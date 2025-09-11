Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan 2025



Nghi thức tôn giáo PGHH với các trưởng lão PGHH

Santa Ana (Thanh Huy) – Vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 9, 2025 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California do Đồng Đạo Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, California.





MC Bạch Văn Trung gắn hoa hồng trắng cho một cao niên Rất đông đảo tín đồ PGHH đến tham dự, một số đồng đạo cao niên có cụ 90, 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh với đôi chân vững vàng. Ban Trị sự PGHH kể từ ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đến nay, ông chú tâm vào việc hướng dẫn giới trẻ PGHH gánh vác công việc. Do đó, trong buổi lễ Vu Lan năm nay, những khuôn mặt mới như cô Bạch Văn Trung làm MC, cô Dãn Thanh Trang làm Trưởng Ban Tổ Chức, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc “Lời Khuyên bổn Đạo” hay Tám Điều Răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hai đồng đạo trẻ khác là Phan bảo Trâm phát biểu cảm tưởng bằng Anh ngữ, đồng đạo Ngân Nguyễn dịch ra tiếng Việt được mọi người tán thưởng.

Chương trình bắt đầu với diễn văn khai mạc của đồng đạo Dãn Thanh Trang, trong phần mở đầu, cô nói: “Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và ấm áp nghĩa tình, chúng tôi rất hân hạnh tiếp đón quý thân hữu và quý đồng đạo tại Hội Quán PGHH Miền Nam California để trang trọng cử hành đại lễ Vu Lan năm 2025.









Các cụ cao niên nhận quà biếu của Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali Đây là dịp mà những người con Phật, đặc biệt trong truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo với giáo lý Tứ Ân, cùng tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, và nguyện sống trọn vẹn với tinh thần hiếu đạo....”

Sau diễn văn khai mạc, đồng đạo Lê Hữu Ky mời bốn vị chức sắc cao cấp của PGHH miền Nam Cali lên trước bàn thờ làm nghi thức tôn giáo PGHH. Tiếp đến, đồng đạo Từ Duy Khoa tuyên đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo” hay 8 điều Răn Cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đồng đạo Lâm Hoàng Hôn diễn đọc bài “Nguyện trước bàn thờ Cửu Huyền” của Đức Thầy viết năm 1941 tại Bạc Liêu. Sau đó, hai đồng đạo Nguyễn Sum và Nguyễn Kim diễn ngâm bài Mười Điều Ơn do tu sĩ Thiện Tâm viết năm 1963 dựa vào hai câu thơ của Đức Thầy:





“Vẹn mười ơn mới đạo làm con

Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc”





Tiếp tục chương trình, đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali trình bày “Chữ Hiếu trong giáo lý PGHH”. Đây là bài trình bày chiếm nhiều thời gian nhất trong buổi lễ. Sau đó, đồng đạo Mai Thị Huyền diễn ngâm bài “Mượn Cây Đuốc Huệ” do Đức Thầy viết ở nhà thương Chợ Quán.



Ông Trần văn Tài thay mặt Ban Trị Sự cám ơn

Chương trình có tiết mục đặc biệt do em Phan Bảo Trân trình bày cảm tưởng bằng Anh ngữ, em Ngân Nguyễn thông dịch sang tiếng Việt. Sau đó, đồng đạo Bích Thuận diễn ngâm bài “Cho Ông Cò Tàu Hảo” do Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1942. Phần cuối chương trình là tiết mục “Bông hồng cài Áo” và tặng quà cho các trưởng lão. Kết thúc chương trình với lời cám ơn của ông Hội Trưởng Trần Văn Tài, và mọi người được mời dùng cơm chay thân mật do Ban Tổ chức khoản đãi.