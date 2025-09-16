Thông Cáo Báo Chí

Ngày 15, tháng Chín, 2025

ORANGE COUNTY, CALIFORNIA



Doanh nhân công nghệ nổi tiếng GERARD WILLIAMS III hân hạnh thông báo rằng EDWARD SUSOLIK và RAPHAEL CUNG của tổ hợp luật CALLAHAN & BLAINE, PC sẽ đại diện cho ông với tư cách là luật sư chính trong các tranh chấp pháp lý với Đàm Vĩnh Hưng (hay còn gọi là Hùng Huỳnh).

Ông Susolik và ông Cung rất vinh dự được tham gia đội ngũ luật sư đại diện cho ông Williams, gồm MINH-TAM (TAMMY) TRAN ở Houston, Texas, là một luật sư tranh tụng tận tâm với 37 năm kinh nghiệm, và hiện là luật sư cố vấn cho gia đình ông Williams; LLOYD E. KELLEY, là một luật sư tố tụng nổi tiếng tại Texas và trên toàn quốc; và PAUL N. PHILIPS, là một luật sư tố tụng giàu kinh nghiệm tại Beverly Hills, California.

Callahan & Blaine, được thành lập năm 1984, là 1 tổ hợp luật tố tụng hàng đầu tại California. Tổ hợp đại diện cho các thân chủ doanh nghiệp, chuyên gia và doanh nhân thuộc mọi quy mô: các công ty đa quốc gia, các công ty trong danh sách Fortune 500, các tập đoàn có trụ sở tại California, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các cá nhân thuê người lao động và các cá nhân tham gia kinh doanh. Callahan & Blaine đã giành được nhiều phán quyết và thỏa thuận đáng chú ý cho các thân chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng trong hơn 40 năm qua, như:

• 934 triệu đô la: phiên tòa xét xử tranh chấp kinh doanh phức tạp, dẫn đến phán quyết bồi thẩm đoàn lớn nhất trong lịch sử Quận Cam;

• 50 triệu đô la: thỏa thuận bồi thường thương tích cá nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ;

• 58 triệu đô la: phán quyết bồi thẩm đoàn về vi phạm hợp đồng bảo hiểm lớn nhất trong lịch sử Quận Cam.

Ông Edward Susolik là Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch của Callahan & Blaine. Nền tảng thành công của ông Susolik nằm ở kinh nghiệm hành nghề tố tụng rộng rãi và đa dạng, gồm cả tòa án liên bang và tiểu bang. Không giống hầu hết các luật sư chỉ chuyên về một lĩnh vực hành nghề hạn hẹp, ông Susolik tập trung vào điều quan trọng nhất đối với thân chủ: chiến thắng.

Vì vậy, ông Susolik có chuyên môn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực tố tụng phức tạp, gồm cả thương tích cá nhân nghiêm trọng. Kinh nghiệm hành nghề của ông Susolik được chia đều cho cả nguyên đơn và bị đơn: ông được đào tạo làm luật sư bào chữa tại tổ hợp luật quốc tế O’Melveny & Myers, nhưng cũng rất thành thạo trong việc đại diện các nguyên đơn trị giá hàng trăm triệu đô la.

Nhiều giải thưởng và danh hiệu của ông Susolik đã khẳng định uy tín của ông trong cộng đồng pháp lý. Ví dụ, ông Susolik đã được các đồng nghiệp công nhận là một trong “100 Luật sư Hàng đầu Nam California” hàng năm từ năm 2010 đến năm 2025 — một trong số rất ít luật sư của Quận Cam được Tạp chí Super Lawyers vinh danh.

Ông Susolik có mối quan hệ chặt chẽ và đã đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hơn 30 năm. Trong số những thân chủ trước đây của ông có ông Tony Lam, vị dân cử người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ; Cộng Đồng Người Việt Tại Nam California; Báo Little Saigon News; và Phòng Thương Mại Little Saigon. Ông Susolik hiện là luật sư chính cho Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Huy và Giáo Hội Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Quốc Tế đang kiện một ni cô tống tiền họ tại tòa án liên bang ở Quận Cam.

Ông Susolik sinh ra tại Tiệp Khắc và cũng đã sống ở Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Lớn lên ở một quốc gia Cộng sản lúc bấy giờ và là di dân, ông Susolik có sự hiểu biết sâu sắc và đồng cảm với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Ông Susolik tốt nghiệp Đại học University of Southern California (USC) năm 1986 với bằng Cử nhân Triết Học, Anh Văn và Lịch Sử. Ông nhận bằng Tiến Sỹ từ trường Luật USC năm 1990, tốt nghiệp thứ hai trong lớp và là Chủ Bút Bài Viết của Tạp Chí Luật USC.

Ông Raphael Cung là luật sư tố tụng cấp cao tại Callahan & Blaine, nơi ông đã làm việc 14 năm. Ông Cung có 27 năm kinh nghiệm trong các vụ kiện tụng thương mại phức tạp, cũng như đại diện cho các nguyên đơn bị thương tích cá nhân nghiêm trọng. Ông Cung đã từng có mặt tại các tòa án tiểu bang và liên bang trên khắp California và các tiểu bang khác, cũng như nhiều vụ kiện trọng tài, và đặc biệt am hiểu các thủ tục pháp lý phức tạp của tòa án liên bang và tiểu bang. Ông Cung đã được tạp chí Super Lawyers vinh danh là “Ngôi Sao Đang Lên”.

Giống như ông Susolik, ông Cung bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình tại tổ hợp luật quốc tế O'Melveny & Myers, có trụ sở chính tại Los Angeles, nơi ông là thành viên của bộ phận tố tụng khi họ đang được vinh danh là tổ hợp tố tụng giỏi nhất tại Hoa Kỳ.

Ông Cung tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Đại học Virginia, nơi ông từng là biên tập viên cao cấp của Tạp Chí Luật Virginia, là tạp chí luật được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trích dẫn nhiều thứ tư. Ông nhận bằng Cử Nhân loại xuất sắc và là thành viên của Hội Phi Beta Kappa tại Đại học Johns Hopkins. Ông Cung cũng nhận bằng Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế loại xuất sắc từ Khoa Nghiên Cứu Quốc Tế Cao Cấp (SAIS) của Đại học Johns Hopkins, nơi ông là sinh viên tốt nghiệp có thứ hạng cao nhất của Khoa Nghiên Cứu Trung Quốc.

Ông Cung sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, và di cư sang Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn. Ông và gia đình rời Sài Gòn trên một chiếc xà lan vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, đêm trước khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản.

CALLAHAN & BLAINE