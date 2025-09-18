Hôm nay,  

Hoàng Đế Sợ Hãi, Kiểm Duyệt Tiếng Cười

18/09/202514:42:00(Xem: 46)
Kimmel
Kimmel được đánh giá là người có cách châm biếm chính quyền Tổng thống Trump hài hước và sâu cay nhất. Khán giả nhận định đôi khi hơn cả Stephen Colbert. Và đó là những lời bất đồng chính kiến, quyền cơ bản tối thượng của tự do dân chủ.  Ảnh: Việt Báo.

Cuối cùng thì Trump đã làm đúng lời đe dọa sau lần áp lực CBS hủy chương trình The Late Show của Stephen Colbert vào Tháng Bảy vừa qua. Bây giờ đến lượt Jimmy Kimmel Live. Khi Walt Disney Company, sở hữu chủ của ABC, dưới áp lực chính trị quyết định hủy bỏ Jimmy Kimmel Live thì đó không chỉ là một thay đổi về chương trình, nó là một mảnh vải đen phủ lên ngọn đèn Tu Chính Án Thứ Nhất, niềm tự hào của tự do báo chí Hoa Kỳ.

Một nền văn hóa

Trong lịch sử truyền hình Mỹ, hài kịch đêm khuya từ lâu đã đóng vai trò như “người làm trò trong triều đình” – chọc ngoáy quyền lực bằng nắm đấm của “bàn tay sắt bọc nhung,” nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả hoàng đế cũng có thể lố bịch và ngu ngơ. Bài báo trên tờ Washingtonian vào Tháng Tư năm 2017 kể một loạt những chuyện tiêu biểu ở Tòa Bạch Ốc qua các triều đại tổng thống đã định hình cho một văn hóa tự do ngôn luận, tự do báo chí của nước Mỹ.

Năm 1922, nghệ sĩ hài Will Rogers đã chỉ trích Tổng thống thứ 29 của Hoa Kỳ Warren Harding, một người dễ bị tổn thương, vì ông đã từ chối tham dự một buổi biểu diễn khi biết Rogers định chế giễu trò chơi golf của mình. Bài viết trên Washingtonian năm 2017 nói rằng bằng cách chế giễu các tổng thống, Rogers đã góp phần nhân bản hóa Phòng Bầu Bục. “Ông ấy có nhiều nét 'người thường' thực sự hơn bất kỳ vị tổng thống nào khác,” Rogers nói về Tổng thống Harding.

Chevy Chase, trên Saturday Night Live năm 1975 đã từng bắt chước Gerald Ford loạng choạng đi lại trong Tòa Bạch Ốc, mô tả Ford như một gã ngốc nghếch, đần độn. Bài viết ghi rằng hiếm có khoảnh khắc nào lột tả được sức mạnh của nghệ sĩ hài trong việc biến các hoàng đế thành trò hề như chương trình của Chevy Chase trên Saturday Night Live năm 1975.

Thoát khỏi cơn bão Watergate, nước Mỹ đã nhìn nhận Tổng thống Gerald Ford không còn là một người mạnh mẽ như khi còn là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện, mà là một người đàn ông vụng về, lẩn thẩn, qua diễn xuất bắt chước sâu cay của Chase. Tuần này qua tuần khác, Ford, từ cách thể hiện của Chase, cứ lảo đảo trên bàn làm việc – tự vấp chân mình, bắn một phát súng tạo tiếng nổ lớn, hoặc đơn giản là ngã lăn ra sàn giữa một đống đồ đạc hỗn độn, biến Phòng Bầu Dục thành một sân khấu hài kịch. Các cuộc thăm dò sau đó cho thấy sự ủng hộ dành cho Ford giảm sút khi hình ảnh một vận động viên trở thành nhà lãnh đạo ngớ ngẩn, làm lu mờ tài năng thể thao và khả năng chính sách của ông.

Dù vậy, Tổng thống Ford vẫn luôn là một người vui vẻ, thậm chí còn mời Chase đến Bạch Cung để chụp ảnh chung, và ông nói đùa: “Tôi không vụng về, chỉ là sàn nhà cản đường tôi thôi.”

Năm 1992, Dana Carvey bắt chước cách diễn đạt dài dòng của Tổng thống George H.W. Bush đã gây ấn tượng mạnh trên SNL và với chính tổng thống. Bush thậm chí còn mời Carvey đến bữa tiệc Giáng Sinh năm 1992 ở Bạch Cung, nơi ông cảm ơn nghệ sĩ hài “vì đã làm cuộc sống của chúng tôi tươi sáng, mang đến cho chúng tôi một chút niềm vui.”

Thực tế là những trò đùa cợt lúc nửa đêm (Saturday Night Live) đã nhân tính hóa, và cả hạ thấp, chức vị tổng thống. Người nghệ sĩ hài chứng minh rằng ngay cả một vị tổng tư lệnh cũng có thể bị hạ gục bởi một cú đẩy đúng lúc. Vào thời đại chưa có những clip lan truyền trên mạng xã hội, SNL đã phát sóng chương trình này đến hàng triệu người, nhắc nhở chúng ta rằng châm biếm không chỉ chọc ngoáy quyền lực, nó phơi bày sự ngu xuẩn ẩn sau vương miện.

Hoàng đế sợ hãi, Kiểm duyệt tiếng cười

“Hoàng đế” ngày nay không chịu đựng được sự châm biếm và vạch trần sự thật như thế, vượt qua tất cả rào cản, kể cả Hiến Pháp để cởi bỏ chiếc vòng kim cô là Tu Chính Án Thứ Nhất.

Chiều tối ngày 17/9/2025, người biểu tình kéo đến thật đông trước đại lộ Hollywood Blv, New York, không phải chuẩn bị vào xem Jimmy Kimmel Live! mà là yêu cầu chương trình được phát sóng trở lại, sau khi ABC thông báo ngừng phát sóng vô thời hạn, có hiệu lực ngay lập tức. Đoạn video trên Twitter cho thấy Jimmy Kimmel trong trang phục áo sơ mi, đội nón kết, cùng ê-kip của ông rời khỏi trường quay trên chiếc xe màu đen. Bên ngoài, người dân cầm biểu ngữ “Trump Must Go” đối trọng với những tấm ảnh to của Jimmy Kimmel.

Tối Thứ Tư, ABC đã bị đốn ngã tức tưởi bởi một đòn giáng từ chính quyền đương nhiệm. Jimmy Kimmel, một nghệ sĩ hài nổi tiếng với những màn chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump, trong màn độc thoại sắc bén đêm Thứ Hai đã cáo buộc phong trào MAGA vội vàng chính trị hóa vụ sát hại bi thảm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại một sự kiện Turning Point USA.

“Băng đảng MAGA (đang) cố gắng hết sức để diễn đạt đứa trẻ sát hại Charlie Kirk là bất cứ ai nhưng không thuộc thành phần của họ, và làm mọi cách có thể để tạo thế mạnh chính trị từ đó,” Kimmel nói trong chương trình của mình. “Giữa những lời chỉ trích, vẫn có sự đau buồn,” ông nói thêm.

Dư luận cho rằng đoạn video Tổng thống Trump trả lời báo giới ở Tòa Bạch Ốc mà Kimmel dẫn lại trong chương trình đã làm cho Trump “nổi giận” từ Anh quốc. Đoạn phim cho thấy khi phóng viên hỏi về tổng thống đã vượt qua sự đau buồn về cái chết của Charlie Kirk như thế? Trump trả lời: “Tôi nghĩ là tốt và nhân tiện, bạn thấy tất cả những chiếc xe tải chứ? Họ vừa bắt đầu xây dựng phòng khiêu vũ mới cho Bạch Cung, đó là điều mà họ đã cố gắng thực hiện, như bạn đã biết, trong khoảng một trăm năm mươi năm.”

Jimmy Kimmel mô tả phản ứng này theo cách châm biếm của ông: “Đây không phải là cách một người trưởng thành thương tiếc một người mà họ coi là bạn vừa bị sát hại. Đây là cách một đứa trẻ bốn tuổi khóc một con cá vàng.”

“Đứa trẻ bốn tuổi” và những người bạn đã không thể chịu nổi sự thật này.

Bản chất của nghệ thuật hài châm biếm, ngoài sự thật, lại chính là thuốc độc đối với những tâm hồn yếu đuối, sợ thất bại, sợ bị tổn thương nhưng đam mê quyền lực và khát khao sự phục tùng. Chỉ trong vòng vài giờ, Chủ tịch FCC Brendan Carr, một người trung thành với Trump đã yêu cầu các đài con của ABC ngừng phát sóng “chương trình đê tiện này.” Carr phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình, nói những phát ngôn của Kimmel là “bệnh hoạn” đồng thời đe dọa FCC có thể thu hồi giấy phép phát sóng của các đài trong hệ thống ABC như một hình phạt.

Nexstar, nắm quyền kiểm soát 28 đài, đã ngay lập tức rút lui, viện dẫn lợi ích công cộng. Disney, ông trùm tập đoàn của ABC, cũng làm theo, ngăn chặn chương trình “vô thời hạn” dưới tấm màn mỏng manh của những rắc rối về tỷ suất người xem – sụt giảm 40% trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gây hậu quả nghiêm trọng cho đến bây giờ.

Kimmel được đánh giá là người có cách châm biếm chính quyền Tổng thống Trump hài hước và sâu cay nhất. Khán giả nhận định đôi khi hơn cả Stephen Colbert. Và đó là những lời bất đồng chính kiến, quyền cơ bản tối thượng của tự do dân chủ. Đây không phải là sự khiếm nhã hay phỉ báng, hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng giờ đây, bất đồng chính kiến đã trở thành một bản án tử hình trên sóng truyền hình. Tập đoàn truyền thông quyền lực sợ hãi chấp nhận quỳ gối trước chế độ độc tài.

Cũng chính Brendan Carr vào năm 2022 đã tuyên bố: “Tổng thống Biden nói đúng. Châm biếm chính trị là một trong những hình thức tự do ngôn luận lâu đời và quan trọng nhất. Nó thách thức những người nắm quyền lực, đồng thời sử dụng sự hài hước để thu hút thêm nhiều người tham gia thảo luận. Đó là lý do tại sao những người có ảnh hưởng luôn nhắm đến nó để kiểm duyệt.”

Nhưng cũng là Brendan Carr năm 2025, khi Trump đưa lên làm Chủ Tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC đã bật đèn xanh để vũ khí hóa, biến Tu Chính Án Thứ Nhất thành di tích của một quá khứ tự do.

Từ đêm Thứ Tư, truyền thông xã hội nổi cơn hồng thủy. Hàng loạt lời kêu gọi “cancel subcription” ABC, Disney, CBS, NBC…những cơ quan đã tự dập tắt tự do ngôn luận và tự do báo chí. Xói mòn quyền tự do ngôn luận chưa bao giờ là vấn đề nhỏ. Tu Chính Án Thứ Nhất cho phép chúng ta tranh luận công khai về mọi vấn đề trong xã hội. Khi quyền đó bị xâm phạm, mọi cuộc tranh luận khác đều bị bóp méo.

Nếu như, có vụ xả súng hàng loạt tiếp theo, cuộc khủng hoảng ngoại giao tiếp theo, hay sự sụp đổ kinh tế tiếp theo, cơ quan truyền thông nào được quyền đưa tin về sự thật? Các nhà bình luận, các sử gia, giáo sư có được quyền mổ xẻ tận gốc rễ vấn đề không? Liệu các nghệ sĩ hài có được tung ra nắm đấm của “bàn tay sắt bọc nhung” nữa không?

Hay họ sẽ nhớ đến những gì đã xảy ra với Jimmy Kimmel, Terry Moran, Stephen Colbert và chọn im lặng?

Trong một nền dân chủ, hài hước là một trong những quyền tự do. Kẻ thù của nó là im lặng, và bạo quyền từ đó sẽ cất cao tiếng thét. Có thể hy vọng tiếng vọng lại của The Late Show hay Jimmy Kimmel Live không phải là tiếng vỗ tay tán thưởng những kẻ độc tài, mà là tiếng reo hò đòi lại Tu Chính Án Thứ Nhất hay không?

Cung Fa

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

17/09/202510:11:00
Charlie Kirk từng tuyên bố lạnh lùng: “It’s time to ban third world immigration, legal or illegal… We need a net-zero immigration moratorium with a ban on all third worlders.” Tạm dịch: “Đã đến lúc phải cấm nhập cư từ thế giới thứ ba, dù hợp pháp hay bất hợp pháp… Chúng ta cần một lệnh tạm ngừng nhập cư với mức ròng bằng không, đồng thời cấm toàn bộ người từ thế giới thứ ba.” Câu chữ, giọng điệu ấy như một nhát dao chém ngang ký ức của những đoàn người từng dấn thân rời bỏ quê hương nghèo khó, trong đó có người Việt.

16/09/202515:49:00
Ở Hoa Kỳ, cụm từ “hòa giải quốc gia” luôn mang tính chất tham vọng hơn là thực tế. Một quốc gia với lịch sử đẫm máu về diệt chủng sắc tộc, các cuộc tàn sát phân biệt chủng tộc và ám sát đã phủ nhận mọi lời lẽ đạo đức giả về sự hòa giải. Nhưng các chính trị gia xuất sắc nhất của Mỹ đã có thể sử dụng tiếng nói của họ, ít nhất là để mở ra con đường dẫn đến tương lai hòa bình hơn. Năm 1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đã lập nên một hình mẫu của một tổng thống dùng tài hùng biện trước xung đột để nói về nhu cầu “hàn gắn vết thương của quốc gia.” Sự hòa giải mà Lincoln kêu gọi đã không bao giờ xuất hiện, nhưng ở đó, có một chính trị gia đang cố gắng đưa đất nước thoát khỏi nội chiến, thay vì tìm cách tiến sâu vào.

15/09/202512:57:00
Không thể viết về cái chết của Charlie Kirk mà không nói về cuộc đời của anh ta. Chỉ 31 tuổi mà Kirk đã tạo được cho mình hình ảnh một trong những nhân vật nổi bật và gây chia rẽ nhất trong giới hữu khuynh Mỹ. Kirk sáng lập tổ chức Turning Point USA năm mới 18 tuổi, và trong thập niên kế tiếp biến nó thành một đế chế sinh viên với nguồn tài trợ dồi dào cùng với một kênh truyền thông bảo thủ. Đến năm 2019, doanh thu của TPUSA đã lên gần 30 triệu đô la một năm. Bản thân Kirk cũng nhận mức lương sáu con số. Cùng với podcast, hợp đồng xuất bản sách, phí diễn thuyết, và bất động sản sở hữu ở Arizona, Kirk nghiễm nhiên trở thành triệu phú nhiều lần trước khi bước sang tuổi 30. Song tài sản của Charlie Kirk không được gầy dựng dựa trên phát minh, nghệ thuật, hay thậm chí trên chính sách. Mà nó được xây dựng dựa trên sự chia rẽ, trên việc biến các nhóm người thiểu số thành những chiếc bao cát cho khán giả đấm đá hòng gây những tràng pháo tay và gây quỹ...

12/09/202517:36:00
Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, trong cuộc họp báo công bố về kết quả điều tra đã nói: “Trong 33 giờ qua, tôi đã cầu nguyện rằng người này (người đã giết Charlie Kirk) đến từ một quốc gia khác. Rằng đương sự không phải là một trong số chúng tôi bởi vì chúng tôi không như vậy. Nhưng cuối cùng, đó là một người trong số chúng tôi.” “Trong số chúng tôi” nghĩa là gì? Có phải ông đã hy vọng nghi phạm là một di dân đến từ quốc gia nào đó, vì căm phẫn chính sách di trú của chính quyền hiện tại nên đã hạ thủ? Nhưng không, đó là một người Mỹ; một đồng hương của ông; đảng Cộng Hòa như ông và đã ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump; da trắng như ông; “một người trong số ông.”

12/09/202500:00:00
Đối với nhiều người Mỹ, đi làm không đơn thuần chỉ là để lãnh lương hàng tháng. Công việc còn là lẽ sống, là lý tưởng để hướng về, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và điều này đặc biệt đúng với đội ngũ viên chức liên bang, những người từng cần mẫn hàng chục năm trời, gắn bó với sứ mệnh phục vụ cơ quan, mong mỏi được phụng sự nhân dân và đất nước.

10/09/202518:45:00
James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

07/09/202509:47:00
Ngày mai, 8 tháng 9, chính phủ Pháp có thể thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu vậy, thủ tướng mới sẽ phải đối đầu với Đảng Quốc Dân Tập Hợp (Rassemblement National – RN), lực lượng cực hữu đang dẫn đầu thăm dò với khoảng cách rộng. Pháp không phải trường hợp riêng lẻ: cực hữu đang trỗi dậy khắp lục địa. Tại Ý, Đảng Brothers of Italy nắm quyền. Tại Ba Lan, Đảng Luật Pháp và Công Lý (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) kiểm soát tổng thống. Ở Anh, Đảng Reform UK dẫn đầu thăm dò. Tại Đức, Đảng Alternative für Deutschland (AfD) ngang ngửa khối bảo thủ.

05/09/202500:00:00
Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.

05/09/202500:00:00
Dưới thời chính quyền Trump, các đòn công kích nhắm vào di dân nhập cư có thể nói là đã thách thức mọi giới hạn pháp lý. Thế nhưng, thứ vũ khí sắc bén nhất được dùng để biện minh cho những chính sách đó – những lời lẽ gay gắt và đầy tính miệt thị – lại không hề mới. Đó là một chiến thuật có lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, được mài giũa trên các chiến trường ngoại quốc trước khi quay ngược về tấn công những người bị cho là “kẻ thù” ngay trên chính quê hương đất nước.

05/09/202500:00:00
Trong gần bốn thế kỷ, Âu Châu chìm trong nỗi kinh hoàng của các cuộc săn lùng phù thủy, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, đa số là phụ nữ. Thảm kịch này không chỉ bắt nguồn từ sự mê tín, mà còn được tiếp tay bởi một công nghệ truyền thông mang tính cách mạng thời bấy giờ. Ngày nay, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng thông tin sai lạc trên mạng xã hội, lịch sử dường như đang vang vọng một lời cảnh báo đáng sợ về mối liên quan chết người giữa tin giả và tác hại trong thế giới thực.
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.