Nổ súng tại trường Evergreen High, nghi can tự sát

Evergreen High nằm cách Denver 28 dặm, có khoảng 900 học sinh. Ảnh: Chụp lại từ đài đia phương 9NEWS.





Ngày 10/9/2025 – Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson cho hay học sinh 16 tuổi nổ súng tại trường Evergreen High School đã chết tối cùng ngày từ vết thương tự bắn vào mình. Vụ nổ súng xảy ra trưa thứ Tư, làm hai học sinh khác bị thương, trong đó một em nguy kịch.





Theo cảnh sát, nghi can dùng súng lục bắn lúc 12 giờ 24, khiến hàng chục lực lượng ứng cứu kéo đến. Ba học sinh, kể cả nghi can, được đưa vào bệnh viện St. Anthony. Một học sinh khác bị thương khi chạy trốn. Các nhân viên điều tra xác nhận có hai địa điểm nổ súng, trong và ngoài trường.





Phụ huynh được hướng dẫn đến trường tiểu học Bergen Meadow để đón con. Đến tối, toàn bộ học sinh đã được đoàn tụ với gia đình, trường Evergreen bị phong tỏa. Nhà chức trách cho biết có “hàng trăm” nhân chứng và đang xin lệnh khám xét nhà cùng tủ đồ của nghi can.





Evergreen High nằm cách Denver 28 dặm, có khoảng 900 học sinh. Tất cả sinh hoạt thể thao và ngoại khóa của quận trong ngày đều bị hủy bỏ.

Thống đốc Colorado Jared Polis gửi lời chia buồn, nói đây là “hành động bạo lực vô nghĩa” và cam kết hỗ trợ cộng đồng Evergreen. Hiệp hội giáo chức Quận Jefferson cũng ra thông cáo nhấn mạnh: “Colorado đã phải sống lại nỗi đau này quá nhiều lần. Không thể coi đó là bình thường. Chúng tôi đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải hành động thực sự để chấm dứt bạo lực súng trong trường học.”



