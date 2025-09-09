Diễn Văn Về Tình Trạng Tiểu Bang: Thống Đốc Newsom Tố California Bị Chính Quyền Trump “Bao Vây”

Newsom kết thúc bài diễn văn bằng lời thách thức và hứa rằng trong báo cáo cuối nhiệm kỳ năm tới, California sẽ “sáng sủa và thịnh vượng hơn bao giờ hết.” Ảnh VB.



Ngày Thứ Ba, Thống đốc Gavin Newsom công bố văn bản “State of the State”, tố cáo chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “bao vây” California bằng cách cắt giảm dịch vụ công, chà đạp luật pháp và gây áp lực lên doanh nghiệp lẫn đại học. Ông nhấn mạnh tiểu bang sẽ không khuất phục, khẳng định “California mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ dân chủ và không bao giờ cúi đầu.”





Đây là năm thứ năm liên tiếp Newsom không đọc diễn văn trực tiếp trước nghị viện, mà gửi bằng văn bản kèm video rút gọn. Ông tận dụng dịp này để khắc họa hình ảnh California chống chọi cùng lúc với thiên tai, khủng hoảng nhà ở, kinh tế chậm phục hồi, và nay còn đối đầu với Washington.





Newsom dẫn chứng vụ cháy rừng tại Los Angeles hồi tháng Giêng, ca ngợi lực lượng cứu hỏa và bác bỏ cáo buộc phản ứng chậm. Ông chỉ trích việc Trump triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles để tăng cường truy bắt di dân, gọi đó là “âm mưu hèn nhát nhằm buộc California phải khuất phục.” Newsom cũng công kích kế hoạch cắt ngân sách các đại học công, kể cả UCLA, cho rằng đây là đòn đánh nhằm vào tri thức và sáng tạo.





Ngoài ra, ông nhấn mạnh thành quả của California trong phát triển kinh tế xanh, hơn 2 triệu xe điện lưu hành, 51 dặm đường sắt Caltrain đã điện khí hóa, và hệ thống lưới điện có lúc chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Với GDP hơn 4,1 nghìn tỉ Mỹ kim, ông nói California tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm và công nghệ không gian.





