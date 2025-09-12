Cạnh Tranh Mỹ-Trung: Ấn Độ–Thái Bình Dương Và 4 Bài Học Quan Trọng



TQ không hề giấu giếm khát vọng của mình: trở thành cường quốc số một thế giới vào năm 2049. Con đường dẫn tới mục tiêu đó bắt đầu từ giao điểm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)



Cuối tháng 8 năm 2025, phái đoàn cấp cao của Quốc Hội Hoa Kỳ đã có chuyến công du 10 ngày tới khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Tại đây, họ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thái Bình Dương trong Thế Chiến II, và cũng trùng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác song phương với Papua New Guinea. Trở về từ chuyến đi, họ mang theo một thông điệp cấp bách: Washington cần hành động quyết liệt hơn để củng cố vị thế của mình trước tham vọng trở thành cường quốc thống trị thế giới vào năm 2049 của Bắc Kinh, và điểm khởi đầu chính là khu vực chiến lược này.

Theo các viên chức trong phái đoàn, những dấu hiệu về “sự răn đe quân sự và ép buộc kinh tế” từ TQ đã và đang hiện diện ở khắp nơi trong khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Nhưng bên cạnh đó là một bức tranh đầy hy vọng: các đồng minh và đối tác đang chung tay xây dựng một tương lai cởi mở, tự do, thịnh vượng và an toàn trước Bắc Kinh hung hăng.

Washington mong chờ các đồng minh gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, và họ đang thật sự hành động. Từ việc huấn luyện, khai triển quân đội, cho phép đồng minh được vào lãnh thổ, cho đến hỗ trợ các loại vật tư, khí tài quan trọng, họ đang đóng góp chính những yếu tố đã từng làm nên chiến thắng trong Thế Chiến II. Đây cũng sẽ là những yếu tố quan trọng nhất để củng cố năng lực răn đe trong thế kỷ 21.

Các quốc gia như Úc, Fiji, Papua New Guinea và Quần đảo Marshall không phải là “chư hầu” ngồi chờ Hoa Kỳ bảo hộ. Trái lại, họ là những mắt xích then chốt giúp chúng ta mở rộng tầm ảnh hưởng, bảo vệ an ninh chung, sự thịnh vượng và lối sống mà các bên cùng trân trọng.

Bên cạnh đó, có một điều quan trọng là: muốn giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc chiến tương lai nào ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ không được quên những bài học từ quá khứ.

Bài học đầu tiên: Vị trí địa lý là quan trọng nhất

Cả người Mỹ lẫn người Úc đều từng ngây thơ tin rằng mình được an toàn tuyệt đối nhờ hai đại dương bao quanh. Tuy nhiên, sau trận Trân Châu Cảng và sau đó là cuộc không kích lớn nhất trong lịch sử Úc Đại Lợi, họ đã tỉnh ngộ.

Chỉ 12 ngày sau sự kiện Trân Châu Cảng, Tướng Dwight D. Eisenhower chỉ đạo lập căn cứ quân sự tại Úc, bởi ông đã nhận ra rằng nơi này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Hoa Kỳ. Giờ đây, bỏ qua bài học từ Eisenhower sẽ là một sai lầm chết người.

Bài học thứ hai: quân sự phải đi đôi với công nghiệp

Chiến thắng trong Thế Chiến II không chỉ đến từ lòng dũng cảm, mà còn từ một nền công nghiệp hùng mạnh. Hoa Kỳ khi đó đã huy động mọi thứ: lòng yêu nước, trí óc, sự sáng tạo và năng lực sản xuất để chế tạo gần 300,000 chiến đấu cơ, khoảng 200,000 khẩu pháo, cùng hàng triệu thiết giáp xa và xe tải. Riêng năm 1944, Hoa Kỳ sản xuất nhiều phi cơ hơn toàn bộ số phi cơ Nhật Bản làm ra trong cả cuộc chiến. Hoa Kỳ có 17 tàu hàng không mẫu hạm, trong khi Nhật chỉ có 6.

Ngày nay, đối thủ còn đáng gờm hơn, có năng lực sản xuất mạnh hơn Hoa Kỳ nhiều lần. Nhưng chúng ta không đơn độc. Năm 2021, Thỏa thuận AUKUS ra đời; đây là một trong những dự án quốc phòng được coi là táo bạo nhất trong lịch sử. Tại xưởng đóng tàu Osborne ở Adelaide, dự án này đang có nhiều tiến triển khả quan. Hiện nay, không có loại khí tài nào sánh được với tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử khi nói đến khả năng răn đe TQ ở Thái Bình Dương. Úc Đại Lợi đã góp 3 tỷ MK cho riêng dự án này. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi AUKUS được cả lưỡng đảng Quốc Hội và người dân Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ.

Bài học thứ ba: phải giữ vững lợi thế công nghệ

Ở điểm này, Úc Đại Lợi một lần nữa chứng minh vai trò đối tác then chốt. Washington và Canberra đã thảo luận về những đột phá trong các công nghệ tối tân như máy tính lượng tử (quantum computing) và vũ khí siêu thanh (hypersonics). Úc đang đẩy mạnh sản xuất để giải quyết những điểm yếu hậu cần và tăng cường khả năng cung ứng. Tại một cơ sở mới gần Sydney chuyên chế tạo các thiết bị điều khiển từ xa dưới biển, họ đã tạo ra mô hình mới: kết hợp giữa quân đội, cơ quan hành chính và công ty tư nhân.

Không chỉ vậy, Úc còn có nhiều giá trị chiến lược khác: từ nguồn khoáng sản thiết yếu, đất hiếm cho tới các nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhất. Từ chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức tập trận chung quy mô lớn, đến hợp tác sản xuất vũ khí hiện đại, Úc Đại Lợi luôn là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Đây là mối quan hệ mà chúng ta cần trân trọng và giữ gìn.

Bài học thứ tư: Không thể xem nhẹ đối thủ

Đây là bài học thực tế nhất, bởi đối thủ sẽ không ngồi yên. TQ đang tìm cách biến những quốc gia trọng yếu trong khu vực, như Quần đảo Solomon, thành “chư hầu” của mình. Bắc Kinh dùng đủ mọi chiêu trò: gửi cảnh sát sang, rót hàng tỷ MK dẫn dụ họ vào “bẫy nợ,” lôi kéo và mua chuộc đám viên chức tham nhũng… Bởi vậy, khi có khủng hoảng xảy ra, các quốc đảo Thái Bình Dương này sẽ phải phục tùng TQ.

Khu vực này rất cần có sự hiện diện của Hoa Kỳ, và đôi khi chỉ một bước nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Úc Đại Lợi đang gánh vác vai trò quan trọng: mở đại sứ quán ở mọi đảo quốc, lập Lực Lượng Cảnh Sát Thái Bình Dương để tạo thế đối trọng với TQ, và hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nước đối tác.

Theo các Ủy ban Chuẩn Chi (Appropriations Committee), Ủy ban Quân Vụ (Armed Services Committee), Ủy ban Đối Ngoại (Foreign Relations Committee) và Ủy ban Tình Báo (Intelligence Committee), Hoa Kỳ cần giữ vững PEPFAR (chương trình viện trợ toàn cầu hàng đầu về HIV/AIDS), đồng thời tiếp tục giúp đỡ cho các nỗ lực cứu nạn khi thiên tai xảy ra (khu vực này thường xuyên có bão). Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển (để phát triển kinh tế và trở thành thị trường cho các công ty, xí nghiệp Hoa Kỳ), cũng như chuẩn thuận Pacific Tuna Treaty để chống lại nạn đánh bắt trái phép từ TQ.

Các đồng minh trong khu vực sẵn sàng sát cánh với Hoa Kỳ trong bước ngoặt lịch sử này, chỉ cần phía Washington cũng biết vun đắp mối quan hệ đối tác. Vì vậy, cần phải sớm giải quyết những vướng mắc về thuế quan và khép lại việc Ngũ Giác Đài đòi kiểm xét AUKUS.

Hoa Kỳ cần biểu hiện rõ ràng và dứt khoát cam kết của mình với các đồng minh, bằng cả lời nói lẫn hành động. Vì tương lai của chúng ta có thể phụ thuộc vào điều đó.





VB biên dịch