 3 ngày ngày: thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ngày 12, 13, và 14 tháng 9/2025. Ngày nào cũng có Phật tử đến chùa đọc kinh, cầu nguyện cho đồng bào Phật tử bình yên, ông bà, cha mẹ bình yên.
 
Chùa Hương Tích, 4821 W đường số 5, thành phố Santa Ana. (Ảnh: James Zoll)
            
Chùa Hương Tích trang hoàng rất đẹp, hoa rực trời, lều ở sân chùa với bàn ăn. Phật tử ở trong chùa tụng kinh, Phật tử trong bếp lo nấu thức ăn chay để đãi khách.

Chùa Hương Tích, 4821 W đường số 5, thành phố Santa Ana. (Ảnh: James Zoll)
  
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, mùa hiếu hạnh là nét đẹp thiêng liêng, với truyền thống uống nước nhớ nguồn và đạo lý tri ân, báo ân với tổ tiên, ông bà, cha mẹ theo lời Đức Phật dạy, đồng thời cũng để cầu nguyện cho các vị tiền hậu công đức quá cố ân nhân, các vị hương linh đang thờ tự tại chùa Hương Tích, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trên con đường vượt biển tìm cầu chân lý tự do, chùa Hương Tích phát nguyện trang nghiêm tổ chức: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu- Trai Đàn Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Cô Hồn- Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái.
  
ĐẠI LỄ VU LAN CHÙA TRÚC LÂM YÊN TỬ
  
Chùa Trúc Lâm Yên Tử, ở 1924 W đường số 2, thành phố Santa Ana, California, là ngôi chùa đầu tiên của người Việt tại Orange County, thành lập năm 1978, là nơi cho những người tha hương có chỗ an tĩnh tâm hồn, cầu nguyện cuộc sống bình an, đoàn tụ gia đình.
            
Đến nay, chùa Trúc Lâm Yên Tử đã trải qua năm đời trụ trì bao gồm: Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Lương Sơn, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tường Vân, Hòa Thượng Thích Trí Viên , Đại Đức Thích Khế Đạo và Hòa Thượng Thích Minh Nguyện. Cuối năm 1986 do nhu cầu Phật sự cho đồng bào, Phật tử chùa Trúc Lâm Yên Tử tại địa phương nên Hội Đồng Quản Trị Hội Phật Giáo tương tế miền Nam California đã chính thức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Nguyện về làm trụ trì, kể từ năm đó cho đến nay.                 
Sáng chủ nhật nào, Hòa Thượng Minh Tuyên cũng giảng kinh trên đài 1480 FM từ 8:00 đến 8:30. Chùa nhỏ, chánh điện nhỏ nên che lều làm lễ ở sân chùa. Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cho biết cửa chùa chỉ mở ngày chủ nhật từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều mỗi tuần, ngày thường không mở cửa trừ khi có hẹn. Sáng nay cũng là ngày chùa tổ chức đại lễ Vu Lan, Hòa Thượng cho rằng cầu nguyện khi mình còn trẻ, còn sức khỏe chứ không đợi sau khi chết rồi con cháu rước thầy cầu nguyện.
 
Chùa Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thích Minh Nguyện trụ trì, tại 1924 W 2nd Ave., Santa Ana, CA 92703. (Ảnh: James Zoll)
           
Buổi lễ Vu Lan ở chùa Trúc Lâm Yên Tử tổ chức vào chủ nhật, ngày 14/9/2025, rất đông Phật tử đến tham dự. Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, 10 thầy hiện diện trong buổi lễ này.
 
Các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức hiện diện trong buổi lễ. (Ảnh: James Zoll)
  
Cô Thúy Anh trong chiếc áo dài tím, điều khiển chương trình rất duyên dáng, dễ thương. Bàn thờ chưng nhiều hoa rất đẹp. Đại Dương ca nhiều bài, trình diễn rất có hồn. Nhiều khách tham dự ngồi từ đầu đến cuối.
  
Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cho rằng chữ hiếu quan trọng nhất, là con cháu phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình, đó là việc phải làm. Thầy cũng nhắc nhở đạo Phật có hai lễ lớn nhất là lễ Phật Đản và lễ Vu Lan. Là Phật tử phải về chùa trong 2 lễ này.
  
"Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác."
 
(Cúng Hương Tán Phật- nghi thức tụng niệm lễ Vu Lan)

Ca sĩ Phong Dinh và nhạc sĩ Trần Chí Phúc trình diễn 4 bài hát của nhạc sĩ Trần Chí Phúc. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
 
Ca sĩ Phong Dinh với chiếc áo dài trắng, trình diễn cùng với nhạc sĩ Trần Chí Phúc 4 bài hát do nhạc sĩ sáng tác với tiếng đàn Tây Ban Cầm của nhạc sĩ Trần Chí Phúc:
  
1) Đoá Hoa Mùa Vu Lan - Phong Dinh hát 
2) Ánh Trăng Chùa Xưa - nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát 
3) Mẹ Về Trong Mơ - Phong Dinh hát 
4) Rồi Mẹ Như Sương- nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ thơ Phần Tấn Hải - nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát.
 
Tham dự lễ Vu Lan ở chùa Trúc Lâm, phụ nữ và người trẻ rất đông. Kiến trúc sư Hùng Cường Tạ cho biết năm nào cũng tham dự lễ Vu Lan, người trẻ này ca nhiều bài, giọng ca rất ấm, thu hút người nghe. Hành nghề kiến trúc sư 25 năm nhưng trông rất trẻ có lẽ tâm tính, sống bình thản nên trẻ mãi không già. Hùng Cường cho biết mỗi lần lễ Vu Lan đi chùa, dù đi nhiều chùa khác nhau là nhớ công ơn của cha mẹ sinh thành. Hùng Cường ca 4 bài: Khúc Ca Mùa Thu, Đường Xa Vạn Dặm, Người Mẹ Ô Lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà.
 
Rất đông Phật tử tham dự đại lễ Vu Lan. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)
  
Ở Việt Nam, trước năm 1975, cửa chùa rộng mở, chùa nào cũng mở cửa 24/24, ai muốn đến chùa cứ đến, lạy Phật rồi về. Ở hải ngoại, chùa mở cửa ngày giờ cố định, ban ngày mà có người còn đến chùa bưng thùng phước sương. Các thầy còn cầu nguyện cho người xấu, buông dao xuống thành Phật. Nhưng cũng may mắn, người dù thế nào vào chùa cũng hiền lành, cầu nguyện nhưng tôi đến nhiều chùa, cửa đóng then cài, cho nên ở Mỹ, đi đâu cũng phải gọi điện thoại, email hẹn trước rồi mới đến. Người tốt rất nhiều mà người xấu cũng có, nên đề phòng, cẩn thận vẫn hơn, có người vào chùa bưng cây kiểng, bưng tượng Phật. Mấy năm về trước, có một vị trụ trì nói với chúng tôi có vài tượng Phật rất đẹp ở sân chùa, sáng ra thì thấy tượng Phật biến mất. Thầy trụ trì và các thầy, Phật tử cầu nguyện cho người ăn cắp tượng Phật. Mọi người cầu nguyện, cầu xin chư Phật phù hộ để tượng Phật trở lại chùa thì bỗng một buổi tối, người ăn cắp tượng Phật trả lại chùa và xin lỗi thầy trụ trì:
           
- Tượng Phật đẹp quá, mà con thì nghèo không có tiền để thỉnh tượng Phật, nhưng sau đó vài ngày con hối hận, xin thầy tha tội cho con, xin Phật tha tội cho con.
           
Thầy trụ trì vui vẻ nhận lời xin lỗi đó. Từ đó, Phật tử này đến chùa thường xuyên, hàng tuần làm công quả rất chăm chỉ để đền bù tội ăn cắp tượng Phật của mình.
           
Vào chùa, người dữ thành hiền, người ăn cắp tượng Phật trở thành một đệ tử siêng năng, hàng tuần đến chùa làm công quả, tưới cây kiểng, lau chùa, nấu nướng. Người đệ tử này được mọi người quý mến. Ăn cắp tượng Phật nếu thầy trụ trì đi thưa, người ăn cắp bị ở tù, khi ra tù chưa chắc người này dễ thương như thầy này.
            
Xin mọi người đều tốt, xin người nào cũng quảng đại, bao dung cho kẻ có tội thì người không tốt trở thành tốt trong xã hội.
  
Orange County, 9/2025
KIỀU MỸ DUYÊN

