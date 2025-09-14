Nhà Kinh Tế Học Đoạt Giải Nobel Kêu Gọi Cải Tổ Viện Trợ Toàn Cầu

Tiến Sĩ Abhijit Banerjee, giảng sư của Đại Học MIT, người được trao Giải Nobel Kinh Tế năm 2019 (Ảnh: American Community Media)

Giáo Sư Tiến Sĩ Abhijit Banerjee, giảng sư của Đại Học MIT, đồng sáng lập tổ chức The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab tại MIT. Ông được trao Giải Nobel Kinh Tế năm 2019- cùng với vợ là Tiến Sĩ Esther Duflo, và Tiến Sĩ Michael Kremer - vì đã đi tiên phong sử dụng phương pháp thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trong kinh tế học phát triển. Ông đã giúp các nhà hoạch định chính sách và chính phủ hiểu đúng đắn hơn về cách giảm nghèo. Nhiều nghiên cứu của ông mang tính đột phá, thí dụ như chứng minh sự hiệu quả của những can thiệp đơn giản như tẩy giun tại trường học ở Kenya, hay việc cung cấp bữa trưa miễn phí ở Ấn Độ để khuyến khích trẻ em đến trường. Những chương trình này đã định hình lại cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu, chuyển hướng hàng tỷ đô la viện trợ sang cho các chương trình có hiệu quả hơn.

Trong một buổi họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào ngày 9/9/2925, Tiến Sĩ Abhijit Banerjee đã nói về những thay đổi đối với nguồn viện trợ toàn cầu, trước tình trạng chính phủ Mỹ cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ USAID, cơ quan quản lý ​​viện trợ cho các quốc gia đang phát triển. Theo ông, nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp. 1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la. Điều đó không phải là bất khả thi, nhưng là vấn đề của ý muốn chính trị.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã đóng cửa USAID. Vào năm 2023, Hoa Kỳ chi 71.9 tỷ đô la cho viện trợ nước ngoài, chiếm khoảng 1.2% ngân sách hàng năm. Việc cắt giảm viện trợ nước ngoài đột ngột đã bị kiện. Vào đầu tháng này, Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng chính phủ Trump có thể giữ lại 5 tỷ đô la tiền viện trợ đã được Quốc Hội phê duyệt thông qua một quy trình được gọi là “pocket rescissions”.

Theo ông Banerjee,đây là một thời điểm khá quan trọng đối với các quốc gia kém phát triển. Trong tám tháng qua, thế giới chứng kiến sự cắt giảm lớn trong các khoản đóng góp của Hoa Kỳ vào quỹ viện trợ thế giới. Cùng lúc, Hoa Kỳ yêu cầu các nước Phương Tây, một nguồn viện trợ quan trọng khác của thế giới, phải tăng ngân sách quốc phòng, khiến các nước như Anh và Pháp cũng đang cắt giảm viện trợ.

Elon Musk, ông chủ của Tesla, đã đứng đầu Bộ Hiệu Quả Chính Phủ trong vài tháng đầu năm. Musk tuyên bố có thể cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la trong cái mà ông gọi là "lãng phí, gian lận và lạm dụng" từ ngân sách liên bang. Sau khi rời chính phủ do bất đồng công khai với Trump - Musk tuyên bố ông đã cắt giảm 55 tỷ đô la lãng phí, là một con số rất khó xác minh.

Khi Hoa Kỳ rút ra khỏi vị trí dẫn đầu viện trợ quốc tế, vẫn chưa có quốc gia nào đủ khả năng thay thế. Na Uy và Tây Ban Nha đã tăng nhẹ các khoản viện trợ; Trung Quốc đang mở rộng các chương trình mục tiêu. Ấn Độ và Brazil có thể đóng góp nhiều hơn cho viện trợ toàn cầu xét đến sức mạnh kinh tế đang gia tăng.

The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (Phòng thí nghiệm Hành động Chống Đói nghèo Abdul Latif Jameel) do TS Banerjee sáng lập vào năm 2003, với mục tiêu giảm nghèo bằng cách bảo đảm những chính sách được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học, Chìa khóa trong công việc của nhóm là xác định nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, tập trung vào các chương trình ​​nhỏ, dễ quản lý hơn.

20 năm qua là những năm khá tốt đẹp đối với những người nghèo nhất thế giới. Nghèo đói giảm đáng kể, không chỉ ở các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, mà ở khắp mọi nơi. Tỷ lệ tử vong của thai phụ giảm đáng kể; tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm một nửa. Tỷ lệ đi học của cả nam và nữ đều tăng lên. Các trẻ em gái tiến bộ đến mức ở nhiều quốc gia đã vượt trội hơn các bé trai về tỷ lệ đi học.

Ông Banerjee cho rằng một số quốc gia nghèo đói đã đi đúng hướng. Nhưng khi nguồn viện trợ toàn cầu từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác bị thu hẹp, nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn. Có một số quốc gia nghèo mà viện trợ chiếm một phần rất lớn trong ngân sách chính phủ. Tại những quốc gia này, những cắt giảm sẽ ảnh hưởng tức thì các khoản đầu tư xã hội. Thí dụ như Syria, Nam Sudan, Sudan, Somalia, Cộng Hòa Dân Chủ Congo (DRC) là một trong số quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo; lý do là vì nội chiến, hạn hán hoặc kết hợp cả hai. Rất nhiều trẻ em ở đó đang ở bên bờ vực của nạn đói.

Ông cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nơi đang bắt đầu tình trạng đói trên diện rộng. Thảm họa này có thể dễ dàng giải quyết nếu Isarel cho phép viện trợ nước ngoài. Gaza có dân số tương đối nhỏ, không lớn như Sudan hay DRC. Vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề chính trị!

Hai chương trình viện trợ y tế toàn cầu cũng có nguy cơ bị cắt giảm: Kế Hoạch Cứu Trợ Khẩn Cấp Của Tổng Thống Về Phòng Chống AIDS - PEPFAR (được thành lập năm 2003 bởi Tổng thống George W. Bush), và Gavi, liên minh vaccine toàn cầu. Vì vậy, số ca tử vong do AIDS và không được chủng ngừa sẽ là một vấn đề khác mà thế giới phải đối mặt. (VB)