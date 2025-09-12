Derek Tran Phản Đối Dự Luật H.R. 3486 Về Di Dân





Washington, DC – Ngày 11 tháng 9, 2025, Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025.





“Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”





Derek Trần cảnh báo dự luật sẽ gây thêm gánh nặng cho hệ thống tư pháp vốn đã quá tải, làm tăng chi phí, phân tán nguồn lực lẽ ra phải dành để giam giữ tội phạm bạo lực. Ông nhắc lại mức thâm thủng ngân sách liên bang đã vượt 37 ngàn tỷ đô la, và việc chi thêm cho các biện pháp không cần thiết này “chỉ chất thêm gánh nặng tài chính cho con em chúng ta.” Ông kết luận rằng đạo luật sẽ “gieo thêm chia rẽ trong cộng đồng và đẩy chúng ta xa rời con đường cải cách di trú lưỡng đảng.”

Trong suốt nhiệm kỳ đầu, Dân biểu Trần khẳng định ông tìm kiếm giải pháp lưỡng đảng để cải tổ hệ thống di trú. Ông từng bỏ phiếu trừng trị tội phạm bạo lực, lên tiếng phản đối phán quyết mới đây của Tối Cao Pháp Viện cho phép sử dụng phân biệt chủng tộc trong các chiến dịch di trú, và cùng ký thư gửi Bộ trưởng Nội An Kristi Noem chất vấn tính hợp hiến của việc này. Tháng 6 năm nay, Derek Trần cùng Dân biểu Gil Cisneros (CA-31) và George Whitesides (CA-27) đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, đòi giải trình về việc triển khai lực lượng vũ trang tại Los Angeles.





Derek Tran là con trai của người tị nạn Việt Nam, một cựu quân nhân, và từng hành nghề luật sư bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi bước vào chính trường. Ông hiện là thành viên Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ tại Hạ Viện, đồng thời giữ vai trò Dân biểu Đối Lập chính trong Tiểu ban Giám sát, Điều tra và Quy định.