Biểu Tình Phản Đối Trump: Hình Trump – Epstein Được Chiếu Tại Windsor

16/09/202522:20:00(Xem: 66)
Skärmbild 2025-09-17 063920
Tối 17/9, tại Windsor (Anh), hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jeffrey Epstein và Hoàng tử Andrew được chiếu sáng lên tường Lâu đài Windsor. (Nguồn:Youtube)


Tối 17/9, tại Anh, bằng một máy chiếu, một trong các tòa tháp của Lâu đài Windsor, Anh quốc, đã được rọi sáng bằng nhiều hình ảnh và đoạn phim về Jeffrey Epstein và Donald Trump. Ngay cả hình ảnh của Hoàng tử Andrew cùng với Epstein cũng được chiếu lên. Đồng thời, nhiều người biểu tình cũng tụ tập tại khu vực, giương biểu ngữ phản đối sự hiện diện của Trump. Một tấm hình lớn với Trump và Epstein cũng được trải ra trong một công viên ở Windsor vào thứ Ba, theo tin từ đài truyền hình SVT, Thụy điển.

Cảnh sát đã bắt giữ bốn người liên quan, với cáo buộc “trình chiếu trái phép”. Các hình ảnh được chiếu đúng lúc Trump vừa đặt chân tới Vương quốc Anh vào tối thứ Ba, nơi ông dự kiến gặp Vua Charles, Hoàng hậu Camilla và Thủ tướng Keir Starmer trong tuần này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trump và Epstein tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tuần này, Trump đã kiện New York Times vì cáo buộc phỉ báng liên quan đến một bức tranh được cho là ông tặng Epstein. Trên đường đến Anh, Trump tỏ ra hào hứng và nhấn mạnh mối quan hệ tốt với Vương quốc Anh: “Tất cả đều mong đợi chuyến thăm này. Các bạn sẽ có những bức hình đẹp nhất,” ông nói với các phóng viên đi cùng.

(Ngày 16 tháng 9, Reuters) – Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) hôm Thứ Ba cho biết, các chuyên gia giám sát đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine (hiện do Nga kiểm soát) đã nghe thấy tiếng pháo kích vang lên gần đó. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy khói đen bốc lên từ ba địa điểm lân cận.

(MINNEAPOLIS, ngày 17 tháng 9, APNews) – Minneapolis lại vừa trải qua một đêm đầy hỗn loạn khi hai vụ xả súng liên tiếp khiến hơn một chục người bị thương, trong đó có nhiều người đang nguy kịch. Một trong hai vụ xảy ra tại một khu lều trại của người vô gia cư trên khu đất tư nhân, làm tám người bị thương, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Trước đó không lâu, một vụ nổ súng gần ga trung chuyển cũng khiến năm người phải vào bệnh viện.

Charlie Kirk có một "em gái bí mật", người dường như có quan điểm hoàn toàn trái ngược với anh trai cô - người đã bị ám sát ở tuổi 31 vào thứ Tư, ngày 10 tháng 9, khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Em gái của nhà hoạt động chính trị cánh hữu, Mary Kirk, 29 tuổi, không công khai quan điểm của mình như Charlie, tuy nhiên, trước đây cô đã lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Bernie Sanders thông qua tài khoản Facebook mà cô dùng bí danh.

Doanh nhân công nghệ nổi tiếng GERARD WILLIAMS III hân hạnh thông báo rằng EDWARD SUSOLIK và RAPHAEL CUNG của tổ hợp luật CALLAHAN & BLAINE, PC sẽ đại diện cho ông với tư cách là luật sư chính trong các tranh chấp pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng (hay còn gọi là Hùng Huỳnh). Ông Susolik và ông Cung rất vinh dự được tham gia đội ngũ luật sư đại diện cho ông Williams, gồm MINH-TAM (TAMMY) TRAN ở Houston, Texas, là một luật sư tranh tụng tận tâm với 37 năm kinh nghiệm, và hiện là luật sư cố vấn cho gia đình ông Williams; LLOYD E. KELLEY, là một luật sư tố tụng nổi tiếng tại Texas và trên toàn quốc; và PAUL N. PHILIPS, là một luật sư tố tụng giàu kinh nghiệm tại Beverly Hills, California.

J151. Rajovada Jātaka -- Những Vị Vua Thông Thái và Con Đường Hẹp Tóm tắt: Vua Kosala ngồi trong triều một cách công chính, xét xử công bằng các vụ án trước khi đến gặp Đức Phật và tường thuật lại hành động của mình. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về hai vị vua công chính thời xưa và cách thức phân định thứ bậc khi họ gặp nhau trên một cây cầu vào một ngày nọ.

- Di sản của Jeffrey Epstein chuyển giao thêm tài liệu cho Ủy ban Hạ viện: lộ thêm 1 tên, và cuốn sổ địa chỉ - Nữ phụ tá (bôi đen tên) của Epstein viết: Epstein đã đưa cô gặp Trump, Bill Clinton, Hoàng tử Andrew, Quốc vương Brunei, Michael Jackson

(NEW YORK, ngày 15 tháng 9, APNews) – Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Hai đã công bố bản dự thảo các quy định chi tiết để thi hành Đạo luật “Ngăn Chặn Lợi Dụng Các Nội Dung Làm Trẻ Em Nghiện” (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE), trong đó bao gồm những quy định cụ thể về việc xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh.

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn (Safe Task Force) Memphis (bắt chước theo chiến dịch ở Washington D.C.) với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang tại các thành phố lớn.

-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất. -- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật. -- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên - Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ - Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC) - Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. - Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.
