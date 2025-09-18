Bản Tin Cà-phê Sáng thứ Năm 18 tháng 9

-- Trump Và Thủ Tướng Anh Starmer Họp Báo Sau Khi Ký Kết Các Thỏa Thuận Đầu Tư.

-- Dân Chủ Công Bố Kế Hoạch Ngân Sách Riêng khi Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ Đến Gần

-- Ngưng Chiếu Jimmy Kimmel: Làn Sóng Tranh Cãi Lan Rộng Từ Quốc Hội Đến Hollywood.

-- Người Cao Niên Muốn Chích Ngừa Covid Nên Làm Ngay Tuần Này.

-- Chính Quyền Trump Sửa Bài Thi Công Dân, Khiến Việc Nhập Tịch Khó Hơn.

-- Thượng Nghị Sĩ Và Các Hãng Bảo Hiểm Đặt Nghi Vấn Ủy Ban Vaccine Liên Bang.

-- Chính Quyền Trump Gia Tăng Đưa Di Dân Vào Biệt Giam.

-- Thẩm Phán Ép ICE Cải Thiện Điều Kiện Giam Giữ Di Dân Ở New York.

-- Chính Quyền Trump Công Bố Liên Minh Giáo Dục Công Dân Với Các Nhóm MAGA.

-- Fed Khẳng Định Giữ Vững Tính Độc Lập.

-- Người Biểu Tình Được Xử Trắng Án Dù Trưởng Biên Phòng Ra Làm Chứng.

-- Hội Đồng Regents Phê Chuẩn Việc Bổ Sung Thiết Bị Quân Sự Cho Cảnh Sát Đại Học California.

-- Trump Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử, Quyền Đại Diện Thiểu Số Bị Đe Dọa.

-- Tòa Di Trú Ra Lệnh Trục Xuất Mahmoud Khalil Về Algeria Hoặc Syria.

-- Dân Biểu Hạ Viện Được C.ấp 10.000 Mỹ Kim Mỗi Tháng Cho An Ninh Cá Nhân Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát.

-- Âu Châu Gia Tăng Áp Lực Lên Israel, Trump Thờ Ơ.

-- Bộ Quốc Phòng Siết Chặt Phát Ngôn Về Cái Chết Của Charlie Kirk, Quân Nhân Lo Bị Trừng Phạt Chính Trị.

-- Nỗ Lực Khiển Trách Dân Biểu Ilhan Omar Về Phát Biểu Liên Quan Đến Charlie Kirk Thất Bại.

-- Bộ Tư Pháp Kiện Maine Và Oregon Đòi Dữ Liệu Cử Tri

-- Đan Mạch Tổ Chức Một Trong Những Cuộc Tập Trận Lớn Nhất Ở Greenland, Không Mời Hoa Kỳ.

-- Tiffany Trump Du Ngoạn Du Thuyền Dầu Khí Trong Khi Cha Chồng Bàn Về Các Thỏa Thuận Năng Lượng

-- Hơn 400.000 Người Rời Gaza City Khi Israel Mở Cuộc Tấn Công Trên Bộ.

AYLESBURY, ANH – 18 tháng 9: (Từ trái sang phải) Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Anh Keir Starmer công bố một thỏa thuận song phương trong cuộc họp báo tại dinh thủ tướng Chequers, kết thúc chuyến công du cấp quốc gia ngày 18 tháng 9, 2025 tại Aylesbury. Đây là ngày cuối của chuyến thăm cấp quốc gia lần thứ hai của Trump tại Anh, sau lần đầu vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống trước. (Ảnh: Leon Neal/Getty Images)

Trump Và Thủ Tướng Anh Starmer Họp Báo Sau Khi Ký Kết Các Thỏa Thuận Đầu Tư

Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, khẳng định Hoa Kỳ và Anh sẽ cùng dẫn đầu thế giới trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành kỹ thuật cao. Các công ty lớn như Microsoft, OpenAI và Blackstone cam kết đầu tư hơn 200 tỉ Mỹ kim vào Anh trong thập niên tới, trong khi tập đoàn dược phẩm GSK và nhiều công ty khác của Anh hứa mở rộng đầu tư sang Mỹ. Ngoài ra, đôi bên cũng đạt đồng thuận về phát triển điện hạt nhân, với Anh rút ngắn thủ tục xét duyệt nhà máy mới và Trump ban hành sắc lệnh đẩy nhanh phê duyệt lò phản ứng.





Chuyến công du của Trump được tổ chức trọng thể, với quốc yến tại Windsor Castle cùng sự tham dự của hoàng gia Anh, các bộ trưởng và giới tài phiệt. Trump ca ngợi Vua Charles III là “một quân vương vĩ đại,” trong khi Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump tham gia các sự kiện riêng cùng Nữ Hoàng Camilla và Công Nương Catherine. Bên ngoài, hàng ngàn người đã xuống đường tại Luân Đôn phản đối chuyến thăm, cho rằng sự hiện diện của Trump ở Anh làm sâu thêm chia rẽ.





Trong cuộc họp báo hôm nay tại Chequers, Trump bất ngờ bày tỏ thất vọng với Nga. Ông nói Tổng Thống Vladimir Putin đã “thật sự khiến tôi thất vọng” khi tiếp tục chiến tranh ở Ukraine, và gọi đây là “nỗi thất vọng lớn nhất” của mình trong đối ngoại. Trump cho rằng chiến sự “không tác động trực tiếp đến Mỹ” và nhận định Starmer “ở gần hơn nhiều so với chúng tôi.”





Thủ Tướng Starmer, trong phát biểu mở đầu, nhấn mạnh hai bên đã bàn về việc “tăng sức ép để buộc Nga chấm dứt chiến tranh.” Ông cáo buộc Putin vừa thực hiện “cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc xâm lược, với thêm nhiều máu đổ, nhiều dân thường chết, và những hành vi vi phạm chưa từng có đối với không phận NATO.” Starmer nói: “Đây không phải hành động của một người muốn hòa bình. Vì vậy, chúng tôi đã thảo luận cách tăng cường phòng thủ, hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép để buộc Putin chấp nhận một hòa ước lâu bền.”





Starmer cũng nhắc rằng “chỉ khi tổng thống Trump gây áp lực thì Putin mới tỏ chút dấu hiệu nhượng bộ,” do đó cần tiếp tục tăng cường. Ông cảnh báo các vụ tập kích và xâm nhập bằng drone gần đây cho thấy Putin hoặc được khích lệ, hoặc liều lĩnh hơn, và kêu gọi có thêm “bảo đảm từ phía Mỹ” bên cạnh kế hoạch quân sự chung của Anh và Pháp.





Trump và Starmer cũng thừa nhận còn bất đồng trong vấn đề Palestine. Trump nói đây là “một trong số ít bất đồng” giữa hai bên, khẳng định ưu tiên của ông là “tất cả con tin phải được trả tự do ngay lập tức” và chỉ trích Hamas đã dùng con tin làm “mồi nhử.” Starmer xác nhận hai bên đã thảo luận riêng về việc công nhận Palestine và nói ông “hoàn toàn đồng ý rằng cần một lộ trình hòa bình, vì tình hình ở Gaza không thể chấp nhận được.”





Các nhà phân tích nhận định chuyến đi này giúp Anh phô trương thắng lợi kinh tế giữa lúc tăng trưởng trì trệ, đồng thời cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong lập trường đối ngoại giữa Trump và Starmer, nhất là về Ukraine và Palestine.

Dân Chủ Công Bố Kế Hoạch Ngân Sách Riêng khi Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ Đến Gần





Khối Dân Chủ tại Quốc Hội đã đưa ra một văn bản dự luật chi tiêu tạm thời nhằm đối đầu kế hoạch tài trợ ngắn hạn của phía Cộng Hòa, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hạn chót 1 tháng 10 để tránh việc chính phủ phải ngưng hoạt động.





Dự luật ngân sách của Dân Chủ sẽ kéo dài chi tiêu liên bang đến ngày 31 tháng 10, gồm việc duy trì các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Affordable Care Act vốn được ban hành trong đại dịch covid-19, hoàn trả 491 triệu Mỹ kim cho hệ thống truyền thông công cộng mà Cộng Hòa cắt bỏ hồi tháng Bảy, và đảo ngược các khoản cắt giảm Medicaid nằm trong luật thuế và di trú mà Cộng Hòa thông qua mùa hè. Ngoài ra, đề án này còn thắt chặt quyền giám sát của Quốc Hội, yêu cầu thành lập một tổng thanh tra độc lập cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đồng thời làm rõ rằng Hành pháp không thể giữ lại các khoản chi đã được lưỡng đảng phê chuẩn.





Đề án của Dân Chủ cũng tăng cường ngân sách an ninh cho Quốc Hội, phản ánh lo ngại sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ngoài khoản 30 triệu Mỹ kim để hoàn trả chi phí cho cảnh sát địa phương khi bảo vệ dân biểu tại đơn vị, dự luật còn bổ sung 90 triệu cho văn phòng an ninh Hạ Viện và 66,5 triệu cho văn phòng an ninh Thượng Viện. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc Hội (CBO), nếu các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế được duy trì lâu dài như dự thảo đề ra, thâm hụt liên bang sẽ tăng gần 350 tỉ Mỹ kim trong thập niên tới, nhưng số người có bảo hiểm y tế sẽ tăng thêm 3,8 triệu.





Lãnh tụ thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ – New York) khẳng định: “Chúng tôi tin rằng khi dân Mỹ so sánh hai kế hoạch, họ sẽ đứng về phía chúng tôi. Họ sẽ yêu cầu Cộng Hòa phải bắt đầu thương lượng.” Schumer cho biết Dân Chủ sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh phía Cộng Hòa, đặc biệt là Lãnh tụ đa số John Thune và Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, vẫn chưa chịu mở bàn đối thoại chính thức.

Phản ứng lại, Thune (Cộng Hòa – South Dakota) bác bỏ, gọi kế hoạch của Dân Chủ là “không thể chấp nhận” vì đảo ngược những chính sách trong luật thuế và chi tiêu mà Cộng Hòa thông qua. Ông cáo buộc Dân Chủ “đang lợi dụng thế bế tắc ngân sách để ép buộc nhiều mục tiêu dài hạn không thể đưa vào một nghị quyết chi tiêu ngắn hạn.” Hiện Cộng Hòa thúc đẩy một continuing resolution (CR) kéo dài ngân sách đến 21 tháng 11, không bổ sung các chính sách mới.





Giới quan sát nhận định dự luật của Dân Chủ khó có khả năng thành luật, nhưng về mặt chính trị nó tạo ra một danh sách yêu cầu cụ thể để đàm phán. Vì bất kỳ nghị quyết chi tiêu nào tại Thượng Viện cũng cần ít nhất 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster, Cộng Hòa sẽ phải có sự ủng hộ từ Dân Chủ. Trong khi hai bên vẫn chưa ngồi lại với nhau, nguy cơ chính phủ phải đóng cửa đầu tháng 10 đang ngày càng trở nên rõ rệt, một viễn cảnh mà cả thị trường tài chính lẫn công chúng đều theo dõi sát sao.

Ngưng Chiếu Jimmy Kimmel: Làn Sóng Tranh Cãi Lan Rộng Từ Quốc Hội Đến Hollywood





Hôm qua, 17 tháng 9, ABC loan báo ngưng vô thời hạn chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sau khi Kimmel có lời bình luận về vụ sát hại Charlie Kirk. Quyết định ngay lập tức dấy lên tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả, nghệ sĩ và chính khách Dân Chủ gọi đây là sự kiểm duyệt thô bạo, trong khi các nhóm bảo thủ ca ngợi đài truyền hình đã “làm đúng.” Trong chương trình hôm thứ Hai, Kimmel chỉ trích “phe MAGA” tìm cách chối bỏ liên hệ với hung thủ để mưu lợi chính trị. Lời phát biểu khiến ông trở thành mục tiêu công kích dữ dội.

Thống Đốc California Gavin Newsom cho rằng việc ngưng chiếu là “một chiến dịch phối hợp, nguy hiểm, tấn công thẳng vào Tu Chính Án Thứ Nhất.” Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân Chủ – Connecticut) cảnh báo Tổng Thống Donald Trump đang lợi dụng cái chết của Kirk để “vĩnh viễn khiến đối lập chính trị câm lặng.” Ngược lại, Trump viết trên Truth Social: “Tin mừng cho nước Mỹ: chương trình Jimmy Kimmel bị hủy. Xin chúc mừng ABC vì đã có can đảm làm điều cần làm,” rồi kêu gọi NBC loại bỏ luôn Jimmy Fallon và Seth Meyers.

Phản ứng từ Hollywood nổ ra tức thì. Nữ danh hài Wanda Sykes, dự tính lên sóng cùng Kimmel tối hôm đó, đăng video trên Instagram: “Trump không chấm dứt chiến tranh Ukraine, cũng không giải quyết Gaza, nhưng ông ta đã chấm dứt tự do ngôn luận trong năm đầu tiên cầm quyền.” Diễn viên Ben Stiller viết trên X: “Điều này sai trái.” Nữ minh tinh Jean Smart nói: “Những gì Jimmy nói là tự do ngôn luận, không phải hận thù. Việc đình chỉ chương trình là phản ứng thái quá.” Comedian Mike Birbiglia kêu gọi đồng nghiệp: “Nếu là nghệ sĩ hài mà không lên tiếng trước chuyện này, thì đừng bao giờ nói đến tự do ngôn luận nữa.”

Trong khi đó, Nexstar – tập đoàn nắm hàng chục đài ABC địa phương – tuyên bố ngưng phát sóng Kimmel vì “lời lẽ xúc phạm và thiếu nhạy cảm.” Sinclair cũng thông báo sẽ không chiếu lại chương trình cho đến khi Kimmel “xin lỗi gia đình Kirk và đóng góp cho Turning Point USA.” Áp lực còn tăng thêm khi Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Brendan Carr ám chỉ FCC có thể ra tay nếu ABC không xử lý. Trên mạng xã hội, nhà bình luận bảo thủ Mark Levin viết: “Đáng lẽ Kimmel phải bị loại từ lâu,” còn cựu phát thanh viên Fox News Megyn Kelly suy đoán: “Chắc họ đã nhận hàng núi thư giận dữ của khán giả.”

Các tổ chức nghề nghiệp đứng về phía Kimmel. Writers Guild of America ra tuyên bố: “Nếu Tu Chính Án Thứ Nhất chỉ bảo vệ những ý kiến ta thích, đã chẳng cần viết nó vào Hiến Pháp.” Liên đoàn nhạc sĩ Mỹ cũng bày tỏ đoàn kết với dàn nhạc của chương trình. Một số cây bút châm biếm thậm chí mỉa mai rằng Kimmel bị kỷ luật chỉ vì nói thật, trong khi những phát ngôn cực đoan hơn từ phía bảo thủ lại dễ dàng bỏ qua. Với việc CBS hủy “The Late Show with Stephen Colbert” hai tháng trước, nay đến lượt ABC ngưng Kimmel, giới quan sát cảnh báo rằng quyền tự do phát biểu đang bị đe dọa nghiêm trọng khi chính quyền và đồng minh tìm cách siết chặt truyền thông trong một nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết.

Người Cao Niên Muốn Chích Ngừa Covid Nên Làm Ngay Tuần Này

Các chuyên gia y tế khuyên người từ 65 tuổi trở lên nên chích ngừa covid ngay trong tuần này, trước khi Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng (ACIP) thuộc CDC bỏ phiếu xem xét thay đổi khuyến nghị.

Ủy ban đang cân nhắc thu hẹp đối tượng được khuyến khích chích ngừa, có thể chỉ còn người từ 75 tuổi trở lên hoặc người có bệnh nền, thay vì mọi người từ 65 tuổi. Nếu quy định mới được thông qua, nhiều người có thể phải tự trả chi phí hoặc cần toa bác sĩ khi đến tiệm thuốc để chích.

Dù một số hãng bảo hiểm cam kết vẫn chi trả, các chuyên gia cảnh báo những thay đổi này có thể làm giảm khả năng tiếp cận vaccine của hàng triệu người. Caitlin Donovan, Giám đốc tại Patient Advocate Foundation, khuyên: “Nếu lo ngại mất cơ hội, quý vị nên chích ngay bây giờ.”

Chính Quyền Trump Sửa Bài Thi Công Dân, Khiến Việc Nhập Tịch Khó Hơn

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump công bố kế hoạch sửa bài thi công dân Hoa Kỳ, nâng số câu hỏi từ 100 lên 128 và yêu cầu trả lời đúng 12/20 thay vì 6/10 như hiện nay. Đây là phiên bản gần giống kỳ thi năm 2020, từng bị chính quyền Biden hủy bỏ vì gây thêm rào cản.

Ngoài bài thi, USCIS cũng tăng kiểm tra mạng xã hội, “tư cách đạo đức” và các quan điểm bị cho là “chống Mỹ.” Bộ An Ninh Nội Địa cho biết mục tiêu là bảo đảm “chỉ những ai thật sự gắn bó với lối sống Mỹ mới được nhập tịch.”

Các tổ chức bảo vệ di dân phản đối, cho rằng đây là cách dựng thêm trở ngại cho người nhập cư hợp pháp. Họ cảnh báo những người ít thông thạo Anh ngữ hoặc khó khăn kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thượng Nghị Sĩ Và Các Hãng Bảo Hiểm Đặt Nghi Vấn Ủy Ban Vaccine Liên Bang

Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, Cộng Hòa Louisiana, chủ tịch Ủy Ban Y Tế Thượng Viện, hôm thứ Tư lên tiếng cảnh báo công chúng không nên đặt niềm tin vào Ủy Ban Cố Vấn Về Thực Hành Tiêm Chủng (ACIP) trực thuộc C.D.C. Đồng thời, các hãng bảo hiểm lớn trong nước tuyên bố sẽ vẫn chi trả cho những mũi tiêm định kỳ, bất kể ủy ban này có thay đổi lịch chủng ngừa cho trẻ em hay không. Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh gia tăng nghi ngờ đối với một cơ quan từng được xem là chuẩn mực khoa học.

ACIP dự trù nhóm họp cuối tuần này để xét lại khuyến nghị về ba loại vaccine cho trẻ: Covid-19, viêm gan B và MMRV (sởi, quai bị, rubella, thủy đậu). Bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. hồi tháng Sáu đã giải tán toàn bộ 17 thành viên cũ và bổ nhiệm nhóm cố vấn mới, nhiều người cùng quan điểm hoài nghi vaccine. Cassidy, vốn là bác sĩ chuyên khoa gan, dẫn chứng rằng tiêm ngừa viêm gan B sơ sinh từng giúp giảm số ca bệnh gan từ 20.000 xuống chỉ còn khoảng 20 mỗi năm, nên nếu bỏ mũi tiêm này, trẻ em sẽ đối mặt nguy cơ lớn.

Trong khi đó, Hiệp hội các hãng bảo hiểm y tế (AHIP) tuyên bố sẽ duy trì chi trả cho các vaccine theo chuẩn tính đến ngày 1 tháng 9, bất kể khuyến nghị mới ra sao. Một số tiểu bang và liên minh y tế khu vực cũng bắt đầu đưa ra khuyến nghị riêng, thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào ACIP.

Giới chuyên môn lo ngại sự can thiệp chính trị sẽ làm suy giảm uy tín của hệ thống y tế công cộng. Người dân nay đứng trước cảnh mỗi tiểu bang, mỗi tổ chức bảo hiểm có thể áp dụng khung tiêm chủng khác nhau, tạo nên một bản đồ y tế rời rạc. Điều này đe dọa tính thống nhất quốc gia trong phòng dịch, vốn từng là thế mạnh của Hoa Kỳ.

Chính Quyền Trump Gia Tăng Nhốt Di Dân Vào Biệt Giam

Số người bị đưa vào biệt giam trong các trại giam di trú đã tăng vọt dưới chính quyền Trump. Tổ chức Physicians for Human Rights, phối hợp với các nhà nghiên cứu Đại học Harvard, cho biết từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025 có ít nhất 10.588 trường hợp, với mức tăng trung bình 6,5% mỗi tháng trong bốn tháng đầu nhiệm kỳ hiện tại, theo một báo cáo từ tờ Los Angeles Times ngày 18 tháng 9, 2025,

Biệt giam được ICE sử dụng như hình thức trừng phạt hoặc để “bảo vệ” người bị coi là dễ tổn thương, gồm người bệnh, cao tuổi, phụ nữ mang thai, hay nạn nhân bị lạm dụng. Nhưng báo cáo cho thấy chính những nhóm này bị biệt giam lâu hơn: trung bình 38 ngày liên tiếp trong ba tháng đầu năm 2025, so với 14 ngày vào cuối 2021. Liên Hiệp Quốc từng coi biệt giam quá 15 ngày liên tục là hình thức tra tấn.

Các dữ liệu cũng cho thấy tình trạng biệt giam thường mang tính tùy tiện và trả đũa, chẳng hạn xảy ra sau khi tù nhân yêu cầu được tắm, chia sẻ thức ăn hay báo cáo bị tấn công tình dục. Nhiều trung tâm giam giữ tại California và các bang do Cộng Hòa kiểm soát nằm trong số có tỷ lệ biệt giam cao nhất. Báo cáo kêu gọi chấm dứt việc dùng biệt giam với di dân đang trong tiến trình trục xuất dân sự và yêu cầu Quốc Hội tăng giám sát.

Thẩm Phán Ép ICE Cải Thiện Điều Kiện Giam Giữ Di Dân Ở New York

Thẩm phán liên bang Lewis A. Kaplan hôm thứ Tư ra lệnh buộc Cơ Quan Di Trú và Hải Quan (ICE) phải tiếp tục cải thiện điều kiện tại các phòng tạm giữ trong tòa nhà liên bang số 26 Federal Plaza, Manhattan. Ông viết rằng biện pháp này nhằm bảo vệ di dân khỏi cảnh giam giữ có thể “vi hiến và vô nhân đạo.”

Lệnh mới là một lệnh tạm thời của tòa, mở rộng vụ kiện thành tập thể cho tất cả di dân bị ICE giam tại đây từ 12 giờ trở lên. Trong phán quyết dài 84 trang, Kaplan cho rằng nguyên đơn “rất có khả năng thắng kiện,” vì tình trạng chen chúc, thiếu vệ sinh, thiếu y tế và cản trở liên lạc với luật sư vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất và Thứ Năm. Video do một di dân bí mật quay hồi tháng Bảy cho thấy hàng chục người nằm la liệt trên sàn, khiến các dân biểu Dân Chủ yêu cầu vào kiểm tra nhưng bị ICE chặn.

ICE lập luận rằng phòng tạm chỉ dùng cho giam giữ ngắn hạn và đa số được chuyển đi trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, di dân khai rằng họ bị giữ nhiều ngày, thậm chí ba tuần, phải ngủ trên sàn, không tắm rửa, không được chăm sóc y tế. Thẩm phán nhận định các cải thiện vừa qua chỉ nhờ lệnh tòa trước đó ngày 12 tháng Tám, và nếu không có phán quyết mới, ICE khó giữ điều kiện tối thiểu.

Chính Quyền Trump Công Bố Liên Minh Giáo Dục Công Dân Với Các Nhóm MAGA

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư loan báo thành lập một liên minh giáo dục công dân gồm Bộ Giáo Dục và hơn 40 tổ chức ngoài chính phủ, hầu hết gắn bó với phong trào Make America Great Again. Một trong số đó là Viện Chính Sách America First, nơi Bộ trưởng Giáo Dục Linda McMahon từng làm việc trước khi vào nội các. Bà McMahon đã ký giấy miễn trừ xung đột lợi ích để tham gia. Chính quyền khẳng định không dùng ngân quỹ liên bang cho chương trình này.

Liên minh mang tên America 250 Civics Education Coalition được thành lập nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc, tập trung vào lịch sử và bổn phận công dân. Tuy nhiên, thay vì hợp tác với những tổ chức chuyên môn lâu đời như Trung Tâm Hiến Pháp Quốc Gia hay Hội Đồng Nghiên Cứu Xã Hội, chính quyền Trump chọn các nhóm đồng minh chính trị như America First Legal của Stephen Miller, Heritage Foundation, Moms for Liberty và Turning Point USA. Nhiều nhóm này vốn thúc đẩy nghị trình bảo thủ và được coi là trụ cột cho các chính sách nhiệm kỳ hai.

Chính quyền tuần này cũng đã chuyển 137 triệu đô-la từ quỹ hỗ trợ thiểu số và huấn luyện giáo viên sang lịch sử và giáo dục công dân, ngoài 23 triệu đô-la Quốc Hội phê chuẩn trước đó. Trump nhiều lần khẳng định trẻ em cần học “yêu nước,” đồng thời chỉ trích Smithsonian “tập trung quá nhiều vào sự tàn khốc của chế độ nô lệ.” Bộ Nội Vụ cũng đã chỉ thị hạ bỏ một số tài liệu về nô lệ và người bản địa tại các công viên quốc gia.

Các nhà phê bình cho rằng đây là cách chính quyền gắn bài học công dân vốn phi đảng phái với nghị trình chính trị của Trump.

Fed Khẳng Định Giữ Vững Tính Độc Lập

Chủ tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell hôm thứ Tư nhấn mạnh ngân hàng trung ương Hoa Kỳ “kiên quyết duy trì tính độc lập.” Trả lời báo chí, Powell cho biết Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) “vẫn thống nhất trong việc theo đuổi hai nhiệm vụ kép” là ổn định giá cả và toàn dụng lao động, đồng thời chào mừng thành viên mới vừa được bổ sung.

Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Stephen Miran, một trong các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, vừa được Thượng Viện chuẩn thuận vào Hội Đồng Thống Đốc Fed. Chính quyền Trump gần đây tìm cách tác động vào hoạt động của Fed, nhiều lần thúc giục Powell hạ lãi suất và thậm chí tìm cách sa thải Thống Đốc Lisa Cook.

Ủng hộ quan điểm này, giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon cũng tuyên bố Fed cần độc lập, cho rằng “ai tôi biết cũng nói Fed phải độc lập.” Dimon đưa ra nhận định này sau buổi họp với các nghị sĩ Cộng Hòa tại Quốc Hội. Ông đồng thời nói JPMorgan sẽ tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý liên quan đến Jeffrey Epstein, một khách hàng cũ, và bày tỏ “lấy làm tiếc vì bất kỳ liên hệ nào” với nhân vật này.

Người Biểu Tình Được Xử Trắng Án Dù Trưởng Biên Phòng Ra Làm Chứng

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Los Angeles hôm thứ Tư tuyên bố Brayan Ramos-Brito vô tội trong cáo buộc hành hung nhân viên liên bang trong các cuộc biểu tình chống trấn áp di dân mùa hè vừa qua. Đây là vụ đầu tiên trong hơn 40 cáo buộc hình sự liên quan đến biểu tình được đưa ra xét xử. Ramos-Brito bị truy tố sau sự kiện ngày 7 tháng 6 ở Paramount, nơi ông bị cáo buộc đánh vào ngực nhân viên Biên Phòng Jonathan Morales.

Nhân chứng chính là Gregory Bovino, trưởng khu vực Biên Phòng, người đã bay từ Chicago đến để làm chứng, khai rằng ông thấy Ramos-Brito tấn công. Tuy nhiên, các đoạn phim chiếu tại tòa chỉ cho thấy Ramos-Brito bị xô ngã trước, và không có góc quay nào chứng minh ông đánh trả. Các luật sư bào chữa đã nhắc lại việc Bovino từng bị kỷ luật vì gọi di dân không giấy tờ là “cặn bã, rác rưởi,” đặt nghi ngờ về sự thiên lệch của ông.

Các công tố viên ban đầu đưa ra tội danh hình sự nặng hơn nhưng sau giảm xuống tội nhẹ. Sau hai ngày xử án, bồi thẩm đoàn chỉ mất hơn một giờ nghị án để tuyên trắng án. Một số người dự khán cho hay lời khai của Bovino “không ảnh hưởng gì” đến quyết định của họ, trong khi thiếu bằng chứng video là yếu tố then chốt. Vụ án được xem là phép thử đầu tiên cho quyền công tố của Quyền Biện Lý Hoa Kỳ Bill Essayli trong nỗ lực xử lý những người chống lại chính sách di trú cứng rắn của chính quyền Trump.

Hội Đồng Regents Phê Chuẩn Việc Bổ Sung Thiết Bị Quân Sự Cho Cảnh Sát Đại Học California

Hội đồng Regents của Đại học California vừa phê chuẩn yêu cầu từ năm cơ sở xin trang bị thêm thiết bị/vũ khí quân sự, gồm đạn súng trường, đạn cay (pepper-ball), súng bắn đạn xốp, và máy bay không người lái; yêu cầu lớn nhất đến từ UC San Diego xin 5.000 viên đạn 5.56mm, UC Irvine xin thêm 1.500 viên đạn cay, còn UCLA — vốn đã lưu trữ số lượng lớn — chỉ xin thêm vài bộ phóng đạn cay và 100 viên đạn xốp.

Luật California (AB 481) buộc các cơ quan cảnh sát báo cáo hằng năm về việc mua và sử dụng “thiết bị loại quân sự,” và báo cáo của UC cho biết nhiều lần sử dụng các loại này trong năm 2024, khi cảnh sát phản ứng các cuộc biểu tình trên nhiều khuôn viên. UCLA ghi nhận đã bắn 240 viên đạn cay trong sự kiện ngày 10 tháng 6, dùng một viên đạn xốp trong một lần bắt giữ, và kích hoạt thiết bị âm thanh tầm xa nhiều lần; UC Davis triển khai drone cho tuần tra và sự kiện. Văn phòng Chủ tịch UC nói các trang bị nhằm mục đích huấn luyện và sẵn sàng ứng phó, đồng thời được dùng “với thận trọng” để bảo vệ cộng đồng trường.

Nhiều giảng viên và nhân viên cảnh báo rằng việc phê chuẩn vũ khí quân sự sẽ gia tăng nguy hiểm cho sinh viên và nhân viên, đặc biệt sau những va chạm năm trước đã để lại thương tích và phản đối rộng rãi trong cộng đồng học thuật. Chelsea Shover, giảng viên tại UCLA, kêu gọi hội đồng cân nhắc hậu quả khi trang bị những công cụ như vậy cho lực lượng tại trường; giáo sư khoa học chính trị Graeme Blair nhắc lại các chứng cứ về thương tích do đạn ít-lethal gây ra và cho rằng “những vũ khí này không có chỗ trong đại học.” Quyết định diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Trump và hệ thống UC, sau các yêu cầu và áp lực liên quan tới định hướng an ninh và quy định về biểu tình.

Trump Vẽ Lại Khu Vực Bầu Cử, Quyền Đại Diện Thiểu Số Bị Đe Dọa

Dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Donald Trump, các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Missouri và Texas đã vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội để củng cố thế mạnh, dùng kỹ thuật “packing and cracking” nhằm làm loãng sức mạnh lá phiếu của cử tri thiểu số. Các tổ chức dân quyền, trong đó có NAACP, đã nộp đơn kiện vì cho rằng đây là hình thức kỳ thị chủng tộc trá hình. Tại Kansas City, mục sư Emanuel Cleaver III kêu gọi một phong trào dân quyền mới để đối phó, trong khi cha ông, Dân biểu Emanuel Cleaver II, nay đối diện nguy cơ mất ghế do các khu xóm da đen bị xé nhỏ, khiến phái Cộng Hòa có thể chuyển cán cân từ 6–2 sang 7–1 trong phái đoàn Missouri.

Tại Texas, Thống đốc Greg Abbott ký ban hành bản đồ mới giúp tăng thêm năm ghế Cộng Hòa, nâng thế đa số từ 25–13 lên 30–8. Abbott nói việc phân chia này sẽ tạo thêm đại diện gốc Latino, nhưng thực tế lại làm suy giảm số ghế da đen khi phá vỡ các khu vực liên minh cử tri. Dân biểu Al Green, vốn bị dồn ra ngoài địa hạt cũ, tố cáo đây là một chương mới trong “lịch sử tội lỗi” của Texas khi tìm cách vô hiệu hóa lá phiếu của người da màu. NAACP đã yêu cầu tòa liên bang chặn kế hoạch, viện dẫn Mục 2 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử 1965.

Cộng Hòa công khai thừa nhận động cơ chính trị, được tiếp sức bởi Tối Cao Pháp Viện vốn cho phép ‘gerrymandering’ dựa trên đảng phái. Các tổ chức dân quyền phản bác rằng việc phân chia này che giấu động cơ kỳ thị dưới danh nghĩa chính trị. Ở Missouri, NAACP còn kiện thống đốc Mike Kehoe về việc triệu tập kỳ họp đặc biệt sai lệ luật. Nhiều cử tri lớn tuổi, từng sống qua thời kỳ phân biệt trước 1954, lo ngại những gì cộng đồng da đen đã đấu tranh giành được hai thế hệ trước nay đang bị đẩy lùi.

Tòa Di Trú Ra Lệnh Trục Xuất Mahmoud Khalil Về Algeria Hoặc Syria

Thẩm phán di trú Jamee Comans tại Jena, Louisiana đã ra lệnh trục xuất Mahmoud Khalil, cựu sinh viên cao học Đại học Columbia, về Algeria hoặc Syria, với lý do ông khai man trong đơn xin thẻ xanh.

Khalil bị Sở Di Trú và Quan Thuế (ICE) giam giữ từ tháng Ba và được thả hồi tháng Sáu. Tuần trước, đơn xin miễn trục xuất của ông bị bác bỏ vì tòa cho rằng ông “cố tình khai gian” trong mẫu I-485 để tránh bị từ chối. Thẩm phán Comans khẳng định: “Tòa không thể và sẽ không dung thứ cho hành vi này.”

Luật sư của Khalil cho biết còn 30 ngày để kháng cáo lên Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú. Đồng thời, họ gửi thư cho thẩm phán liên bang Michael Farbiarz ở New Jersey – người đang xem xét đơn habeas corpus – xin giữ lệnh cấm trục xuất trong khi vụ kiện liên bang còn đang thụ lý. Trước đó, Farbiarz đã chặn kế hoạch trục xuất của chính phủ với cáo buộc Khalil đe dọa an ninh quốc gia, nhưng sau đó Bộ Tư Pháp tiếp tục thúc đẩy việc trục xuất dựa trên hồ sơ di trú.

Trong tuyên bố gửi báo chí, Khalil cáo buộc chính quyền Trump “trả đũa vì tự do ngôn luận” và tố cáo tòa di trú là “kangaroo court.” Ông nói: “Khi âm mưu đầu tiên thất bại, họ dựng nên những cáo buộc vô căn cứ để bịt miệng tôi vì lên tiếng cho Palestine và chống diệt chủng. Những thủ đoạn phát-xít này sẽ không ngăn tôi đấu tranh cho tự do dân tộc tôi.”

Theo hồ sơ, Khalil – sinh trưởng tại Syria, mang quốc tịch Algeria – nhập cảnh Hoa Kỳ bằng visa du học cuối năm 2022 và được cấp thẻ xanh tháng 11 năm 2024. Chính quyền Trump cáo buộc ông không khai việc từng làm cho cơ quan UNRWA của Liên Hiệp Quốc, tham gia nhóm Columbia University Apartheid Divest, và từng làm việc tại Văn phòng Syria trong Tòa Đại Sứ Anh tại Beirut.

NBC News cho hay trong hơn 100 trang hồ sơ, chính phủ có lúc dựa vào các bản tin lá cải chưa kiểm chứng, và nhiều cáo buộc bị sai lệch về thời gian hoặc xuyên tạc lý lịch làm việc của Khalil. Bộ An Ninh Nội Địa và Bộ Tư Pháp chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Dân Biểu Hạ Viện Được Cấp 10.000 Mỹ Kim Mỗi Tháng Cho An Ninh Cá Nhân Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát





Lãnh đạo Hạ Viện loan báo mỗi dân biểu sẽ được chi trả 10.000 Mỹ kim hàng tháng cho chi phí bảo vệ cá nhân, sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.





Mức này gấp đôi khoản 5.000 Mỹ kim từng được thử nghiệm từ mùa hè trong chương trình bảo vệ an ninh cho các nhà lập pháp. Kế hoạch cũng kéo dài đến ngày 21 tháng 11 theo dự luật ngân sách ngắn hạn mà Cộng Hòa đang thúc đẩy. Tuy vậy, nhiều dân biểu, nhất là phía Cộng Hòa, vẫn cho rằng số tiền này chưa đủ và trực tiếp gây áp lực lên Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bryan Steil để đòi tăng thêm.





Lãnh tụ đa số Steve Scalise nói “các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn” nhằm bảo đảm an toàn cho dân biểu, nhân viên Quốc Hội và cử tri. Dân biểu Dân Chủ Joe Morelle, thành viên cao cấp của Ủy ban Hành chính, nhận định “còn cần nhiều việc hơn nữa” nhưng quyết định này là bước khởi đầu cần thiết.





Song song, Quốc Hội cũng phê chuẩn thêm 32 triệu Mỹ kim cho chương trình phối hợp giữa Cảnh sát Quốc Hội và cảnh sát địa phương, đi kèm dự luật ngân sách tạm thời dự kiến bỏ phiếu cuối tuần này. Ngoài ra, các dân biểu hiện có quyền chi tới 20.000 Mỹ kim cho thiết bị an ninh tại tư gia.

Âu Châu Gia Tăng Áp Lực Lên Israel, Trump Thờ Ơ

Theo bài của Eli Stokols trên Politico ngày 17 tháng 9, 2025, Tổng Thống Donald Trump không tham gia cùng các đồng minh Âu Châu trong việc siết chặt áp lực đối với Israel về chiến dịch tại Gaza, nhưng cũng không mấy bận tâm khi các nước Âu Châu tự đi con đường riêng.

Liên Hiệp Âu Châu hôm thứ Tư loan báo kế hoạch áp thuế mới trên 5,8 tỉ euro hàng xuất khẩu từ Israel và trừng phạt hai nhân vật thân cận của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu. Cùng lúc, Pháp và ít nhất năm quốc gia khác sẽ chính thức công bố hậu thuẫn giải pháp hai quốc gia trong khuôn khổ Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Một giới chức Pháp nhìn nhận bước này có tính tượng trưng nhiều hơn là buộc Netanyahu chấm dứt chiến tranh.

Trump, đang công du Anh quốc, được cho là “không đồng tình” nhưng cũng “không mất ngủ” vì hành động của Âu Châu. Trước đó, ông từng chỉ trích việc Pháp, Anh và Canada công nhận Palestine là “thưởng cho Hamas.”

Trong khi Âu Châu tìm cách thúc đẩy giải pháp hai quốc gia, chính quyền Trump đứng hẳn về phía Netanyahu. Bộ Ngoại Giao đã từ chối visa cho hơn 80 đại diện Palestine, kể cả Chủ Tịch Mahmoud Abbas, không cho dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc cho rằng giới lãnh đạo Palestine đã phá hoại thương lượng khi tìm cách đưa Israel ra tòa án quốc tế và xin công nhận tại Liên Hiệp Quốc.

Bộ Quốc Phòng Siết Chặt Phát Ngôn Về Cái Chết Của Charlie Kirk, Quân Nhân Lo Bị Trừng Phạt Chính Trị

Bộ Quốc Phòng đã siết gắt những phát biểu trên mạng liên quan đến cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Nhiều quân nhân và nhân viên dân sự lo ngại sẽ bị kỷ luật vì các bài đăng bị xem là thiếu trung thành với Tổng Thống Donald Trump.

Pete Hegseth cùng các tướng lãnh đã lên án những phát ngôn chê bai Kirk, sau khi các nhà bình luận cực hữu tố cáo binh sĩ có lời lẽ bất lợi. Một số quân nhân đã bị đình chỉ hoặc kỷ luật, kể cả những người không trực tiếp công kích Kirk. Việc này làm dấy lên lo ngại rằng các giới hạn phát ngôn vốn nhằm giữ quân đội phi chính trị nay đang bị biến thành công cụ gây sợ hãi.

Không quân vừa ban hành chỉ thị mới, yêu cầu chỉ huy dùng “mọi biện pháp” để điều tra và trừng phạt binh sĩ vi phạm. Bộ Quốc Phòng khẳng định sẽ không chấp nhận những ai “ăn mừng hay chế giễu vụ ám sát một người Mỹ.” Tuy nhiên, theo giới chức nội bộ, những hành vi trước đây chỉ bị nhắc nhở nay có thể khiến một sự nghiệp chấm dứt.

Song song đó, Bộ cũng đã loại bỏ chương trình đa dạng và bình đẳng, trục xuất quân nhân chuyển giới, cấm viên chức tham gia think tank, đổi lại tên căn cứ từng mang tên tướng miền Nam, và gỡ hình các giới chức từng bất đồng với Trump.

Trên mạng xã hội, nhiều nhà hoạt động đã mở chiến dịch #RevolutionariesintheRanks, kêu gọi công khai đấu tố những phát ngôn bị cho là xúc phạm Kirk của quân nhân, từ binh sĩ đến sĩ quan cao cấp.

Nỗ Lực Khiển Trách Dân Biểu Ilhan Omar Về Phát Biểu Liên Quan Đến Charlie Kirk Thất Bại

Hạ Viện đã bỏ phiếu bác nghị quyết khiển trách Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ – Minnesota) vì những lời bà đưa ra và một bài đăng lại trên mạng xã hội liên quan đến cái chết của Charlie Kirk.

Nghị quyết do Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa – South Carolina) đưa ra hôm thứ Hai, nhằm nhanh chóng đưa ra sàn Hạ Viện. Nhưng Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ – Massachusetts), Phó Lãnh Tụ Thiểu Số, đã giới thiệu thủ tục “table” – tức bác bỏ – và được thông qua với số phiếu 214–213. Bốn dân biểu Cộng Hòa đã đứng về phía Dân Chủ, trong đó có Mike Flood (Nebraska) và Cory Mills (Florida). Mills nói: “Đây là vấn đề Tu Chính Án Thứ Nhất. Ta có thể không thích điều người khác nói, nhưng không có nghĩa là được quyền tước đoạt tự do ngôn luận.”

Nghị quyết, nếu thông qua, sẽ loại Omar khỏi các ủy ban Quốc Hội, với lý do bà từng chỉ trích quan điểm của Kirk trong cuộc phỏng vấn với bình luận gia Mehdi Hasan, và đăng lại một đoạn video gọi Kirk là “kẻ đáng khinh.” Trong cuộc phỏng vấn, Omar vẫn bày tỏ cảm thông với gia đình Kirk nhưng nhắc rằng không thể giả vờ ông chỉ muốn “tranh luận ôn hòa,” viện dẫn các quan điểm cực đoan của Kirk về súng, chế độ nô lệ và George Floyd.

Sau cái chết của Kirk, phía Cộng Hòa đã mở chiến dịch rộng khắp nhằm trừng phạt những ai bị coi là bôi nhọ ông, từ việc đòi đưa ra điều trần, cắt ngân sách cho các cơ quan liên quan, cho đến loại bỏ họ khỏi vị trí quyền lực. Nghị quyết khiển trách Omar là nỗ lực lập pháp đầu tiên được đem ra biểu quyết, và dù đã thất bại, một nghị quyết khác từ Dân Biểu Buddy Carter (Cộng Hòa – Georgia) vẫn còn, nhằm loại Omar khỏi Ủy Ban Ngân Sách và Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện.

Ngoài ra, một dân biểu Wisconsin cũng đề nghị luật cắt ngân sách liên bang đối với các cơ quan thuê người “tán dương bạo lực chính trị.” Hơn ba chục dân biểu Cộng Hòa khác kêu gọi lập ủy ban điều tra “sự tấn công của cánh tả cực đoan vào nước Mỹ và pháp quyền.”

Chiến dịch này phản ánh giọng điệu của Bạch Ốc, nơi Tổng Thống Donald Trump, Phó Tổng Thống JD Vance và cố vấn Stephen Miller đều hứa tiến hành chiến dịch rộng lớn chống các nhóm cánh tả. Đây là sự chuyển hướng rõ rệt so với trước kia, khi Cộng Hòa thường tự nhận là bảo vệ tự do ngôn luận và chống lại cái gọi là “văn hóa hủy bỏ” từ phía tả.

Bộ Tư Pháp Kiện Maine Và Oregon Đòi Dữ Liệu Cử Tri

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện hai tiểu bang Maine và Oregon cùng các viên chức bầu cử của họ, nhằm buộc cung cấp danh sách cử tri gồm cả thông tin nhạy cảm như một phần số An Sinh Xã Hội. Đây là hai bang đầu tiên bị đưa ra tòa trong chiến dịch mở rộng yêu cầu dữ liệu bầu cử mà chính quyền Trump đang thúc đẩy.

Oregon và Maine phản đối, cho rằng hành động này xâm phạm quyền riêng tư và mang động cơ chính trị. Ngoại trưởng Oregon Tobias Read tuyên bố sẽ bảo vệ quyền của cử tri, còn Ngoại trưởng Maine Shenna Bellows gọi đây là yêu cầu “bất thường và đáng lo ngại từ góc độ hiến pháp và chính trị.” Các quan chức liên bang khẳng định họ cần dữ liệu để kiểm tra việc các bang

Giới quan sát lưu ý việc duy trì danh sách cử tri vốn khó thực hiện chính xác vì di chuyển và tử vong xảy ra hằng ngày, nên tòa thường cho các bang nhiều khoảng linh hoạt. Tuy nhiên, các nhóm bảo thủ lâu nay thúc đẩy mạnh tay hơn, dựa trên cáo buộc gian lận bầu cử không có chứng cứ. Nhiều tiểu bang khác cũng đã từ chối hoặc định từ chối yêu cầu dữ liệu, nhưng chưa rõ Bộ Tư Pháp có tiếp tục kiện thêm hay không.

Đan Mạch Tổ Chức Một Trong Những Cuộc Tập Trận Lớn Nhất Ở Greenland, Không Mời Hoa Kỳ

Đan Mạch vừa tổ chức cuộc tập trận quân sự quốc tế lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Greenland, với sự tham gia của hơn 550 binh sĩ đến từ Pháp, Đức, Na Uy, và Thụy Điển. Hoa Kỳ chỉ cử quan sát viên, dù Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth được mời dự, nhưng quân đội Mỹ không được tham gia.

Chuẩn tướng Søren Andersen, chỉ huy lực lượng Bắc Cực của Đan Mạch, giải thích rằng dù có hợp tác chặt chẽ với căn cứ không gian Pituffik của Mỹ tại tây bắc Greenland, song lần này họ không mời đơn vị Mỹ tham gia. Ông khẳng định quan hệ quân sự giữa hai bên vẫn “rất tốt.”

Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội Đan Mạch và Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch – trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự chú ý của các cường quốc. Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới không thuộc lục địa, có trữ lượng khoáng sản phong phú, trong đó có 25 loại được Liên Hiệp Âu Châu xếp vào nhóm nguyên liệu thô chiến lược dùng cho sản xuất điện thoại và chip máy tính.

Andersen cảnh báo Nga và Trung Quốc đã gia tăng hiện diện quân sự ở Bắc Cực suốt hai thập niên qua, kể cả phối hợp tuần tra chung tại eo biển Bering. Tuy vậy, cuộc tập trận cũng phản ánh căng thẳng với Hoa Kỳ, sau khi Tổng Thống Donald Trump nhiều lần công khai ý định giành quyền sở hữu Greenland. Trong bài diễn văn trước Quốc Hội tháng Ba, Trump nói: “Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia và cả an ninh quốc tế… và tôi nghĩ chúng ta sẽ có nó bằng cách này hay cách khác.”

Chính phủ Đan Mạch đã phản đối mạnh mẽ. Tháng Năm, Wall Street Journal tiết lộ Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ ra lệnh tăng cường thu thập tin tức về phong trào độc lập Greenland. Đến tháng Tám, Ngoại Trưởng Lars Løkke Rasmussen đã triệu tập đại diện lâm thời Hoa Kỳ tại Copenhagen, sau khi truyền thông đưa tin các viên chức chính quyền Trump âm thầm vận động người Greenland tham gia phong trào ly khai. Rasmussen khẳng định mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Vương quốc Đan Mạch đều “không thể chấp nhận.”

Sau đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết đôi bên đã tái xác nhận mối quan hệ bền chặt, và rằng Hoa Kỳ “tôn trọng quyền của người dân Greenland tự quyết định tương lai của mình.”

Tiffany Trump Du Ngoạn Du Thuyền Dầu Khí Trong Khi Cha Chồng Bàn Về Các Thỏa Thuận Năng Lượng

Khi cố vấn cấp cao về châu Phi của Bộ Ngoại Giao và cũng là cha chồng của Tiffany Trump – sang Libya thương thảo mở rộng khai thác dầu khí, Tiffany và chồng, Michael Boulos, lại nghỉ hè trên du thuyền Phoenix 2 của các tỉ phú dầu mỏ Ercument và Ruya Bayegan. Công ty năng lượng của bà Bayegan, BGN International, là đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ việc Libya gia tăng sản lượng.

Phoenix 2, trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim với hai bãi đáp trực thăng, hồ bơi và tượng đồng phượng hoàng khổng lồ ở mũi tàu, không cho thuê công khai. Trước đây khi còn mở, phí thuê vượt quá 1,4 triệu Mỹ kim mỗi tuần. Hình ảnh Tiffany Trump đăng trên mạng xã hội cho thấy kỳ nghỉ xa hoa trùng hợp với các cuộc tiếp xúc ngoại giao của cha chồng Cô tại Bắc Phi.

Dù không có dấu hiệu phạm pháp, việc gia đình tổng thống gắn kết trực tiếp với giới tài phiệt quốc tế trong bối cảnh chính quyền Trump tiến hành ngoại giao “ưu tiên thương mại” đã gây lo ngại từ nhiều nhà ngoại giao, đồng minh và cả giới chức nội bộ. Michael và Tiffany Boulos không giữ chức vụ công, nhưng vài tuần sau chuyến đi, họ vẫn bước lên Air Force One cùng Tổng Thống Trump và dự quốc yến tại Windsor Castle như khách mời danh dự. Sự chồng chéo giữa quan hệ gia đình, quyền lực chính trị và quyền lợi kinh doanh tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa công vụ và tư lợi.

Hơn 400.000 Người Rời Gaza City Khi Israel Mở Cuộc Tấn Công Đường Bộ

Hơn 400.000 người đã di tản khỏi Gaza City trong khi quân đội Israel tiến vào bằng bộ binh. Hàng trăm ngàn người khác vẫn kẹt lại giữa tình hình thiếu lương thực và bom đạn. Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cao ốc, giết chết ít nhất 16 người trong một đêm, trong đó có đòn đánh trúng bệnh viện nhi al-Rantisi. Israel nói họ tấn công “sào huyệt chính của Hamas,” bất chấp báo cáo mới của Ủy Ban Điều Tra Độc Lập Liên Hiệp Quốc kết luận Israel phạm tội diệt chủng, điều mà Tel Aviv phủ nhận. Quân đội Israel ra lệnh dân thường di tản xuống phía nam, mở hai tuyến đường tạm trong 48 giờ, nhưng nhiều gia đình không đi vì lo ngại thiếu thốn, tốn kém và nguy cơ mất nhà cửa vĩnh viễn.

Cùng lúc, Liên Hiệp Âu Châu công bố gói biện pháp mạnh nhất từ trước đến nay: áp thuế lên hàng Israel, trừng phạt hai bộ trưởng nội các Netanyahu cùng 10 lãnh đạo Hamas. Cao ủy ngoại giao EU Kaja Kallas nói các biện pháp này nhằm buộc Israel “chấm dứt khổ đau ở Gaza và thả con tin.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh “mỗi con người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm phải được tôn trọng.” Theo Bộ Y Tế Gaza, cuộc chiến đã khiến hơn 65.000 người chết, 90% dân số mất nhà, và nạn chết đói đang xảy ra.