Một Thẻ, Trọn Vẹn Đặc Quyền – Nhận Nhiều Ưu Đãi Giá Trị Khi Được Ghép Đồng Hạng Thẻ Tại Pechanga Resort Casino

-- Pechanga Resort Casino Giới Thiệu Chương Trình Ghép Hạng Thẻ với 16 Sòng Bạc tại Nam California --
 
TEMECULA, California -- (ngày 25 tháng 8 năm 2025) – Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Giống như việc trở thành hội viên Pechanga Club, việc Ghép đồng hạng cũng rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia xổ số với tổng giải thưởng $25,000 Pechanga Club Dollar. Khách chỉ cần mang theo thẻ thành viên hiện tại từ một trong 16 sòng bạc Nam California được liệt kê trên trang web pechanga.com/join/socal-tier-match để nhận ngay một thẻ Pechanga Club mới với thứ hạng tương ứng. Thứ hạng mới được ghép sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 01 năm 2026.
 
Khách tham gia phải từ 21 tuổi trở lên và phải có hoặc đăng ký thẻ thành viên Pechanga Club. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và rất đơn giản. Chỉ cần ghé Pechanga Club để bắt đầu tích lũy ưu đãi hấp dẫn khi chơi các máy kéo và bài bàn hot nhất.
 
Thành viên Pechanga Club cũng nhận được nhiều ưu đãi và chiết khấu khi ghé thăm The Venetian Las Vegas. Thông qua quan hệ hợp tác độc quyền giữa hai sòng bài, thành viên có thể được hưởng quyền trả phòng muộn, giảm giá spa, giảm giá mua sắm bán lẻ và nhiều quyền lợi khác. Thành viên Venetian Las Vegas Rewards cũng sẽ được ghép đồng hạng khi đến Pechanga Club. Truy cập Pechanga.com/join để biết thêm thông tin.
 
Để biết thêm thông tin, truy cập Pechanga.com hoặc pechanga.com/join

Thông tin về Pechanga Resort Casino 

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, hệ thống ẩm thực phong phú, spa sang trọng, cùng sân golf Journey at Pechanga nổi tiếng, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bạc.
 
 

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 7-9-2025 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, California. Chương trình bắt đầu bằng diễn văn khai mạc của cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỹ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ.

Vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 9, 2025 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California do Đồng Đạo Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, California. Rất đông đảo tín đồ PGHH đến tham dự, một số đồng đạo cao niên có cụ 90, 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh với đôi chân vững vàng. Ban Trị sự PGHH kể từ ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đến nay, ông chú tâm vào việc hướng dẫn giới trẻ PGHH gánh vác công việc

Tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTNHK) Chánh Đại Diện GHPGVNTN Miền Nam California, Viện Chủ các Tu Viện Chân Không Hawaii, Tu Viện An Lạc, Ventura, Thiền Viện Chân Không Los Angeles và Vương Quốc Anh, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14 nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chùa Bảo Quang Nam California

Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, tiếp theo cuộc họp vào ngày thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Đồng Hương Quảng Trị, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh… Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Cô Cindy Trần, một số quý vị nhân sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương

Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2569, 2025 DL. Mặc dù trong ngày Thứ Bảy 06 tháng 9 năm 2025 (nhằm ngày Rằm tháng 7) với nhiều lễ Vu Lan đã diễn ra cùng lúc tại các chùa Nam California, nhưng hàng trăm đồng hương Phật tử đã về Chùa Liên Hoa tham dự thật đông đảo, trong khu chánh điện số người đến trước đã ngồi kín từ trong ra ngoài, số đông đồng hương Phật tử đến sau đều ngồi dưới các gốc cây và chung quanh chùa, quang cảnh nhộn nhịp như một ngày hội lớn.

Dù là lần đầu tiên tổ chức, cuộc hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ thành công tốt đẹp mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc về đức tin và tình huynh đệ.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thành lập vào 11/1997 tại Little Saigon, Orange County, California. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Các thành viên của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại California, Hoa Kỳ.

Thiền Viện Sùng Nghiêm do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Khai Sơn cùng Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025. Điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan do các MC: Đỗ Phước, Chân Minh, Trần Dũng.
