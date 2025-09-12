Chúng ta biết gì về Tyler Robinson và gia đình - Amber Jones Robinson và Matthew Robinson.







Người bắn chết Charlie Kirk là một cậu bé da trắng chỉ mới 22 tuổi, con của một cựu chiến binh làm ở văn phòng cảnh sát trưởng Washington County ở Utah. Ảnh từ facebook.

Giới chức xác định Tyler James Robinson, 22 tuổi, là nghi can trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley (UVU), Orem, Utah, chiều 10/9. Máy quay phim an ninh ghi hình Robinson đến khuôn viên bằng chiếc Dodge Challenger lúc 11 giờ 52 trưa. Điều tra thu được tin nhắn liên quan đến việc cất giấu súng và khắc chữ lên đạn.



Robinson bị bắt rạng sáng 12/9 tại Washington County, cách hiện trường khoảng 400 km, sau khi thú nhận với cha và linh mục gia đình. Thống đốc Utah Spencer Cox nói Robinson đã “thú nhận hoặc ám chỉ mạnh mẽ” với người thân; đầu mối từ gia đình dẫn đến việc giới chức nhanh chóng bắt giữ can phạm.



Người cha: Matthew (Matt) Robinson



Matthew Robinson, cha của can phạm, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.





Một số hồ sơ cử tri cho thấy Matt là cử tri ghi danh Cộng Hòa. Hành động hợp tác với cảnh sát của ông – thay vì che giấu – đã giúp chấm dứt cuộc truy lùng vốn khiến dư luận bất an.





Người mẹ: Amber Jones Robinson



Amber từng theo học Đại học Utah và hiện làm việc tại Intermountain Support Coordination Services, cơ quan giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ chăm sóc.





Trên Facebook, bà thường chia sẻ sinh hoạt gia đình, bao gồm chuyến đi Alaska năm 2021. Bà cũng từng đăng ảnh cùng Tyler trong một chuyến thăm lại Đại học Utah, bày tỏ niềm vui khi có dịp riêng với con trai.





Anh em trong gia đình

Ngoài Tyler, vợ chồng Robinson còn hai con trai khác: Austin và Logan. Một bài đăng năm 2021 cho biết Austin bước vào năm học lớp 11 trung học, còn Logan bắt đầu năm đầu trung học. Đến 2025, cả hai đã ở lứa tuổi đại học.

Gia đình Robinson sống tại thành phố Washington, thuộc Quận Washington, vùng tây nam Utah, trong một khu ngoại thành gần St. George.





Về Tyler Robinson



Tyler Robinson, 22 tuổi, ghi danh cử tri nhưng không thuộc đảng nào và được xếp loại “cử tri bất động” vì không bỏ phiếu trong hai kỳ tổng tuyển cử gần đây.





Theo lời một thân nhân khai với điều tra viên, Robinson “trở nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn trong vài năm gần đây” và đặc biệt công kích Kirk. Thống đốc Utah Spencer Cox xác nhận chi tiết này tại buổi họp báo sáng 12/9.





Giới chức, gọi vụ giết Kirk là một “cuộc ám sát chính trị”, cho biết đã phát hiện khẩu súng trường cùng đạn khắc thông điệp chống phát-xít. Một viên ghi: “Ê, phát-xít! Đỡ này!”; viên khác dường như ám chỉ một bài ca chống phát-xít của Ý.





Robinson sinh trưởng tại thị trấn Washington, tiểu bang Utah. Nhờ học lực xuất sắc thời trung học, anh được cấp học bổng vào Đại học Utah State, nhưng chỉ theo học một học kỳ năm 2021 rồi bỏ dở. Thông cáo từ trường xác nhận Robinson chưa từng là sinh viên của UVU.





Bối cảnh vụ án



Charlie Kirk, một trong những nha hoạt động bảo thủ hàng đầu và là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, đã gục ngã khi đang tham dự buổi hỏi–đáp tại UVU và qua đời sau đó tại bệnh viện. Vụ bắt giữ Robinson mang lại phần nào an tâm cho sinh viên, song nhiều người vẫn bày tỏ sự bất an và nói “khó lòng tin tưởng ai.”

VB tổng hợp



Nguồn: Peter Aitken, Hannah Parry, Joshua Rhett Miller, Newsweek, ngày 12/9/2025; bổ sung Reuters, CNN, The Washington Post, People và thông cáo từ Utah State University