Cạnh Tranh Mỹ-Trung: Ấn Độ–Thái Bình Dương Và 4 Bài Học Quan Trọng

My trung
TQ không hề giấu giếm khát vọng của mình: trở thành cường quốc số một thế giới vào năm 2049. Con đường dẫn tới mục tiêu đó bắt đầu từ giao điểm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Cuối tháng 8 năm 2025, phái đoàn cấp cao của Quốc Hội Hoa Kỳ đã có chuyến công du 10 ngày tới khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Tại đây, họ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Thái Bình Dương trong Thế Chiến II, và cũng trùng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác song phương với Papua New Guinea. Trở về từ chuyến đi, họ mang theo một thông điệp cấp bách: Washington cần hành động quyết liệt hơn để củng cố vị thế của mình trước tham vọng trở thành cường quốc thống trị thế giới vào năm 2049 của Bắc Kinh, và điểm khởi đầu chính là khu vực chiến lược này.
 
Theo các viên chức trong phái đoàn, những dấu hiệu về “sự răn đe quân sự và ép buộc kinh tế” từ TQ đã và đang hiện diện ở khắp nơi trong khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương. Nhưng bên cạnh đó là một bức tranh đầy hy vọng: các đồng minh và đối tác đang chung tay xây dựng một tương lai cởi mở, tự do, thịnh vượng và an toàn trước Bắc Kinh hung hăng.
 
Washington mong chờ các đồng minh gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, và họ đang thật sự hành động. Từ việc huấn luyện, khai triển quân đội, cho phép đồng minh được vào lãnh thổ, cho đến hỗ trợ các loại vật tư, khí tài quan trọng, họ đang đóng góp chính những yếu tố đã từng làm nên chiến thắng trong Thế Chiến II. Đây cũng sẽ là những yếu tố quan trọng nhất để củng cố năng lực răn đe trong thế kỷ 21.
 
Các quốc gia như Úc, Fiji, Papua New Guinea và Quần đảo Marshall không phải là “chư hầu” ngồi chờ Hoa Kỳ bảo hộ. Trái lại, họ là những mắt xích then chốt giúp chúng ta mở rộng tầm ảnh hưởng, bảo vệ an ninh chung, sự thịnh vượng và lối sống mà các bên cùng trân trọng.
 
Bên cạnh đó, có một điều quan trọng là: muốn giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc chiến tương lai nào ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ không được quên những bài học từ quá khứ. 
 
Bài học đầu tiên: Vị trí địa lý là quan trọng nhất
 
Cả người Mỹ lẫn người Úc đều từng ngây thơ tin rằng mình được an toàn tuyệt đối nhờ hai đại dương bao quanh. Tuy nhiên, sau trận Trân Châu Cảng và sau đó là cuộc không kích lớn nhất trong lịch sử Úc Đại Lợi, họ đã tỉnh ngộ.
 
Chỉ 12 ngày sau sự kiện Trân Châu Cảng, Tướng Dwight D. Eisenhower chỉ đạo lập căn cứ quân sự tại Úc, bởi ông đã nhận ra rằng nơi này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh của Hoa Kỳ. Giờ đây, bỏ qua bài học từ Eisenhower sẽ là một sai lầm chết người.
 
Bài học thứ hai: quân sự phải đi đôi với công nghiệp
 
Chiến thắng trong Thế Chiến II không chỉ đến từ lòng dũng cảm, mà còn từ một nền công nghiệp hùng mạnh. Hoa Kỳ khi đó đã huy động mọi thứ: lòng yêu nước, trí óc, sự sáng tạo và năng lực sản xuất để chế tạo gần 300,000 chiến đấu cơ, khoảng 200,000 khẩu pháo, cùng hàng triệu thiết giáp xa và xe tải. Riêng năm 1944, Hoa Kỳ sản xuất nhiều phi cơ hơn toàn bộ số phi cơ Nhật Bản làm ra trong cả cuộc chiến. Hoa Kỳ có 17 tàu hàng không mẫu hạm, trong khi Nhật chỉ có 6.
 
Ngày nay, đối thủ còn đáng gờm hơn, có năng lực sản xuất mạnh hơn Hoa Kỳ nhiều lần. Nhưng chúng ta không đơn độc. Năm 2021, Thỏa thuận AUKUS ra đời; đây là một trong những dự án quốc phòng được coi là táo bạo nhất trong lịch sử. Tại xưởng đóng tàu Osborne ở Adelaide, dự án này đang có nhiều tiến triển khả quan. Hiện nay, không có loại khí tài nào sánh được với tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử khi nói đến khả năng răn đe TQ ở Thái Bình Dương. Úc Đại Lợi đã góp 3 tỷ MK cho riêng dự án này. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi AUKUS được cả lưỡng đảng Quốc Hội và người dân Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ.
 
Bài học thứ ba: phải giữ vững lợi thế công nghệ
 
Ở điểm này, Úc Đại Lợi một lần nữa chứng minh vai trò đối tác then chốt. Washington và Canberra đã thảo luận về những đột phá trong các công nghệ tối tân như máy tính lượng tử (quantum computing) và vũ khí siêu thanh (hypersonics). Úc đang đẩy mạnh sản xuất để giải quyết những điểm yếu hậu cần và tăng cường khả năng cung ứng. Tại một cơ sở mới gần Sydney chuyên chế tạo các thiết bị điều khiển từ xa dưới biển, họ đã tạo ra mô hình mới: kết hợp giữa quân đội, cơ quan hành chính và công ty tư nhân.
 
Không chỉ vậy, Úc còn có nhiều giá trị chiến lược khác: từ nguồn khoáng sản thiết yếu, đất hiếm cho tới các nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhất. Từ chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức tập trận chung quy mô lớn, đến hợp tác sản xuất vũ khí hiện đại, Úc Đại Lợi luôn là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Đây là mối quan hệ mà chúng ta cần trân trọng và giữ gìn.
 
Bài học thứ tư: Không thể xem nhẹ đối thủ
 
Đây là bài học thực tế nhất, bởi đối thủ sẽ không ngồi yên. TQ đang tìm cách biến những quốc gia trọng yếu trong khu vực, như Quần đảo Solomon, thành “chư hầu” của mình. Bắc Kinh dùng đủ mọi chiêu trò: gửi cảnh sát sang, rót hàng tỷ MK dẫn dụ họ vào “bẫy nợ,” lôi kéo và mua chuộc đám viên chức tham nhũng… Bởi vậy, khi có khủng hoảng xảy ra, các quốc đảo Thái Bình Dương này sẽ phải phục tùng TQ.
 
Khu vực này rất cần có sự hiện diện của Hoa Kỳ, và đôi khi chỉ một bước nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Úc Đại Lợi đang gánh vác vai trò quan trọng: mở đại sứ quán ở mọi đảo quốc, lập Lực Lượng Cảnh Sát Thái Bình Dương để tạo thế đối trọng với TQ, và hỗ trợ phát triển kinh tế cho các nước đối tác.
 
Theo các Ủy ban Chuẩn Chi (Appropriations Committee), Ủy ban Quân Vụ (Armed Services Committee), Ủy ban Đối Ngoại (Foreign Relations Committee) và Ủy ban Tình Báo (Intelligence Committee), Hoa Kỳ cần giữ vững PEPFAR (chương trình viện trợ toàn cầu hàng đầu về HIV/AIDS), đồng thời tiếp tục giúp đỡ cho các nỗ lực cứu nạn khi thiên tai xảy ra (khu vực này thường xuyên có bão). Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển (để phát triển kinh tế và trở thành thị trường cho các công ty, xí nghiệp Hoa Kỳ), cũng như chuẩn thuận Pacific Tuna Treaty để chống lại nạn đánh bắt trái phép từ TQ.
 
Các đồng minh trong khu vực sẵn sàng sát cánh với Hoa Kỳ trong bước ngoặt lịch sử này, chỉ cần phía Washington cũng biết vun đắp mối quan hệ đối tác. Vì vậy, cần phải sớm giải quyết những vướng mắc về thuế quan và khép lại việc Ngũ Giác Đài đòi kiểm xét AUKUS.
 
Hoa Kỳ cần biểu hiện rõ ràng và dứt khoát cam kết của mình với các đồng minh, bằng cả lời nói lẫn hành động. Vì tương lai của chúng ta có thể phụ thuộc vào điều đó.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Khảo sát kỳ vọng tiêu dùng của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố đầu tháng 9 cho thấy niềm tin của người Mỹ vào khả năng tìm được việc làm mới rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu năm 2013. Tỉ lệ “khả năng tìm việc mới” trung bình trong tháng 8 giảm 5,8 điểm, còn 44,9%. Đồng thời, lo ngại thất nghiệp gia tăng: gần 40% số người được hỏi dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn trong vòng một năm tới.

Kết quả mới công bố từ Bài khảo sát Quốc gia về Tiến bộ Giáo dục (NAEP) cho thấy học sinh lớp 12 tại Hoa Kỳ có điểm đọc thấp nhất kể từ năm 1992, và điểm toán thấp nhất từ năm 2005. Khoảng một phần ba số học sinh được khảo sát không đạt kỹ năng đọc căn bản, trong khi gần một nửa rớt dưới mức cơ bản ở toán – đồng nghĩa với việc không nắm vững những khái niệm thực tế như tính phần trăm, theo tờ The New York Times.

Southern University and A&M College tại Baton Rouge, Louisiana sẽ đóng cửa đến hết cuối tuần sau khi ban quản trị trường sáng thứ Năm ra lệnh phong tỏa vì bị “đe dọa.” Ít nhất bảy trường đại học da đen lịch sử (Historically Black Colleges and Universities – HBCUs) khác ở miền Nam cũng nhận cảnh cáo đe dọa. Nhiều trường trong số này đã hủy bỏ lớp học và sinh hoạt trong vài ngày tới trong khi nhà chức trách tiến hành điều tra.

Theo Newsweek ngày 11 tháng 9, 2025, cảnh sát Tampa đang điều tra một vụ nổ súng tại khu chung cư vào rạng sáng thứ Năm, khiến sáu người bị thương. Cảnh sát cho biết sau khi nhận cuộc gọi 911 lúc hơn 1 giờ sáng, họ tìm thấy ba nạn nhân bị bắn, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Ít lâu sau, hai người khác cùng khu nhà tự tìm cách đến bệnh viện, và một nạn nhân thứ sáu cũng nhập viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 10/9/2025 – Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson cho hay học sinh 16 tuổi nổ súng tại trường Evergreen High School đã chết tối cùng ngày từ vết thương tự bắn vào mình. Vụ nổ súng xảy ra trưa thứ Tư, làm hai học sinh khác bị thương, trong đó một em nguy kịch. Theo cảnh sát, nghi can dùng súng lục bắn lúc 12 giờ 24, khiến hàng chục lực lượng ứng cứu kéo đến. Ba học sinh, kể cả nghi can, được đưa vào bệnh viện St. Anthony. Một học sinh khác bị thương khi chạy trốn. Các nhân viên điều tra xác nhận có hai địa điểm nổ súng, trong và ngoài trường.

James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, một nhân vật then chốt trong việc vận động giới trẻ và định hình chương trình nghị sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết trưa thứ Tư tại Orem, Utah. Ông hưởng dương 31 tuổi, theo The New York Times. Kirk vừa bước lên sân khấu trong một buổi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley thì bị bắn vào cổ. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tổng thống Trump xác nhận tin buồn trên mạng xã hội Truth Social. Trump viết: “Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, nay đã qua đời. Không ai hiểu và gắn bó với tuổi trẻ nước Mỹ hơn Charlie. Ông được mọi người thương mến và kính trọng, nhất là tôi…” Ông cũng ra lệnh hạ cờ toàn quốc đến Chủ nhật để tưởng niệm.

Báo cáo kinh doanh thường niên về Trung Quốc của phòng thương mại, dựa trên phản hồi từ 254 công ty được khảo sát từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, cho thấy 122 đại diện các công ty được hỏi, chiếm 48%, muốn loại bỏ hoàn toàn thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, Nikkei đưa tin.

Quân đội Ba Lan cho biết rạng sáng thứ Tư, họ đã điều động chiến đấu cơ của NATO và của chính mình để ngăn chặn các máy bay không người lái Nga bay vào không phận Ba Lan khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. Đây là lần đầu tiên Ba Lan trực tiếp đối đầu với khí tài của Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraina bắt đầu năm 2022, theo tin từ NBC News.

Một công cụ trực tuyến mà các viên chức ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ thường sử dụng để liên lạc và phối hợp cứu nạn thiên tai có thể sẽ bị FEMA ngừng hỗ trợ từ Thứ Tư (10/9). Trên trang Preparedness Toolkit của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Ba xuất hiện một dòng thông báo nổi bật: “Lưu ý: Trang web này có thể không còn được hỗ trợ sau ngày 10 tháng 9. VUI LÒNG lưu dữ liệu của quý vị sớm nhất có thể, bởi sau ngày này thông tin có thể sẽ không mở được nữa.”
