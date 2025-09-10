Hôm nay,  

Chiến Thắng Của James Walkinshaw Ở Virginia Mở Đầu Cho Cuộc Phản Công Tại Quốc Hội Của Đảng Dân Chủ.

10/09/202518:45:00(Xem: 136)
James Walkinshaw
James Walkinshaw (Dân Chủ) thắng ghế Hạ Viện địa hạt Virginia 11 trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9/9.

 

James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

 

Người tiền nhiệm của Walkinshaw là cựu Dân Biểu Jerry Connolly (Dân Chủ), người đã giữ ghế dân biểu liên tục 9 nhiệm kỳ kể từ 2009 cho đến ông chết vì bệnh ung thư cuống họng vào tháng 5, 2025. Ông Connolly đã giành được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu trong mỗi cuộc bầu cử kể từ năm 2016. Dưới thời Connolly, Địa Hạt Virginia 11, bao gồm Fairfax City và hầu hết Fairfax County, trở thành thành trì vững chắc của Đảng Dân Chủ. Địa hạt 11 đã bỏ nhiều phiếu hơn cho Kamala Harris thay vì Trump 34 điểm vào tháng 11.

 

Ông Walkinshaw, 42 tuổi, thành viên của Hội đồng Giám sát Quận Fairfax từ năm 2020, là đảng viên Dân Chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt của Hạ Viện kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1. Walkinshaw đã dành được ba phần tư số phiếu bầu. Ông từng làm Chánh Văn Phòng cho cựu DB Connolly trong khoảng một thập niên và được Connolly ủng hộ ngay trước khi ông qua đời.

Ông Whitson, 45 tuổi, là cựu quân nhân, cựu nhân viên FBI, hiện là giám đốc pháp lý tại tổ chức nghiên cứu bảo thủ Foundation for Government Accountability. Ông đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa bằng cách phô trương lòng trung thành và sự đồng cảm với ông Trump. Vào tháng 2 vừa qua, trong buổi điều trần, ông khuyến cáo Quốc Hội nên cải tổ chính quyền theo kế hoạch cùa Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (Department of Government Efficiency - DOGE), từng do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo.

Trong suốt thời gian tranh cử, Whitson đã không tổ chức một cuộc vận động nào trước công chúng. Sau nhiều lần các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa bị các cử tri tức giận la ó hoặc chỉ trích, các lãnh đạo đảng bắt đầu lo ngại về những thông tin tiêu cực trên báo chí và các đoạn video lan truyền. Đầu năm 2025, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Hội Cộng Hòa Toàn Quốc (National Republican Congressional Committee) đã khuyến cáo ngừng tổ chức các buổi họp trực tiếp với cử tri, một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của công chúng với những chính sách của chính quyền Trump. Hiện tượng này đã từng xẩy ra vào 2017.

 

Trước cuộc bầu cử, Đảng Dân Chủ đã chi khoảng $2.3 triệu trong cuộc đua ở Quận Hạt 11, trong khi Đảng Cộng Hòa không chi một đồng nào, theo AdImpact, cơ quan theo dõi chi tiêu quảng cáo trong chiến dịch, có lẽ biết không thể thắng.

 

Việc sa thải hàng loạt các nhân viên liên bang của chính quyền Trump đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Virginia, ngoại ô của thủ đô, nơi rất nhiều viên chức liên bang cư trú. Các cơ qua liên bang bị ảnh hưởng bao gồm Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Bộ Giáo Dục, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Năng Lượng, Bộ Nội Vụ và Bộ Cựu Chiến Binh, cùng với các cơ quan như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Cơ quan Bảo Vệ Môi trường (EPA), Sở Thuế Vụ (IRS), Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự (OPM), Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA).

 

Chiến thắng của cuộc bầu cử đặc biệt ở Virginia là một dấu hiệu của sự nhiệt tình chống lại Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa của ông. Ken Martin, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Hội Dân Chủ Toàn Quốc, tuyên bố rằng "Chiến thắng của Walkinshaw tiếp tục xu hướng chủ đạo mà chúng ta đã thấy từ đầu năm đến nay — Đảng Dân Chủ đang vượt trội trong hầu hết mọi cuộc đua."

 

Mark J. Rozell, Trưởng Khoa Chính Sách và Chính Phủ của Đại Học George Mason, cho biết: “Nếu tỷ lệ cử tri Dân Chủ thực sự cao vượt quá mong đợi và biên độ vượt xa biên độ 2-1 mà Connolly đạt được trong các chu kỳ bầu cử gần đây nhất, tôi nghĩ điều đó sẽ rất, rất có ý nghĩa”. Điều này đã thể hiện vào ngày hôm qua, 9/9/2025.

 

Sau khi hơn 90% phiếu đã kiểm và chắc chắn đã thắng cử, Walkinshaw tuyên bố “Tối nay, người dân miền bắc Virginia đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ: Chương trình nghị sự liều lĩnh của Trump phải chấm dứt.” Ông gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump là "chính quyền tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

Đảng Dân Chủ dự đoán ​​sẽ giành thêm một ghế tại Hạ Viện cũng trong tháng này khi cử tri Arizona bầu chọn người thay thế Dân biểu Raúl Grijalva, người đã qua đời vào tháng 3 vì bệnh ung thư.  Một vị trí trống khác tại Hạ Viện do cái chết của một nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm dự đoán sẽ được thay thế vào tháng 11, với một cuộc bầu cử đặc biệt tại Texas để thay thế Dân Biểu Sylvester Turner, người cũng đã qua đời vào tháng Ba, hưởng thọ 70 tuổi.

 

Hiện nay Đảng Cộng Hòa chiếm được 219 ghế so với 212 ghế của Dân Chủ tại Hạ Viện. Một khi ông Walkinshaw nhậm chức, đa số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ giảm xuống còn 6 ghế, chỉ có thể mất phiếu tối đa của hai thành viên để thông qua dự luật tại cơ quan này. Biên độ đó sẽ giảm xuống chỉ còn một nếu Đảng Dân Chủ, như dự đoán, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới ở Arizona và Texas.

 

Chiến thắng của Walkinshaw đưa liên minh gồm các dân biểu Dân Chủ và một số ít dân biểu Cộng Hòa nhiều hơn một phiếu để buộc toàn thể Hạ Viện phải bỏ phiếu về việc công bố các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffery Epstein.


Nguyễn Quốc Khải

THAM KHẢO

 

(1) Daniel Wu, Liam Bowman, “Walkinshaw defeats Whitson in Virginia’s 11th Congressional District special election.” Washington Post, September 10, 2025

(2) Reid J. Epstein, “Democrats Narrow Gap in House After Victory in Virginia Special Election.” New York Times, September 10, 2025.

(3) Olivia Diaz, “Democrat James Walkinshaw wins US House special election in Virginia.” APNews, September 9, 2025.

(4) Ben Paviour, “Democrats retake Connolly’s seat in Virginia’s 11th Congressional District special election.” Virginia Mercury, September 9, 2025.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ngày 10/9/2025 – Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Jefferson cho hay học sinh 16 tuổi nổ súng tại trường Evergreen High School đã chết tối cùng ngày từ vết thương tự bắn vào mình. Vụ nổ súng xảy ra trưa thứ Tư, làm hai học sinh khác bị thương, trong đó một em nguy kịch. Theo cảnh sát, nghi can dùng súng lục bắn lúc 12 giờ 24, khiến hàng chục lực lượng ứng cứu kéo đến. Ba học sinh, kể cả nghi can, được đưa vào bệnh viện St. Anthony. Một học sinh khác bị thương khi chạy trốn. Các nhân viên điều tra xác nhận có hai địa điểm nổ súng, trong và ngoài trường.

Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, một nhân vật then chốt trong việc vận động giới trẻ và định hình chương trình nghị sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết trưa thứ Tư tại Orem, Utah. Ông hưởng dương 31 tuổi, theo The New York Times. Kirk vừa bước lên sân khấu trong một buổi diễn thuyết tại Đại học Utah Valley thì bị bắn vào cổ. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Tổng thống Trump xác nhận tin buồn trên mạng xã hội Truth Social. Trump viết: “Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, nay đã qua đời. Không ai hiểu và gắn bó với tuổi trẻ nước Mỹ hơn Charlie. Ông được mọi người thương mến và kính trọng, nhất là tôi…” Ông cũng ra lệnh hạ cờ toàn quốc đến Chủ nhật để tưởng niệm.

Báo cáo kinh doanh thường niên về Trung Quốc của phòng thương mại, dựa trên phản hồi từ 254 công ty được khảo sát từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, cho thấy 122 đại diện các công ty được hỏi, chiếm 48%, muốn loại bỏ hoàn toàn thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, Nikkei đưa tin.

- Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương. - Ngoại Trưởng Ba Lan: ‘Putin Đang Cười Vào Mặt Trump’. - James Walkinshaw, Đảng Dân Chủ Giành Chiến Thắng Vào Hạ Viện Virginia. - Chánh Án Liên Bang Tạm Chặn Lệnh Sa Thải Thống Đốc Fed Lisa Cook. - Đi Ăn Tối Ở Nhà Hàng D.C, Trump Bị Biểu Tình Và Phản Đối. - Gần 70 Thùng Chứa Hàng ‘Rơi Như Mưa’ Xuống Cảng California. - Thăm Dò: Chỉ 1 Trong Bốn Người Mỹ Tin Chính Sách Vaccine của Trump. - Apple Ra Mắt Dòng Sản Phẩm iPhone 17. - Thần Tượng Kẻ Xả Súng Hàng Loạt, Cậu Bé 13 Tuổi Có 23 Khẩu Súng Trong Nhà. - Trump: Nghi Phạm Giết Cô Gái Ukraine Trên Tàu Hỏa Phải Bị Tử Hình. - Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Đề Nghị Biện Pháp Trừng Phạt Mới Lên Israel. Vợ Cựu Thủ Tướng Nepal Thiệt Mạng Trong Cuộc Biểu Tình. - Những tiết lộ mới làm phức tạp lời chối bỏ của Trump về Epstein.

Quân đội Ba Lan cho biết rạng sáng thứ Tư, họ đã điều động chiến đấu cơ của NATO và của chính mình để ngăn chặn các máy bay không người lái Nga bay vào không phận Ba Lan khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. Đây là lần đầu tiên Ba Lan trực tiếp đối đầu với khí tài của Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraina bắt đầu năm 2022, theo tin từ NBC News.

Một công cụ trực tuyến mà các viên chức ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ thường sử dụng để liên lạc và phối hợp cứu nạn thiên tai có thể sẽ bị FEMA ngừng hỗ trợ từ Thứ Tư (10/9). Trên trang Preparedness Toolkit của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Ba xuất hiện một dòng thông báo nổi bật: “Lưu ý: Trang web này có thể không còn được hỗ trợ sau ngày 10 tháng 9. VUI LÒNG lưu dữ liệu của quý vị sớm nhất có thể, bởi sau ngày này thông tin có thể sẽ không mở được nữa.”

"Giá cả mà chúng tôi đang nhận được hiện nay giống như thời chúng tôi còn nhỏ, và chi phí canh tác của chúng tôi hiện giờ là vô cùng lớn", Melissa King nói thêm. "Giá của một chiếc máy gặt đập liên hợp khi chúng tôi còn nhỏ là khoảng 20.000 đô la, và bây giờ là 100.000 đô la."

Ngày Thứ Ba, Thống đốc Gavin Newsom công bố văn bản “State of the State”, tố cáo chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “bao vây” California bằng cách cắt giảm dịch vụ công, chà đạp luật pháp và gây áp lực lên doanh nghiệp lẫn đại học. Ông nhấn mạnh tiểu bang sẽ không khuất phục, khẳng định “California mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ dân chủ và không bao giờ cúi đầu.”

Theo tin Reuters, dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm thứ Ba cho thấy xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã giảm 2% trong tháng 8 so với tháng 7, xuống còn 13,94 tỷ USD, do mức thuế 20% đối với các lô hàng đến Hoa Kỳ có hiệu lực.

J121. Kusanali Jātaka -- Người Bạn Trung Thành Tóm tắt: Anāthapiṇḍika có một người bạn mang cái tên không may mắn, mà ông vẫn luôn trung thành, như một người bạn chân thành nên làm. Đức Phật kể lại rằng, trong quá khứ, một vị Thần Cỏ tầm thường đã dùng trí tuệ của mình để giúp bảo vệ nơi trú ẩn của một vị Thần Cây.

-- Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa. -- Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’. -- Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump. -- Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Biểu Mẫu Trước Khi Bố Ráp. -- ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân. - - ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất. -- Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai. -- Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza. -- Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘Cuộc Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu. -- Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm. -- Tàu Cứu Trợ Gaza Bị Không Kích. -- Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần. -- Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước.

Như mọi người đều biết, người ta càng lớn tuổi chừng nào, thì người ta lại thường hay nhớ tới những kỷ niệm trong dĩ vãng của mình nhiều bấy nhiêu. Nhất là những người cao niên đã về hưu, không còn bị ràng buộc bởi những công việc làm thường ngày của mình như trước kia, nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi ngồi ở nhà một mình, để hồi tưởng lại những kỷ niệm buồn vui khó quên trong cuộc đời mình, rồi để có những lúc tâm sự cho nhau nghe lại những kỷ niệm khó quên này, trong những dịp tiệc tùng họp mặt bạn bè.

(SEOUL, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Theo bản tin của KCNA hôm thứ Ba, Tập Cận Bình đang muốn tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Hàn. KCNA cho biết Tập đã gửi điện mừng tới Kim Jong Un trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Bắc Hàn. Trong đó, Tập cho biết: “Phía TQ sẵn sàng chung tay cùng phía DPRK (Bắc Hàn) để phát triển tình hữu nghị TQ-Bắc Hàn và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai quốc gia, thông qua trao đổi chiến lược, đẩy mạnh các chuyến thăm và mở rộng hợp tác.”

(HOA KỲ, ngày 8 tháng 9, Reuters) – Viện Hàn Lâm của Bác Sĩ Gia Đình (American Academy of Family Physicians, AAFP) hôm Thứ Hai khuyến nghị tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi, cùng với trẻ em và phụ nữ đang mang thai, nên chích ngừa COVID-19. Điều này trái ngược với chính sách mới của chính phủ liên bang.

Boys từ chối tiết lộ số lượng nhân viên mà công ty tuyển dụng tại Alaska, nhưng các tài liệu trước đây do công ty công bố cho biết công ty có “khoảng 1.000 nhân viên tại Alaska”, và trong số đó, khoảng 80% sống tại tiểu bang này.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.