Giấc Mơ Du Học Mỹ Dang Dở: Cánh Cửa Tri Thức Khép Lại

Lệnh cấm nhập cảnh và siết chặt visa của chính quyền Trump đã khiến hàng ngàn sinh viên quốc tế không thể đến Hoa Kỳ dù đã trúng tuyển. Các sinh viên từ Afghanistan, Iran và Myanmar là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

“Cứ ngỡ giấc mơ sắp thành sự thật, rồi mọi thứ bất ngờ vụt mất,” Saghari chia sẻ.

Saghari chỉ là một trong hàng ngàn sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh và các hạn chế visa mà chính phủ Trump áp đặt với công dân từ 19 quốc gia. Nhiều người trong số họ đã bỏ ra không ít thời gian, công sức và tiền bạc để theo đuổi giấc mơ học tập tại Hoa Kỳ, nhưng nay lại rơi vào cảnh bế tắc.

Một số sinh viên dù đã nhận được thư mời nhập học vẫn không thể đặt chân đến các trường đại học Hoa Kỳ trong mùa thu năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do gặp khó khăn trong quá trình xin visa khi chính quyền Trump bổ sung thêm các bước kiểm tra an ninh trong mùa hè. Nhiều người đã bắt đầu đắn đo, cân nhắc lại sau khi thấy làn sóng siết chặt chính sách di trú, và tình trạng một số sinh viên quốc tế bất ngờ bị mất quy chế lưu trú hợp pháp.

Nhóm gặp nhiều khó khăn nhất là những sinh viên đến từ các quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh. Chỉ riêng trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024, Bộ Ngoại Giao đã cấp hơn 5,700 thị thực F-1 và J-1 (loại visa dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài) cho công dân từ 19 quốc gia bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Trong đó, hơn một nửa là công dân từ Iran và Myanmar.

Pouya Karami, 17 tuổi, đến từ Shiraz (Iran), đã đặt toàn bộ kỳ vọng vào các trường đại học ở Hoa Kỳ.

Tại Myanmar, gia đình của Gu Gu (dùng nickname để tránh bị trả thù) đã coi việc học tập của cậu con trai 18 tuổi là ưu tiên hàng đầu. Họ chắt chiu từng đồng lương, không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ với mong muốn cậu có cơ hội bước ra thế giới, học đại học ở nước ngoài và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi Gu Gu gửi hình ảnh chụp thư báo trúng tuyển của Đại học South Florida vào nhóm chat gia đình, tất cả thành viên đều vỡ òa trong niềm vui. Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm, khi mẹ Gu Gu đánh thức cậu dậy để hỏi về tin tức lệnh cấm nhập cảnh từ Hoa Kỳ. Giấc mơ đến Hoa Kỳ nhập học vào mùa thu tan thành mây khói.

Với cuộc nội chiến đang diễn ra ở Myanmar, nhiều thanh niên cùng tuổi với Gu Gu đã bị bắt nhập ngũ hoặc tham gia lực lượng kháng chiến. Trong khi đó, Gu Gu chỉ mong mỏi những điều giản dị: tự tản bộ đến trường hay chơi thể thao… Những điều mà cậu lẽ ra đã có thể tận hưởng với cuộc sống sinh viên ở Hoa Kỳ.

“Em đã đặt trọn niềm tin vào giấc mơ đại học ở Hoa Kỳ. Vậy nên chuyện này khiến tôi đau lòng vô cùng,” Gu Gu buồn bã cho biết thêm rằng mình không thể xin dời thời gian nhập học.

Khi cánh cửa Hoa Kỳ khép lại

Khi biết có lệnh cấm nhập cảnh, Saghari đã dời lịch phỏng vấn visa tại Pakistan từ tháng 7 sang tháng 8, nhưng sau cùng cô buộc phải hủy luôn lịch hẹn. Trường Knox College đã từ chối đơn xin hoãn nhập học của cô.

Saghari quay sang nộp đơn vào các trường đại học Âu Châu, nhưng cũng không dễ dàng. Một trường đại học tại Đức yêu cầu cô phải thi lại chứng chỉ tiếng Anh vì kết quả thi cũ đã hết hạn. Việc này gần như là bất khả thi vì tình hình chính trị phức tạp ở Afghanistan.

Gần đây, Saghari đã được một trường đại học ở Ba Lan chấp thuận cho cô nhập học với điều kiện phải đóng trước toàn bộ học phí. Hồ sơ của cô đang được nhà trường duyệt xét để xác nhận bằng trung học phổ thông.

Còn với Amir, một thanh niên 28 tuổi đến từ Iran, đã được mời sang Hoa Kỳ để làm học giả thỉnh giảng tại Đại học Pennsylvania, nhưng rồi cũng không thể đi vì chính sách nhập cảnh của Trump.

Vì lý do an toàn, Amir không tiết lộ họ của mình. Anh chỉ cho biết hiện đang tiếp tục công việc nghiên cứu tại Tehran, và thật sự rất khó để tập trung làm việc khi đã bỏ lỡ một suất nghiên cứu được tài trợ toàn phần.

Giáo sư của Amir tại Penn đã dời lịch hẹn nghiên cứu sang năm 2026, nhưng anh đang tìm kiếm cơ hội nghiên cứu tại Âu Châu (phải lo nộp hồ sơ nhiều chỗ và có thể cần học thêm một ngôn ngữ mới). Dù vẫn mong được đặt chân đến Hoa Kỳ, Amir chẳng dám hy vọng gì nhiều trước chính sách đối ngoại của quốc gia này.

Amir tâm sự: “Tôi đã từng có cái nhìn rất lạc quan về thế giới. Tôi từng tin rằng nếu mình chăm chỉ, có tài năng, biết cống hiến, thì mình sẽ được chào đón ở nơi phù hợp với mình, điểm đến mơ ước của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, có thể nơi đó không cần mình. Và thật khó để chấp nhận điều đó.”