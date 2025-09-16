Biểu Tình Phản Đối Trump: Hình Trump – Epstein Được Chiếu Tại Windsor

Tối 17/9, tại Windsor (Anh), hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jeffrey Epstein và Hoàng tử Andrew được chiếu sáng lên tường Lâu đài Windsor. (Nguồn:Youtube)



Tối 17/9, tại Anh, bằng một máy chiếu, một trong các tòa tháp của Lâu đài Windsor, Anh quốc, đã được rọi sáng bằng nhiều hình ảnh và đoạn phim về Jeffrey Epstein và Donald Trump. Ngay cả hình ảnh của Hoàng tử Andrew cùng với Epstein cũng được chiếu lên. Đồng thời, nhiều người biểu tình cũng tụ tập tại khu vực, giương biểu ngữ phản đối sự hiện diện của Trump. Một tấm hình lớn với Trump và Epstein cũng được trải ra trong một công viên ở Windsor vào thứ Ba, theo tin từ đài truyền hình SVT, Thụy điển.





Cảnh sát đã bắt giữ bốn người liên quan, với cáo buộc “trình chiếu trái phép”. Các hình ảnh được chiếu đúng lúc Trump vừa đặt chân tới Vương quốc Anh vào tối thứ Ba, nơi ông dự kiến gặp Vua Charles, Hoàng hậu Camilla và Thủ tướng Keir Starmer trong tuần này.



Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trump và Epstein tiếp tục là tâm điểm chú ý. Tuần này, Trump đã kiện New York Times vì cáo buộc phỉ báng liên quan đến một bức tranh được cho là ông tặng Epstein. Trên đường đến Anh, Trump tỏ ra hào hứng và nhấn mạnh mối quan hệ tốt với Vương quốc Anh: “Tất cả đều mong đợi chuyến thăm này. Các bạn sẽ có những bức hình đẹp nhất,” ông nói với các phóng viên đi cùng.



