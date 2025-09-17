Hôm nay,  

Tòa Bạch Ốc Chuẩn Bị Sắc Lệnh Mới Về Bạo Lực Chính Trị

17/09/2025

 

Skärmbild 2025-09-18 060921
Chính quyền Trump đang soạn thảo sắc lệnh nhằm đối phó với bạo lực chính trị và ngôn ngữ thù hận, nhắm vào các tổ chức cánh tả. Hơn 120 tổ chức đã lên tiếng phản đối việc chính phủ lấy bạo lực làm cái cớ để xuyên tạc công việc thiện nguyện và bịt miệng tự do ngôn luận. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 (WASHINGTON, ngày 17 tháng 9, Reuters) – Giữa lúc dư luận còn chưa nguôi sau vụ ám sát Charlie Kirk, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút chuẩn bị ban hành một sắc lệnh mới nhằm đối phó với bạo lực chính trị và ngôn ngữ thù hận (hate speech).

 

Một viên chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư cho biết sắc lệnh mới sẽ sớm được công bố, có thể là trong vài ngày tới. Các nội dung chi tiết đang được soạn thảo bởi đội ngũ cố vấn hàng đầu của Trump, trong đó có Phó Chánh Văn Phòng Stephen Miller (đang chỉ đạo các phản ứng của chính phủ trước cái chết của Kirk).

 

Tuy nhiên, vì Trump hiện đang công du tại Anh Quốc nên thời điểm ban hành sắc lệnh có thể sẽ thay đổi.

 

Tòa Bạch Ốc cáo buộc các tổ chức cánh tả là thủ phạm kích thích bạo loạn và tấn công lực lượng công lực. Trong khi đó, những tổ chức này khẳng định rằng chính phủ đang lợi dụng bạo lực chính trị như một cái cớ để siết chặt quyền tự do và bóp méo các hoạt động thiện nguyện của họ.

 

Hơn 120 tổ chức được cho là nằm trong “tầm ngắm” của chính quyền Trump đã cùng ký vào một bức thư công khai phản đối. Trong thư, họ tuyên bố: “Chúng tôi phản đối mọi hành vi lợi dụng bạo lực chính trị làm cái cớ để xuyên tạc các công việc thiện nguyện chính đáng, hoặc để xâm phạm các quyền tự do cơ bản, như quyền tự do ngôn luận và quyền được quyên góp.

 

Danh sách ký tên bao gồm các quỹ nổi tiếng từng bị chính quyền Trump nêu đích danh như Ford Foundation, Open Society Foundations, Tides Foundation, và có cả một số tổ chức vô vụ lợi trung dung như Bush Foundation và Carnegie Foundation.

 

Trump cùng nhiều DB Đảng Cộng Hòa khác hay đổ tội cho các tổ chức thiên tả là nguyên nhân làm gia tăng sân hận và chia rẽ trong xã hội. Tòa Bạch Ốc đang đẩy mạnh chiến dịch điều tra các nhóm bị cho là “mạng lưới kích thích bạo lực trong cộng đồng Hoa Kỳ,” và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

 

Tuy nhiên, chính Trump (chỉ vài giờ sau khi nhậm chức) cũng từng ân xá cho những người bị kết án trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó có nhiều người từng tấn công cảnh sát.

 

Trump còn gợi ý rằng Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi có thể sử dụng luật liên bang về tội làm tiền có tổ chức (federal racketeering statute) để truy tố các nhóm bị nghi ngờ tài trợ cho các hoạt động bạo lực cánh tả. Ông thậm chí còn bóng gió rằng sẽ liệt một số nhóm thiên tả vào danh sách các tổ chức khủng bố.

 

Nếu những ý đồ này được thực hiện, đây sẽ là bước leo thang mới của chính phủ liên bang nhằm đàn áp, triệt tiêu các tổ chức và thể chế bất đồng quan điểm.

 

Trong thời gian qua, chính quyền Trump đã cắt giảm ngân sách liên bang dành cho các trường đại học lớn như Harvard, Columbia, bịa ra lý do các cơ sở này cổ súy tư tưởng cấp tiến, khuyến khích bất đồng chính kiến và dung dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái.

 

Bên cạnh đó, Bộ Tư Pháp cũng đã mở cuộc điều tra nhắm vào ActBlue, nền tảng gây quỹ hàng đầu của các ứng viên Đảng Dân Chủ. Một số công ty luật danh tiếng cũng đã bị buộc phải ký thỏa thuận dàn xếp, phải phục vụ cho các tổ chức bảo thủ.

(PENNSYLVANIA, ngày 17 tháng 9, Reuters) – Một vụ đấu súng dữ dội xảy ra tại thị trấn Codorus, quận York, Pennsylvania, hôm Thứ Tư khiến ba cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Tay súng cũng bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC: Federal Communications Commission) Brendan Carr gợi ý rằng giấy phép phát sóng của ABC có nguy cơ bị thu hồi do những phát ngôn của Kimmel về Tyler Robinson, kẻ bị cáo buộc giết Kirk.

Tối 17/9, tại Anh, bằng một máy chiếu, một trong các tòa tháp của Lâu đài Windsor, Anh quốc, đã được rọi sáng bằng nhiều hình ảnh và đoạn phim về Jeffrey Epstein và Donald Trump. Ngay cả hình ảnh của Hoàng tử Andrew cùng với Epstein cũng được chiếu lên. Đồng thời, nhiều người biểu tình cũng tụ tập tại khu vực, giương biểu ngữ phản đối sự hiện diện của Trump. Một tấm hình lớn với Trump và Epstein cũng được trải ra trong một công viên ở Windsor vào thứ Ba, theo tin từ đài truyền hình SVT, Thụy điển.

(Ngày 16 tháng 9, Reuters) – Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) hôm Thứ Ba cho biết, các chuyên gia giám sát đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine (hiện do Nga kiểm soát) đã nghe thấy tiếng pháo kích vang lên gần đó. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy khói đen bốc lên từ ba địa điểm lân cận.

(MINNEAPOLIS, ngày 17 tháng 9, APNews) – Minneapolis lại vừa trải qua một đêm đầy hỗn loạn khi hai vụ xả súng liên tiếp khiến hơn một chục người bị thương, trong đó có nhiều người đang nguy kịch. Một trong hai vụ xảy ra tại một khu lều trại của người vô gia cư trên khu đất tư nhân, làm tám người bị thương, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Trước đó không lâu, một vụ nổ súng gần ga trung chuyển cũng khiến năm người phải vào bệnh viện.

Charlie Kirk có một "em gái bí mật", người dường như có quan điểm hoàn toàn trái ngược với anh trai cô - người đã bị ám sát ở tuổi 31 vào thứ Tư, ngày 10 tháng 9, khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Em gái của nhà hoạt động chính trị cánh hữu, Mary Kirk, 29 tuổi, không công khai quan điểm của mình như Charlie, tuy nhiên, trước đây cô đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders thông qua tài khoản Facebook mà cô dùng bí danh.

Doanh nhân công nghệ nổi tiếng GERARD WILLIAMS III hân hạnh thông báo rằng EDWARD SUSOLIK và RAPHAEL CUNG của tổ hợp luật CALLAHAN & BLAINE, PC sẽ đại diện cho ông với tư cách là luật sư chính trong các tranh chấp pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng (hay còn gọi là Hùng Huỳnh). Ông Susolik và ông Cung rất vinh dự được tham gia đội ngũ luật sư đại diện cho ông Williams, gồm MINH-TAM (TAMMY) TRAN ở Houston, Texas, là một luật sư tranh tụng tận tâm với 37 năm kinh nghiệm, và hiện là luật sư cố vấn cho gia đình ông Williams; LLOYD E. KELLEY, là một luật sư tố tụng nổi tiếng tại Texas và trên toàn quốc; và PAUL N. PHILIPS, là một luật sư tố tụng giàu kinh nghiệm tại Beverly Hills, California.

J151. Rajovada Jātaka -- Những Vị Vua Thông Thái và Con Đường Hẹp Tóm tắt: Vua Kosala ngồi trong triều một cách công chính, xét xử công bằng các vụ án trước khi đến gặp Đức Phật và tường thuật lại hành động của mình. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về hai vị vua công chính thời xưa và cách thức phân định thứ bậc khi họ gặp nhau trên một cây cầu vào một ngày nọ.

- Di sản của Jeffrey Epstein chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Hạ viện: lộ thêm 1 tên, và cuốn sổ địa chỉ - Nữ phụ tá (bôi đen tên) của Epstein viết: Epstein đã đưa cô gặp Trump, Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, Quốc vương Brunei, Michael Jackson

(NEW YORK, ngày 15 tháng 9, APNews) – Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Hai đã công bố bản dự thảo các quy định chi tiết để thi hành Đạo luật “Ngăn Chặn Lợi Dụng Các Nội Dung Làm Trẻ Em Nghiện” (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE), trong đó bao gồm những quy định cụ thể về việc xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh.

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn (Safe Task Force) Memphis (bắt chước theo chiến dịch ở Washington D.C.) với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang tại các thành phố lớn.

-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất. -- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật. -- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên - Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ - Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC) - Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. - Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.
