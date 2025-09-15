Hôm nay,  

New York Siết Chặt Mạng Xã Hội Với Trẻ Vị Thành Niên

15/09/202521:34:00(Xem: 28)

 

Skärmbild 2025-09-16 063457
Theo Luật SAFE, người dùng dưới 18 tuổi sẽ chỉ được xem các bài đăng từ tài khoản họ theo dõi nếu không được cha mẹ cho phép xem các nội dung được cá nhân hóa. Quy định mới cũng cấm gửi thông báo từ nửa đêm đến 6 giờ sáng cho người dùng vị thành niên. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(NEW YORK, ngày 15 tháng 9, APNews) – Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Hai đã công bố bản dự thảo các quy định chi tiết để thi hành Đạo luật “Ngăn Chặn Lợi Dụng Các Nội Dung Làm Trẻ Em Nghiện” (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE), trong đó bao gồm những quy định cụ thể về việc xác minh độ tuổi và sự đồng ý của phụ huynh.

 

Được thông qua từ năm 2024, Luật SAFE cấm các công ty mạng xã hội sử dụng thuật toán cá nhân hóa để hiện nội dung cho người dùng dưới 18 tuổi nếu chưa có sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ. Thay vào đó, nội dung được phép xuất hiện chỉ là các bài viết từ những tài khoản mà người dùng (vị thành niên) đã chủ động bấm theo dõi. Luật cũng cấm các mạng xã hội gửi thông báo đến người dùng dưới 18 tuổi trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ sáng.

 

Những quy định vừa được đề ra đi kèm hướng dẫn cụ thể về cách xác minh độ tuổi người dùng và quy trình xin phép phụ huynh.

 

Các công ty có thể xác minh độ tuổi người dùng bằng nhiều phương thức, miễn là chứng minh được hiệu quả và đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của người dùng,” Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cho biết.

 

Thí dụ, để xác minh người dùng đã đủ 18 tuổi, nền tảng có thể yêu cầu tải ảnh lên, xác minh email hoặc số điện thoại, và đối chiếu với các nguồn thông tin có sẵn khác.

 

Trong trường hợp người dùng dưới 18 tuổi muốn tiếp tục xem các nội dung do thuật toán chọn lọc riêng cho họ, hoặc muốn được bật thông báo vào ban đêm, họ cần đồng ý để mạng xã hội xin phép cha mẹ.

 

Theo những người ủng hộ luật SAFE, các mạng xã hội liên tục đưa ra những nội dung hấp dẫn dựa trên thói quen người dùng, khiến giới trẻ khó rời mắt khỏi màn hình. Đây chính là một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên hiện nay.

 

James nhấn mạnh: “Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đang bị căng thẳng tâm thần (anxiety) và trầm uất (depression), chủ yếu là do bị nghiện các mạng xã hội mà ra.

 

Trong khi đó, các nỗ lực nhằm xác minh độ tuổi người dùng trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến tại Hoa Kỳ. Hơn 20 tiểu bang đã thông qua luật yêu cầu xác minh độ tuổi trực tuyến, nhưng phần lớn đang bị các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư và tự do ngôn luận phản đối, kiện tụng.

 

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cũng lưu ý rằng, trong thời gian qua, một số nền tảng như Instagram đã bắt đầu áp dụng các biện pháp xác minh độ tuổi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy biện pháp này hoàn toàn khả thi, cả về tài chánh lẫn công nghệ.

 

Tuy nhiên, cơ quan cũng lo là nếu chỉ dựa vào sự tự nguyện của các công ty thì vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn cho trẻ vị thành niên theo đúng yêu cầu của Luật SAFE.

 

Bản dự thảo vừa công bố sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày. Sau khi luật được ban hành, các công ty mạng xã hội sẽ có 180 ngày để thực hiện đầy đủ các quy định.

 

(WASHINGTON, ngày 15 tháng 9, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ thị thành lập Lực Lượng Đặc Trách An Toàn (Safe Task Force) Memphis (bắt chước theo chiến dịch ở Washington D.C.) với mục tiêu đối phó tình trạng bạo lực leo thang tại các thành phố lớn.

-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất. -- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật. -- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên - Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ - Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC) - Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. - Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều năm liên tục nói những lời dối trắng trợn về các cuộc bầu cử ở California, nơi đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch hơn về chủ đề này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào hôm thứ Sáu

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh

- Tòa Kháng Án Cho Phép Chính Quyền Trump Bắt Đầu Trục Xuất 500,000 Di Dân. - Chính Quyền Trump Cắt Tài Trợ Cho Các Đại Học Phục Vụ Thiểu Số. - Nhiều Người Bị Mất Việc Vì Bày Tỏ Ý Kiến Sau Vụ Charlie Kirk Bị Bắn Chết. - California: Dự Án Tàu Cao Tốc Được Bảo Đảm 1 Tỷ Đô La Hằng Năm Đến 2045. - Chicago: Nhân Viên ICE Bắn Chết Người Mexico Ở Ngoại Ô. - Louisiana: Bạch Ốc Dự Tính Điều 1.000 Vệ Binh Làm Nhiệm Vụ Trị An. - Cộng Hòa Missouri Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Xóa Ghế Dân Chủ Giữ Suốt 76 Năm. - Quốc Hội Đề Nghị Luật Ngăn Cắt Giảm Medicare Cho Chăm Sóc Tại Nhà. - U.C. Berkeley Giao Danh Sách Sinh Viên Và Giáo Sư Cho Chính Quyền Trong Cuộc Điều Tra Chống Bài Do Thái. - Trump Kêu Gọi NATO Ngưng Mua Dầu Nga, Đòi Đánh Thuế Trung Quốc Tới 100%.. - Trung Quốc Đẩy Mạnh Bỏ Đô-La, Đưa Nhân Dân Tệ Ra Toàn Cầu. - Ngoại Trưởng Rubio Thăm Israel Giữa Lúc Hy Vọng Ngừng Bắn Gaza Suy Tàn. - Nato Tăng Cường Phòng Thủ Phía Đông Sau Khi Ba Lan Tố Nga Xâm Nhập Drone. ....

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.
