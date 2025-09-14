Hôm nay,  

Trump Tiếp Tục Hoãn Thời Hạn Buộc Bytedance Bán Tiktok Ở Mỹ

14/09/2025

 

 

Skärmbild 2025-09-15 064151
Rất có thể Trump sẽ lại du di gia hạn tiếp cho TikTok lần thứ tư. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

 

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần thứ tư Trump gia hạn việc thi hành luật liên bang, vốn quy định rằng ByteDance phải bán hoặc đóng cửa TikTok tại Hoa Kỳ trước tháng 1 năm 2025.

 

Tháng 8, Trump cho biết đã có các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại TikTok và có thể sẽ tiếp tục gia hạn nếu cần thiết. Tuy nhiên, khi được hỏi về TikTok trong một buổi họp báo hôm Chủ Nhật (14/9), ông lại trả lời lấp lửng: “Có thể có, cũng có thể không. Chúng tôi đang thương lượng về TikTok. Có thể cho đóng cửa luôn, cũng chưa biết thế nào, còn tùy thuộc vào TQ. Cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi muốn giữ nó lại cho giới trẻ.

 

Tòa Bạch Ốc chưa phản hồi khi được hỏi. Tuy nhiên, nếu lại tiếp tục được gia hạn, có thể thấy chính quyền Trump không thực sự muốn đóng cửa một ứng dụng có tới 170 triệu người dùng ở Hoa Kỳ.

 

Trong khi đó, các chính trị gia có lập trường cứng rắn với TQ từ lâu đã cảnh báo rằng TikTok có thể bị Bắc Kinh lợi dụng để theo dõi, đe dọa hoặc kiểm soát thông tin của công dân Hoa Kỳ. Trump vẫn bày tỏ mong muốn giữ lại ứng dụng này.

 

Quá trình thương lượng giữa hai bên đang diễn ra khá chậm, phần lớn là do việc chuyển giao thuật toán quan trọng của TikTok cho bất kỳ bên mua lại nào tại Hoa Kỳ đều cần được chính phủ TQ cho phép.

 

Hồi đầu năm, một thỏa thuận từng được đưa ra, nội dung là tách riêng các hoạt động của TikTok ở Mỹ để thành lập một công ty mới, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, do các nhà đầu tư Hoa Kỳ nắm đa số cổ phần và trực tiếp điều hành. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị tạm dừng sau khi phía Bắc Kinh không đồng ý (nhất là sau khi Trump tuyên bố áp thuế mạnh tay lên hàng hóa TQ).

 

Bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent và Đại Diện Thương Mại Jamieson Greer đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng TQ Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Thương Mại TQ Lý Thành Cương. Theo Reuters, nội dung thương lượng sẽ bao gồm TikTok, nhưng sẽ khó có thể thống nhất thỏa thuận trước ngày 17 tháng 9.

 

Trước đó, TikTok chưa từng được đưa vào nghị trình trong các cuộc thương thảo song phương ở Geneva, London và Stockholm. Nhưng lần này, việc TikTok được nêu công khai trong thông cáo chính thức của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ được cho là nhằm tạo ra cái cớ để chính quyền Trump có thể tiếp tục gia hạn. Và điều này có thể khiến nhiều DB trong Quốc Hội (cả hai đảng) không hài lòng, bởi chính họ từng thông qua quy định bắt buộc ByteDance bán lại TikTok.

 

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Trump không cho thi hành luật buộc TikTok phải bán lại ứng dụng tại Hoa Kỳ hoặc phải đóng cửa. Thay vào đó, ông đã cho gia hạn tới ba lần: lần đầu đến đầu tháng 4, sau đó lùi tiếp sang tháng 5, rồi tháng 6, và gần đây nhất là gia hạn đến tháng 9.

 

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều năm liên tục nói những lời dối trắng trợn về các cuộc bầu cử ở California, nơi đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch hơn về chủ đề này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào hôm thứ Sáu

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh

- Tòa Kháng Án Cho Phép Chính Quyền Trump Bắt Đầu Trục Xuất 500,000 Di Dân. - Chính Quyền Trump Cắt Tài Trợ Cho Các Đại Học Phục Vụ Thiểu Số. - Nhiều Người Bị Mất Việc Vì Bày Tỏ Ý Kiến Sau Vụ Charlie Kirk Bị Bắn Chết. - California: Dự Án Tàu Cao Tốc Được Bảo Đảm 1 Tỷ Đô La Hằng Năm Đến 2045. - Chicago: Nhân Viên ICE Bắn Chết Người Mexico Ở Ngoại Ô. - Louisiana: Bạch Ốc Dự Tính Điều 1.000 Vệ Binh Làm Nhiệm Vụ Trị An. - Cộng Hòa Missouri Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Xóa Ghế Dân Chủ Giữ Suốt 76 Năm. - Quốc Hội Đề Nghị Luật Ngăn Cắt Giảm Medicare Cho Chăm Sóc Tại Nhà. - U.C. Berkeley Giao Danh Sách Sinh Viên Và Giáo Sư Cho Chính Quyền Trong Cuộc Điều Tra Chống Bài Do Thái. - Trump Kêu Gọi NATO Ngưng Mua Dầu Nga, Đòi Đánh Thuế Trung Quốc Tới 100%.. - Trung Quốc Đẩy Mạnh Bỏ Đô-La, Đưa Nhân Dân Tệ Ra Toàn Cầu. - Ngoại Trưởng Rubio Thăm Israel Giữa Lúc Hy Vọng Ngừng Bắn Gaza Suy Tàn. - Nato Tăng Cường Phòng Thủ Phía Đông Sau Khi Ba Lan Tố Nga Xâm Nhập Drone. ....

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...

Nhưng một nhân vật như Kirk có lẽ chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh độc đáo của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump. Trong suốt sự nghiệp của mình, siêu năng lực thực sự của Kirk là khả năng trực giác – và khéo léo khai thác – sự rỗng tuếch về thể chế của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump.

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.
