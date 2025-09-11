Hôm nay,  

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14, 2025 sẽ được long trọng tổ chức tại Chùa Bảo Quang nhân kỷ niệm 35 năm thành lập chùa

(1)--LỄ-HIỆP-KỴ-TỔ-SƯ-DSC_0717
HT. Thích Thông Hải trả lời phóng viên Việt Báo
Santa Ana, California (VB) – Tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTNHK) Chánh Đại Diện GHPGVNTN Miền Nam California, Viện Chủ các Tu Viện Chân Không Hawaii, Tu Viện An Lạc, Ventura, Thiền Viện Chân Không Los Angeles và Vương Quốc Anh, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14 nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chùa Bảo Quang Nam California

Đại lễ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28 Tháng Chín năm 2025.

Hòa Thượng Thích Thông Hải Trưởng Ban Tổ Chức cho biết sau 2 năm chuẩn bị cùng Ban Quản Trị Chùa Bảo Quang đến nay công việc cũng đã được hoàn thành theo nhu cầu để đáp ứng với sự hiện diện đông đảo của chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử về từ khắp nơi trên thế giới.

Theo dự tính HT. cho biết sẽ có hơn  400 tăng ni từ khắp các châu lục đến tham dự đại lễ.

Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức cho biết: “Lễ Hiệp Kỵ là dịp tưởng niệm chư tăng, ni đã viên tịch, đồng thời kết hợp với Ngày Về Nguồn để tăng ni cùng nhau hội tụ, ôn lại hành trang của chư tổ và bậc tiền bối, qua đó tiếp nối hạnh nguyện.

 Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư trong Tăng Đoàn Phật giáo đã trở thành một truyền thống đẹp của Phật giáo Việt Nam hải ngoại nhằm nối kết đạo tình của Tăng sĩ Phật giáo, có dịp trải lòng tri niệm báo ân chư Phật, chư Tổ hầu thắt chặt tình pháp lữ, tạo nhân duyên tương ngộ để trao đổi cùng nhau trau dồi đạo hạnh.” 

Riêng Ngày Về Nguồn - Hiệp kinh nghiệm tu tập, hoằng pháp giữa nhiều thế hệ Tăng Ni các hệ phái, tông môn tại nước ngoài.

Được biết Hòa Thượng Thích Thông Hải nhận chức Trụ Trì chùa Bảo Quang vào Tháng Mười Hai năm 2023. Trong lời tâm tình HT. cho biết: “Tôi từ Hawaii về chùa Bảo Quang trong lúc chùa gặp nhiều chướng duyên, Phật tử ít đến chùa nên tôi cũng không muốn tổ chức lễ Chu Niên nhưng thiết nghĩ đây là điều nên làm để tri ân cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viên Chủ khai sơn Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, một người đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp.”

Trong dịp nầy HT. Thích Thông Hải xin có lời cảm ơn Sư Bà Viện Chủ và Ni Sư Trụ Trì Tu Viện Đại Bi, Chùa Phật Tổ, cùng quý vị mạnh thường quân đã đóng góp, bảo trợ cho ngày đại lễ nầy.

Trong thời gian 3 ngày lễ, ban tổ chức sẽ khoản đã cơm chay cho đồng hương Phật tử tham dự. Chúng tôi không gây quỹ, chỉ kêu gọi bảo trợ từ các nhà hảo tâm.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: điện thoại (808) 222-0909 hoặc (714) 206-6169.

(2)--LỄ-HIÊP-KỴ-TỔ-SƯ-2025
Chương trình văn nghệ
 
CHƯƠNG TRÌNH BA NGÀY ĐẠI LỄ:
 
Thứ Sáu, 26 Tháng Chín
-         9 AM: Chư tôn đức tăng ni vân tập về đạo tràng chùa Bảo Quang
-         10 AM: Họp Tăng Cung An Chức Sự của Giáo Hội Liên Châu
-         12 PM: Thọ Trai
-         2 PM: Lễ Khai Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 14.
Tuyển đọc Bảy Pháp Bất Thối (Hòa Thượng Thích Tâm Phương)
-         4 PM: Thuyết Trình Hội Thảo 1: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa và Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu. Đề tài: Tổ Thiện Hoa
-         6 PM: Dược thực
-         8 PM: Tọa đàm chư tăng ni các châu lục
-         10 PM: Chỉ tịnh
 
Thứ Bảy, 27 Tháng Chín
-         6 AM: Công Phu Lăng Nghiêm
-         8 AM: Tảo thực
-         10 AM: Thuyết trình hội thảo 2: Hòa Thượng Thích Bổn Đạt và Hòa Thượng Thích Minh Dung. Đề tài: Cố trưởng lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Thích Thắng Hoan
-         12 PM: Thọ trai
-         2 PM: Họp Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu
-         4 PM: Thuyết trình hội thảo 3: Hòa Thượng Thích Tâm Minh và Thượng Tọa Thích Chúc Đại. Đề tài: Hành trạng và sự nghiệp cố đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
-         6 PM: Dược thực
-         8 PM: Thuyết pháp cho Phật tử, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

Chủ Nhật, 28 Tháng Chín
-         6 AM: Công Phu Lăng Nghiêm
-         7:30 AM: Tảo thực
-         9 AM: Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Chùa Bảo Quang (có chương trình riêng)
-         11:30 AM: Cổ Phật Khất Thực – Cúng dường trai tăng
-         12 PM: Lễ Bế Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 14 (có chương trình riêng)
-         2 PM: Lễ Tạ Tam Bảo, Lược Khoa Chẩn Tế
-         6 PM: Văn nghệ mừng kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang
-         9 PM: Hoàn mãn
 
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHIỀU CHỦ NHẬT
 
Chương trình văn nghệ mừng Chu Niên 35 năm (1990-2025) sẽ diễn ra tại khuôn viên chùa ở địa chỉ 713 N. Newhope St., Santa Ana, CA 92704, vào Chủ Nhật, 28 Tháng Chín, từ 5 giờ 30 phút chiều tới 9 giờ tối.
 
Các ca sĩ tham gia gồm Thanh Tuyền, Mạnh Quỳnh, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Tâm, Thành Lễ, Phillip Nam, Cẩm Thu, Hà Tiên, Thiện Ngô, Linh Tuấn, Thanh Huyền, Ngọc Anh, Kim Chi, Kiều Mai Anh, nhạc sĩ Huy Thanh, nhạc sĩ Hoàng Nam, Japanese Taiko Drum… điều khiển chương trình là MC Đỗ Thanh và MC Thu Thảo.
 

