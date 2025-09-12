Niềm Tin Việc Làm Của Người Mỹ Rơi Xuống Mức Thấp Kỷ Lục

Khảo sát kỳ vọng tiêu dùng của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố đầu tháng 9 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khả năng tìm được việc làm mới rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu năm 2013. Tỉ lệ “khả năng tìm việc mới” trung bình trong tháng 8 giảm 5,8 điểm, còn 44,9%. Đồng thời, lo ngại thất nghiệp gia tăng: gần 40% số người được hỏi dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn trong vòng một năm tới.





Tình trạng bi quan này xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động chậm lại rõ rệt. Báo cáo tháng 8 cho thấy chỉ có 22.000 việc làm mới được tạo ra, còn tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% – mức cao nhất từ tháng 10/2022. Giới phân tích nhận định doanh nghiệp giữ chân nhân viên hiện tại thay vì tuyển mới, khiến số người đổi việc giảm mạnh. Theo Bank of America, tỉ lệ khách hàng đổi việc chỉ còn 3,3%, gần bằng mức 2019, trong khi thời kỳ “Đại Từ Chức” năm 2022 từng đạt đỉnh trên 26%.





Song song đó, một báo cáo sơ bộ công bố hôm 9/9 của Cục Thống Kê Lao Động (BLS) cho thấy kinh tế Mỹ đã tạo ra ít hơn khoảng 911.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 so với ước tính ban đầu – mức điều chỉnh giảm lớn nhất từ trước đến nay. Điều này đồng nghĩa số việc làm tăng thêm bình quân mỗi tháng chỉ còn khoảng 71.000, thay vì 147.000 như công bố trước.





Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng gồm giải trí – khách sạn (giảm 176.000 việc làm), dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (158.000), bán lẻ (126.000) và công nghệ – thông tin (67.000). Giới chuyên gia cho rằng sai số xuất phát từ mô hình thống kê doanh nghiệp mới thành lập, tỉ lệ phản hồi khảo sát giảm và thay đổi liên quan đến lao động di dân.





Những dữ liệu mới càng làm tăng áp lực đối với Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, cơ quan có trách nhiệm bảo đảm việc làm ổn định và lạm phát thấp. Khả năng Fed hạ lãi suất trong kỳ họp ngày 16–17/9 tới được coi là ngày càng lớn.