Bản Tin Cà-phê Sáng thứ Sáu 9/12

Người Mỹ khắp nơi tưởng niệm Charlie Kirk. Thị trưởng Orem, David Young, kêu gọi: “Bạo lực không có chỗ ở đây. Chúng ta phải đến với nhau trong ánh sáng.”



- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình



OREM, Utah – Thống đốc Utah Spencer Cox xác nhận cảnh sát đã bắt Tyler Robinson, 22 tuổi, nghi can bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Robinson bị bắt tại St. George, cách hiện trường hơn 280 dặm về phía Nam miền nam Utah, sau khi người thân báo cho giới chức. Cảnh sát cho biết khẩu súng trường nạp tay, được tin là hung khí, cũng đã được thu hồi.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi nỗ lực của cảnh sát liên bang và tiểu bang, đồng thời kêu gọi Robinson phải lãnh án tử hình. “Charlie Kirk là một người tuyệt vời. Anh không đáng phải chết như thế,” Trump nói.





Thống đốc Utah, Spencer Cox xác nhận trong cuộc họp báo sáng thứ Sáu: “We got him – Chúng tôi đã bắt được hắn.” Ông nói thêm: “Một thành viên trong gia đình đã làm điều đúng đắn khi báo cho chúng tôi. Không có gì khó hơn việc phải chỉ báo người thân của mình, nhưng điều đó đã giúp đưa vụ án này đến hồi kết.”





Robinson bị bắt vào lúc 10 giờ đêm tại St. George. Khẩu súng bolt-action mạnh, được cho là hung khí, cũng đã được thu hồi trong một khu rừng gần bãi đậu xe. FBI cho biết viên đạn khắc trên thân những dòng chữ như “Hey Fascist! Catch!”, “Bella Ciao” và “If you read this, you are gay.”





Trước đó, đoạn video giám sát cho thấy một người đàn ông mặc áo đen dài tay, quần jean, giày Converse xám và đội mũ lưỡi trai chạy trên mái nhà tại Đại học Utah Valley ngay sau khi Kirk bị bắn một phát trúng cổ và gục xuống. Cảnh sát thu giữ dấu tay, dấu lòng bàn tay và dấu giày để xét nghiệm ADN.





Theo thống đốc Cox, nghi can trước đó đã bộc lộ thái độ chống đối với các quan điểm của Kirk: “Robinson ngày càng quan tâm đến chính trị và đã nói về những điều anh ta không thích về Charlie Kirk.”





Tổng thống Trump ca ngợi nỗ lực phối hợp giữa lực lượng liên bang và tiểu bang: “Mọi người đã làm một công việc tuyệt vời. Từ một đoạn video gần như vô dụng, chúng ta đã lần ra dấu vết và bắt được nghi can chỉ trong hai ngày rưỡi.”





FBI cho biết đã nhận hơn 7.000 đầu mối từ công chúng sau khi kêu gọi hỗ trợ. Giám đốc FBI Kash Patel cũng đã trực tiếp bay đến Utah để theo sát cuộc điều tra.





Trong khi đó, hàng trăm người đã tập trung tại Orem để tưởng niệm Kirk. Người tham dự mang theo cờ Mỹ, đội mũ “MAGA”, cầu nguyện và cùng hát “God Bless the USA.” Thị trưởng Orem, David Young, kêu gọi: “Bạo lực không có chỗ ở đây. Chúng ta phải đến với nhau trong ánh sáng.”





Giới trẻ bảo thủ tại Đại học Utah Valley cũng treo băng rôn đỏ, cầm biểu ngữ “We are not afraid” và gọi Kirk là “anh hùng nước Mỹ.” Một sinh viên 20 tuổi nói: “Cái chết của anh ấy đã đánh thức một người khổng lồ đang ngủ.”





Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, có hơn 25 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Ông nổi tiếng với những quan điểm bảo thủ, thường đối đầu các trào lưu cấp tiến tại đại học, và chủ trương rằng tôn giáo Kitô giáo cần hiện diện sâu trong đời sống chính trị Mỹ.





Tổng thống Donald Trump, sau cái chết của nhà hoạt động Cộng Hòa và cũng là bạn thân Charlie Kirk, đã tuyên bố sẽ dùng sức mạnh chính quyền để nhắm vào những gì ông gọi là “bạo lực chính trị cực tả.”





Trump kêu gọi người ủng hộ tránh trả đũa bằng bạo lực, nhưng đồng thời hứa không chỉ trừng trị kẻ bắn súng mà còn “đối phó phong trào muốn phá hủy lối sống Mỹ.” Phát biểu trên Fox News sáng thứ Sáu, Trump cho biết giới chức đã bắt giữ một nghi can, đồng thời gọi phe cực tả là “hung hãn, tàn nhẫn và mưu mẹo chính trị.”





Các phụ tá Bạch Ốc nói đến kế hoạch mở rộng, nhắm vào những phát biểu công khai chống Trump và Kirk. Một số viên chức còn ám chỉ sẽ xử lý cả giáo viên, giảng viên đại học từng lên tiếng chỉ trích, và trục xuất những người ngoại quốc có cùng thái độ.





Chánh văn phòng Bạch Ốc Susie Wiles cho hay chính quyền đang soạn một kế hoạch “toàn diện” để đối phó các nhóm gieo rắc hận thù, song vẫn nhấn mạnh sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Trump gọi Kirk là “người chủ trương bất bạo động” và khẳng định sẽ truy tìm tất cả những ai “góp phần vào tội ác này” cũng như các hành động bạo lực chính trị khác.





Trong bầu không khí ngập tràn giận dữ, một số tiếng nói đã cất lên để tìm mẫu số chung. Tại ít nhất hai tiểu bang, các tổ chức thanh niên thuộc Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cùng ký thông cáo chung lên án bạo lực chính trị, đồng thời kêu gọi công chúng tránh những lời lẽ gây chia rẽ quanh cái chết của Kirk.



“Chúng ta có thể bất đồng về chính sách, nhưng chúng ta đều tin vào giá trị của sự sống, đối thoại văn minh và sự tôn trọng lẫn nhau,” Kenneth Naylor, Chủ tịch nhóm Thanh Niên Cộng Hòa tại Rhode Island, viết. “Hãy tưởng nhớ Charlie bằng cách cùng nhau xây dựng một văn hóa chính trị an toàn và nhân ái hơn.”





Lời kêu gọi đoàn kết còn xuất phát từ những nơi ít ai ngờ. Bình luận viên thể thao Pat McAfee, người dẫn chương trình trên YouTube và ESPN được đông đảo thanh niên theo dõi, đã mở đầu buổi phát sóng hôm Thứ Năm bằng việc trực tiếp đề cập đến cái chết của Kirk.





Chỉ ít phút sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ở Utah hôm Thứ Tư, trên mạng xã hội X đã xuất hiện dày đặc lời kêu gọi “nội chiến.”

Theo phân tích của New York Times, chữ “civil war” được nhắc hơn 129.000 lần trong ngày Thứ Tư, và tăng vọt lên ít nhất 210.000 lần hôm Thứ Năm – trong khi mức trung bình trước đó chỉ khoảng 18.000 lần mỗi ngày. Các bài viết này còn lan sang Truth Social, TikTok và Instagram.





Phần lớn nội dung đến từ một số dân biểu Cộng Hòa, bình luận viên cánh hữu và giới podcaster bảo thủ. Có người hỏi liệu nước Mỹ đã ở trong “nội chiến về giá trị,” số khác thẳng thừng kêu gọi bạo lực.





Những người dùng chữ này gồm Alex Jones, sáng lập Infowars; Chaya Raichik, chủ tài khoản LibsofTikTok thường công kích cộng đồng L.G.B.T.Q.; và Andrew Tate, nhân vật cực hữu nổi tiếng với quan điểm chống phụ nữ.

Ba Lan hôm Thứ Sáu khẳng định việc nhiều ‘drone’ Nga bay vào không phận nước này “không phải là sai lầm,” đáp lại phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump rằng đây “có thể chỉ là một nhầm lẫn.”





Phát ngôn này được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang: Ba Lan cho biết đã có ít nhất 21 drone Nga bay vào lãnh thổ, buộc quân đội và lực lượng phòng thủ lãnh thổ phải triển khai khẩn cấp. Nhiều ngôi nhà tại khu vực Lublin bị hư hại, mái nhà bị phá hủy do mảnh vỡ rơi xuống.





Trước đó, Trump tuyên bố “sự kiên nhẫn với Putin đang cạn dần, và cạn rất nhanh,” nhưng cũng tỏ ra dè dặt khi gợi ý khả năng đây chỉ là hành động lạc hướng.





Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp. Đức và Pháp đồng loạt triệu tập đại sứ Nga để phản đối. NATO thông báo sẽ có họp báo với Tổng Thư Ký Mark Rutte và Tư lệnh Grynkewich. Đức đã triển khai lực lượng không quân giám sát bầu trời Ba Lan, trong khi Thủ tướng Donald Tusk nói sẽ gia tăng sản xuất đạn dược trong nước và ám chỉ đến sự tham gia nhiều hơn của Anh nhưng không cho chi tiết.





Ngoài ra, Liên Âu mở rộng trừng phạt quan chức Nga, đồng thời tiếp tục nghiên cứu khả năng cắt nhanh hơn dầu khí Nga để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Katherine Wright cho biết Washington ủng hộ hướng đi này.





Trong một phát biểu gay gắt, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhắc đến chính sách trước kia của Trump: “Chúng ta lẽ ra phải có trừng phạt; thay vào đó, ta nhận được Alaska.”

Tối cao Pháp viện Brazil hôm thứ Năm đã kết án cựu tổng thống Jair Bolsonaro hơn 27 năm tù vì âm mưu dùng quân đội lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.





Luật sư của Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng án, cho rằng bản án này “quá nặng và không tương xứng.”





Phản ứng từ Washington, Tổng thống Donald Trump nói ông “ngạc nhiên vì điều đó có thể xảy ra, rất giống với cách họ từng làm với tôi,” và nhắc lại việc các vụ truy tố nhắm vào ông đã bị hủy sau chiến thắng bầu cử năm 2024. Trước đó, Trump từng gửi thư đòi Brazil hủy bỏ cáo trạng, kèm lời đe dọa áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Brazil.





Ngoại trưởng Marco Rubio gọi đây là “cuộc săn phù thủy” và tuyên bố Hoa Kỳ “sẽ có phản ứng tương xứng,” đồng thời công kích thẩm phán Alexandre de Moraes – người mà Washington vừa đưa vào danh sách trừng phạt.





Bộ Ngoại giao Brazil đáp trả trên mạng X rằng những “lời đe dọa” như vậy là “hành vi tấn công chủ quyền Brazil và phớt lờ bằng chứng hiển nhiên trong hồ sơ.” Thông cáo nhấn mạnh: “Chúng sẽ không khuất phục nền dân chủ của chúng ta.”

Thượng Viện Cộng Hòa hôm Thứ Năm đã thay đổi quy tắc, bỏ qua thông lệ lâu nay để phá vỡ sự ngăn chặn của phía Dân Chủ đối với các đề cử của Tổng thống Donald Trump.





Theo quy định mới, thay vì cần 60 phiếu, nay chỉ cần đa số đơn giản để đưa một nhóm đề cử ra bỏ phiếu. Điều này cho phép đa số Cộng Hòa thông qua hàng chục đề cử cùng lúc, giảm hẳn vai trò kiểm soát của phía thiểu số.





Cộng Hòa nói đây là cách chấm dứt tình trạng tắc nghẽn khi hơn 100 đề cử của Trump bị Dân Chủ trì hoãn. Nhưng phía Dân Chủ phản đối, cho rằng thay đổi này biến Thượng Viện thành “dây chuyền sản xuất” cho các nhân sự thiếu tiêu chuẩn.





Quy định mới, được thông qua với tỉ lệ 53–45, sẽ giúp Cộng Hòa dễ dàng xác nhận nhiều vị trí cấp thấp và cấp trung trong chính phủ, từ phụ tá bộ trưởng, tổng lãnh sự, đến đại sứ. Trong số 48 người vừa được đưa vào danh sách đầu tiên có Kimberly Guilfoyle, người được Trump đề cử làm đại sứ tại Hy Lạp.





- California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ



Hôm thứ Năm, Nghị viện California đã thông qua hai dự luật nhằm cấm cảnh sát và nhân viên liên bang, kể cả đặc vụ di trú, che kín mặt khi đang thi hành công vụ, đồng thời buộc họ phải nhận diện rõ ràng.





Thượng nghị sĩ Scott Wiener (Dân Chủ – San Francisco) và Jesse Arreguín (Dân Chủ – Berkeley) là tác giả dự luật SB 627, trong đó có ngoại lệ cho lực lượng SWAT và một số trường hợp đặc biệt. Dự luật được đưa ra sau loạt bố ráp di dân tại Los Angeles theo chương trình trục xuất quy mô lớn của Tổng thống Trump, khi nhiều đặc vụ liên bang mang mặt nạ hoặc khăn trùm kín mặt nhảy ra từ xe để bắt người.





Song song, dự luật SB 805 của Thượng nghị sĩ Sasha Renée Pérez (Dân Chủ – Alhambra) yêu cầu nhân viên công lực mặc thường phục phải trưng rõ cơ quan và số hiệu hay tên, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt.





Nếu được Thống đốc Gavin Newsom ký ban hành, luật mới sẽ áp dụng cho cảnh sát địa phương và liên bang, nhưng không bao gồm lực lượng Tuần cảnh Xa lộ California.

Tổng thống Donald Trump sáng thứ Sáu cho hay Memphis, thành phố lớn thứ nhì của Tennessee, sẽ là nơi kế tiếp được đưa Vệ binh Quốc gia đến để đối phó nạn tội phạm. Trả lời phỏng vấn Fox News, Trump gọi Memphis là “một thành phố đầy rối loạn” và nói: “Chúng ta sẽ đến Memphis. Vệ binh Quốc gia, và bất cứ lực lượng nào cần thiết. Quân đội liên bang cũng sẽ vào, nếu cần.”





Trump nói Thị trưởng Paul Young (Dân Chủ) và Thống đốc Bill Lee (Cộng Hòa) ủng hộ quyết định này, dù lời xác nhận chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, Young chỉ thừa nhận ông “đang thảo luận” với Trump và Lee, đồng thời nhấn mạnh mọi biện pháp phải “xây dựng trên những tiến bộ đã có.”

Memphis từ lâu có tỉ lệ tội phạm cao, song cảnh sát cho biết tổng số tội phạm hiện ở mức thấp nhất 25 năm qua. Trump hứa sẽ “chỉnh đốn” Memphis như từng làm ở Washington, D.C., nhưng ông cũng đưa ra nhiều con số sai lạc khi mô tả tình hình giảm tội phạm ở thủ đô.

Phí bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ đang trên đà tăng mạnh nhất trong ít nhất năm năm, theo nhiều khảo sát mới. Doanh nghiệp dự báo chi phí sẽ tăng khoảng 9% trong năm 2026 và phần gánh nặng sẽ được chuyển sang nhân viên.





Đáng lo hơn, 24 triệu người mua bảo hiểm qua Obamacare sẽ đối diện mức tăng hơn 75% vì khoản trợ cấp liên bang hết hạn vào cuối năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính khoảng 4 triệu người sẽ bỏ bảo hiểm trong năm đầu tiên sau khi trợ cấp chấm dứt.





Các công ty bảo hiểm và giới chủ quy trách hai yếu tố chính: chi phí cao của thuốc trị béo phì GLP-1 và khả năng chính quyền Trump áp thuế nhập khẩu dược phẩm, có thể lên đến 250%. Hiệp hội Bệnh viện Mỹ cảnh báo mức thuế này sẽ làm tăng chi phí thuốc ít nhất 15%.





Cú sốc phí bảo hiểm, trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng, có thể trở thành gánh nặng chính trị cho đảng Cộng Hòa trong bầu cử giữa kỳ 2026, khi cử tri ngày càng bất bình về tình trạng y tế và chi phí chăm sóc sức khỏe.

Tối thứ Năm, Học viện Hải quân ở Annapolis, Maryland, bị phong tỏa hơn bảy tiếng sau khi có tin báo về nguy cơ tay súng trong khuôn viên. Hải quân sau đó xác nhận không có nổ súng; chỉ có một sinh viên sĩ quan bị thương trong lúc lực lượng an ninh rà soát tòa nhà. Người này được trực thăng chở đi cấp cứu và hiện ổn định.





Thông tin “an toàn” được ban hành gần nửa đêm. Học viện hiện có khoảng 4.400 sinh viên sĩ quan đang theo học để trở thành sĩ quan Hải quân và Thủy quân Lục chiến.





Sự việc diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ căng thẳng vì bạo lực chính trị: chỉ một ngày trước, nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết tại một trường đại học ở Utah, trong khi nhiều đại học da đen lịch sử và hai lãnh đạo Quốc hội tiểu bang Maryland cũng nhận những lời đe dọa không đáng tin.

Lãnh đạo Cơ quan Quản Trị Dược Phẩm và Thực Phẩm (FDA) dưới quyền Tổng thống Trump đang muốn chấm dứt chính sách nhiều thập niên qua: mời hội đồng chuyên gia độc lập thẩm định trước khi duyệt thuốc mới.





George Tidmarsh, giám đốc Trung tâm Đánh Giá và Nghiên Cứu Thuốc, nói các buổi họp với chuyên gia là “thừa thãi, tốn công” và FDA sẽ thay thế bằng việc công bố “thư trả lời hoàn chỉnh” khi bác đơn xin cấp phép thuốc. Theo ông, các thư này đủ mức minh bạch thay cho thảo luận công khai.





Các cựu viên chức FDA và giới học giả phản bác, cho rằng các buổi họp là dịp quan trọng để công khai tranh luận, giúp khoa học gia FDA có thêm ý kiến độc lập và cho công chúng thấy rõ cách thức quyết định. Họ cảnh báo việc cắt bỏ cơ chế này sẽ làm giảm tính minh bạch, tăng nguy cơ FDA bị chi phối bởi áp lực chính trị và công nghiệp dược.





Kể từ khi Trump trở lại Bạch Ốc, FDA chỉ còn tổ chức bảy phiên họp chuyên gia, so với 22 cùng kỳ năm trước. Một số cuộc họp còn bị hủy hoặc thay bằng nhóm khoa học gia được chọn lọc, khiến giới quan sát lo ngại quyền lực đang được tập trung vào nội bộ cơ quan, tránh sự giám sát bên ngoài.





Hơn 300 đơn kiện chống lại các kế hoạch và hành động của chính quyền Donald Trump trong nhiệm kỳ hai đang chờ giải quyết tại các tòa liên bang, trong đó nhiều vụ sắp được Tối cao Pháp viện xem xét.





Các hồ sơ bao trùm nhiều chính sách then chốt: thuế quan áp đặt gần như toàn cầu, quyết định chấm dứt bảo vệ tạm thời (TPS) cho di dân Venezuela, lệnh trục xuất dựa trên Đạo luật Alien Enemies từ thế kỷ 18, việc sa thải giới chức thuộc các cơ quan độc lập, và sắc lệnh chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh.





Đặc biệt, tranh tụng về thuế quan dự kiến sẽ được đưa ra điều trần đầu tháng 11, với câu hỏi trọng tâm: liệu luật khẩn cấp kinh tế có cho phép tổng thống tự ban hành các loại thuế thương mại rộng lớn hay không. Các vụ khác liên quan đến di dân, quyền sa thải và hiến pháp về quốc tịch cũng có thể định hình lại giới hạn quyền hành pháp.





Giới chuyên môn cho rằng nhiệm kỳ xét xử mới của Tối cao Pháp viện, khai mạc ngày 6/10, có thể trở thành “nhiệm kỳ của Trump”, khi các thẩm phán sẽ phải phán quyết tính hợp pháp của vô số chính sách chủ chốt của chính quyền tổng thống.

Chiếc phi cơ charter của Korean Air chở 316 công nhân Nam Hàn và 14 lao động ngoại quốc khác, từng bị bắt trong cuộc bố ráp di trú tại công trường nhà máy pin ở Georgia, đã hạ cánh xuống phi trường Incheon sáng Thứ Sáu 12/9.





Trong nước mắt và tiếng vỗ tay, hàng trăm thân nhân ôm chầm lấy người trở về. Nhiều người mang bảng ghi tên thân nhân để đón ở bãi đậu xe phi trường. Giới chức Hyundai và LG Energy Solution – hai tập đoàn sở hữu nhà máy – cũng có mặt.





Những công nhân này kể lại cảnh xe bọc thép và nhân viên liên bang vũ trang ập đến, họ bị còng tay, xích chân đưa đi. Một số cho hay đã nghe tin báo trước nhưng vẫn đến làm vì tin mình không bị nhắm tới. “Tôi tức giận vì nếu được báo nghỉ, đã không bị bắt,” Jeong Gwan-won, 32 tuổi, thợ điện cho một nhà thầu phụ của LG, nói.





Nhiều người đi Mỹ theo chương trình miễn visa hay visa công tác, và cho rằng họ bị lừa vì chủ bảo “làm như vậy là bình thường.” Một số tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại Mỹ. “Thật nhẹ nhõm khi được tự do,” Cha Goo-chang nói, ôm chặt hai con trai nhỏ sau chuyến bay 13 tiếng trở về.

Hôm thứ Sáu, công tố viên tại Tòa Thượng Thẩm Auckland cho biết Hakyung Lee, phụ nữ Nam Hàn đang bị xét xử, đã thừa nhận cho hai con uống thuốc chống trầm cảm nortriptyline dẫn đến cái chết của hai em – Minu Jo, 6 tuổi, và Yuna Jo, 8 tuổi – vào giữa năm 2018, một năm sau khi cha của các em qua đời.





Thi thể hai em bị giấu trong hai chiếc va li, để lại trong một kho hàng tại Auckland. Bốn năm sau, một gia đình mua lại đồ từ kho bỏ hoang mới phát giác sự việc. Lee bị bắt ở Nam Hàn năm 2022 và bị dẫn độ sang New Zealand cùng năm.





Tại tòa, các luật sư biện hộ lập luận Lee không phạm tội giết người vì tình trạng tâm thần, dẫn chứng rằng cái chết của chồng đã khiến bà rơi vào trầm uất và có ý định kết thúc mạng sống cả gia đình bằng thuốc. Một chuyên viên pháp y cho biết khó xác định chính xác nguyên nhân tử vong do xác đã phân hủy nặng.





Phiên xử dự kiến kéo dài bốn tuần.