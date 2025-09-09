Ba Lan Lần Đầu Bắn Hạ Máy Bay Không Người Lái Nga Trong Không Phận

Ba Lan là thành viên NATO cùng với Hoa Kỳ. Nguyên tắc của NATO là nếu một nước bị tấn công thì coi như cả khối bị tấn công. Ảnh: youtube.





Quân đội Ba Lan cho biết rạng sáng thứ Tư, họ đã điều động chiến đấu cơ của NATO và của chính mình để ngăn chặn các máy bay không người lái Nga bay vào không phận Ba Lan khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. Đây là lần đầu tiên Ba Lan trực tiếp đối đầu với khí tài của Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraina bắt đầu năm 2022, theo tin từ NBC News.





Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan thông báo rằng “trong đợt tấn công của Nga nhắm vào Ukraina, nhiều lần không phận của chúng ta bị xâm phạm bởi các máy bay không người lái.” Quân đội kêu gọi dân chúng nên ở trong nhà, đặc biệt tại các vùng Podlaskie (giáp biên giới Ukraina), Mazowieckie và Lublin.



Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết quân đội đã bắn hạ một số drone vi phạm không phận sáng thứ Hai. Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk viết trên X rằng “một chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các vật thể vượt qua biên giới Cộng Hòa Ba Lan đang được tiến hành.” Ông cho hay Tổng thống và Thủ tướng đã được báo cáo tình hình. Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz khẳng định quân đội Ba Lan đang “liên lạc thường xuyên với bộ chỉ huy NATO.”





Ba Lan cho hay chiến dịch truy tìm và bắn hạ drone đang được tiến hành. “Vũ khí đã được sử dụng, binh sĩ đang tìm kiếm vị trí các thiết bị bị bắn rơi”. Các đơn vị quân sự được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất. Radar của Ba Lan và NATO đang theo dõi nhiều chiếc drone, bắn hạ một số.





Cùng lúc đó, ba phi trường lớn, gồm Chopin ở Warsaw, Lublin và Rzeszów–Jasionka, tạm ngưng hoạt động bay để bảo đảm an toàn. Phi trường Chopin cho biết vẫn mở cửa nhưng không có chuyến bay nào cất hạ cánh.





Sự việc diễn ra khi không quân Ukraina báo động có hàng chục drone và hỏa tiễn Nga tấn công lãnh thổ của họ. Có lúc Ukraina còn cảnh báo drone Nga đã bay sang thành phố Zamosc của Ba Lan, nhưng sau đó thông báo này được rút lại.





Ba Lan là thành viên NATO cùng với Hoa Kỳ. Nguyên tắc của NATO là nếu một nước bị tấn công thì coi như cả khối bị tấn công. Từ khi chiến tranh nổ ra, Ba Lan luôn cảnh giác cao, đặc biệt sau khi một hỏa tiễn Ukraina lạc hướng rơi vào lãnh thổ Ba Lan năm 2022, giết chết hai người. Một số hỏa tiễn Nga trước đây cũng từng bay lạc vào không phận nước này.





Tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với CNN rằng ông vừa nhận báo cáo về drone Nga bay vào Ba Lan ngay sau bữa tối với Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-Illinois) bình luận: “Putin đang thử thách quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ Ba Lan và các nước vùng Baltic. Sau những tàn phá mà Putin tiếp tục gây ra cho Ukraina, những lần xâm phạm như thế này không thể bỏ qua.” (VB)



