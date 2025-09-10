Chiến Thắng Của James Walkinshaw Ở Virginia Mở Đầu Cho Cuộc Phản Công Tại Quốc Hội Của Đảng Dân Chủ.

James Walkinshaw (Dân Chủ) thắng ghế Hạ Viện địa hạt Virginia 11 trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9/9.

James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

Người tiền nhiệm của Walkinshaw là cựu Dân Biểu Jerry Connolly (Dân Chủ), người đã giữ ghế dân biểu liên tục 9 nhiệm kỳ kể từ 2009 cho đến ông chết vì bệnh ung thư cuống họng vào tháng 5, 2025. Ông Connolly đã giành được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu trong mỗi cuộc bầu cử kể từ năm 2016. Dưới thời Connolly, Địa Hạt Virginia 11, bao gồm Fairfax City và hầu hết Fairfax County, trở thành thành trì vững chắc của Đảng Dân Chủ. Địa hạt 11 đã bỏ nhiều phiếu hơn cho Kamala Harris thay vì Trump 34 điểm vào tháng 11.

Ông Walkinshaw, 42 tuổi, thành viên của Hội đồng Giám sát Quận Fairfax từ năm 2020, là đảng viên Dân Chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt của Hạ Viện kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1. Walkinshaw đã dành được ba phần tư số phiếu bầu. Ông từng làm Chánh Văn Phòng cho cựu DB Connolly trong khoảng một thập niên và được Connolly ủng hộ ngay trước khi ông qua đời.





Ông Whitson, 45 tuổi, là cựu quân nhân, cựu nhân viên FBI, hiện là giám đốc pháp lý tại tổ chức nghiên cứu bảo thủ Foundation for Government Accountability. Ông đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa bằng cách phô trương lòng trung thành và sự đồng cảm với ông Trump. Vào tháng 2 vừa qua, trong buổi điều trần, ông khuyến cáo Quốc Hội nên cải tổ chính quyền theo kế hoạch cùa Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (Department of Government Efficiency - DOGE), từng do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo.





Trong suốt thời gian tranh cử, Whitson đã không tổ chức một cuộc vận động nào trước công chúng. Sau nhiều lần các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa bị các cử tri tức giận la ó hoặc chỉ trích, các lãnh đạo đảng bắt đầu lo ngại về những thông tin tiêu cực trên báo chí và các đoạn video lan truyền. Đầu năm 2025, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Hội Cộng Hòa Toàn Quốc (National Republican Congressional Committee) đã khuyến cáo ngừng tổ chức các buổi họp trực tiếp với cử tri, một dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của công chúng với những chính sách của chính quyền Trump. Hiện tượng này đã từng xẩy ra vào 2017.

Trước cuộc bầu cử, Đảng Dân Chủ đã chi khoảng $2.3 triệu trong cuộc đua ở Quận Hạt 11, trong khi Đảng Cộng Hòa không chi một đồng nào, theo AdImpact, cơ quan theo dõi chi tiêu quảng cáo trong chiến dịch, có lẽ biết không thể thắng.

Việc sa thải hàng loạt các nhân viên liên bang của chính quyền Trump đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Virginia, ngoại ô của thủ đô, nơi rất nhiều viên chức liên bang cư trú. Các cơ qua liên bang bị ảnh hưởng bao gồm Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Bộ Giáo Dục, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Năng Lượng, Bộ Nội Vụ và Bộ Cựu Chiến Binh, cùng với các cơ quan như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Cơ quan Bảo Vệ Môi trường (EPA), Sở Thuế Vụ (IRS), Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự (OPM), Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự Do (RFA).

Chiến thắng của cuộc bầu cử đặc biệt ở Virginia là một dấu hiệu của sự nhiệt tình chống lại Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa của ông. Ken Martin, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Hội Dân Chủ Toàn Quốc, tuyên bố rằng "Chiến thắng của Walkinshaw tiếp tục xu hướng chủ đạo mà chúng ta đã thấy từ đầu năm đến nay — Đảng Dân Chủ đang vượt trội trong hầu hết mọi cuộc đua."

Mark J. Rozell, Trưởng Khoa Chính Sách và Chính Phủ của Đại Học George Mason, cho biết: “Nếu tỷ lệ cử tri Dân Chủ thực sự cao vượt quá mong đợi và biên độ vượt xa biên độ 2-1 mà Connolly đạt được trong các chu kỳ bầu cử gần đây nhất, tôi nghĩ điều đó sẽ rất, rất có ý nghĩa”. Điều này đã thể hiện vào ngày hôm qua, 9/9/2025.

Sau khi hơn 90% phiếu đã kiểm và chắc chắn đã thắng cử, Walkinshaw tuyên bố “Tối nay, người dân miền bắc Virginia đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ: Chương trình nghị sự liều lĩnh của Trump phải chấm dứt.” Ông gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump là "chính quyền tham nhũng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

Đảng Dân Chủ dự đoán ​​sẽ giành thêm một ghế tại Hạ Viện cũng trong tháng này khi cử tri Arizona bầu chọn người thay thế Dân biểu Raúl Grijalva, người đã qua đời vào tháng 3 vì bệnh ung thư. Một vị trí trống khác tại Hạ Viện do cái chết của một nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm dự đoán sẽ được thay thế vào tháng 11, với một cuộc bầu cử đặc biệt tại Texas để thay thế Dân Biểu Sylvester Turner, người cũng đã qua đời vào tháng Ba, hưởng thọ 70 tuổi.

Hiện nay Đảng Cộng Hòa chiếm được 219 ghế so với 212 ghế của Dân Chủ tại Hạ Viện. Một khi ông Walkinshaw nhậm chức, đa số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ giảm xuống còn 6 ghế, chỉ có thể mất phiếu tối đa của hai thành viên để thông qua dự luật tại cơ quan này. Biên độ đó sẽ giảm xuống chỉ còn một nếu Đảng Dân Chủ, như dự đoán, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp tới ở Arizona và Texas.

Chiến thắng của Walkinshaw đưa liên minh gồm các dân biểu Dân Chủ và một số ít dân biểu Cộng Hòa nhiều hơn một phiếu để buộc toàn thể Hạ Viện phải bỏ phiếu về việc công bố các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffery Epstein.



Nguyễn Quốc Khải

THAM KHẢO

