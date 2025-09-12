Hôm nay,  

Hệ Thống Tư Pháp Hoa Kỳ Trước Sóng Gió: Khi Niềm Tin Bị Thử Thách

12/09/202500:00:00(Xem: 27)

Hiến-pháp-và-tối-cao-pháp-viện
Một làn sóng bất bình và thất vọng âm ỉ trong cộng đồng các thẩm phán liên bang Hoa Kỳ. Họ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: một bên thì chính phủ của Trump ngày càng ngạo mạn và thách thức, một bên thì TCPV cứ ra những phán quyết mơ hồ, đầy khó hiểu. (Nguồn: pixabay.com)
 
Trong ít tuần vừa qua, Tối Cao Pháp Viện liên tục đưa ra những phán quyết nghiêng hẳn về phía chính quyền Trump. Họ cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục bố ráp tại Los Angeles dựa trên yếu tố chủng tộc; họ cũng mở đường để Tổng thống có quyền bãi nhiệm thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), vốn theo luật trước kia được bảo vệ khỏi sự sa thải vì lý do chính trị; và đặc biệt, chấp thuận duy trì hoạt động của trại giam di dân Alligator Alcatraz ở Florida, vốn được dựng trên nền một sân bay bỏ hoang giữa vùng đầm lầy Everglades và đã nhiều lần bị kiện tụng vì nguy cơ phá hoại môi trường. Những quyết định ấy khiến giới luật gia không chỉ hoang mang mà còn phẫn nộ vì tính chất ngắn gọn, mơ hồ, thiếu giải thích rõ ràng, để lại khoảng trống khiến các tòa án cấp dưới phải tự xoay sở.

Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Thẩm phán Sparkle Sooknanan chủ trì một phiên điều trần khẩn cấp liên quan đến hàng trăm trẻ em di dân từ Guatemala không có thân nhân đi cùng, đang bị đẩy vào kế hoạch trục xuất. Bà ra lệnh tạm thời ngăn việc trục xuất và, bất thường, nhấn mạnh: “Tôi đang làm hết sức có thể để hoàn thành nghĩa vụ của một thẩm phán theo Điều 3.” Câu nói tưởng kỹ thuật, nhưng thực ra là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: bà là thẩm phán hiến định, được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn, có đầy đủ thẩm quyền xét xử độc lập. Nói cách khác, lệnh của bà không thể bị chính phủ bỏ qua như từng phớt lờ phán quyết của Thẩm phán James Boasberg trong một vụ di dân trước đó.

Trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Điều 1 lập ra Quốc hội và trao quyền kiểm soát ngân sách. Điều 2 quy định về chức vụ Tổng thống và nhánh hành pháp, khá ngắn gọn. Điều 3 thành lập Tối Cao Pháp Viện và cho phép Quốc hội lập thêm các tòa cấp dưới. “Thẩm phán theo Điều 3” là vị trí nền tảng của hệ thống tư pháp, được bảo đảm nhiệm kỳ trọn đời, và là một trụ cột để giữ thế cân bằng giữa ba nhánh quyền lực.

Thực ra, khi nước Mỹ mới lập quốc, số vụ kiện còn ít, các thẩm phán Tối Cao phải trực tiếp đi khắp nơi để xử án. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế và thương mại, tranh tụng ngày một nhiều, Quốc hội buộc phải lập thêm tòa sơ thẩm và tòa kháng án để san sẻ công việc. Đó là gốc tích của cụm từ “inferior courts” trong Hiến pháp, mà các luật gia ngày nay thường gọi là “lower courts” để tránh cảm giác coi thường.


Cựu thẩm phán liên bang John E. Jones III, nay là chủ tịch Đại học Dickinson, từng làm việc cùng Thẩm phán Tối Cao Sandra Day O’Connor, người hết lòng vận động giáo dục công dân. O’Connor từng nhắc: hiểu biết về luật pháp và quyền công dân không phải bẩm sinh, mà phải học, và phải được dạy đi dạy lại. Chính Jones nay cũng dùng kinh nghiệm ấy để lý giải vì sao những phán quyết mơ hồ của Tối Cao Pháp Viện đang gây khó khăn cho cả hệ thống.

Song song với đó, Quốc hội ngày càng bị lấn át. Theo đúng Hiến pháp, quyền ngân sách thuộc về Điều 1 — tức là thuộc về Quốc hội. Tổng thống chỉ có thể đề nghị, nhưng phải được Quốc hội thông qua. Thế nhưng, thời gian qua, Tổng thống nhiều lần tự ý hủy bỏ hoặc thay đổi các khoản chi đã được phân bổ. Ngay cả Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, một đảng viên Cộng Hòa từ North Dakota, cũng phải lên tiếng cảnh báo: nếu Quốc hội không giữ vững quyền theo Điều 1, toàn bộ cơ chế cân bằng quyền lực sẽ sụp đổ.

Trong khi đó, Tối Cao Pháp Viện lại thường xuyên đưa ra các phán quyết theo dạng “shadow docket”: quyết định khẩn, thường chỉ vài câu, không giải thích lý do, đôi khi chỉ có một dòng “được chấp thuận” hoặc “bị bác bỏ.” Chính những phán quyết này khiến nhiều thẩm phán cấp dưới phải than phiền. Một nhóm mười thẩm phán ẩn danh đã thẳng thắn cho rằng cách làm ấy “thật sự có thể khiến người ta phát điên.” Họ buộc phải vừa xử vừa đoán ý Tòa Tối Cao, điều mà Jones coi là nỗi sợ lớn nhất đối với bất kỳ thẩm phán nào. Không có chỉ dẫn rõ ràng, càng dễ sai lầm. Và Tối Cao Pháp Viện, ông nói, không thể chỉ trả lời “được” hay “không được” mà bỏ mặc đồng nghiệp phải vật lộn với đống hồ sơ dồn dập do chính sách của chính quyền tạo ra.

Vấn đề cuối cùng là tác động đến công chúng. Alexander Hamilton từng viết: tòa án không có quân đội, cũng không kiểm soát ngân khố; sức mạnh duy nhất của họ là uy tín và sự tín nhiệm. Nhưng khi Tổng thống và quan chức cấp cao công khai công kích thẩm phán, thậm chí chọn lọc phán quyết để tuân theo, thì tất yếu người dân cũng sẽ bắt chước. Một khi niềm tin bị lung lay, nguyên tắc pháp quyền bị đặt vào thế nguy hiểm, và nền dân chủ Mỹ có thể phải đối diện với sự sụp đổ từ chính nền móng.

Lê Mai biên tập
Nguồn: “Federal judges are frustrated by defiance from the Trump administration and fuzziness from the Supreme Court” được đăng trên trang TheConversation.com.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Hoa Kỳ tưởng niệm 24 năm ngày 11/9 với lễ trang trọng và hoạt động thiện nguyện. - Charlie Kirk Bị Bắn Chết Tại Utah, Hung Thủ Vẫn Đang Lẩn Trốn. - Cộng Hòa chặn nỗ lực của Schumer buộc Thượng viện bỏ phiếu về hồ sơ Epstein. - Tối Cao Pháp Viện Giữ Nguyên Lệnh Tạm Cho Học Sinh Chuyển Giới Dùng Phòng Vệ Sinh. - Hạ Viện Thông Qua Luật Quốc Phòng 892.6 tỉ Kèm Các Điều Khoản Gây Tranh Cãi. - Hạ Viện Bỏ Phiếu Hủy Ủy Quyền Chiến Tranh Iraq. - Trump Dọa Kiện New York Times Vì “Tờ Ghi Chú Epstein”. - California Chấm Dứt Đặc Quyền Carpool Cho Xe Điện. - Bài Diễn Văn Của Trump Sau Vụ Charlie Kirk Gây Tranh Cãi. - Nasa Cấm Công Dân Trung Hoa Tham Gia Chương Trình Không Gian. - Harvard Được Khôi Phục Một Phần Tài Trợ Nghiên Cứu, Nhưng Trận Chiến Chưa Dứt. - Trump Đề Nghị Hủy Quy Định Bảo Vệ Đất Công Thời Biden. - Lạm phát tại Mỹ tăng, Fed rơi vào thế khó - Trung Hoa Củng Cố Vị Thế Ở Thái Bình Dương - Anh cách chức đại sứ tại Mỹ Peter Mandelson ...

- Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương. - Ngoại Trưởng Ba Lan: ‘Putin Đang Cười Vào Mặt Trump’. - James Walkinshaw, Đảng Dân Chủ Giành Chiến Thắng Vào Hạ Viện Virginia. - Chánh Án Liên Bang Tạm Chặn Lệnh Sa Thải Thống Đốc Fed Lisa Cook. - Đi Ăn Tối Ở Nhà Hàng D.C, Trump Bị Biểu Tình Và Phản Đối. - Gần 70 Thùng Chứa Hàng ‘Rơi Như Mưa’ Xuống Cảng California. - Thăm Dò: Chỉ 1 Trong Bốn Người Mỹ Tin Chính Sách Vaccine của Trump. - Apple Ra Mắt Dòng Sản Phẩm iPhone 17. - Thần Tượng Kẻ Xả Súng Hàng Loạt, Cậu Bé 13 Tuổi Có 23 Khẩu Súng Trong Nhà. - Trump: Nghi Phạm Giết Cô Gái Ukraine Trên Tàu Hỏa Phải Bị Tử Hình. - Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Đề Nghị Biện Pháp Trừng Phạt Mới Lên Israel. Vợ Cựu Thủ Tướng Nepal Thiệt Mạng Trong Cuộc Biểu Tình. - Những tiết lộ mới làm phức tạp lời chối bỏ của Trump về Epstein.

-- Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa. -- Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’. -- Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump. -- Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Biểu Mẫu Trước Khi Bố Ráp. -- ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân. - - ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất. -- Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai. -- Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza. -- Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘Cuộc Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu. -- Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm. -- Tàu Cứu Trợ Gaza Bị Không Kích. -- Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần. -- Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước.

- Tòa Giữ Nguyên Bản Án 83,3 Triệu Phạt Trump Trong Vụ E. Jean Carroll. - Trump Nói Sẽ Trừng Phạt Nga Sau Khi Putin Mở Cuộc Không Kích Lớn Nhất. - Cố Vấn Kinh Tế Bạch Ốc Nói Fed Phải Hoàn Toàn Độc Lập Với Chính Trị. - Trump Giảm Nhẹ Tuyên Bố Về Chicago, Nói Chỉ Muốn ‘Dọn Sạch’ Thành Phố. - Nga Đẩy Mạnh Chiến Dịch Tin Giả Ở Moldova. - Chủ Tịch Hạ Viện Johnson Rút Lại Lời Nói Trump Là “Người Cung Cấp Tin Cho FBI” Trong Hồ Sơ Epstein. - Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ở Jerusalem Đòi Netanyahu Ký Thỏa Thuận Trao Trả Con Tin. - Báo Động Trong Chiến Dịch Chống Điện Gió Của Trump. - Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rand Paul Công Kích Phó Tổng Thống JD Vance Vụ Không Kích Venezuela. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Đảo Chiều Trong Khối Cử Tri Da Trắng. - Thuốc Trung Quốc Đe Dọa Ngôi Vị Sinh Học Mỹ. - Ngân Hàng Thế Giới Hạ Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Xuống 6,6% Vì Thuế Quan Mỹ. - Ngay Cả Người Cao Niên Cũng Khó Được Tiêm Chủng Giữa Lúc COVID Tăng Mạnh

- Trump Muốn Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork. - Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson: ‘Trump Là Nguồn Tin FBI Trong Vụ Epstein’. - Cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Gốc Việt Chết Bên Vệ Đường. - F-16 Venezuela Tiếp Tục Khiêu Khích Khu Trục Hạm Mỹ. - Kennedy: Dùng Tylennol Giữa Thai Kỳ Gây Chứng Tự Kỷ. - Trump Bất Ngờ Nghịch Với Kennedy Về Vaccine. - Tòa Chặn Chính Quyền Trump Hủy Tình Trạng Hợp Pháp Hơn 1 Triệu Di Dân Venezuela, Haiti. - Chính Quyền Trump Nói Abrego Garcia Phải Bị Trục Xuất Về Eswatini Ở Châu Phi. -Zelenskyy Từ Chối Lời Mời Đến Moscow Putin. - Mitch McConnell: ‘Trump Là Tổng Thống Trong Thời Kỳ Nguy Hiểm Nhất Sau WWII’. - Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới Sẽ Biến Mất.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.

• Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington • Newsom Khởi Kiện Mới Chống Lại Trump Về Quyền Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia • California, Oregon Và Washington Thành Lập Liên Minh Y Tế Về Vaccine, Bỏ Chính Sách Của Kennedy • Tòa Kháng Án: Trump Không Thể Dùng AEA Trục Xuất Thành Viên Băng Đảng Venezuela • Các Nhà Khoa Học Lên Án Báo Cáo Khí Hậu Của Chính Phủ Trump Là “Trò Hề Khoa Học” • Thị Trưởng DC Ra Lệnh Hành Pháp Chào Đón Trump Kiểm Soát Cảnh Sát Thủ Đô • Tòa Phúc Thẩm Khôi Phục Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter Sau Khi Bị Trump Sa Thải • Google Thoát Vụ Chia Tách Trị Giá $2,5 Ngàn Tỷ Đô La • Đức không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh • Mỹ Không Kích Tàu Chở Ma Túy Từ Venezuela, 11 Người Chết • Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine Giữa Bối Cảnh Châu Âu Thúc Đẩy Hòa Bình

- Tòa Liên Bang Cấm Trump Khai Triển Quân Đội Ở L.A - Putin Và Tập Thắt Chặt Tình ‘Hữu Nghị” Thời Chiến Tại Bắc Kinh - Quốc Hội Trở Lại, Hồ Sơ Epstein Và Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ - Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình Chống Trump Và Tài Phiệt Ngày Labor Day - Cộng Hòa Lo Ngại Về Lạm Phát Trước Bầu Cử Giữa Kỳ 2026 - Trump Yêu Cầu Các Hãng Dược Giải Trình Hiệu Quả Thuốc Điều Trị COVID - Tòa Tối Cao Brazil Xử Tổng Thống Bolsonaro Dưới Sự Giám Sát Của Trump - Taliban Kêu Gọi Quốc Tế Hỗ Trợ Sau Trận Động Đất Hơn 1,000 Người Chết - Thị Trưởng Chicago: ‘Không Có Quân Đội Liên Bang Nào Ở Thành Phố Này’ - Kraft Heinz ‘Ly Dị’, Chia Thành Hai Công Ty - Nestlé Sa Thải CEO Do Vụng Trộm Tình Cảm Với Nhân Viên - Houston: Bắt Giam Hung Thủ Nổ Súng Giết Bé 11 Tuổi Chơi Bấm Chuông Phá

- Động Đất Miền Đông Afghanistan: Hơn 800 Người Tử Vong, Hơn 2.800 Người Bị Thương. - Tập, Putin Và Modi Phô Trương Đoàn Kết Tại Hội Nghị Thiên Tân. - Tòa Liên Bang Ngăn Chặn Tạm Thời Việc Trục Xuất Trẻ Em Guatemala. - 1,2 Triệu Di Dân Biến Mất Khỏi Lực Lượng Lao Động Mỹ Dưới Thời Trump. - Trump Tuyên Bố Sẽ Ký Sắc Lệnh Hành Pháp Buộc Có 'Voter ID' Trong Mọi Cuộc Bầu Cử. - Nga Bị Nghi Phá Sóng GPS Khiến Máy Bay Chở Bà Ursula Von Der Leyen Phải Hạ Cánh Bằng Bản Đồ Giấy. - Cựu Đại Sứ Mỹ Tại Nga Chỉ Trích Kế Hoạch Của Trump Về Ukraine. - Chiến Dịch Chống Tội Phạm Của Trump Gặp Khó Khăn Tại Washington. - Hiệp hội học giả quốc tế: Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Thay Đổi Trong Nhóm Người Mỹ Ít Học. - ‘Northern Lights’ Có Thể Xuất Hiện Trên Bầu Trời 18 Tiểu Bang Tối Nay. - Giáo Hoàng Leo Gặp Nhà Hoạt Động Công Giáo LGBTQ+, Cam Kết Tiếp Nối Di Sản Đón Nhận Của Giáo Hoàng Phanxicô.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.