New York Siết Chặt Mạng Xã Hội Với Trẻ Vị Thành Niên

Theo Luật SAFE, người dùng dưới 18 tuổi sẽ chỉ được xem các bài đăng từ tài khoản họ theo dõi nếu không được cha mẹ cho phép xem các nội dung được cá nhân hóa. Quy định mới cũng cấm gửi thông báo từ nửa đêm đến 6 giờ sáng cho người dùng vị thành niên. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(NEW YORK, ngày 15 tháng 9, APNews) – Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Hai đã công bố bản dự thảo các quy định chi tiết để thi hành Đạo luật “Ngăn Chặn Lợi Dụng Các Nội Dung Làm Trẻ Em Nghiện” (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE), trong đó bao gồm những quy định cụ thể về việc xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh.

Được thông qua từ năm 2024, Luật SAFE cấm các công ty mạng xã hội sử dụng thuật toán cá nhân hóa để hiện nội dung cho người dùng dưới 18 tuổi nếu chưa có sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ. Thay vào đó, nội dung được phép xuất hiện chỉ là các bài viết từ những tài khoản mà người dùng (vị thành niên) đã chủ động bấm theo dõi. Luật cũng cấm các mạng xã hội gửi thông báo đến người dùng dưới 18 tuổi trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.

Những quy định vừa được đề ra đi kèm hướng dẫn cụ thể về cách xác minh độ tuổi người dùng và quy trình xin phép phụ huynh.

“Các công ty có thể xác minh độ tuổi người dùng bằng nhiều phương thức, miễn là chứng minh được hiệu quả và đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của người dùng,” Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cho biết.

Thí dụ, để xác minh người dùng đã đủ 18 tuổi, nền tảng có thể yêu cầu tải ảnh lên, xác minh email hoặc số điện thoại, và đối chiếu với các nguồn thông tin có sẵn khác.

Trong trường hợp người dùng dưới 18 tuổi muốn tiếp tục xem các nội dung do thuật toán chọn lọc riêng cho họ, hoặc muốn được bật thông báo vào ban đêm, họ cần đồng ý để mạng xã hội xin phép cha mẹ.

Theo những người ủng hộ luật SAFE, các mạng xã hội liên tục đưa ra những nội dung hấp dẫn dựa trên thói quen người dùng, khiến giới trẻ khó rời mắt khỏi màn hình. Đây chính là một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên hiện nay.

James nhấn mạnh: “Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đang bị căng thẳng tâm thần (anxiety) và trầm uất (depression), chủ yếu là do bị nghiện các mạng xã hội mà ra.”

Trong khi đó, các nỗ lực nhằm xác minh độ tuổi người dùng trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến tại Hoa Kỳ. Hơn 20 tiểu bang đã thông qua luật yêu cầu xác minh độ tuổi trực tuyến, nhưng phần lớn đang bị các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận phản đối, kiện tụng.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cũng lưu ý rằng, trong thời gian qua, một số nền tảng như Instagram đã bắt đầu áp dụng các biện pháp xác minh độ tuổi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy biện pháp này hoàn toàn khả thi, cả về tài chánh lẫn công nghệ.

Tuy nhiên, cơ quan cũng lo là nếu chỉ dựa vào sự tự nguyện của các công ty thì vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho trẻ vị thành niên theo đúng yêu cầu của Luật SAFE.

Bản dự thảo vừa công bố sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày. Sau khi luật được ban hành, các công ty mạng xã hội sẽ có 180 ngày để thực hiện đầy đủ các quy định.