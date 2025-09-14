Hôm nay,  

Giấc Mơ Du Học Mỹ Dang Dở: Cánh Cửa Tri Thức Khép Lại

14/09/202521:40:00(Xem: 66)

 

Skärmbild 2025-09-15 064151
Lệnh cấm nhập cảnh và siết chặt visa của chính quyền Trump đã khiến hàng ngàn sinh viên quốc tế không thể đến Hoa Kỳ dù đã trúng tuyển. Các sinh viên từ Afghanistan, Iran và Myanmar là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

 

Cứ ngỡ giấc mơ sắp thành sự thật, rồi mọi thứ bất ngờ vụt mất,” Saghari chia sẻ.

 

Saghari chỉ là một trong hàng ngàn sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh và các hạn chế visa mà chính phủ Trump áp đặt với công dân từ 19 quốc gia. Nhiều người trong số họ đã bỏ ra không ít thời gian, công sức và tiền bạc để theo đuổi giấc mơ học tập tại Hoa Kỳ, nhưng nay lại rơi vào cảnh bế tắc.

 

Một số sinh viên dù đã nhận được thư mời nhập học vẫn không thể đặt chân đến các trường đại học Hoa Kỳ trong mùa thu năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do gặp khó khăn trong quá trình xin visa khi chính quyền Trump bổ sung thêm các bước kiểm tra an ninh trong mùa hè. Nhiều người đã bắt đầu đắn đo, cân nhắc lại sau khi thấy làn sóng siết chặt chính sách di trú, và tình trạng một số sinh viên quốc tế bất ngờ bị mất quy chế lưu trú hợp pháp.

 

Nhóm gặp nhiều khó khăn nhất là những sinh viên đến từ các quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh. Chỉ riêng trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024, Bộ Ngoại Giao đã cấp hơn 5,700 thị thực F-1 và J-1 (loại visa dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài) cho công dân từ 19 quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Trong đó, hơn một nửa là công dân từ Iran và Myanmar.

 

Pouya Karami, 17 tuổi, đến từ Shiraz (Iran), đã đặt toàn bộ kỳ vọng vào các trường đại học ở Hoa Kỳ.

 

Tại Myanmar, gia đình của Gu Gu (dùng nickname để tránh bị trả thù) đã coi việc học tập của cậu con trai 18 tuổi là ưu tiên hàng đầu. Họ chắt chiu từng đồng lương, không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ với mong muốn cậu có cơ hội bước ra thế giới, học đại học ở nước ngoài và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Khi Gu Gu gửi hình ảnh chụp thư báo trúng tuyển của Đại học South Florida vào nhóm chat gia đình, tất cả thành viên đều vỡ òa trong niềm vui. Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm, khi mẹ Gu Gu đánh thức cậu dậy để hỏi về tin tức lệnh cấm nhập cảnh từ Hoa Kỳ. Giấc mơ đến Hoa Kỳ nhập học vào mùa thu tan thành mây khói.

 

Với cuộc nội chiến đang diễn ra ở Myanmar, nhiều thanh niên cùng tuổi với Gu Gu đã bị bắt nhập ngũ hoặc tham gia lực lượng kháng chiến. Trong khi đó, Gu Gu chỉ mong mỏi những điều giản dị: tự tản bộ đến trường hay chơi thể thao… Những điều mà cậu lẽ ra đã có thể tận hưởng với cuộc sống sinh viên ở Hoa Kỳ.

 

Em đã đặt trọn niềm tin vào giấc mơ đại học ở Hoa Kỳ. Vậy nên chuyện này khiến tôi đau lòng vô cùng,” Gu Gu buồn bã cho biết thêm rằng mình không thể xin dời thời gian nhập học.

 

Khi cánh cửa Hoa Kỳ khép lại

 

Khi biết có lệnh cấm nhập cảnh, Saghari đã dời lịch phỏng vấn visa tại Pakistan từ tháng 7 sang tháng 8, nhưng sau cùng cô buộc phải hủy luôn lịch hẹn. Trường Knox College đã từ chối đơn xin hoãn nhập học của cô.

 

Saghari quay sang nộp đơn vào các trường đại học Âu Châu, nhưng cũng không dễ dàng. Một trường đại học tại Đức yêu cầu cô phải thi lại chứng chỉ tiếng Anh vì kết quả thi cũ đã hết hạn. Việc này gần như là bất khả thi vì tình hình chính trị phức tạp ở Afghanistan.

 

Gần đây, Saghari đã được một trường đại học ở Ba Lan chấp thuận cho cô nhập học với điều kiện phải đóng trước toàn bộ học phí. Hồ sơ của cô đang được nhà trường duyệt xét để xác nhận bằng trung học phổ thông.

 

Còn với Amir, một thanh niên 28 tuổi đến từ Iran, đã được mời sang Hoa Kỳ để làm học giả thỉnh giảng tại Đại học Pennsylvania, nhưng rồi cũng không thể đi vì chính sách nhập cảnh của Trump.

 

Vì lý do an toàn, Amir không tiết lộ họ của mình. Anh chỉ cho biết hiện đang tiếp tục công việc nghiên cứu tại Tehran, và thật sự rất khó để tập trung làm việc khi đã bỏ lỡ một suất nghiên cứu được tài trợ toàn phần.

 

Giáo sư của Amir tại Penn đã dời lịch hẹn nghiên cứu sang năm 2026, nhưng anh đang tìm kiếm cơ hội nghiên cứu tại Âu Châu (phải lo nộp hồ sơ nhiều chỗ và có thể cần học thêm một ngôn ngữ mới). Dù vẫn mong được đặt chân đến Hoa Kỳ, Amir chẳng dám hy vọng gì nhiều trước chính sách đối ngoại của quốc gia này.

 

Amir tâm sự: “Tôi đã từng có cái nhìn rất lạc quan về thế giới. Tôi từng tin rằng nếu mình chăm chỉ, có tài năng, biết cống hiến, thì mình sẽ được chào đón ở nơi phù hợp với mình, điểm đến mơ ước của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, có thể nơi đó không cần mình. Và thật khó để chấp nhận điều đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều năm liên tục nói những lời dối trắng trợn về các cuộc bầu cử ở California, nơi đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch hơn về chủ đề này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào hôm thứ Sáu

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh

- Tòa Kháng Án Cho Phép Chính Quyền Trump Bắt Đầu Trục Xuất 500,000 Di Dân. - Chính Quyền Trump Cắt Tài Trợ Cho Các Đại Học Phục Vụ Thiểu Số. - Nhiều Người Bị Mất Việc Vì Bày Tỏ Ý Kiến Sau Vụ Charlie Kirk Bị Bắn Chết. - California: Dự Án Tàu Cao Tốc Được Bảo Đảm 1 Tỷ Đô La Hằng Năm Đến 2045. - Chicago: Nhân Viên ICE Bắn Chết Người Mexico Ở Ngoại Ô. - Louisiana: Bạch Ốc Dự Tính Điều 1.000 Vệ Binh Làm Nhiệm Vụ Trị An. - Cộng Hòa Missouri Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Xóa Ghế Dân Chủ Giữ Suốt 76 Năm. - Quốc Hội Đề Nghị Luật Ngăn Cắt Giảm Medicare Cho Chăm Sóc Tại Nhà. - U.C. Berkeley Giao Danh Sách Sinh Viên Và Giáo Sư Cho Chính Quyền Trong Cuộc Điều Tra Chống Bài Do Thái. - Trump Kêu Gọi NATO Ngưng Mua Dầu Nga, Đòi Đánh Thuế Trung Quốc Tới 100%.. - Trung Quốc Đẩy Mạnh Bỏ Đô-La, Đưa Nhân Dân Tệ Ra Toàn Cầu. - Ngoại Trưởng Rubio Thăm Israel Giữa Lúc Hy Vọng Ngừng Bắn Gaza Suy Tàn. - Nato Tăng Cường Phòng Thủ Phía Đông Sau Khi Ba Lan Tố Nga Xâm Nhập Drone. ....

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...

Nhưng một nhân vật như Kirk có lẽ chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh độc đáo của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump. Trong suốt sự nghiệp của mình, siêu năng lực thực sự của Kirk là khả năng trực giác – và khéo léo khai thác – sự rỗng tuếch về thể chế của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump.

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.