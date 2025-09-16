IAEA: Nguy Hiểm Rình Rập Nhà Máy Hạt Nhân Lớn Nhất Châu Âu

Các mối nguy luôn rình rập xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Dù chưa có thương vong hay thiệt hại, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(Ngày 16 tháng 9, Reuters) – Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) hôm Thứ Ba cho biết, các chuyên gia giám sát đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine (hiện do Nga kiểm soát) đã nghe thấy tiếng pháo kích vang lên gần đó. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy khói đen bốc lên từ ba địa điểm lân cận.

Theo thông cáo của IAEA, nhiều quả đạn pháo (artillery shells) đã rớt xuống bên ngoài nhà máy, khá gần kho nhiên liệu diesel (chỉ khoảng 400 mét). Tổng Giám Đốc IAEA Rafael Grossi cho biết: “Dù không có thương vong hay thiệt hại gì, nhưng vụ việc này một lần nữa cho thấy luôn có nguy hiểm rình rập quanh sự an toàn và an ninh hạt nhân.”

Hiện cả Nga lẫn Ukraine đều giữ im lặng.

Zaporizhzhia có sáu lò phản ứng, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại Âu Châu. Cơ sở này đã bị Nga chiếm giữ chỉ vài tuần sau khi nổ ra Cuộc chiến Ukraine hồi tháng Hai năm 2022. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau về những hành động có thể gây nguy hiểm cho nhà máy Zaporizhzhia.

Mặc dù toàn bộ các lò phản ứng tại Zaporizhzhia đã được cho ngừng hoạt động, nhưng lượng nhiên liệu hạt nhân bên trong vẫn cần được làm nguội liên tục để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các vụ pháo kích quanh cơ sở này xảy ra khá thường xuyên. Chỉ mới tuần trước, thống đốc khu vực Zaporizhzhia (do Moscow bổ nhiệm) cho biết một máy bay điều khiển từ xa (drone) của Ukraine đã phát nổ trên không, ngay gần nhà máy. Trước đó, các nhân viên cho hay đã có hai vụ tấn công xảy ra trong tuần, nhằm vào một trung tâm huấn luyện nằm gần khu vực các lò phản ứng.

IAEA nhiều lần kêu gọi cả hai phía cần kiềm chế, tránh các hành động có thể gây nguy hiểm đến Zaporizhzhia. Cơ quan cũng đã bố trí các giám sát viên đến cơ sở này và ba nhà máy điện hạt nhân khác ở Ukraine.