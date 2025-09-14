Trump Tiếp Tục Hoãn Thời Hạn Buộc Bytedance Bán Tiktok Ở Mỹ

Rất có thể Trump sẽ lại du di gia hạn tiếp cho TikTok lần thứ tư. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần thứ tư Trump gia hạn việc thi hành luật liên bang, vốn quy định rằng ByteDance phải bán hoặc đóng cửa TikTok tại Hoa Kỳ trước tháng 1 năm 2025.

Tháng 8, Trump cho biết đã có các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại TikTok và có thể sẽ tiếp tục gia hạn nếu cần thiết. Tuy nhiên, khi được hỏi về TikTok trong một buổi họp báo hôm Chủ Nhật (14/9), ông lại trả lời lấp lửng: “Có thể có, cũng có thể không. Chúng tôi đang thương lượng về TikTok. Có thể cho đóng cửa luôn, cũng chưa biết thế nào, còn tùy thuộc vào TQ. Cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi muốn giữ nó lại cho giới trẻ.”

Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi khi được hỏi. Tuy nhiên, nếu lại tiếp tục được gia hạn, có thể thấy chính quyền Trump không thực sự muốn đóng cửa một ứng dụng có tới 170 triệu người dùng ở Hoa Kỳ.

Trong khi đó, các chính trị gia có lập trường cứng rắn với TQ từ lâu đã cảnh báo rằng TikTok có thể bị Bắc Kinh lợi dụng để theo dõi, đe dọa hoặc kiểm soát thông tin của công dân Hoa Kỳ. Trump vẫn bày tỏ mong muốn giữ lại ứng dụng này.

Quá trình thương lượng giữa hai bên đang diễn ra khá chậm, phần lớn là do việc chuyển giao thuật toán quan trọng của TikTok cho bất kỳ bên mua lại nào tại Hoa Kỳ đều cần được chính phủ TQ cho phép.

Hồi đầu năm, một thỏa thuận từng được đưa ra, nội dung là tách riêng các hoạt động của TikTok ở Mỹ để thành lập một công ty mới, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, do các nhà đầu tư Hoa Kỳ nắm đa số cổ phần và trực tiếp điều hành. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị tạm dừng sau khi phía Bắc Kinh không đồng ý (nhất là sau khi Trump tuyên bố áp thuế mạnh tay lên hàng hóa TQ).

Bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent và Đại Diện Thương Mại Jamieson Greer đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng TQ Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Thương Mại TQ Lý Thành Cương. Theo Reuters, nội dung thương lượng sẽ bao gồm TikTok, nhưng sẽ khó có thể thống nhất thỏa thuận trước ngày 17 tháng 9.

Trước đó, TikTok chưa từng được đưa vào nghị trình trong các cuộc thương thảo song phương ở Geneva, London và Stockholm. Nhưng lần này, việc TikTok được nêu công khai trong thông cáo chính thức của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ được cho là nhằm tạo ra cái cớ để chính quyền Trump có thể tiếp tục gia hạn. Và điều này có thể khiến nhiều DB trong Quốc Hội (cả hai đảng) không hài lòng, bởi chính họ từng thông qua quy định bắt buộc ByteDance bán lại TikTok.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Trump không cho thi hành luật buộc TikTok phải bán lại ứng dụng tại Hoa Kỳ hoặc phải đóng cửa. Thay vào đó, ông đã cho gia hạn tới ba lần: lần đầu đến đầu tháng 4, sau đó lùi tiếp sang tháng 5, rồi tháng 6, và gần đây nhất là gia hạn đến tháng 9.