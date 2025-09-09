Trang Web Điều Hành Khẩn Cấp Có Thể Ngưng Hoạt Động Giữa Mùa Bão

Trang Preparedness Toolkit của FEMA có thể bị ngừng hỗ trợ ngay giữa mùa bão nếu không được gia hạn hợp đồng. Đây là bộ công cụ quan trọng, giúp các viên chức ứng phó khẩn cấp của các tiểu bang phối hợp, hỗ trợ nhau những khi xảy ra thiên tai. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 9 tháng 9, Reuters) – Một công cụ trực tuyến mà các viên chức ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ thường sử dụng để liên lạc và phối hợp cứu nạn thiên tai có thể sẽ bị FEMA ngừng hỗ trợ từ Thứ Tư (10/9).

Trên trang Preparedness Toolkit của Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) hôm Thứ Ba xuất hiện một dòng thông báo nổi bật: “Lưu ý: Trang web này có thể không còn được hỗ trợ sau ngày 10 tháng 9. VUI LÒNG lưu dữ liệu của quý vị sớm nhất có thể, bởi sau ngày này thông tin có thể sẽ không mở được nữa.” Tuy nhiên, thông báo này đã bị gỡ xuống không lâu sau khi Reuters liên lạc với FEMA để tìm hiểu.

Theo Hội Điều Hành Khẩn Cấp Quốc Gia (National Emergency Management Association), khi xảy ra thiên tai và cần giúp đỡ, các viên chức phụ trách điều hành khẩn cấp dùng bộ công cụ này để trao đổi với các viên chức từ những bang lân cận.

Còn theo hồ sơ liên bang, hợp đồng thỏa thuận về việc phát triển và vận hành trang web này sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 9. Nếu FEMA không kịp gia hạn, trang web sẽ ngừng hoạt động vào ngay giữa mùa bão của Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi cắt giảm vai trò của chính phủ liên bang trong công tác ứng phó thiên tai. Ông có kế hoạch thu hẹp hoạt động của FEMA sau khi mùa bão kết thúc vào tháng 11.

Trump từng chỉ trích FEMA vì quá quan liêu và mang tính đảng phái. Ngược lại, những người ủng hộ cơ quan này khẳng định FEMA luôn giúp đỡ các tiểu bang một cách công bằng, bất kể là do Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa dẫn dắt.

Jon Shear, thành viên ban quản trị của Hội Điều Hành Khẩn Cấp Quốc Tế (International Association of Emergency Managers), nhấn mạnh trang web này đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho các cuộc diễn tập và huấn luyện ứng phó thảm họa. “Nhiều hội viên của chúng tôi sử dụng PTK trong công việc hằng ngày,” Shear cho biết.

Theo hồ sơ, hợp đồng hiện tại từng được gia hạn thêm 14 ngày kể từ ngày 27 tháng 8, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định mới.

Trong khi đó, 4 Arrows Consulting (công ty đang giữ hợp đồng bảo trì trang web) đã từ chối bình luận và chuyển các câu hỏi của Reuters sang cho FEMA. Phát ngôn viên của FEMA thì cho biết cơ quan đang “theo dõi tình hình và phối hợp chặt chẽ với nhà thầu.”